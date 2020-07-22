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АРМО ГК АРМО-Системы



22.07.2020 «АРМО-Системы» будет поставлять программные продукты FF Group для мониторинга дорожной ситуации и управления транспортными потоками
05.12.2016 «Армо-Системы» представили компактный 8-портовый коммутатор от Lantech
24.10.2016 «Армо-Системы» представили 49-дюймовый 4K-монитор Samsung для систем видеонаблюдения
23.08.2016 «Армо-Системы» представили 32-кратные трансфокаторы от Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора
16.11.2015 «Армо-Системы» представила бюджетные беспроводные камеры Samsung для видеонаблюдения дома или в офисе
12.02.2015 «Армо-Системы» представили бесплатное ПО Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения
02.02.2015 «Армо-Системы» будет поставлять объективы Ricom для систем видеонаблюдения
17.11.2014 «АРМО-Системы» займутся поставкой в Россию оборудования и ПО для систем видеонаблюдения от Hitron Systems
17.01.2011 Компания "Армо-Системы" представила новый видео-сервер с функцией анализа видеоизображения
06.04.2010 «АРМО-Системы» анонсировали новую программу видеонаблюдения для гибридных и IP-систем
10.03.2010 «АРМО-Системы» представили новую многофункциональную конгресс-систему от Bosch
22.12.2009 «АРМО-Системы» создала ПАК iSvd для электронной регистрации посетителей
26.06.2009 «АРМО-Системы» выпустила ПО «Таймекс 3.0» для учета рабочего времени
09.04.2009 «АРМО-Системы» продемонстрирует системы IP-видеонаблюдения Cisco на MIPS-2009
09.07.2008 «АРМО-Групп» автоматизирует бизнес-центр «Двинцев»
04.06.2007 "Армо-Системы" анонсировали новые купольные камеры для видеонаблюдения
30.03.2007 «АРМО-Системы» представил ЖК-монитор для систем видеонаблюдения
18.12.2006 "Армо-Системы" представила 16-канальные цифровые видеорегистраторы экономкласса
16.10.2006 "АРМО-Системы" привезла в Россию новую камеру Smartec
11.10.2006 "АРМО-Системы" представила камеру для малобюджетной системы наблюдения
09.10.2006 "АРМО-Системы" представила HID-карты с расширенными возможностями
27.09.2006 "АРМО-Системы" представила видеорегистратор на 16 каналов
25.09.2006 "АРМО-Системы" представила новую камеру "день-ночь" в России
06.09.2006 "АРМО-Системы" представила новый оптический передатчик видеосигналов
04.09.2006 "АРМО-Системы" представила малобюджетный видеорегистратор
31.08.2006 "Армо-Системы" представила камеру круглосуточного видеонаблюдения
26.07.2006 "АРМО-Системы" привез в Россию новую скоростную купольную камеру
17.07.2006 "АРМО-Системы" анонсировал сетевой 16-канальный видеорегистратор
25.11.2002 "АРМО-Системы" представили новую систему учета рабочего времени
16.07.2002 "АРМО-Системы" разработала ПО для управления мультиплексорами Sensormatic
05.07.2002 "АРМО-Системы" подписала дистрибьюторское соглашение с компанией Axis Communications
02.07.2002 "АРМО-Системы" анонсировали новый цифровой видеомагнитофон-мультиплексор
28.05.2002 "АРМО-Системы" представила новые сетевые видеокамеры компании JVC
20.05.2002 Компания "АРМО-Системы" объявила о начале поставок новой системы наблюдения
15.05.2002 Компания АРМО-Групп представила новые модели бескорпусных камер Sentech STC
09.04.2002 "АРМО-Групп" представила новую платформу iSecure Pro от Simplex
02.04.2002 "АРМО-Групп" начнет продажи оборудования систем безопасности в Санкт-Петербурге
26.03.2002 "АРМО-Системы" начала поставки миниатюрных телекамер Watec для систем охранного видеонаблюдения
20.12.2001 "АРМО-Групп" завершила реструктуризацию и объявила о новой стратегии
03.12.2001 "АРМО-Групп" построила систему безопасности для российского офиса HP

Публикаций - 153, упоминаний - 224

АРМО ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smartec 88 35
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 181 19
HID Global 96 12
Mitsubishi Electric 303 12
JVC Kenwood 390 11
Pelco 62 11
JVC Professional 31 10
Johnson Controls 33 7
Sony 6130 7
Safran - Sagem 169 6
Cisco Systems 4711 5
Аргус-Спектр 12 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 397 5
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 113 4
HP Inc. 5295 4
Schneider Electric 493 4
Bosch - БСХ бытовые приборы 329 4
Ростех - Автоматика Концерн 928 3
Tyco International 54 3
Microsoft Corporation 22410 3
Болид НВП - Bolid 49 3
Dialog - Диалог 734 3
General Electric - Дженерал электрик 419 3
Delta Controls - Дельта Контролс 12 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2564 3
Honeywell 239 3
Netscape Communications Corporation 412 2
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 2
Гольфстрим 58 2
Samsung Electronics 9306 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1493 2
Программный продукт ГК 3893 2
Hitachi - Хитачи 1415 2
Крок - Croc 1612 2
Hanwha Techwin - Samsung Techwin 7 2
Sanyo Electric 333 1
КОДОС - Системы безопасности - СоюзСпецАвтоматика НПК 8 1
Альтоника ПК 13 1
WEY Technology - WEYTEC - Вей Текнолоджи 9 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 42 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 480 8
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 290 3
Магнит - Сеть магазинов 425 2
РОСНО СК 170 2
Цезарь Сателлит 37 2
ТНК-ВР Холдинг 243 2
Aerostar Hotels - Аэростар 25 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Societe Generale - Росбанк 436 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 242 1
Открытие ФК 2513 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 336 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Никомед 9 1
Балтийская строительная компания 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1052 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 984 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 588 2
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 259 1
Правительство РФ 7872 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2690 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 1
Правительство Москвы 1605 1
Мосгордума - Московская городская Дума 120 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 172 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2241 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 6 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1078 29
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1396 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18153 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10529 21
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1715 21
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3109 19
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 326 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2107 17
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 283 14
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 275 12
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 793 11
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 550 10
PoE - Power over Ethernet 350 9
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1122 8
NVR - Network Video Recorder - IP-видеорегистратор 47 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2363 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4382 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7447 7
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9224 7
СКУД - Системы контроля и управления доступом 242 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 7864 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1387 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41773 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3670 6
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 672 5
MJPEG - Motion JPEG 100 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 668 5
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 94 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1573 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10457 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5291 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4940 4
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1068 4
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 29 4
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 518 3
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 31 3
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 466 3
BACnet - Building Automation and Control network- Сетевой протокол, применяемый в системах автоматизации зданий и сетях управления 52 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5239 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 921 3
Microsoft Windows 10 11444 6
Linux OS 7630 6
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 52 4
Microsoft Windows 2000 2320 3
Microsoft SQL Server 1414 3
Google Android 11911 2
Axis Camera Station 33 2
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 13 2
Microsoft Access 52 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 541 2
IBM Tivoli 276 2
Microsoft Edge - браузер 1886 2
Hanwha Techwin - Wisenet IP-видеодекодер 7 2
Apple iOS 6380 2
Microsoft ODBC - Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 68 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 525 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 70 1
Microsoft Focus Assist 8 1
Avaya B - серия IP-конференц-телефон (спикерфон) 4 1
Axis Object Analytics 6 1
ITV Face-интеллект 6 1
Axis Lightfinder 17 1
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 3 1
Schneider Electric APC InfraStruxure 57 1
Bosch Integrus 2 1
Axis Forensic WDR 16 1
Cisco CIVS-IPC - серия IP-камер 1 1
Cognitive Passport 30 1
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 152 1
HPE OpenView 197 1
Smartec STR 3 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 135 1
Microsoft Windows 95 368 1
Google Play - Google Store - Android Market 2721 1
Microsoft Windows Phone OS 1546 1
RecFaces Id-Guard 7 1
HID Mobile Access 7 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 326 1
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 206 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1050 1
Жуковский Юрий 6 3
Пуговкин Олег 3 2
Гутман Виктор 17 2
Головин Андрей 12 2
Воеводенко Нина 6 2
Вроблевский Роман 6 2
Пека Павел 5 2
Епишина Елена 3 2
Трифонов Михаил 3 2
Иванов Владимир 53 2
Невзоров Михаил 5 2
Румакин Игорь 2 2
Чех Сергей 2 2
Полуденный Александр 2 2
Голвачев Александр 2 2
Лященко Григорий 3 2
Лукманов Денис 2 2
Левчук Михаил 3 2
Широков Александр 24 2
Орлов Дмитрий 21 2
Александров Артур 6 2
Нечипоренко Олег 1 1
Морозова Тамара 14 1
Геклер Алена 28 1
Святенко Инна 9 1
Хитров Михаил 24 1
Иванов Даниил 8 1
Малахов Виктор 3 1
Карабанов Евгений 1 1
Крахмалев Александр 1 1
Щипицын Сергей 1 1
Волкинд Яков 1 1
Симиютин Петр 1 1
Мякишева Марина 84 1
Мартынюк Александр 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 106733 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33378 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12469 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45457 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13289 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11572 5
Италия - Итальянская Республика 3242 4
Украина 6103 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12294 4
Финляндия - Финляндская Республика 1748 3
Япония 9880 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2829 3
Китай - Тайвань 2013 3
Южная Корея - Республика 4248 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1328 2
Швеция - Королевство 2030 2
Австрия - Австрийская Республика 1015 2
США - Техас 812 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2176 2
Украина - Днепр - Днепропетровск 163 2
Россия - СФО - Новосибирск 3243 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13418 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2008 1
Литва - Литовская Республика 539 1
Польша - Республика 1544 1
США - Орегон 236 1
Польша - Краков 20 1
США - Невада 202 1
Украина - Житомирская область - Житомир 27 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5353 1
Европа Восточная 2907 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1270 1
США - Техас - Сан-Антонио 49 1
США - Нью-Йорк 2606 1
Россия - СФО - Омская область 511 1
Арктика - Арктический регион 379 1
Португалия - Порту 215 1
Испания - Королевство 2864 1
Беларусь - Белоруссия 3484 1
Россия - ПФО - Казань 2043 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1111 6
Градус Цельсия 238 6
Антитеррор 169 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3867 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 400 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 5466 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 553 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15388 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6637 1
Bloomberg 1009 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 1
CNews Северо-Запад 24 1
Frost & Sullivan 199 2
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
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