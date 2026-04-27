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АРМО ГК АРМО-Системы

АРМО ГК - АРМО-Системы

Компания «АРМО-Системы» (входит в состав инженерного холдинга «АРМО»)  – один из российских дистрибьюторов с экспертными компетенциями в сфере безопасности. Клиентам «АРМО-Системы» доступна продукция  производителей оборудования для систем охранного и технологического видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной и пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, инженерной автоматики. Оборудование доставляется во все регионы России и устанавливается в системах безопасности зданий и сооружений, промышленных и транспортных предприятий, бизнес-центров, банков и финансовых учреждений, гостиниц, ресторанов, торговых, спортивных и культурных центров.

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в качестве истца (4) на сумму 239 115 948 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.04.2026 «Армо-Системы» представила промышленные серверы последовательных интерфейсов SEDS и DS бренда Symanitron с поддержкой ОС Astra Linux Special Edition

Компания «Армо-Системы», российский дистрибьютор продуктов для систем безопасности, представила промышленные серверы последовательных интерфейсов SEDS и DS бренда Symanitron с поддержкой ОС Astra Linux S
17.03.2026 «АРМО-Системы» представила купольные камеры Smartec STC-IPM8544A rev.2 OPTi с обновленным чипсетом и 8 МП сенсором Sony

STC-IPM8544A rev.2 OPTi является встроенный микрофон и тревожные интерфейсы, которые расширяют функциональность камеры в рамках систем видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Детально рассмотреть элементы кадра, включая лица людей, номера автомобилей и т.д., позволяет 8 МП изображение (соответствует 3840х2160 пикселей), которое формирует камера STC-IP
10.03.2026 «АРМО-Системы» начала продажи бюджетной IP-камеры Smartec STC-IPM5540A rev.2 OPTi с микрофоном и ИК-подсветкой

ибо по технологии PoE через порт RJ45, а величина потребляемой мощности не превышает 8 Вт. Бюджетная купольная IP-камера 5 Мп STC-IPM5540A rev.2 OPTi марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».
26.01.2026 «АРМО-Системы» начала поставлять мониторы Smartec STM-425 rev.2 с диагональю 42 дюйма для видеонаблюдения

В ассортименте мониторов Smartec для систем видеонаблюдения компании «АРМО-Системы» появилась флагманская 42-дюймовая модель STM-425 rev.2 на обновленной аппаратной платформе. Новинка снабжена LED-дисплеем с разрешением Full HD, прочным металлическим корпусом и з
17.11.2025 «АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind

мкоговоритель «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 позволяет реализовывать различные сценарии оповещения/трансляции звука, в том числе в рамках систем безопасности. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». IP-громкоговоритель «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 сертифицирован на соответствие ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ТР ЕАЭС 043/
13.10.2025 Программируемые логические контроллеры SystemePLC S172 «Систэм Электрик» доступны клиентам «АРМО-Системы»

е логические контроллеры Systeme Electric серии SystemePLC S172 уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».
15.09.2025 «АРМО-Системы» начала поставлять 10-гигабитные модульные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M бренда Symanitron с гибкой конфигурацией интерфейсов

Линейку оборудования российского бренда Symanitron, поставляемого компанией «АРМО-Системы», пополнили модульные высокопроизводительные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M третьего уровня, предназначенные для построения безотказных сетей промышленных объектов. Ключевая

08.07.2025 «АРМО-Системы» и ГК «Симанитрон» объявили о партнерстве

Новым партнером «АРМО-Системы» стала российская компания «Симанитрон», которая занимается разработкой и производством сетевого оборудования для систем безопасности под брендом Symanitron. Клиентам «АРМО-Сист
30.06.2025 «АРМО-Системы» представила потолочный датчик присутствия и освещенности Awada DA2-SEN301BK в черном цветовом исполнении

с углом обзора зоны обнаружения 99°, отличается от аналогов низким энергопотреблением, порядка 2 мА, и расширенной до пяти лет гарантией производителя. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Оригинальный дизайн DA2-SEN301BK – в черном корпусе и с затемненной линзой – позволяет вписать датчик в интерьер помещений с темными потолками, будь то офисы, выставочные залы, р
23.06.2025 «АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet

«АРМО-Системы» представила IP-громкоговоритель Tonmind SIP-S61T, который выполнен в оригинальной форме потолочного светильника, рассчитан на подвесной монтаж и предназначен для работы в помещени
19.05.2025 «АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении

эффективности охранного видеонаблюдения применяет встроенные функции видеоаналитики. Новинка стабильно работает в диапазоне температур от -40 до +60 °С. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Всесторонний видеоконтроль обеспечивает использование скоростного поворотно-наклонного механизма и трансфокатора с 20х оптическим и 16х цифровым зумом, размещенных под защитным п
22.04.2025 «АРМО-Системы» начала поставлять автоматизированные системы хранения ключей LoxTop IQ 400/400 для автосалонов, банков, БЦ и т.д.

ключей на базе IQ 400/400 кастомизируется с учетом потребностей заказчика и подходит для таких объектов, как автосалоны, банки, офисы, стадионы и т. д. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Модель IQ 400/400 выполнена в стальном корпусе, снабжена считывателем бесконтактных карт и сенсорным ЖК-дисплеем, может комплектоваться дополнительными модулями для хранения личн
14.04.2025 «АРМО-Системы» представила программно-аппаратный комплекс EMSOK UIC-01 для удаленного управления системой оповещения

нормальных климатических условиях при внешних температурах от 0 до +40 °С и не требует технического обслуживания. Новый преобразователь интерфейсов Ethernet UIC-01 от EMSOK можно заказать в компании «АРМО-Системы».
10.02.2025 «АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW с новым блоком питания с бюджетом мощности PoE+ 240 Вт

сти РоЕ+ 240 Вт, что в полтора раза больше, чем у предшественника, и обеспечивает плавный старт PoE коммутатора для видеонаблюдения и стабильную работу в условиях низких температур. С начала 2025 г. «АРМО-Системы» поставляет коммутаторы TFortis PSW +Box и +UPS-Box уже с новым блоком питания повышенной мощности. Наряду с повышенным бюджетом мощности РоЕ+ 240 Вт, новый блок питания для коммут
15.01.2025 «АРМО-Системы» и «Панокам» подписали соглашение о партнерстве в области систем видеонаблюдения

Партнерское соглашение в сфере систем видеонаблюдения заключили компании «АРМО-Системы» (входит в состав инженерного холдинга «АРМО») и «Панокам» – российский производитель видеооборудования и управляющего программного обеспечения. «АРМО-Системы» становится оф
20.12.2024 «АРМО-Системы» анонсировала интеллектуальные ключницы СКУД LoxTop IQ 100/100 на 100 ячеек

Ассортимент продуктов «АРМО-Системы» пополнили интеллектуальные электронные ключницы IQ 100/100 от венгерской марки LoxTop, которые в стандартном исполнении предназначены для хранения до 100 ключей и их учета и преду
12.11.2024 «АРМО-Системы» представила Linux-версию программы для оповещения Tonmind PA System Pro

системами оповещения, устанавливать и контролировать зоны вещания, запускать передачу голосовых сообщений и воспроизведение записанных аудиофайлов и др. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Выход версии для ОС Linux позволяет использовать весь функционал программы Tonmind PA System Pro для управления системами оповещения, в том числе, на государственных предприятиях
05.11.2024 «АРМО-Системы» анонсировала термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С

локом питания для видеокамеры и имеет литой корпус из алюминиевого сплава с интегрированным солнцезащитным козырьком и удобным боковым открыванием верхней части. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Благодаря полезному объему 105х77х255 мм термокожух STH-6231D-PSU2 можно рекомендовать для установки крупногабаритных видеокамер вместе с дополнительным оборудованием, таким как

29.10.2024 «АРМО-Системы»: представлена уличная IP-камера марки Smartec с поддержкой ONVIF 17.06

а с разрешением 5 МП при 30 к/с. Кроме того, STC-IPM5640 OPTi поддерживает технологии D-WDR, 2D/3D DNR и PoE, а также снабжена функциями видеоаналитики. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Поддержка ONVIF релиза 17.06 позволяет легко интегрировать цилиндрические IP-камеры STC-IPM5640 OPTi в различные IP-системы видеонаблюдения под управлением регистраторов и VMS-пр
01.10.2024 «АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России

матрицу Sony, моторизованную оптику и адаптивную ИК-подсветку на 50 метров, и способна транслировать видео при 30 к/с с максимальным разрешением – 5 МП. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Всепогодное вандалозащищенное исполнение, прочный кожух и купол, предотвращающие случайное либо умышленное повреждение IP-видеокамеры, позволяют использовать STC-IPM5532A Estima

03.09.2024 «АРМО-Системы» представила частотные преобразователи SystemeVar STV630 от «Систэм Электрик» для работы на объектах инфраструктуры и промышленности

Линейку продуктов «АРМО-Системы» пополнили новые преобразователи частоты из серии SystemeVar STV630 от российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), которые имеют компактные габариты, встроенную панел
15.07.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969

МОП-матрицы Sony IMX385 и ИК-подсветки дальностью 50 метров антивандальная купольная видеокамера позволяет вести эффективное видеонаблюдение в любое время суток. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Сертификат соответствия требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 года, предоставляет возможность использовать купольные видеокамеры
06.06.2024 Представлен новый российский дистрибьютор интеллектуальных систем хранения LoxTop – «АРМО-Системы»

«АРМО-Системы» подписала договор о партнерстве с компанией LoxTop, европейским производителем продукции для автоматизированных систем хранения ключей, документов и ценных вещей. LoxTop разрабаты
22.03.2024 «АРМО-Системы» и «Линсис» подписали соглашение о сотрудничестве

«АРМО-Системы» в статусе официального дистрибьютора будет поставлять на рынок оборудование и решения компании «Линсис» (Пермь) – российского производителя систем громкоговорящей связи и оповещен
11.03.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-камеры Smartec STC-IPM3634A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969

личная цилиндрическая IP-камера использует ИК-подсветку с эффективной дальностью до 180 метров. STC-IPM3634A Estima поддерживает функции видеоаналитики. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы». Наличие сертификата на соответствие требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 г. позволяет задействовать 2 МП IP-камеры STC-IPM3634A
22.01.2024 «АРМО-Системы» анонсировала IP-камеры Smartec третьего поколения STC-IPM3610 rev.3 Estima

.3 Estima может в большинстве регионов страны, поскольку защищена в соответствии с классами IP66/IP67 и работоспособна при внешних температурах от -40 до +60 °С. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Передача видео с максимальной частотой обновления 60 к/с при всех доступных разрешениях, включая 2 Мп (1920х1080 пикс.), что соответствует стандарту Full HD/HDTV 1080p, является

27.11.2023 «АРМО-системы» представила NVR STNR-6450 марки Smartec с архивом до 128 ТБ и аналитикой на базе ИИ

азличные интеллектуальные функции, базирующиеся на искусственном интеллекте (классификация объектов, фиксация номерных знаков транспортных средств, умный поиск). Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы» . Аппаратные возможности IP-видеорегистратора позволяют записывать видео от 64 IP-камер видеонаблюдения с суммарным битрейтом до 400 Мбит/с. При этом STNR-6450 поддерживает разреш
24.04.2023 «АРМО-системы» и Fort Telecom подписали соглашение о партнерстве по TFortis

«АРМО-системы» заключила партнерский договор с компанией Fort Telecom, российским разработчиком оборудования для систем IP-видеонаблюдения, на поставку сетевых коммутаторов TFortis и внедрение к
13.02.2023 «АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров

В предложениях «АРМО-системы» появился мобильный комплекс видеонаблюдения и контроля периметра – инновационная разработка российской компании «ЭЛВИС-неотек». В состав комплекса, который базируется на шасси авт
06.02.2023 «АРМО-системы» и «ЭЛВИС-Неотек» подписали соглашение о партнерстве

«АРМО-системы» подписала дистрибьюторский договор с российской компанией «ЭЛВИС-Неотек», которая специализируется на разработке и производстве аппаратных и программных продуктов для систем безоп
17.01.2023 «АРМО-системы» и Konica Minolta стали партнерами по продукции Mobotix

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и компания «АРМО-системы» (входит в состав инженерного холдинга «АРМО») подписали соглашение о партнерстве. По его условиям «АРМО-системы» стала дистрибьютором оборудования и программных продуктов M
24.10.2022 «АРМО-системы» представила новый биометрический продукт RecFaces Id-Line для управления очередью с помощью идентификации по лицам

О и киоски самообслуживания. Id-Line можно использовать для улучшения обслуживания в банках, а также различных муниципальных и коммерческих учреждениях. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Основная задача интеллектуального решения RecFaces Id-Line для распознавания клиентов по лицам заключается в усовершенствовании классической системы управления очередью, которая

12.09.2022 «АРМО-системы» анонсировала универсальные IP-камеры видеонаблюдения Smartec для улиц и помещений

лиц, номеров и т.д., а благодаря компактным габаритам, цилиндрическая камера с подсветкой оптимально подойдет для установки в ограниченном пространстве. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Поддержка высокого разрешения — 4К (3840x2160 пикелей), позволяет применять цифровое увеличение изображения без потери в информативности, за счет чего цилиндрическая камера может
14.07.2022 «АРМО-системы» представила биспектральные камеры Wisenet с ИИ-видеоаналитикой

ртовая» видеоаналитика на основе ИИ, с которой устройства осуществляют высокоточное автоматическое обнаружение и распознавание объектов различного типа. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Выбрать наиболее подходящую модель под специфику контролируемой сцены позволяют камеры новой серии Wisenet, которые укомплектованы различной оптикой: устройства TNM-C4940TD, TNM-
26.04.2022 «АРМО-системы» представила 10-дюймовый монитор видеодомофона Smartec ST-MS510M-SL

сплеем. Соединяясь с одной или двумя панелями вызова по 4-проводной линии, новинка обеспечивает одностороннюю видеосвязь и двустороннюю аудиосвязь с посетителем. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы». Для максимальной осведомленности о ситуации во входной зоне к устройству можно подключить две камеры наблюдения и два охранных датчика. Кроме того, монитор видеодомофона поддержи
21.04.2022 «АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП

stima с разрешением 4K UHD (8 МП). Новинка имеет погодо- и вандалозащищенное исполнение по классам IP67 и IK10 и интегрированную коммутационную коробку. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы». Благодаря тому, что она базируется на высокочувствительном 1/1.8” сенсоре IMX334, пользователь может получать цветную картинку при освещенности вплоть до 0,009 лк. За счет наличи
25.03.2022 «Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM

«Армо-системы» представила двухсенсорный охранный извещатель ST-AD100PM, предназначенный для защиты от несанкционированного проникновения и появления посторонних людей на объекте. Благодаря комб
22.07.2020 «АРМО-Системы» будет поставлять программные продукты FF Group для мониторинга дорожной ситуации и управления транспортными потоками

Компании «АРМО-Системы» и FF Group заключили партнерский договор. Согласно контракту, «АРМО-Системы» будет поставлять на российский рынок программные продукты и бизнес-решения этого бренда для пос
21.02.2017 «АРМО-Системы» начали российские продажи новых коммутаторов Lantech IPGS-0008B

«АРМО-Системы», официальный российский дистрибьютор продукции Lantech, объявил о начале российских продаж новых 8-портовых неуправляемых коммутаторов IPGS-0008B производства Lantech Communicatio
05.12.2016 «Армо-Системы» представили компактный 8-портовый коммутатор от Lantech

ться, например, для создания сети системы видеонаблюдения на транспорте, сообщили CNews в компании «Армо-Системы». При этом IPGS-3208MGSFP обеспечивает пропускную способность 26 Гбит/с, обеспеч

Публикаций - 371, упоминаний - 403

АРМО ГК и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК 185 175
Smartec 168 127
STC 106 61
Sony 6739 30
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 29
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 27
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 21
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 19
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 18
Motorola Solutions - Pelco 69 17
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 16
HID Global - HID Corporation 125 16
JVC Kenwood 422 13
JVC Professional - Japan Victor Company 31 11
Сател - Линсис 14 10
Tonmind 10 10
Konica Minolta - Mobotix 35 9
Bosch Security and Safety Systems 19 8
Keri Systems 8 8
Cisco Systems 5372 8
Tyco International 85 7
Johnson Controls 33 7
Hirsch Electronics 8 7
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 7
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 7
Болид НВП - Bolid 104 7
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 7
Симанитрон - Symanitron - Симанитрон-Электроника НПП 9 6
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 6
LoxTop 9 6
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 6
Аргус-Спектр 19 6
Ракурс НПФ 176 5
Radionics 7 5
ААМ Системз - AAM Systems 46 5
Интегра-С Консорциум 18 5
Microsoft Corporation 25774 5
Schneider Electric 614 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 5
ZKTeco - ZKSoftware - ЗКТеко Биометрия и безопасность 7 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 10
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
OTIS - OTIS Elevators 13 3
UPS 216 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Цезарь Сателлит 43 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Nikoliers - Colliers - Николиерс 18 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 2
Романов Двор БЦ 11 2
Арена Балашиха - Ледовый дворец имени Ю. Е. Ляпкина 2 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Седьмой Континент 65 1
Балтийская строительная компания 1 1
Volvo Penta 6 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 1
Grundfos - Грундфос 12 1
Равелин 5 1
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 9 1
Солинг - Инженерная корпорация 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Связной ГК 1401 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
TSSIA - Taiwan Safety and Security Industry Association 1 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 210
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 113
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 108
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 88
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 86
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 63
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 59
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 57
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 55
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 50
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 49
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3899 49
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 46
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 128 45
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 44
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 44
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 42
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 217 40
Микрофон - Microphone 2808 39
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 38
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 36
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 34
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 33
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 33
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 32
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 32
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 32
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 30
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 30
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 30
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 126 28
MJPEG - Motion JPEG 134 27
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 27
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 406 27
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 26
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 63
Smartec Estima 22 22
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 20
Microsoft Windows 16882 19
Linux OS 11533 17
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 28 11
Hanwha Techwin - Wisenet IP-видеодекодер 17 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
HID Global - iCLASS - формат бесконтактных смарт 38 9
АРМО ГК - АРМО-Системы - Таймекс 8 8
Motorola Solutions - Pelco D - Pelco P - Pelco TI - Pelco ES - Pelco C - Pelco FT - Pelco IX - Pelco IS - Pelco UD - Pelco IM 34 7
Google Android 15243 7
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 7
Fujifilm - Fujinon Lens 50 6
Legrand - Milestone Systems - Milestone XProtect 19 6
Apple iOS 8583 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
Konica Minolta - Mobotix Move 8 6
Hanwha Techwin - WiseStream 9 5
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeHD 8 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 5
Advent International - IDEMIA - Morpho - Sagem MEMS - MorphoAccess Enrollment and Management System - Sagem MA 4 4
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO - SystemeFS 10 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
Hanwha Techwin - extremeWDR 4 3
Varton AWADA 5 3
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeVAR 9 3
Smartec Timex 3 3
Motorola Solutions - Pelco Endura 7 3
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeBMSSens 4 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
Axis Communications ARTPEC - Микропроцессор 14 3
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 3
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
Маргулис Александр 4 4
Жуковский Юрий 6 3
Girod Jean-Philippe - Жиро Жан-Филипп 3 3
Гутман Виктор 17 2
Головин Андрей 15 2
Воеводенко Нина 6 2
Вроблевский Роман 7 2
Пека Павел 5 2
Епишина Елена 3 2
Трифонов Михаил 3 2
Пуговкин Олег 3 2
Невзоров Михаил 5 2
Румакин Игорь 5 2
Чех Сергей 2 2
Полуденный Александр 2 2
Голвачев Александр 2 2
Лященко Григорий 4 2
Лукманов Денис 2 2
Левчук Михаил 3 2
Starck Philippe - Старк Филипп 12 2
Михнев Олег 2 2
Иванов Владимир 68 2
Широков Александр 25 2
Орлов Дмитрий 24 2
Александров Артур 6 2
Мартынюк Александр 16 1
Мякишева Марина 84 1
Геклер Алена 30 1
Святенко Инна 10 1
Малахов Виктор 4 1
Хитров Михаил 26 1
Иванов Даниил 8 1
Нечипоренко Олег 1 1
Карабанов Евгений 2 1
Крахмалев Александр 1 1
Щипицын Сергей 1 1
Волкинд Яков 1 1
Симиютин Петр 1 1
Шарова Ольга 10 1
Буцик Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 174
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Германия - Федеративная Республика 13220 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 6
Япония 13807 6
Швеция - Королевство 3781 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Европа 24962 4
Южная Корея - Республика 7051 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Франция - Французская Республика 8176 4
Венгрия 855 4
Украина 7928 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Польша - Республика 2030 3
Китай - Тайвань 4245 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 2
Дания - Королевство 1336 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Россия - СФО - Новосибирск 4875 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Испания - Королевство 3839 2
Нидерланды 3745 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
США - Техас 1048 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 2
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
США - Техас - Сан-Антонио 50 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 76
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 20
Видеокамера - Видеосъёмка 720 19
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 17
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 9
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 7
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 5
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 5
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Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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