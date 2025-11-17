«АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind твинчивания, а кабельные вводы обеспечивают надежное уплотнение кабеля. Основные области применения IP-громкоговорителей SIP-ГВР-Exd-30-Прометей исп.973 – это системы аварийного оповещения, охр

Новинка «Линсис» для систем оповещения: рупорный громкоговоритель мощностью 30 Вт для эксплуатации при -60…+60 °С Компания «Линсис», российский разработчик и производитель систем громкоговорящей связи и оповещения, представила громкоговоритель GL-30 рупорного типа, оснащенный 30-ваттным динамиком и переключателем мощности, и имеющий всепогодное исполнение для стабильной работы в диапазоне температур от -60 до +60 °С.

Линейку IP-громкоговорителей Tonmind пополнил звуковой прожектор SIP-S51 с PoE-питанием, совместимый с VMS по ONVIF mind есть и другое аудиооборудование, использующее усилитель звукового сигнала мощностью 15 Вт. Это громкоговорители SIP-S01, SIP-S01M и динамики-сателлиты SIP-S01A, которые монтируются в потол

«АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet ментами системы видеонаблюдения, как IP-камеры, VMS-платформа и др. Высококачественный звук сетевые громкоговорители SIP-S61T могут транслировать в наиболее прогрессивном формате OPUS с частото

Новые колонные IP-громкоговорители Tonmind SIP-S31FP в уличном исполнении с IP66 и поддержкой PoE-питания доступны в России ение в металлическом корпусе-колонне с классом пыле/влагозащиты IP66 делает возможным использование громкоговорителя в широком диапазоне температур – от -50 до +60 °С. SIP-S31FP предназначен дл

Смартфоны без динамиков — как это работает? а зарядки. Что дальше? Вполне может быть, что производители будут массово отказываться от привычных динамиков, используя экран в качестве передатчика звука. Тем более эта технология уже использ

Лучшие умные колонки. Выбор ZOOM Времена смарт-динамиков наступили, когда люди начали активно пользоваться голосовыми помощниками в смартфон

Смарт-динамик Amazon привлекут в качестве «свидетеля» убийства Показания гаджета Полиция города Бентонвилль в американском штате Арканзас обратилась с официальным запросом в компанию Amazon c просьбой использовать смарт-динамик Amazon Echo в качестве свидетеля в расследовании убийства. Как пишет The Verge, просьба связана с делом американца Джеймса Эндрю Бейтса (James Andrew Bates). Ему вменяют убийство его пр

Axis Communications представила интеллектуальные сетевые громкоговорители для ритейла вать поддержанию единой среды и единого уровня обслуживания в разных торговых точках», — добавил Хенссон. По информации компании, Axis C1004-E и Axis C2005 — это высокочувствительные полнодиапазонные громкоговорители, обеспечивающие воспроизведение фоновой музыки и четкую передачу речевых объявлений, в том числе по расписанию. Для воспроизведения фоновой музыки можно использовать заранее ус

Apple разработала систему полноценного объемного звучания для MacBook Apple разработала систему объемного звучания для MacBook Pro, состоящую из нескольких динамиков и звукового преобразователя. Это следует из патента, выданного компании Бюро по пат

ZOOM.CNews рекомендует: обзор беспроводной акустики Creative Sound Blaster Roar фразой из описания модели: эта компактная акустика размером с толстую книгу имеет внутри целых пять динамиков. Да, действительно, при всей лаконичности дизайна этот гаджет имеет множество скрыт

Подставка-динамик LG для домашнего кинотеатра ра. Крепкий корпус LG Sound Plate LAP340 позволяет устанавливать на него телевизор с диагональю до 55 дюймов и служит своеобразной подставкой. Внутрь корпуса системы установлено шесть тонкопрофильных динамиков, обеспечивающих воспроизведение звуков и музыки в формате 4.1. Кроме того, модуль Bluetooth 4.0 обеспечивает Sound Plate LAP340 возможность совместной работы практически со всеми смар

Японский динамик из чистой резины Японская компания Tokai Rubber Industries создала первый в мире динамик, полностью состоящий из резины. Создание резинового динамика прошло в рамках работ над искусственными мускулами, благодаря которой компании удалось получить резину с электропроводностью

Гигантский динамик из Висконсина эн Люди вместе с командой единомышленников решили частично воссоздать начальную сцену первой части фильма «Назад в будущее». Речь идёт о подключении к источнику звука гигантского динами. Именно такой динамик студенты Висконсина и создали. Их конструкция имеет высоту 2,5 метра. Основными материалами при создании динамика стали: медные шнуры, поликарбонатная толстая плёнка для мембраны и кату

Обзор портативной акустики JBL On Tour Micro: следуй за белым кроликом кий пластиковый корпус в виде миниатюрной летающей тарелочки. Размерами JBL On Tour Micro не больше динамиков головных наушников накладного типа. Диаметр — 80 мм. Толщина в выпуклом центре (сам

Inter-M предлагает новый всепогодный громкоговоритель НS-10-А чен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, даже допускается прямое попадание атмосферн

Звук без динамиков: Sven Impulse Sven Impulse? Это устройство представляет собой «бездиффузорную» колонку, которая «заставляет» звучать различные поверхности. Проще всего просто поставить Sven Impulse на стол, превратив его в мощный динамик. Sven Impulse: фото в интерьере Система выпускается в двух цветовых вариантах: черном и серебряном. Питание системы осуществляется адаптером с выходным напряжением 12 В/1,5А. Заявляемая

Philips HTS6515: объемный звук из двух динамиков о двух акустических систем. Работа домашнего кинотеатра HTS6515 основывается на технологиях Ambisound и FullSound. Технология Ambisound обеспечивает многоканальное объемное звучание 5.1 всего из двух динамиков – без ограничений для положения слушателя и использования проводов и кабелей. Технология FullSound восстанавливает мельчайшие детали сжатой музыкальной записи, в значительной степени

Jetbalance JB-371 – мультимедийная революция на передней панели чуть меньше глубины и вдвое меньше высоты. А вот количество полос и расположение динамиков больше всего напоминает крупные акустические системы конца прошлого века (взять хот

Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America звание «С». С-серия унаследовала от RC высокотехнологичный фирменный твитер Hyperbolic, а диффузоры динамиков средне и низкочастотного звена изготовлены из композитного стекловолокна. Дизайн се

Ликбез: Как выбрать сабвуфер? их корпуса, отдельно для высоких, средних и для низких частот. Конструктивно сабвуферы могут иметь динамик на передней панели… Конструкция сабвуфера обманчиво проста – это сравнительно крупный

Выбираем акустику для системы тики Celestion Group DA Чувствительность колонок измеряется в децибелах и говорит о степени реакции динамиков на поступивший сигнал, а практически — о характере звука. Около или выше 90 дБ — «г

Динамик из дерева Вот такой небольшой динамик будет служить как средство для громкой связи вашего мобильнка. Небольшая цена ($25) и интересный внешний вид, делают устройство приятным подарком.

Toshiba TDP-ET20 – проектор-«бум-бокс» щель загрузки DVD-плеера и еще один динамик акустической системы . Кто-то спросит, зачем так много динамиков на таком маленьком корпусе, а затем, чтобы передавать полноценный звук 5.1 DTS. Пос

Стильные и элегантные подарки Nakamichi е используются три двухполосных динамика в закрытых корпусах. Двойные 8-см конусные диффузоры НЧ/СЧ-динамиков обеспечивают естественное, хорошо проработанное воспроизведение средних частот с уп

Тестируем самую маленькую аудиосистему с сабвуфером кие частоты, помогая тем самым откровенно не самому мощному сабвуферу. Но, увы, применение подобных динамиков для воспроизведения низких частот невозможно по определению. Соединения На задней п

Yamaha представила Bluetooth-динамик для мобильника ьных телефонов. Система включает в себя собственно акустическую систему NX-A01 и Bluetooth-ресивер TRX-RO1BT. Новинка будет выпущена совместно с компанией AU, одним из японских мобильных провайдеров. Динамик имеет размер 83,8х116,8х83,8 мм, габариты ресивера составляют 43,1х45,7х43,1 мм. Модель можно также подключать к другим медиаустройствам посредством мини-кабеля. В Японии модель поступи

Creative Inspire T7700 - очень много динамиков за бесценок оминается старый добрый Technics, с его серо-синей тканью, скрывающей за собой гигантские диффузоры динамиков. Колонки выглядят как младшие братья тех флагманских моделей снятых с производства

Дисплей мобильника превращается в динамик , мощность 85 дБ. По мнению Аки Нишикава (Aki Nishikawa), советника по маркетингу компании Authentic, характеристики удовлетворяют требованиям портативных устройств стандартов GSM и W-CDMA. Поскольку динамик имеет относительно большие размеры, воспроизведение звука возможно с приемлемым качеством, даже если телефон находится на некотором расстоянии от уха. Источник: The Nihon Keizai Shimbun

Дисплей мобильника превращается в динамик , мощность 85 дБ. По мнению Аки Нишикава (Aki Nishikawa), советника по маркетингу компании Authentic, характеристики удовлетворяют требованиям портативных устройств стандартов GSM и W-CDMA. Поскольку динамик имеет относительно большие размеры, воспроизведение звука возможно с приемлемым качеством, даже если телефон находится на некотором расстоянии от уха. Источник: The Nihon Keizai Shimbun

Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик ставит 99 долл. США. Наконец, о надувных динамиках. Японская компания Pioneer представила два новых громкоговорителя, которые будут использоваться в портативных устройствах для автомобилей или

Digital Life: Телефон читает по губам, стакан просит пить, а дом начинает разговаривать ереключении каналов и при просмотре рекламы, а регулировка громкости осуществляется для наушников и динамиков раздельно. В режиме AV телевизоры "Акустик" могут воспроизводить стереозвук и прини

Matsushita выпустила прозрачный динамик Sound Window для мобильных устройств м эффективность достаточно высока. В сравнении с другими прозрачными плоскими динамиками система из динамиков Sound Window потребляет только 4% мощности, что дает огромное преимущество при испо

Digital Life: Музыка внутри черепа, стол-клавиатура, цифровые твари и новая функция большого пальца ции, проводимой с помощью ноутбука, или видеофильма. Для создания полного стереозвучания можно параллельно подключить два "звукожука". Теперь - внимание! - самое страшное: Soundbug может превратить в динамик даже человеческий череп, если прислонить его к затылку. По словам опробовавших этот необычный метод прослушивания музыки, эффект получается довольно странный: кажется, что звук поступае

Matsushita представила самый тонкий и легкий динамик для мобильных телефонов ля компаний-производителей, а массовое производство начнется в сентябре. Предполагается, что выпуск динамиков составит 2 млн. штук в месяц. Matsushita заявила, что новый динамик является самым

Matsushita представила новые модели плоских динамиков для использования при проведении выставок и презентаций Matsushita Communication Industrial Co., Ltd. выпустила три модели плоских динамиков толщиной 29,5 мм. Динамики имеют вид настенных прямоугольных панелей. Модель WS-PA2 имеет размер 459 х 629 мм, модель WS-PA3 - 459 х 332 мм, модель WS-PA2 - 346 х 268 мм. Во все динам