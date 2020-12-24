Индексная книга CNews*
Акустические устройства Динамик Speaker громкоговоритель
Публикаций - 1952, упоминаний - 2102
Акустические устройства упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 51
|Сергеев Иван 74 25
|Наумов Максим 97 21
|Малафеев Андрей 51 19
|Ширшов Павел 76 16
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 16
|Ерофеева Мария 31 15
|Гордеева Анна 36 10
|Лаптева Марина 115 10
|Кожевников Алексей 65 10
|Никитин Николай 20 9
|Константинов Константин 32 9
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 8
|Gates William Henry - Гейтс Билл 899 7
|Клинаичев Андрей 33 6
|Речменский Игорь 20 5
|Путин Владимир 2759 5
|Bond James - Бонд Джеймс 48 4
|Виноградов Дмитрий 72 4
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 4
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 4
|Лужков Юрий 113 4
|Беляева Татьяна 24 4
|Борушевский Денис 37 4
|Blass Evan - Бласс Эван 34 4
|Князева Мария 15 4
|Степанова Ирина 14 3
|Ершова Элеонора 67 3
|Симонов Игорь 100 3
|Третьяк Константин 34 3
|Демидов Михаил 133 3
|Духовницкий Олег 91 3
|Беляев Дмитрий 25 3
|Горюнов Михаил 16 3
|Лебедев Артемий 97 3
|Lin James - Лин Джеймс 15 3
|Rubin Andy - Рубин Энди 61 3
|Адров Дмитрий 34 3
|Rhodes Andy - Роудс Энди 10 3
|Лахова Олеся 35 3
|CNews - ZOOM.CNews 1758 244
|Bloomberg 1120 14
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 13
|Wikipedia - Википедия 442 11
|The Verge - Издание 506 10
|91Mobiles 1709 10
|GizmoChina 100 9
|Engadget - Блог о технологиях 419 9
|New Scientist 1447 8
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 7
|Times 649 6
|AppleInsider 386 6
|Чудо техники 60 6
|Reddit 257 5
|DigiTimes - Издание 1296 5
|OnLeaks 17 5
|MacRumors 131 5
|Forbes - Форбс 641 5
|VK - Mail.ru Новости 22 5
|Nikkei Electronics 78 4
|Inquirer 463 4
|DxOMark - Издание 36 4
|КиноПоиск - портал о кино 161 4
|Wired - Издание 225 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5780 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11021 4
|GSM Arena 66 3
|AP - Associated Press 1994 3
|MacWorld 136 3
|Korea Times 129 2
|Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 2
|Радио России - радиостанция 48 2
|HPC.ru 117 2
|9to5Mac 149 2
|Reg Hardware 91 2
|Telegraph 208 2
|Ice Universe - микроблог инсайдера 11 2
|Android Authority 38 2
|The Register 1415 2
|Nowhereelse.fr 19 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225514, в очереди разбора - 871822.
Создано именных указателей - 114126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225514, в очереди разбора - 871822.
Создано именных указателей - 114126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.