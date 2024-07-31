Оборудование «Систэм Электрик» применяется в магазинах X5 Group – «Пятерочка» и «Чижик»

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, обеспечила оснащение оборудованием конечного распределения и электроустановочными изделиями более 3,5 тыс. новых магазинов продуктовой розничной компании X5 Group.

Электроустановочные изделия Systeme Electric и аппараты Dekraft установлены в сетях магазинов «Пятерочка» и «Чижик» по всей России.

В 2023 г. по всей стране были открыты более 1,5 тыс. магазинов низких цен «Чижик», большинство из них оснащены электроустановочными изделиями «Систэм Электрик» серии AtlasDesign Profi54. Это моноблочная серия выключателей и розеток для открытого монтажа, которая создана специально для объектов, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Изделия также имеют высокопрочный корпус, сделанный из устойчивого к ультрафиолету пластика.

Продукцию бренда Dekraft применили в обновленных магазинах сети «Пятерочка». Всего модульное оборудование и силовые аппараты в литом корпусе были установлены в более чем 2 тыс. розничных точек в различных российских регионах.