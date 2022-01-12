Получите все материалы CNews по ключевому слову
Samsung Galaxy S21 смартфон
|12.01.2022
|
Samsung Galaxy S21 FE 5G поступил в продажу по всему миру
Компания Samsung Electronics объявляет о старте мировых продаж новейшего смартфона Galaxy S21 FE 5G, который был представлен на выставке CES 2022. Ранее, 4 января 2022 г., нови
|10.01.2022
|
Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM
Samsung Galaxy S21 Ultra Galaxy S21 Ultra — лучший флагман Samsung в 2021 году: у него огромны
|04.01.2022
|
Samsung выпустила самый дешевый флагман. Цены в России, видео
«Бюджетный» корейский флагман Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy S21 FE, задуманный как самый доступный в серии S21. Это флагманская линейка 2021 модел
|21.12.2021
|
Samsung задрала до небес цену нового «дешевого флагмана» S21 FE
Дороже, чем предполагалось Компания Samsung готовит к выпуску новый флагманский смартфон Galaxy S21 FE, который, по определению, должен был стать самым доступным во флагманской линей
|20.05.2021
|
Клиенты «Билайн» теперь могут звонить через Wi-Fi со смартфонов Samsung в Москве и области
стах со слабым сигналом мобильной сети. Сервис уже доступен на смартфонах Samsung, включая флагманы Galaxy S21 Ultra. Услуга предоставляется бесплатно. Для ее подключения необходимо в настройка
|16.04.2021
|
Лучшие смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM
Samsung Galaxy S21 Ultra Топовый смартфон южнокорейской компании Samsung определенно является одним и
|23.03.2021
|
Tele2 подарит 1 ТБ интернета покупателям Samsung Galaxy S21
оператор мобильной связи, дарит 1 ТБ трафика на год при покупке смартфона флагманской серии Samsung Galaxy S21. Предложение не ограничивается розницей Tele2 и доступно в партнерской сети DNS. С
|18.03.2021
|
Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM
Samsung Galaxy S21 Ultra В новой линейке Samsung больше всего обновлений получила топовая модель G
|12.03.2021
|
Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов
тесте Samsung S20 Ultra мы говорили, что он вполне мог стать компаньоном Агента 007, и в ситуации с Galaxy S21 Ultra это не изменилось. Все тот же широкий мужской хват, суровый экстерьер с заме
|15.01.2021
|
Первый взгляд на флагманскую линейку Samsung Galaxy S21
шила гарантированно всех опередить и презентовала новинки уже 14 января. Рассказываем, что нового в Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Дизайн и комплект поставки В этот раз «завезли» что-то новенько
|24.12.2020
|
Будущий флагман Samsung S21 будет продаваться дешевле предшественников
ны Компания Samsung допустила утечку рекомендуемых цен на свои грядущие флагманские смартфоны серии Galaxy S21, первые подробности о которых появились в октябре 2020 г. По информации портала Wi
|19.10.2020
|
Samsung готовит к выходу флагманский смартфон S21 Ultra с камерой небывалых размеров. Видео
Гипертрофированная камера Компания Samsung работает над новой линейкой топовых смартфонов Galaxy S21, флагманом которой станет модель S21 Ultra. Известный инсайдер OnLeaks опубликовал
