Samsung готовит к выходу флагманский смартфон S21 Ultra с камерой небывалых размеров. Видео

Samsung ведет разработку смартфона S21 Ultra, который может получить поистине гигантскую фотокамеру. Она занимает почти четверть задней панели его корпуса, хотя состоит всего из четырех модулей. Премьера всей линейки S21 может состояться в декабре 2020 г. или в начале 2021 г.

Гипертрофированная камера

Компания Samsung работает над новой линейкой топовых смартфонов Galaxy S21, флагманом которой станет модель S21 Ultra. Известный инсайдер OnLeaks опубликовал качественные изображения этого смартфона за несколько месяцев до его премьеры.

Презентация линейки Galaxy S21 предварительно запланирована на февраль 2021 г. – Samsung на протяжении последних нескольких лет проводит показы новинок S-серии именно в этот период времени. Однако в случае S21 она может нарушить традицию – по информации профильного портала SamMobile, серия имеет шанс увидеть свет в декабре 2020 г. Кроме того, название линейки пока не утверждено – ей может быть присвоен другой номер, к примеру, S30.

Технические характеристики смартфона на момент публикации материала известны не были. Galaxy S20 Ultra образца февраля 2020 г. поставляется на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 865 (только в США и Китае) и Samsung Exynos 990 (в остальных странах, включая Россию). В декабре 2020 г. компания Qualcomm планирует выпустить свой новый Snapdragon 875 на 5-нанометровом техпроцессе (865 и Exynos 990 – 7-нанометровые), и именно он может стать основой серии Galaxy S21. Samsung тоже готовится к запуску 5-нанометрового Exynos, но подробностей о нем пока нет.

Galaxy S21 Ultra во всей красе

Инсайдер Ice Universe, предсказавший, помимо прочего, отсутствие в коробках с новыми iPhone 12 зарядки и наушников, считает, что покупать новые Galaxy S21 не стоит.

Не все верят в успех новых флагманов Samsung

По его мнению, серия S21 получит минимальные отличия от S20, и разница, по большому счету, будет лишь в новых процессорах. Он советует купить вместо нового флагмана что-нибудь из линейки S20, которая неизбежно подешевеет после анонса S21.

Дизайн без изменений

С лицевой стороны Galaxy S21 Ultra не отличается от своего предшественника, разве что на изображении рамки вокруг его экрана несколько тоньше, чем у Galaxy S20 Ultra. Главное отличие кроется на тыльной панели, где невооруженным взглядом виден грандиозных размеров блок камеры. Других глобальных нововведений у Galaxy S21 Ultra, если изображения соответствуют действительности, не наблюдается.

Над дизайном новых флагманов Samsung работала недолго

Опубликованные изображения опровергают предположения о том, что смартфон позаимствует у линейки Galaxy Note главную ее «фишку» – фирменный стилус Samsung S-Pen. На верхнем и нижнем торцах корпуса нет отверстий под перо, как нет и выделенной области на боковых гранях под магнитное крепление.

Samsung Galaxy S21 Ultra – это довольно крупногабаритный смартфон. По предварительным данным, его укомплектуют экраном на 6,7 или 6,9 дюйма по диагонали, за счет чего итоговые размеры корпуса увеличатся до 165х76 мм. Базовая толщина смартфона составит стандартные для флагманов 2020 модельного года 9 миллиметров, но в области камеры она окажется в пределах 11 мм.

Тыльная панель Galaxy S20 Ultra

Другими словами, блок камер выпирает из корпуса Samsung Galaxy S21 Ultra на 2 мм. В его состав входят четыре модуля, два из которых получат оптический зум. Также имеются светодиодная вспышка и незанятое пространство в правом нижнем углу. Не исключено, что там окажется дополнительный сенсор, не показанный на изображениях – к примеру, у анонсированных в октябре 2020 г. Apple iPhone 12 Pro и 12 Pro Max в этой части тыльной камеры находится лидар для дополненной реальности и улучшения качества снимков.

В плане внешности новый флагман Samsung больше ничем не примечателен. Торцы его корпуса, с высокой степенью вероятности, будут металлическими, на что указывают многочисленные полоски антенн (как минимум по одной на верхнем и боковых торцах и две на нижней грани).

Унифицированная внешность

Облик, которым Samsung наделила Galaxy S21 Ultra, примерят и другие смартфоны из состава новой линейки. Общая численность устройств в ее составе на момент публикации материала оставалась неизвестной – в Galaxy S20 входят три смартфона, но Apple задала новый тренд с выпуском компактного 5,4-дюймового iPhone 12 mini, так что линейка Galaxy S21 вполне может включат его прямого конкурента.

Samsung Galaxy S21

Схожий с Galaxy S21 Ultra экстерьер получит и младший Galaxy S21. Отличий в дизайне, судя по утекшим изображениям, между этими смартфонами действительно почти нет – все элементы, вплоть до антенн, расположены на тех же местах, и слот под стилус S-Pen по-прежнему отсутствует.

Galaxy S21 со всех сторон

Изменился, по сути, лишь модуль камеры. Он уже не так сильно выпирает из корпуса на фоне S21 Ultra, но сам по себе он более компактный за счет всего трех сенсоров, расположенных вертикально в ряд. Светодиодной вспышке места в нем не нашлось – она вынесена за его пределы.

По данным портала Neowin, экран Galaxy S21 получит диагональ 6,2 дюйма. Согласно изображениям, рамки вокруг него немного толще в сравнении с S21 Ultra. Размеры смартфона составят 152х71x8 мм, а модуль камеры добавит дополнительный 1 мм к толщине корпуса.