OnLeaks


УПОМИНАНИЯ


29.11.2021 Главный конкурент Xiaomi готовит супермощный смартфон, который переведет его в «высшую лигу» 1
19.10.2020 Samsung готовит к выходу флагманский смартфон S21 Ultra с камерой небывалых размеров. Видео 2
13.01.2020 Самые ожидаемые смартфоны 2020 года 3
24.07.2019 Полностью рассекречены характеристики будущих флагманов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ 1
10.07.2019 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года 2
04.03.2019 Впервые рассекречены фото нового «убийцы флагманов» OnePlus 7 2
06.06.2018 Все слухи о новых Apple iPhone 1
29.06.2017 iPhone 8 обмеряли и показали во всех подробностях. Видео 1
14.07.2016 В Сеть «слили» новые подробности о будущем iPhone 7. Фото 1
12.05.2016 iPhone 7 получит «кардинально новый дизайн» 2
01.03.2016 Опубликованы шпионские фото будущего «дешевого» iPhone 5 SE 2
17.08.2015 Будущий эталонный смартфон Google впервые засветился на «живом» фото 2
03.08.2015 iPhone 6s и iPhone 6s Plus: новые фотографии и подробности 2
10.07.2015 Samsung сдвинет анонс своего гигантского смартфона, чтобы обогнать новый iPhone 2
06.07.2015 Дизайн нового гигантского смартфона Samsung полностью рассекречен. Видео 2
19.06.2015 Рассекречены характеристики и изображение будущего флагмана Samsung 3

Публикаций - 17, упоминаний - 30

OnLeaks и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12462 10
Samsung Electronics 10507 9
X Corp - Twitter 2899 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 992 4
Qualcomm Technologies 1877 3
Xiaomi 1900 3
LG Electronics 3659 3
Google LLC 12109 3
Huawei 4124 3
BBK OPPO Electronics 403 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 419 2
Lenovo Motorola 3511 2
BBK OnePlus 234 2
BBK Electronics Corp 319 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2082 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 249 1
ГЛОНАСС АО 227 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 63 1
Leica Camera 264 1
MediaTek - Ralink 550 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 449 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 318 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 168 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 789 1
MobileFun 6 1
Acer - AOpen - Wistron 77 1
JDI - Japan Display Inc 25 1
Vodafone Group 1385 1
HTC Corporation 1501 1
Motorola Inc 1148 1
Tesla Motors 419 1
Olixar 3 1
KGI Securities 50 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 16
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21548 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8048 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12780 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9716 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10071 6
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6539 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7374 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2828 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2351 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4765 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3057 5
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1289 4
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1327 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2094 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2209 4
Наушники - Headphones 4202 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2194 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10233 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2425 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3998 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2315 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1933 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6147 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 550 2
Lightning 222 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2302 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 732 2
Моноблок - Monoblock PC 1026 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11133 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4347 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2430 2
USB micro 971 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2316 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8255 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10460 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1100 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 784 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1434 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7272 12
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 814 7
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 443 6
Apple iPhone 6 4861 6
Samsung Galaxy 985 6
Samsung Galaxy Note 696 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1597 4
Apple iPhone 7 284 4
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 4
Google Android 14512 3
Samsung S-Pen - Стилус 140 3
Apple iPhone 8 185 3
Google YouTube - Видеохостинг 2856 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 3
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 99 3
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 435 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 360 2
Apple iPhone 12 226 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 410 2
Apple iPad 3905 2
Huawei Mate - серия смартфонов 379 2
Apple iPhone 5 774 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 2
Apple 3D Touch 60 2
Apple TrueDepth 18 2
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 2
Google Android 9 - Android Pie 212 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 100 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 131 1
Nokia PureView - Смартфон 111 1
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 32 1
BBK OPPO Find - серия смартфонов 52 1
Energizer Power Max P18K Pop - Смартфон 7 1
BBK OnePlus Oxygen OS 47 1
Nokia 1020 3 1
Samsung DepthVison ToF 1 1
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 21 1
Apple Face ID 229 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 89 3
Hemmerstoffer Steve - Хеммерштофер Стив 7 3
McFly Steve - Макфлай Стив 1 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Недосеков Андрей 25 1
Brownlee Marques - Браунли Маркес 6 1
Gruber John - Грубер Джон 17 1
Hajek Martin - Хайек Мартин 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 8
Россия - РФ - Российская федерация 153796 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 5
Южная Корея - Республика 6801 2
Китай - Тайвань 4096 2
Испания - Каталония - Барселона 747 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
Индия - Bharat 5623 1
США - Нью-Йорк 3140 1
Китай - Пекин - Beijing 1030 1
Италия - Итальянская Республика 4411 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13494 1
Германия - Берлин 727 1
Франция - Французская Республика 7947 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 874 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1810 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 239 1
Видеокамера - Видеосъёмка 703 1
Металлы - Серебро - Silver 789 1
Металлы - Золото - Gold 1185 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5203 1
PhoneArena 74 3
SamMobile 54 2
Ice Universe - микроблог инсайдера 12 2
9to5Mac 70 2
Nowhereelse.fr 19 2
SlashLeaks 10 1
Neowin 169 1
WinFuture 13 1
GizmoChina 147 1
ITHome 39 1
LetsGoDigital 10 1
Yonhap News Agency 42 1
Korea Times 131 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
AppleInsider 398 1
IDropNews 4 1
Samsung Unpacked 33 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 337 1
