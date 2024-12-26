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Schneider Electric Systeme Electric Dēkraft DEKraft

Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft

Dekraft – бренд низковольтного оборудования, ориентированный на Россию и страны СНГ. Продукция Dekraft применяется в системах электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей. Продукция бренда Dekraft:

  • Оборудование для распределения электроэнергии
  • Пускорегулирующая аппаратура
  • Промышленная автоматизация
  • Модульное оборудование и щитки
  • Щитовое оборудование и аксессуары
  • Светотехника

26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1
29.11.2024 «Систэм Электрик» нарастила количество локализованных продуктов по итогам 2024 года 1
21.11.2024 «Систэм Электрик» запустила «Биржу складских остатков» 1
31.07.2024 Оборудование «Систэм Электрик» применяется в магазинах X5 Group – «Пятерочка» и «Чижик» 1
29.07.2024 Dekraft запускает новый продукт – устройство автоматического ввода резерва серии АВР-101 1
18.04.2024 «Систэм Электрик» и компания «Метрополис» договорились о сотрудничестве 1
18.04.2024 «Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили результаты исследования по инфраструктуре ЦОД 1
16.04.2024 «Систэм Электрик» объявила о создании совместного предприятия с промышленным лидером Китая 1
15.04.2024 «Систэм Электрик» анонсировала запуск флагманской линейки модульных устройств Systeme9 1
06.03.2024 «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики 1
28.02.2024 Dekraft представила новые импульсные источники питания 1
26.02.2024 Dekraft запускает новую платформу автоматических выключателей с электронным расцепителем 1
02.02.2024 «Систэм Электрик» запустила системы распределенного ввода-вывода SystemePLC IO200 1
26.12.2023 Softline Store (ГК Softline) стал сертифицированным партнером компании Systeme Electric 1
13.12.2023 «Систэм электрик» представляет сервис регистрации продуктов Systeme Club 1
30.06.2023 Алексей Кашаев, «Систэм Электрик»: На параллельный импорт не полагаемся, мы продолжаем развивать российское производство 1
17.05.2023 Schneider Electric оставила наследникам своего бизнеса в России убытков на 7 миллиардов 1
05.07.2022 «Систэм электрик» объявляет о начале работы на российском рынке 1
15.03.2013 «1С-Рарус» автоматизировал торговые процессы «СтеллаПро Энерго» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 18
Schneider Electric 575 11
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 11
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 18 9
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 11 8
Потенциал 2 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 2
Philips 2053 1
Toshiba Corporation 2927 1
1С-Рарус 887 1
IEK Group - Ledel 2 1
Legrand 77 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 33 1
JUNG 17 1
Legrand - BTicino 10 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
Honeywell 282 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Delixi Group 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Shanghai Saideyi Electric Co.Ltd 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Лисма - Lisma 4 1
REHAU - РЕХАУ 5 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
X5 Group - Чижик 38 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
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