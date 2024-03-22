«АРМО-Системы» и «Линсис» подписали соглашение о сотрудничестве

«АРМО-Системы» в статусе официального дистрибьютора будет поставлять на рынок оборудование и решения компании «Линсис» (Пермь) – российского производителя систем громкоговорящей связи и оповещения (PA/GA). «Линсис» разрабатывает и выпускает центральное оборудование, диспетчерские пульты, переговорные устройства и рупорные громкоговорители для организации систем громкоговорящей связи на промышленных, стратегических объектах и объектах транспортной инфраструктуры. Система громкоговорящей связи «Линсис» – полностью российский продукт, сертифицированный Минпромторгом РФ.

Пермская компания «Линсис» занимается производством систем громкоговорящей связи и оповещения с 2010 г. Компания не только разрабатывает и выпускает оборудование, но также оказывает услуги по сопровождению проектов, проектированию системы, шефмонтажу, шефналадке и сервисному обслуживанию. Поскольку система громкоговорящей связи «Линсис», включая аппаратное и программное обеспечение, – это полностью российская разработка, то при необходимости возможна гибкая индивидуализация или доработка оборудования под потребности и задачи заказчика.

Российское происхождение оборудования «Линсис» подтверждается сертификатом СТ-1. Министерство промышленности и торговли РФ в соответствии с ПП РФ №719 от 17 июля 2015 г. включило оборудование «Линсис» в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Благодаря этим разрешительным документам система громкоговорящей связи «Линсис» может устанавливаться на стратегически важных объектах, объектах критической и транспортной инфраструктуры. Важно отметить, что компания «Линсис» получила патент на свои разработки в области промышленной связи, что подтверждает их уникальность.

Ядром системы громкоговорящей связи «Линсис» служит центральное оборудование, в состав которого входит основной цифровой блок LCE, блок контроля линии LBC-8, блок питания UPS-1200-LS, трансляционные усилители и блок защиты UМZ. Также в линейке «Линсис» имеются диспетчерские пульты (LDP и LSDP), различные переговорные устройства, рупорные громкоговорители и светосигнальное оборудование, как общепромышленного исполнения, так и защищенные. Система громкоговорящей связи от «Линсис» надежно работает в условиях повышенной запыленности, влажности, агрессивной химической среды, критических температур, и может быть развернута на взрыво- и пожароопасных объектах.

На базе системы «Линсис» можно организовать диспетчерскую, технологическую, оперативную громкоговорящую связь, а также командно-поисковое оповещение, охранное, локальное оповещение. Интеграционные возможности «Линсис» включают взаимодействие с различными системами безопасности объекта. Так, например, система громкоговорящей связи может работать с АТС на предприятии, принимать сигналы от системы АСУ ТП и транслировать сообщения, озвучивающие этапы технологического процесса, использоваться для оповещения в рамках систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и в системах контроля доступа (СКУД). Стоит отметить, что система «Линсис» также способна выполнять прием и трансляцию сигналов от системы оповещения ГО и ЧС.

Технологическим преимуществом системы громкоговорящей связи «Линсис» является поддержка современной технологии аудиопередачи SHDSL для трансляции звука по витому медному кабелю без помех на значительные расстояния — до 8-10 км. В системе также применяются алгоритмы обработки звука с частотой дискретизации 32 кГц для реализации полнодуплексной громкой связи и улучшения распознаваемости речи в условиях шума 120 дБ. При этом надежность системы громкоговорящей связи обеспечивает реализация функции «горячее резервирование» для центрального коммутатора и блока питания, а стабильную работу в режиме 365/24/7 — поддержка «горячей замены» плат центрального блока управления.

Система громкоговорящей связи производства компании «Линсис» уже доступна для клиентов «АРМО-Системы».