Новая серия автоматических выключателей дифференциального тока Dekraft ДИФ-103 4,5 кА NEW от «Систэм Электрик»

Линейку продуктов Dekraft (бренд российской компании «Систэм Электрик») пополнило второе поколение автоматических выключателей дифференциального тока ДИФ-103 4,5кА NEW, предназначенных для защиты людей от удара током, проводки – от возгорания, а электрооборудования – от превышения напряжения. 180 модификаций позволяет подобрать автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) с номинальным током от 6 до 63 А, током утечки 10, 30, 100 и 300 мА и другими параметрами. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Среди особенностей АВДТ серии Dekraft ДИФ-103 4,5кА NEW – наличие монтажных инструкций, характеристик и схемы подключения на корпусе устройств, реализация визуального оповещения при появлении тока утечки и совместимость с комплектующими от автоматических выключателей серии ВА-101.

Второе поколение автоматических выключателей дифференциального тока ДИФ-103 4,5 кА NEW бренда Dekraft с функциями УЗО входит в коллекцию «Энергетика Базовая» и предназначено для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, или к проводящим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции. Серия ДИФ-103 4,5 кА NEW объединяет 180 устройств с отключающей способностью 4,5 кА, что позволяет подобрать автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ с числом полюсов 1P+N или 3P+N, шириной 35,4 мм (2 модуля) либо 88,5 мм (5 модулей), номинальным током от 6 до 63 А, током утечки 10, 30, 100 и 300 мА, типом AC или A и кривыми отключения C и D.

Среди конкурентных преимуществ автоматических выключателей дифференциального тока ДИФ-103 4,5кА NEW можно выделить нанесенные на корпуса устройств монтажные инструкции, характеристики и схемы подключения. Это позволяет упростить монтаж и сервисное обслуживание автоматов Dekraft. Еще одна особенность новинок – вынесенная на лицевую панель кнопка «R», которая сигнализирует о том, что автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ сработал в аварийном режиме при появлении тока утечки в защищаемой цепи. Она позволяет визуально определить участок цепи, вышедший из строя вследствие неполадки, и отличить его от участков, отключенных вручную.

Выбор опциональных устройств для автоматических выключателей ДИФ-103 4,5кА NEW включает дополнительные контакты ДК, независимые расцепители НД, сигнальные контакты СК, расцепители максимального напряжения РМК, расцепители минимального напряжения РМН, а также расцепители максимального и минимального напряжения РММ. При этом все они устанавливаются с левой стороны автоматического выключателя дифференциального тока АВДТ. Стоит отметить, что аксессуары для автоматов ДИФ-103 4,5кА NEW унифицированы с АВДТ серии ВА-101, за счет чего ускоряется процесс подбора комплектующих и сокращается количество запасных частей на сервисном складе.

Соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ГОСТ IEC 61009-1 «Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения» позволяет применять автоматические выключатели ДИФ-103 4,5кА NEW в этажных, квартирных, распределительных, ВРУ и иных оболочках. Каждый автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ данной серии выпускается в корпусе из высококачественного прочного пластика, не поддерживающего горение, рассчитан на бесперебойную работу при температурах от -40 до +60 °C и имеет пятилетнюю фирменную гарантию.

Модульные дифференциальные автоматические выключатели Dekraft ДИФ-103 4,5кА NEW с отключающей способностью 4,5кА уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».