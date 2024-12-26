Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft

Dekraft – бренд низковольтного оборудования, ориентированный на Россию и страны СНГ. Продукция Dekraft применяется в системах электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей. Продукция бренда Dekraft:

Оборудование для распределения электроэнергии

Пускорегулирующая аппаратура

Промышленная автоматизация

Модульное оборудование и щитки

Щитовое оборудование и аксессуары

Светотехника