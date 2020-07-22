Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АРМО ГК АРМО-Системы
Публикаций - 153, упоминаний - 224
АРМО ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жуковский Юрий 6 3
|Пуговкин Олег 3 2
|Гутман Виктор 17 2
|Головин Андрей 12 2
|Воеводенко Нина 6 2
|Вроблевский Роман 6 2
|Пека Павел 5 2
|Епишина Елена 3 2
|Трифонов Михаил 3 2
|Иванов Владимир 53 2
|Невзоров Михаил 5 2
|Румакин Игорь 2 2
|Чех Сергей 2 2
|Полуденный Александр 2 2
|Голвачев Александр 2 2
|Лященко Григорий 3 2
|Лукманов Денис 2 2
|Левчук Михаил 3 2
|Широков Александр 24 2
|Орлов Дмитрий 21 2
|Александров Артур 6 2
|Нечипоренко Олег 1 1
|Морозова Тамара 14 1
|Геклер Алена 28 1
|Святенко Инна 9 1
|Хитров Михаил 24 1
|Иванов Даниил 8 1
|Малахов Виктор 3 1
|Карабанов Евгений 1 1
|Крахмалев Александр 1 1
|Щипицын Сергей 1 1
|Волкинд Яков 1 1
|Симиютин Петр 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Мартынюк Александр 8 1
|Bloomberg 1009 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Frost & Sullivan 199 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru