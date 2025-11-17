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Акустические устройства Динамик Speaker громкоговоритель

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.11.2025 «АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind

твинчивания, а кабельные вводы обеспечивают надежное уплотнение кабеля. Основные области применения IP-громкоговорителей SIP-ГВР-Exd-30-Прометей исп.973 – это системы аварийного оповещения, охр
05.11.2025 Новинка «Линсис» для систем оповещения: рупорный громкоговоритель мощностью 30 Вт для эксплуатации при -60…+60 °С

Компания «Линсис», российский разработчик и производитель систем громкоговорящей связи и оповещения, представила громкоговоритель GL-30 рупорного типа, оснащенный 30-ваттным динамиком и переключателем мощности, и имеющий всепогодное исполнение для стабильной работы в диапазоне температур от -60 до +60 °С.
01.08.2025 Линейку IP-громкоговорителей Tonmind пополнил звуковой прожектор SIP-S51 с PoE-питанием, совместимый с VMS по ONVIF

mind есть и другое аудиооборудование, использующее усилитель звукового сигнала мощностью 15 Вт. Это громкоговорители SIP-S01, SIP-S01M и динамики-сателлиты SIP-S01A, которые монтируются в потол
23.06.2025 «АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet

ментами системы видеонаблюдения, как IP-камеры, VMS-платформа и др. Высококачественный звук сетевые громкоговорители SIP-S61T могут транслировать в наиболее прогрессивном формате OPUS с частото
02.12.2024 Новые колонные IP-громкоговорители Tonmind SIP-S31FP в уличном исполнении с IP66 и поддержкой PoE-питания доступны в России

ение в металлическом корпусе-колонне с классом пыле/влагозащиты IP66 делает возможным использование громкоговорителя в широком диапазоне температур – от -50 до +60 °С. SIP-S31FP предназначен дл
24.12.2020 Смартфоны без динамиков — как это работает?

а зарядки. Что дальше? Вполне может быть, что производители будут массово отказываться от привычных динамиков, используя экран в качестве передатчика звука. Тем более эта технология уже использ
24.07.2018 Лучшие умные колонки. Выбор ZOOM

Времена смарт-динамиков наступили, когда люди начали активно пользоваться голосовыми помощниками в смартфон
28.12.2016 Смарт-динамик Amazon привлекут в качестве «свидетеля» убийства

Показания гаджета Полиция города Бентонвилль в американском штате Арканзас обратилась с официальным запросом в компанию Amazon c просьбой использовать смарт-динамик Amazon Echo в качестве свидетеля в расследовании убийства. Как пишет The Verge, просьба связана с делом американца Джеймса Эндрю Бейтса (James Andrew Bates). Ему вменяют убийство его пр
28.10.2016 Axis Communications представила интеллектуальные сетевые громкоговорители для ритейла

вать поддержанию единой среды и единого уровня обслуживания в разных торговых точках», — добавил Хенссон. По информации компании, Axis C1004-E и Axis C2005 — это высокочувствительные полнодиапазонные громкоговорители, обеспечивающие воспроизведение фоновой музыки и четкую передачу речевых объявлений, в том числе по расписанию. Для воспроизведения фоновой музыки можно использовать заранее ус
21.08.2014 Apple разработала систему полноценного объемного звучания для MacBook

Apple разработала систему объемного звучания для MacBook Pro, состоящую из нескольких динамиков и звукового преобразователя. Это следует из патента, выданного компании Бюро по пат
09.04.2014 ZOOM.CNews рекомендует: обзор беспроводной акустики Creative Sound Blaster Roar

фразой из описания модели: эта компактная акустика размером с толстую книгу имеет внутри целых пять динамиков. Да, действительно, при всей лаконичности дизайна этот гаджет имеет множество скрыт
17.01.2014 Подставка-динамик LG для домашнего кинотеатра

ра. Крепкий корпус LG Sound Plate LAP340 позволяет устанавливать на него телевизор с диагональю до 55 дюймов и служит своеобразной подставкой. Внутрь корпуса системы установлено шесть тонкопрофильных динамиков, обеспечивающих воспроизведение звуков и музыки в формате 4.1. Кроме того, модуль Bluetooth 4.0 обеспечивает Sound Plate LAP340 возможность совместной работы практически со всеми смар
19.10.2012 Японский динамик из чистой резины

Японская компания Tokai Rubber Industries создала первый в мире динамик, полностью состоящий из резины. Создание резинового динамика прошло в рамках работ над искусственными мускулами, благодаря которой компании удалось получить резину с электропроводностью
08.10.2012 Гигантский динамик из Висконсина

эн Люди вместе с командой единомышленников решили частично воссоздать начальную сцену первой части фильма «Назад в будущее». Речь идёт о подключении к источнику звука гигантского динами. Именно такой динамик студенты Висконсина и создали. Их конструкция имеет высоту 2,5 метра. Основными материалами при создании динамика стали: медные шнуры, поликарбонатная толстая плёнка для мембраны и кату
23.05.2012 Обзор портативной акустики JBL On Tour Micro: следуй за белым кроликом

кий пластиковый корпус в виде миниатюрной летающей тарелочки. Размерами JBL On Tour Micro не больше динамиков головных наушников накладного типа. Диаметр — 80 мм. Толщина в выпуклом центре (сам
21.10.2010 Inter-M предлагает новый всепогодный громкоговоритель НS-10-А

чен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, даже допускается прямое попадание атмосферн
14.01.2009 Звук без динамиков: Sven Impulse

Sven Impulse? Это устройство представляет собой «бездиффузорную» колонку, которая «заставляет» звучать различные поверхности. Проще всего просто поставить Sven Impulse на стол, превратив его в мощный динамик. Sven Impulse: фото в интерьере Система выпускается в двух цветовых вариантах: черном и серебряном. Питание системы осуществляется адаптером с выходным напряжением 12 В/1,5А. Заявляемая
25.09.2008 Philips HTS6515: объемный звук из двух динамиков

о двух акустических систем. Работа домашнего кинотеатра HTS6515 основывается на технологиях Ambisound и FullSound. Технология Ambisound обеспечивает многоканальное объемное звучание 5.1 всего из двух динамиков – без ограничений для положения слушателя и использования проводов и кабелей. Технология FullSound восстанавливает мельчайшие детали сжатой музыкальной записи, в значительной степени

14.12.2007 Jetbalance JB-371 – мультимедийная революция

на передней панели чуть меньше глубины и вдвое меньше высоты. А вот количество полос и расположение динамиков больше всего напоминает крупные акустические системы конца прошлого века (взять хот
07.12.2007 Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America

звание «С». С-серия унаследовала от RC высокотехнологичный фирменный твитер Hyperbolic, а диффузоры динамиков средне и низкочастотного звена изготовлены из композитного стекловолокна. Дизайн се
31.10.2007 Ликбез: Как выбрать сабвуфер?

их корпуса, отдельно для высоких, средних и для низких частот.  Конструктивно сабвуферы могут иметь динамик на передней панели… Конструкция сабвуфера обманчиво проста – это сравнительно крупный
13.09.2007 Выбираем акустику для системы

тики Celestion Group DA Чувствительность колонок измеряется в децибелах и говорит о степени реакции динамиков на поступивший сигнал, а практически — о характере звука. Около или выше 90 дБ — «г
22.02.2007 Динамик из дерева

Вот такой небольшой динамик будет служить как средство для громкой связи вашего мобильнка. Небольшая цена ($25) и интересный внешний вид, делают устройство приятным подарком.
25.01.2007 Toshiba TDP-ET20 – проектор-«бум-бокс»

щель загрузки DVD-плеера и еще один динамик акустической системы . Кто-то спросит, зачем так много динамиков на таком маленьком корпусе, а затем, чтобы передавать полноценный звук 5.1 DTS. Пос
26.12.2006 Стильные и элегантные подарки Nakamichi

е используются три двухполосных динамика в закрытых корпусах. Двойные 8-см конусные диффузоры НЧ/СЧ-динамиков обеспечивают естественное, хорошо проработанное воспроизведение средних частот с уп
19.04.2006 Тестируем самую маленькую аудиосистему с сабвуфером

кие частоты, помогая тем самым откровенно не самому мощному сабвуферу. Но, увы, применение подобных динамиков для воспроизведения низких частот невозможно по определению. Соединения На задней п
20.01.2006 Yamaha представила Bluetooth-динамик для мобильника

ьных телефонов. Система включает в себя собственно акустическую систему NX-A01 и Bluetooth-ресивер TRX-RO1BT. Новинка будет выпущена совместно с компанией AU, одним из японских мобильных провайдеров. Динамик имеет размер 83,8х116,8х83,8 мм, габариты ресивера составляют 43,1х45,7х43,1 мм. Модель можно также подключать к другим медиаустройствам посредством мини-кабеля. В Японии модель поступи
31.08.2004 Creative Inspire T7700 - очень много динамиков за бесценок

оминается старый добрый Technics, с его серо-синей тканью, скрывающей за собой гигантские диффузоры динамиков. Колонки выглядят как младшие братья тех флагманских моделей снятых с производства

18.09.2003 Дисплей мобильника превращается в динамик

, мощность 85 дБ. По мнению Аки Нишикава (Aki Nishikawa), советника по маркетингу компании Authentic, характеристики удовлетворяют требованиям портативных устройств стандартов GSM и W-CDMA. Поскольку динамик имеет относительно большие размеры, воспроизведение звука возможно с приемлемым качеством, даже если телефон находится на некотором расстоянии от уха. Источник: The Nihon Keizai Shimbun
18.09.2003 Дисплей мобильника превращается в динамик

, мощность 85 дБ. По мнению Аки Нишикава (Aki Nishikawa), советника по маркетингу компании Authentic, характеристики удовлетворяют требованиям портативных устройств стандартов GSM и W-CDMA. Поскольку динамик имеет относительно большие размеры, воспроизведение звука возможно с приемлемым качеством, даже если телефон находится на некотором расстоянии от уха. Источник: The Nihon Keizai Shimbun
26.07.2002 Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик

ставит 99 долл. США. Наконец, о надувных динамиках. Японская компания Pioneer представила два новых громкоговорителя, которые будут использоваться в портативных устройствах для автомобилей или

05.04.2002 Digital Life: Телефон читает по губам, стакан просит пить, а дом начинает разговаривать

ереключении каналов и при просмотре рекламы, а регулировка громкости осуществляется для наушников и динамиков раздельно. В режиме AV телевизоры "Акустик" могут воспроизводить стереозвук и прини
03.04.2002 Matsushita выпустила прозрачный динамик Sound Window для мобильных устройств

м эффективность достаточно высока. В сравнении с другими прозрачными плоскими динамиками система из динамиков Sound Window потребляет только 4% мощности, что дает огромное преимущество при испо
26.03.2002 Digital Life: Музыка внутри черепа, стол-клавиатура, цифровые твари и новая функция большого пальца

ции, проводимой с помощью ноутбука, или видеофильма. Для создания полного стереозвучания можно параллельно подключить два "звукожука". Теперь - внимание! - самое страшное: Soundbug может превратить в динамик даже человеческий череп, если прислонить его к затылку. По словам опробовавших этот необычный метод прослушивания музыки, эффект получается довольно странный: кажется, что звук поступае
09.08.2001 Matsushita представила самый тонкий и легкий динамик для мобильных телефонов

ля компаний-производителей, а массовое производство начнется в сентябре. Предполагается, что выпуск динамиков составит 2 млн. штук в месяц. Matsushita заявила, что новый динамик является самым

23.03.2001 Matsushita представила новые модели плоских динамиков для использования при проведении выставок и презентаций

Matsushita Communication Industrial Co., Ltd. выпустила три модели плоских динамиков толщиной 29,5 мм. Динамики имеют вид настенных прямоугольных панелей. Модель WS-PA2 имеет размер 459 х 629 мм, модель WS-PA3 - 459 х 332 мм, модель WS-PA2 - 346 х 268 мм. Во все динам
08.02.2001 JVC разработала мини-динамик

Компания JVC разработала динамик с размерами 135х30х15 мм. Несмотря на столь малый размер, "DD Speaker" может воспроизводить звук в диапазоне от 90 ГЦ до 30 кГц мощностью до 25 Ватт. По заявлению компании, акустика сто

Публикаций - 2313, упоминаний - 2490

Акустические устройства и организации, системы, технологии, персоны:

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Apple Inc 13154 315
Google LLC 12687 232
Sony 6739 206
Intel Corporation 12811 161
Nvidia Corp 4002 158
Huawei 4675 155
LG Electronics 3735 153
Acer Group - Acer Inc 2776 153
Microsoft Corporation 25774 135
Xiaomi - Сяоми 2231 121
HTC Corporation 1512 98
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 97
Yandex - Яндекс 9215 96
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 92
Philips 2099 80
HP Inc. 5883 79
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 74
Lenovo Group 2446 73
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 70
Meta Platforms - Facebook 4621 67
AMD - Advanced Micro Devices 4641 65
Lenovo Motorola 3566 58
Samsung - Harman - JBL 242 58
X Corp - Twitter 2938 53
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 51
Toshiba Corporation 2980 50
Dell EMC 5180 49
Qualcomm Technologies 1974 48
MediaTek - Ralink 595 43
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 38
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 38
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 38
Siemens AG - Siemens Group 2673 35
BBK Electronics Corp 332 30
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АРМО ГК - АРМО-Системы 371 30
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МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 41
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 36
Россети Ленэнерго 1699 30
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 22
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Carl Zeiss AG 307 8
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 500
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 493
Микрофон - Microphone 2808 488
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 481
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 435
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 433
Контрастность 3042 428
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 415
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 413
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 387
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 377
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 354
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 349
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 331
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 323
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 321
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 318
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 314
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 302
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 298
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 297
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 292
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 291
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 285
Google Android 15243 472
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 327
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 214
Microsoft Windows 16882 197
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 178
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 152
Apple iOS 8583 141
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 128
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 127
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 110
Google YouTube - Видеохостинг 3002 109
Apple iPad 4011 107
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 107
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 104
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 94
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 94
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 92
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 89
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 83
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 78
Apple iPhone 6 4861 74
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 74
Microsoft Windows 2000 8678 73
Samsung SVR-диктофон 464 73
Samsung Galaxy 1035 72
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 71
Apple iPod 1553 71
Dolby Vision 282 69
Intel Core - Семейство процессоров 1251 68
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 67
Samsung Galaxy Note 702 66
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 59
Linux OS 11533 58
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 58
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 57
Google Android TV 381 56
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 53
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 53
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 53
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 52
Ксенин Алекс 311 54
Сергеев Иван 74 25
Наумов Максим 100 21
Малафеев Андрей 52 19
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 16
Ширшов Павел 76 16
Ерофеева Мария 31 15
Кожевников Алексей 66 10
Гордеева Анна 36 10
Лаптева Марина 114 10
Константинов Константин 32 9
Никитин Николай 24 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Клинаичев Андрей 33 6
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 5
Путин Владимир 3454 5
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 5
Речменский Игорь 21 5
Bond James - Бонд Джеймс 86 5
Сухорученко Алексей 5 4
Duffy Brian - Даффи Брайан 5 4
Виноградов Дмитрий 74 4
Пузанов Владимир 14 4
Князева Мария 16 4
Jun Lei - Цзунь Лей 46 4
Демидов Михаил 134 4
Лужков Юрий 113 4
Борушевский Денис 37 4
Беляева Татьяна 29 4
Халутин Андрей 4 3
Starck Philippe - Старк Филипп 12 3
Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 3
Щелгачев Дмитрий 35 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Духовницкий Олег 91 3
Lin James - Лин Джеймс 15 3
Blass Evan - Бласс Эван 36 3
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Степанова Ирина 17 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 957
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 291
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 251
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 243
Европа 24962 157
Япония 13807 144
Южная Корея - Республика 7051 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 105
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 69
Китай - Тайвань 4245 68
Азия - Азиатский регион 5920 60
Германия - Федеративная Республика 13220 57
Франция - Французская Республика 8176 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Индия - Bharat 5869 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 31
Финляндия - Финляндская Республика 3697 30
Италия - Итальянская Республика 4508 27
Канада 5081 24
США - Калифорния - Купертино 281 20
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 20
Испания - Королевство 3839 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
США - Калифорния 4828 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 16
Швеция - Королевство 3781 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 16
Америка - Американский регион 2205 15
США - Нью-Йорк 3180 15
Африка - Африканский регион 3640 15
Украина 7928 15
Испания - Каталония - Барселона 752 15
Нидерланды 3745 15
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 15
Сатурн - Титан (спутник) 533 15
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 14
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 474
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 261
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 231
Ergonomics - Эргономика 1755 215
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 150
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 150
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 130
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 128
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 120
Английский язык 7030 103
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 99
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 85
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 84
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 83
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 64
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University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 44
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 34
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 18
День молодёжи - 27 июня 1087 16
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 9
CeBIT 614 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
Red Dot Design Award 57 4
Международный женский день - 8 марта 418 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
Samsung Unpacked 41 3
ISE - Integrated Systems Europe 51 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 3
iF Design Awards 26 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 2
Связь-Экспокомм 276 2
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
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Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
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ИгроМир 125 1
День знаний - 1 сентября 42 1
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