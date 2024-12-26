Schneider Electric Systeme Electric Dēkraft DEKraft
Dekraft – бренд низковольтного оборудования, ориентированный на Россию и страны СНГ. Продукция Dekraft применяется в системах электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей. Продукция бренда Dekraft:
- Оборудование для распределения электроэнергии
- Пускорегулирующая аппаратура
- Промышленная автоматизация
- Модульное оборудование и щитки
- Щитовое оборудование и аксессуары
- Светотехника
Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:
|Кашаев Алексей 18 3
|Ладыгин Николай 5 2
|Шмаков Роман 17 1
|Бадалов Армен 3 1
|Полозкова Елена 1 1
|Ермаков Петр 1 1
|Рогалев Николай 25 1
|Барсков Александр 2 1
|Курпеков Дмитрий 1 1
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