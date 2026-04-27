АРМО ГК - АРМО-Системы

«Армо-Системы» представила промышленные серверы последовательных интерфейсов SEDS и DS бренда Symanitron с поддержкой ОС Astra Linux Special Edition Компания «Армо-Системы», российский дистрибьютор продуктов для систем безопасности, представила промышленные серверы последовательных интерфейсов SEDS и DS бренда Symanitron с поддержкой ОС Astra Linux S

«АРМО-Системы» представила купольные камеры Smartec STC-IPM8544A rev.2 OPTi с обновленным чипсетом и 8 МП сенсором Sony STC-IPM8544A rev.2 OPTi является встроенный микрофон и тревожные интерфейсы, которые расширяют функциональность камеры в рамках систем видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Детально рассмотреть элементы кадра, включая лица людей, номера автомобилей и т.д., позволяет 8 МП изображение (соответствует 3840х2160 пикселей), которое формирует камера STC-IP

«АРМО-Системы» начала продажи бюджетной IP-камеры Smartec STC-IPM5540A rev.2 OPTi с микрофоном и ИК-подсветкой ибо по технологии PoE через порт RJ45, а величина потребляемой мощности не превышает 8 Вт. Бюджетная купольная IP-камера 5 Мп STC-IPM5540A rev.2 OPTi марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».

«АРМО-Системы» начала поставлять мониторы Smartec STM-425 rev.2 с диагональю 42 дюйма для видеонаблюдения В ассортименте мониторов Smartec для систем видеонаблюдения компании «АРМО-Системы» появилась флагманская 42-дюймовая модель STM-425 rev.2 на обновленной аппаратной платформе. Новинка снабжена LED-дисплеем с разрешением Full HD, прочным металлическим корпусом и з

«АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind мкоговоритель «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 позволяет реализовывать различные сценарии оповещения/трансляции звука, в том числе в рамках систем безопасности. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». IP-громкоговоритель «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 сертифицирован на соответствие ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ТР ЕАЭС 043/

Программируемые логические контроллеры SystemePLC S172 «Систэм Электрик» доступны клиентам «АРМО-Системы» е логические контроллеры Systeme Electric серии SystemePLC S172 уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».

«АРМО-Системы» начала поставлять 10-гигабитные модульные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M бренда Symanitron с гибкой конфигурацией интерфейсов Линейку оборудования российского бренда Symanitron, поставляемого компанией «АРМО-Системы», пополнили модульные высокопроизводительные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M третьего уровня, предназначенные для построения безотказных сетей промышленных объектов. Ключевая

«АРМО-Системы» и ГК «Симанитрон» объявили о партнерстве Новым партнером «АРМО-Системы» стала российская компания «Симанитрон», которая занимается разработкой и производством сетевого оборудования для систем безопасности под брендом Symanitron. Клиентам «АРМО-Сист

«АРМО-Системы» представила потолочный датчик присутствия и освещенности Awada DA2-SEN301BK в черном цветовом исполнении с углом обзора зоны обнаружения 99°, отличается от аналогов низким энергопотреблением, порядка 2 мА, и расширенной до пяти лет гарантией производителя. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Оригинальный дизайн DA2-SEN301BK – в черном корпусе и с затемненной линзой – позволяет вписать датчик в интерьер помещений с темными потолками, будь то офисы, выставочные залы, р

«АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet «АРМО-Системы» представила IP-громкоговоритель Tonmind SIP-S61T, который выполнен в оригинальной форме потолочного светильника, рассчитан на подвесной монтаж и предназначен для работы в помещени

«АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении эффективности охранного видеонаблюдения применяет встроенные функции видеоаналитики. Новинка стабильно работает в диапазоне температур от -40 до +60 °С. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Всесторонний видеоконтроль обеспечивает использование скоростного поворотно-наклонного механизма и трансфокатора с 20х оптическим и 16х цифровым зумом, размещенных под защитным п

«АРМО-Системы» начала поставлять автоматизированные системы хранения ключей LoxTop IQ 400/400 для автосалонов, банков, БЦ и т.д. ключей на базе IQ 400/400 кастомизируется с учетом потребностей заказчика и подходит для таких объектов, как автосалоны, банки, офисы, стадионы и т. д. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Модель IQ 400/400 выполнена в стальном корпусе, снабжена считывателем бесконтактных карт и сенсорным ЖК-дисплеем, может комплектоваться дополнительными модулями для хранения личн

«АРМО-Системы» представила программно-аппаратный комплекс EMSOK UIC-01 для удаленного управления системой оповещения нормальных климатических условиях при внешних температурах от 0 до +40 °С и не требует технического обслуживания. Новый преобразователь интерфейсов Ethernet UIC-01 от EMSOK можно заказать в компании «АРМО-Системы».

«АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW с новым блоком питания с бюджетом мощности PoE+ 240 Вт сти РоЕ+ 240 Вт, что в полтора раза больше, чем у предшественника, и обеспечивает плавный старт PoE коммутатора для видеонаблюдения и стабильную работу в условиях низких температур. С начала 2025 г. «АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW +Box и +UPS-Box уже с новым блоком питания повышенной мощности. Наряду с повышенным бюджетом мощности РоЕ+ 240 Вт, новый блок питания для коммут

«АРМО-Системы» и «Панокам» подписали соглашение о партнерстве в области систем видеонаблюдения Партнерское соглашение в сфере систем видеонаблюдения заключили компании «АРМО-Системы» (входит в состав инженерного холдинга «АРМО») и «Панокам» – российский производитель видеооборудования и управляющего программного обеспечения. «АРМО-Системы» становится оф

«АРМО-Системы» анонсировала интеллектуальные ключницы СКУД LoxTop IQ 100/100 на 100 ячеек Ассортимент продуктов «АРМО-Системы» пополнили интеллектуальные электронные ключницы IQ 100/100 от венгерской марки LoxTop, которые в стандартном исполнении предназначены для хранения до 100 ключей и их учета и преду

«АРМО-Системы» представила Linux-версию программы для оповещения Tonmind PA System Pro системами оповещения, устанавливать и контролировать зоны вещания, запускать передачу голосовых сообщений и воспроизведение записанных аудиофайлов и др. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Выход версии для ОС Linux позволяет использовать весь функционал программы Tonmind PA System Pro для управления системами оповещения, в том числе, на государственных предприятиях

«АРМО-Системы» анонсировала термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С локом питания для видеокамеры и имеет литой корпус из алюминиевого сплава с интегрированным солнцезащитным козырьком и удобным боковым открыванием верхней части. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Благодаря полезному объему 105х77х255 мм термокожух STH-6231D-PSU2 можно рекомендовать для установки крупногабаритных видеокамер вместе с дополнительным оборудованием, таким как

«АРМО-Системы»: представлена уличная IP-камера марки Smartec с поддержкой ONVIF 17.06 а с разрешением 5 МП при 30 к/с. Кроме того, STC-IPM5640 OPTi поддерживает технологии D-WDR, 2D/3D DNR и PoE, а также снабжена функциями видеоаналитики. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Поддержка ONVIF релиза 17.06 позволяет легко интегрировать цилиндрические IP-камеры STC-IPM5640 OPTi в различные IP-системы видеонаблюдения под управлением регистраторов и VMS-пр

«АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России матрицу Sony, моторизованную оптику и адаптивную ИК-подсветку на 50 метров, и способна транслировать видео при 30 к/с с максимальным разрешением – 5 МП. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Всепогодное вандалозащищенное исполнение, прочный кожух и купол, предотвращающие случайное либо умышленное повреждение IP-видеокамеры, позволяют использовать STC-IPM5532A Estima

«АРМО-Системы» представила частотные преобразователи SystemeVar STV630 от «Систэм Электрик» для работы на объектах инфраструктуры и промышленности Линейку продуктов «АРМО-Системы» пополнили новые преобразователи частоты из серии SystemeVar STV630 от российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), которые имеют компактные габариты, встроенную панел

«АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 МОП-матрицы Sony IMX385 и ИК-подсветки дальностью 50 метров антивандальная купольная видеокамера позволяет вести эффективное видеонаблюдение в любое время суток. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Сертификат соответствия требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 года, предоставляет возможность использовать купольные видеокамеры

Представлен новый российский дистрибьютор интеллектуальных систем хранения LoxTop – «АРМО-Системы» «АРМО-Системы» подписала договор о партнерстве с компанией LoxTop, европейским производителем продукции для автоматизированных систем хранения ключей, документов и ценных вещей. LoxTop разрабаты

«АРМО-Системы» и «Линсис» подписали соглашение о сотрудничестве «АРМО-Системы» в статусе официального дистрибьютора будет поставлять на рынок оборудование и решения компании «Линсис» (Пермь) – российского производителя систем громкоговорящей связи и оповещен

«АРМО-Системы» начала поставлять IP-камеры Smartec STC-IPM3634A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 личная цилиндрическая IP-камера использует ИК-подсветку с эффективной дальностью до 180 метров. STC-IPM3634A Estima поддерживает функции видеоаналитики. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Наличие сертификата на соответствие требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 г. позволяет задействовать 2 МП IP-камеры STC-IPM3634A

«АРМО-Системы» анонсировала IP-камеры Smartec третьего поколения STC-IPM3610 rev.3 Estima .3 Estima может в большинстве регионов страны, поскольку защищена в соответствии с классами IP66/IP67 и работоспособна при внешних температурах от -40 до +60 °С. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Передача видео с максимальной частотой обновления 60 к/с при всех доступных разрешениях, включая 2 Мп (1920х1080 пикс.), что соответствует стандарту Full HD/HDTV 1080p, является

«АРМО-системы» представила NVR STNR-6450 марки Smartec с архивом до 128 ТБ и аналитикой на базе ИИ азличные интеллектуальные функции, базирующиеся на искусственном интеллекте (классификация объектов, фиксация номерных знаков транспортных средств, умный поиск). Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы» . Аппаратные возможности IP-видеорегистратора позволяют записывать видео от 64 IP-камер видеонаблюдения с суммарным битрейтом до 400 Мбит/с. При этом STNR-6450 поддерживает разреш

«АРМО-системы» и Fort Telecom подписали соглашение о партнерстве по TFortis «АРМО-системы» заключила партнерский договор с компанией Fort Telecom, российским разработчиком оборудования для систем IP-видеонаблюдения, на поставку сетевых коммутаторов TFortis и внедрение к

«АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров В предложениях «АРМО-системы» появился мобильный комплекс видеонаблюдения и контроля периметра – инновационная разработка российской компании «ЭЛВИС-неотек». В состав комплекса, который базируется на шасси авт

«АРМО-системы» и «ЭЛВИС-Неотек» подписали соглашение о партнерстве «АРМО-системы» подписала дистрибьюторский договор с российской компанией «ЭЛВИС-Неотек», которая специализируется на разработке и производстве аппаратных и программных продуктов для систем безоп

«АРМО-системы» и Konica Minolta стали партнерами по продукции Mobotix ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и компания «АРМО-системы» (входит в состав инженерного холдинга «АРМО») подписали соглашение о партнерстве. По его условиям «АРМО-системы» стала дистрибьютором оборудования и программных продуктов M

«АРМО-системы» представила новый биометрический продукт RecFaces Id-Line для управления очередью с помощью идентификации по лицам О и киоски самообслуживания. Id-Line можно использовать для улучшения обслуживания в банках, а также различных муниципальных и коммерческих учреждениях. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Основная задача интеллектуального решения RecFaces Id-Line для распознавания клиентов по лицам заключается в усовершенствовании классической системы управления очередью, которая

«АРМО-системы» анонсировала универсальные IP-камеры видеонаблюдения Smartec для улиц и помещений лиц, номеров и т.д., а благодаря компактным габаритам, цилиндрическая камера с подсветкой оптимально подойдет для установки в ограниченном пространстве. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Поддержка высокого разрешения — 4К (3840x2160 пикелей), позволяет применять цифровое увеличение изображения без потери в информативности, за счет чего цилиндрическая камера может

«АРМО-системы» представила биспектральные камеры Wisenet с ИИ-видеоаналитикой ртовая» видеоаналитика на основе ИИ, с которой устройства осуществляют высокоточное автоматическое обнаружение и распознавание объектов различного типа. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Выбрать наиболее подходящую модель под специфику контролируемой сцены позволяют камеры новой серии Wisenet, которые укомплектованы различной оптикой: устройства TNM-C4940TD, TNM-

«АРМО-системы» представила 10-дюймовый монитор видеодомофона Smartec ST-MS510M-SL сплеем. Соединяясь с одной или двумя панелями вызова по 4-проводной линии, новинка обеспечивает одностороннюю видеосвязь и двустороннюю аудиосвязь с посетителем. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы». Для максимальной осведомленности о ситуации во входной зоне к устройству можно подключить две камеры наблюдения и два охранных датчика. Кроме того, монитор видеодомофона поддержи

«АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП stima с разрешением 4K UHD (8 МП). Новинка имеет погодо- и вандалозащищенное исполнение по классам IP67 и IK10 и интегрированную коммутационную коробку. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Благодаря тому, что она базируется на высокочувствительном 1/1.8” сенсоре IMX334, пользователь может получать цветную картинку при освещенности вплоть до 0,009 лк. За счет наличи

«Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM «Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM, предназначенный для защиты от несанкционированного проникновения и появления посторонних людей на объекте. Благодаря комб

«АРМО-Системы» будет поставлять программные продукты FF Group для мониторинга дорожной ситуации и управления транспортными потоками Компании «АРМО-Системы» и FF Group заключили партнерский договор. Согласно контракту, «АРМО-Системы» будет поставлять на российский рынок программные продукты и бизнес-решения этого бренда для пос

«АРМО-Системы» начали российские продажи новых коммутаторов Lantech IPGS-0008B «АРМО-Системы», официальный российский дистрибьютор продукции Lantech, объявил о начале российских продаж новых 8-портовых неуправляемых коммутаторов IPGS-0008B производства Lantech Communicatio