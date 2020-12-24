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Индексная книга CNews*
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Акустические устройства Динамик Speaker громкоговоритель



24.12.2020 Смартфоны без динамиков — как это работает?
24.07.2018 Лучшие умные колонки. Выбор ZOOM
28.12.2016 Смарт-динамик Amazon привлекут в качестве «свидетеля» убийства
28.10.2016 Axis Communications представила интеллектуальные сетевые громкоговорители для ритейла
21.08.2014 Apple разработала систему полноценного объемного звучания для MacBook
09.04.2014 ZOOM.CNews рекомендует: обзор беспроводной акустики Creative Sound Blaster Roar
17.01.2014 Подставка-динамик LG для домашнего кинотеатра
19.10.2012 Японский динамик из чистой резины
08.10.2012 Гигантский динамик из Висконсина
23.05.2012 Обзор портативной акустики JBL On Tour Micro: следуй за белым кроликом
14.01.2009 Звук без динамиков: Sven Impulse
25.09.2008 Philips HTS6515: объемный звук из двух динамиков
14.12.2007 Jetbalance JB-371 – мультимедийная революция
07.12.2007 Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America
31.10.2007 Ликбез: Как выбрать сабвуфер?
13.09.2007 Выбираем акустику для системы
15.03.2007 Optoma EP 7150 – сверхкомпактный универсал
22.02.2007 Динамик из дерева
25.01.2007 Toshiba TDP-ET20 – проектор-«бум-бокс»
26.12.2006 Стильные и элегантные подарки Nakamichi
19.04.2006 Тестируем самую маленькую аудиосистему с сабвуфером
14.03.2006 Первый слайдер Nokia: тест ZOOM
20.01.2006 Yamaha представила Bluetooth-динамик для мобильника
31.08.2004 Creative Inspire T7700 - очень много динамиков за бесценок
18.09.2003 Дисплей мобильника превращается в динамик
18.09.2003 Дисплей мобильника превращается в динамик
26.07.2002 Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик
05.04.2002 Digital Life: Телефон читает по губам, стакан просит пить, а дом начинает разговаривать
03.04.2002 Matsushita выпустила прозрачный динамик Sound Window для мобильных устройств
09.08.2001 Matsushita представила самый тонкий и легкий динамик для мобильных телефонов
23.03.2001 Matsushita представила новые модели плоских динамиков для использования при проведении выставок и презентаций
08.02.2001 JVC разработала мини-динамик

Публикаций - 1952, упоминаний - 2102

Акустические устройства упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9774 332
Apple Inc 11274 277
Sony 6487 204
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6317 196
Google LLC 11011 187
Intel Corporation 11701 155
Nvidia Corp 3228 153
LG Electronics 3544 150
Microsoft Corporation 23603 133
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2427 126
Zoom Int - Zoom Video Communications 1335 121
4A Games 746 114
ДОК 772 108
Huawei 3537 99
ASUS - AsusTek Computer Inc 1958 96
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5605 92
HTC Corporation 1493 91
Xiaomi 1326 90
HP Inc. 5568 78
Lenovo Group 2180 75
Philips 2054 74
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 72
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 70
Meta Platforms - Facebook 4347 63
Yandex - Яндекс 5783 60
Lenovo Motorola 3505 56
AMD - Advanced Micro Devices 3887 55
Samsung - Harman - JBL 199 54
Twitter 2722 50
Dell EMC 4930 49
Toshiba Corporation 2890 48
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 561 40
Qualcomm Technologies 1714 38
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 37
Siemens AG - Siemens Group 2549 34
MediaTek 456 33
Navitel - Навител Навигатор 295 32
Цифра ГК 2166 30
Ростех - Автоматика Концерн 1504 30
Fly - Explay - Эксплей 241 30
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 96
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 54
Россети Ленэнерго 2363 51
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 27
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 25
Магнит - Тандер - сеть магазинов 669 22
Совкомбанк Совесть 268 21
Геометрия НПО 127 20
Лента - Сеть розничной торговли 1726 18
Yamaha - Ямаха 102 18
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5910 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1864 16
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 16
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 14
Эра HD - Эра ХД 54 13
Carl Zeiss 299 10
TÜV Rheinland Group 97 10
101Hotels.com 711 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 9
Hyundai Motor Company 342 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 8
LEGO 221 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 443 7
Связной ГК 1342 7
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 85 7
eBay Inc 1600 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 6
Меркури - Mercury 232 6
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 215 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 389 6
Гранит 48 6
BMW Group 414 5
Резонанс НПП 347 5
X5 Group 832 5
Верный - торговая сеть 260 5
Ferrari NV 153 5
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 165 5
LinkedIn 587 5
Белый Ветер 353 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 40
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18227 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4613 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10471 8
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1185 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3077 6
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 6
Правительство Москвы 2011 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9268 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 6
Президент Российской Федерации 3754 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2732 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2845 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1887 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1418 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2036 2
МВД РФ Управление К 118 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 338 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 947 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 52 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 118 1
МЧС РФ - Главные управления 105 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 44 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 20 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 60 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 55 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 696 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 197 1
Правительство Челябинской области 40 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2933 1
4CIO 713 114
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 106
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 93
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 46
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 22
8K Association - Ассоциация 8K 161 10
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 2
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 9 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
Symbian Foundation 38 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 79 1
Linux Foundation 174 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2582 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 446 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11913 869
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8739 779
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9378 767
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21572 733
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19337 715
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6760 696
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11623 684
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17437 669
Наушники - Headphones 3550 603
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8501 590
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5752 585
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39632 547
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5712 536
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22160 525
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12781 523
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79698 495
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5676 476
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12671 462
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13311 425
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9473 412
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3521 407
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17648 403
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6431 391
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22439 386
Микрофон - Microphone 2171 386
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6661 379
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6171 364
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1773 363
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4544 360
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11355 351
Контрастность 2671 342
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2743 310
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2431 289
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5459 282
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1814 278
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3247 275
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3877 270
Карты памяти - Запоминающее устройство 2198 269
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4154 266
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15154 265
Google Android 12675 409
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4370 256
Apple iPhone - серия смартфонов 6661 192
Microsoft Windows 14535 181
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 116
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 697 114
Google Play - Google Store - Android Market 2967 106
Apple iOS 6879 105
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 105
Apple iPhone 6 6211 102
Microsoft Windows 2000 12722 102
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 651 99
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 98
Apple iPad 3750 95
Google YouTube - Видеохостинг 2449 93
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1231 90
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2520 90
Intel Core - Семейство процессоров 1758 80
Microsoft Skype 1982 78
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 769 74
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 285 73
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 473 73
Apple iPod 1531 72
Samsung Galaxy 1063 72
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1287 69
Samsung SVR-диктофон 447 66
Samsung Galaxy Note 684 66
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 562 65
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 738 59
VK - Mail.ru Одноклассники 1493 59
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 56
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 213 56
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 215 56
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 56
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1773 50
Яндекс.Навигатор 501 48
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 337 46
Linux OS 8347 46
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 45
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 43
Ксенин Алекс 311 51
Сергеев Иван 74 25
Наумов Максим 97 21
Малафеев Андрей 51 19
Ширшов Павел 76 16
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 16
Ерофеева Мария 31 15
Гордеева Анна 36 10
Лаптева Марина 115 10
Кожевников Алексей 65 10
Никитин Николай 20 9
Константинов Константин 32 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 8
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 7
Клинаичев Андрей 33 6
Речменский Игорь 20 5
Путин Владимир 2759 5
Bond James - Бонд Джеймс 48 4
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Jun Lei - Цзунь Лей 44 4
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 4
Лужков Юрий 113 4
Беляева Татьяна 24 4
Борушевский Денис 37 4
Blass Evan - Бласс Эван 34 4
Князева Мария 15 4
Степанова Ирина 14 3
Ершова Элеонора 67 3
Симонов Игорь 100 3
Третьяк Константин 34 3
Демидов Михаил 133 3
Духовницкий Олег 91 3
Беляев Дмитрий 25 3
Горюнов Михаил 16 3
Лебедев Артемий 97 3
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Rhodes Andy - Роудс Энди 10 3
Лахова Олеся 35 3
Россия - РФ - Российская федерация 124207 764
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15220 244
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50367 233
Солнце - звезда Солнечной системы 4917 195
Япония 12997 139
Европа 21383 133
Южная Корея - Республика 6308 126
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17188 115
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Финляндия - Финляндская Республика 3481 30
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Африка - Африканский регион 3285 14
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 14
Германия - Берлин 702 13
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 305 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2639 12
Америка Северная 3114 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4320 356
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10028 185
Ergonomics - Эргономика 1500 183
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20793 160
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1266 130
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2289 126
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4880 89
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2471 82
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