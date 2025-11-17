Получите все материалы CNews по ключевому слову
Акустические устройства Динамик Speaker громкоговоритель
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|17.11.2025
|
«АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind
твинчивания, а кабельные вводы обеспечивают надежное уплотнение кабеля. Основные области применения IP-громкоговорителей SIP-ГВР-Exd-30-Прометей исп.973 – это системы аварийного оповещения, охр
|05.11.2025
|
Новинка «Линсис» для систем оповещения: рупорный громкоговоритель мощностью 30 Вт для эксплуатации при -60…+60 °С
Компания «Линсис», российский разработчик и производитель систем громкоговорящей связи и оповещения, представила громкоговоритель GL-30 рупорного типа, оснащенный 30-ваттным динамиком и переключателем мощности, и имеющий всепогодное исполнение для стабильной работы в диапазоне температур от -60 до +60 °С.
|01.08.2025
|
Линейку IP-громкоговорителей Tonmind пополнил звуковой прожектор SIP-S51 с PoE-питанием, совместимый с VMS по ONVIF
mind есть и другое аудиооборудование, использующее усилитель звукового сигнала мощностью 15 Вт. Это громкоговорители SIP-S01, SIP-S01M и динамики-сателлиты SIP-S01A, которые монтируются в потол
|23.06.2025
|
«АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet
ментами системы видеонаблюдения, как IP-камеры, VMS-платформа и др. Высококачественный звук сетевые громкоговорители SIP-S61T могут транслировать в наиболее прогрессивном формате OPUS с частото
|02.12.2024
|
Новые колонные IP-громкоговорители Tonmind SIP-S31FP в уличном исполнении с IP66 и поддержкой PoE-питания доступны в России
ение в металлическом корпусе-колонне с классом пыле/влагозащиты IP66 делает возможным использование громкоговорителя в широком диапазоне температур – от -50 до +60 °С. SIP-S31FP предназначен дл
|24.12.2020
|
Смартфоны без динамиков — как это работает?
а зарядки. Что дальше? Вполне может быть, что производители будут массово отказываться от привычных динамиков, используя экран в качестве передатчика звука. Тем более эта технология уже использ
|24.07.2018
|
Лучшие умные колонки. Выбор ZOOM
Времена смарт-динамиков наступили, когда люди начали активно пользоваться голосовыми помощниками в смартфон
|28.12.2016
|
Смарт-динамик Amazon привлекут в качестве «свидетеля» убийства
Показания гаджета Полиция города Бентонвилль в американском штате Арканзас обратилась с официальным запросом в компанию Amazon c просьбой использовать смарт-динамик Amazon Echo в качестве свидетеля в расследовании убийства. Как пишет The Verge, просьба связана с делом американца Джеймса Эндрю Бейтса (James Andrew Bates). Ему вменяют убийство его пр
|28.10.2016
|
Axis Communications представила интеллектуальные сетевые громкоговорители для ритейла
вать поддержанию единой среды и единого уровня обслуживания в разных торговых точках», — добавил Хенссон. По информации компании, Axis C1004-E и Axis C2005 — это высокочувствительные полнодиапазонные громкоговорители, обеспечивающие воспроизведение фоновой музыки и четкую передачу речевых объявлений, в том числе по расписанию. Для воспроизведения фоновой музыки можно использовать заранее ус
|21.08.2014
|
Apple разработала систему полноценного объемного звучания для MacBook
Apple разработала систему объемного звучания для MacBook Pro, состоящую из нескольких динамиков и звукового преобразователя. Это следует из патента, выданного компании Бюро по пат
|09.04.2014
|
ZOOM.CNews рекомендует: обзор беспроводной акустики Creative Sound Blaster Roar
фразой из описания модели: эта компактная акустика размером с толстую книгу имеет внутри целых пять динамиков. Да, действительно, при всей лаконичности дизайна этот гаджет имеет множество скрыт
|17.01.2014
|
Подставка-динамик LG для домашнего кинотеатра
ра. Крепкий корпус LG Sound Plate LAP340 позволяет устанавливать на него телевизор с диагональю до 55 дюймов и служит своеобразной подставкой. Внутрь корпуса системы установлено шесть тонкопрофильных динамиков, обеспечивающих воспроизведение звуков и музыки в формате 4.1. Кроме того, модуль Bluetooth 4.0 обеспечивает Sound Plate LAP340 возможность совместной работы практически со всеми смар
|19.10.2012
|
Японский динамик из чистой резины
Японская компания Tokai Rubber Industries создала первый в мире динамик, полностью состоящий из резины. Создание резинового динамика прошло в рамках работ над искусственными мускулами, благодаря которой компании удалось получить резину с электропроводностью
|08.10.2012
|
Гигантский динамик из Висконсина
эн Люди вместе с командой единомышленников решили частично воссоздать начальную сцену первой части фильма «Назад в будущее». Речь идёт о подключении к источнику звука гигантского динами. Именно такой динамик студенты Висконсина и создали. Их конструкция имеет высоту 2,5 метра. Основными материалами при создании динамика стали: медные шнуры, поликарбонатная толстая плёнка для мембраны и кату
|23.05.2012
|
Обзор портативной акустики JBL On Tour Micro: следуй за белым кроликом
кий пластиковый корпус в виде миниатюрной летающей тарелочки. Размерами JBL On Tour Micro не больше динамиков головных наушников накладного типа. Диаметр — 80 мм. Толщина в выпуклом центре (сам
|21.10.2010
|
Inter-M предлагает новый всепогодный громкоговоритель НS-10-А
чен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, даже допускается прямое попадание атмосферн
|14.01.2009
|
Звук без динамиков: Sven Impulse
Sven Impulse? Это устройство представляет собой «бездиффузорную» колонку, которая «заставляет» звучать различные поверхности. Проще всего просто поставить Sven Impulse на стол, превратив его в мощный динамик. Sven Impulse: фото в интерьере Система выпускается в двух цветовых вариантах: черном и серебряном. Питание системы осуществляется адаптером с выходным напряжением 12 В/1,5А. Заявляемая
|25.09.2008
|
Philips HTS6515: объемный звук из двух динамиков
о двух акустических систем. Работа домашнего кинотеатра HTS6515 основывается на технологиях Ambisound и FullSound. Технология Ambisound обеспечивает многоканальное объемное звучание 5.1 всего из двух динамиков – без ограничений для положения слушателя и использования проводов и кабелей. Технология FullSound восстанавливает мельчайшие детали сжатой музыкальной записи, в значительной степени
|14.12.2007
|
Jetbalance JB-371 – мультимедийная революция
на передней панели чуть меньше глубины и вдвое меньше высоты. А вот количество полос и расположение динамиков больше всего напоминает крупные акустические системы конца прошлого века (взять хот
|07.12.2007
|
Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America
звание «С». С-серия унаследовала от RC высокотехнологичный фирменный твитер Hyperbolic, а диффузоры динамиков средне и низкочастотного звена изготовлены из композитного стекловолокна. Дизайн се
|31.10.2007
|
Ликбез: Как выбрать сабвуфер?
их корпуса, отдельно для высоких, средних и для низких частот. Конструктивно сабвуферы могут иметь динамик на передней панели… Конструкция сабвуфера обманчиво проста – это сравнительно крупный
|13.09.2007
|
Выбираем акустику для системы
тики Celestion Group DA Чувствительность колонок измеряется в децибелах и говорит о степени реакции динамиков на поступивший сигнал, а практически — о характере звука. Около или выше 90 дБ — «г
|22.02.2007
|
Динамик из дерева
Вот такой небольшой динамик будет служить как средство для громкой связи вашего мобильнка. Небольшая цена ($25) и интересный внешний вид, делают устройство приятным подарком.
|25.01.2007
|
Toshiba TDP-ET20 – проектор-«бум-бокс»
щель загрузки DVD-плеера и еще один динамик акустической системы . Кто-то спросит, зачем так много динамиков на таком маленьком корпусе, а затем, чтобы передавать полноценный звук 5.1 DTS. Пос
|26.12.2006
|
Стильные и элегантные подарки Nakamichi
е используются три двухполосных динамика в закрытых корпусах. Двойные 8-см конусные диффузоры НЧ/СЧ-динамиков обеспечивают естественное, хорошо проработанное воспроизведение средних частот с уп
|19.04.2006
|
Тестируем самую маленькую аудиосистему с сабвуфером
кие частоты, помогая тем самым откровенно не самому мощному сабвуферу. Но, увы, применение подобных динамиков для воспроизведения низких частот невозможно по определению. Соединения На задней п
|20.01.2006
|
Yamaha представила Bluetooth-динамик для мобильника
ьных телефонов. Система включает в себя собственно акустическую систему NX-A01 и Bluetooth-ресивер TRX-RO1BT. Новинка будет выпущена совместно с компанией AU, одним из японских мобильных провайдеров. Динамик имеет размер 83,8х116,8х83,8 мм, габариты ресивера составляют 43,1х45,7х43,1 мм. Модель можно также подключать к другим медиаустройствам посредством мини-кабеля. В Японии модель поступи
|31.08.2004
|
Creative Inspire T7700 - очень много динамиков за бесценок
оминается старый добрый Technics, с его серо-синей тканью, скрывающей за собой гигантские диффузоры динамиков. Колонки выглядят как младшие братья тех флагманских моделей снятых с производства
|18.09.2003
|
Дисплей мобильника превращается в динамик
, мощность 85 дБ. По мнению Аки Нишикава (Aki Nishikawa), советника по маркетингу компании Authentic, характеристики удовлетворяют требованиям портативных устройств стандартов GSM и W-CDMA. Поскольку динамик имеет относительно большие размеры, воспроизведение звука возможно с приемлемым качеством, даже если телефон находится на некотором расстоянии от уха. Источник: The Nihon Keizai Shimbun
|18.09.2003
|
Дисплей мобильника превращается в динамик
, мощность 85 дБ. По мнению Аки Нишикава (Aki Nishikawa), советника по маркетингу компании Authentic, характеристики удовлетворяют требованиям портативных устройств стандартов GSM и W-CDMA. Поскольку динамик имеет относительно большие размеры, воспроизведение звука возможно с приемлемым качеством, даже если телефон находится на некотором расстоянии от уха. Источник: The Nihon Keizai Shimbun
|26.07.2002
|
Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик
ставит 99 долл. США. Наконец, о надувных динамиках. Японская компания Pioneer представила два новых громкоговорителя, которые будут использоваться в портативных устройствах для автомобилей или
|05.04.2002
|
Digital Life: Телефон читает по губам, стакан просит пить, а дом начинает разговаривать
ереключении каналов и при просмотре рекламы, а регулировка громкости осуществляется для наушников и динамиков раздельно. В режиме AV телевизоры "Акустик" могут воспроизводить стереозвук и прини
|03.04.2002
|
Matsushita выпустила прозрачный динамик Sound Window для мобильных устройств
м эффективность достаточно высока. В сравнении с другими прозрачными плоскими динамиками система из динамиков Sound Window потребляет только 4% мощности, что дает огромное преимущество при испо
|26.03.2002
|
Digital Life: Музыка внутри черепа, стол-клавиатура, цифровые твари и новая функция большого пальца
ции, проводимой с помощью ноутбука, или видеофильма. Для создания полного стереозвучания можно параллельно подключить два "звукожука". Теперь - внимание! - самое страшное: Soundbug может превратить в динамик даже человеческий череп, если прислонить его к затылку. По словам опробовавших этот необычный метод прослушивания музыки, эффект получается довольно странный: кажется, что звук поступае
|09.08.2001
|
Matsushita представила самый тонкий и легкий динамик для мобильных телефонов
ля компаний-производителей, а массовое производство начнется в сентябре. Предполагается, что выпуск динамиков составит 2 млн. штук в месяц. Matsushita заявила, что новый динамик является самым
|23.03.2001
|
Matsushita представила новые модели плоских динамиков для использования при проведении выставок и презентаций
Matsushita Communication Industrial Co., Ltd. выпустила три модели плоских динамиков толщиной 29,5 мм. Динамики имеют вид настенных прямоугольных панелей. Модель WS-PA2 имеет размер 459 х 629 мм, модель WS-PA3 - 459 х 332 мм, модель WS-PA2 - 346 х 268 мм. Во все динам
|08.02.2001
|
JVC разработала мини-динамик
Компания JVC разработала динамик с размерами 135х30х15 мм. Несмотря на столь малый размер, "DD Speaker" может воспроизводить звук в диапазоне от 90 ГЦ до 30 кГц мощностью до 25 Ватт. По заявлению компании, акустика сто
Акустические устройства и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.