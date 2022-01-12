Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Samsung Galaxy S21 смартфон


УПОМИНАНИЯ


12.01.2022 Samsung Galaxy S21 FE 5G поступил в продажу по всему миру

Компания Samsung Electronics объявляет о старте мировых продаж новейшего смартфона Galaxy S21 FE 5G, который был представлен на выставке CES 2022. Ранее, 4 января 2022 г., нови
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Samsung Galaxy S21 Ultra Galaxy S21 Ultra — лучший флагман Samsung в 2021 году: у него огромны
04.01.2022 Samsung выпустила самый дешевый флагман. Цены в России, видео

«Бюджетный» корейский флагман Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy S21 FE, задуманный как самый доступный в серии S21. Это флагманская линейка 2021 модел
21.12.2021 Samsung задрала до небес цену нового «дешевого флагмана» S21 FE

Дороже, чем предполагалось Компания Samsung готовит к выпуску новый флагманский смартфон Galaxy S21 FE, который, по определению, должен был стать самым доступным во флагманской линей
20.05.2021 Клиенты «Билайн» теперь могут звонить через Wi-Fi со смартфонов Samsung в Москве и области

стах со слабым сигналом мобильной сети. Сервис уже доступен на смартфонах Samsung, включая флагманы Galaxy S21 Ultra. Услуга предоставляется бесплатно. Для ее подключения необходимо в настройка
16.04.2021 Лучшие смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM

Samsung Galaxy S21 Ultra Топовый смартфон южнокорейской компании Samsung определенно является одним и
23.03.2021 Tele2 подарит 1 ТБ интернета покупателям Samsung Galaxy S21

оператор мобильной связи, дарит 1 ТБ трафика на год при покупке смартфона флагманской серии Samsung Galaxy S21. Предложение не ограничивается розницей Tele2 и доступно в партнерской сети DNS. С
18.03.2021 Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM

Samsung Galaxy S21 Ultra В новой линейке Samsung больше всего обновлений получила топовая модель G
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов

тесте Samsung S20 Ultra мы говорили, что он вполне мог стать компаньоном Агента 007, и в ситуации с Galaxy S21 Ultra это не изменилось. Все тот же широкий мужской хват, суровый экстерьер с заме
15.01.2021 Первый взгляд на флагманскую линейку Samsung Galaxy S21

шила гарантированно всех опередить и презентовала новинки уже 14 января. Рассказываем, что нового в Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Дизайн и комплект поставки В этот раз «завезли» что-то новенько
24.12.2020 Будущий флагман Samsung S21 будет продаваться дешевле предшественников

ны Компания Samsung допустила утечку рекомендуемых цен на свои грядущие флагманские смартфоны серии Galaxy S21, первые подробности о которых появились в октябре 2020 г. По информации портала Wi
19.10.2020 Samsung готовит к выходу флагманский смартфон S21 Ultra с камерой небывалых размеров. Видео

Гипертрофированная камера Компания Samsung работает над новой линейкой топовых смартфонов Galaxy S21, флагманом которой станет модель S21 Ultra. Известный инсайдер OnLeaks опубликовал

Публикаций - 61, упоминаний - 127

Samsung Galaxy S21 и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10490 52
Apple Inc 12427 23
Xiaomi 1890 13
Huawei 4112 10
Qualcomm Technologies 1872 9
Google LLC 12082 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 785 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 442 6
BBK OPPO Electronics 399 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 314 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 4
BBK OnePlus 233 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 3
Meta Platforms - Facebook 4500 3
ZTE Corporation 760 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 983 3
Victor Hasselblad AB 52 3
МегаФон 9587 2
X Corp - Twitter 2897 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 2
AMD - Advanced Micro Devices 4393 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1539 2
MediaTek - Ralink 547 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 2
Leica Camera 264 2
МегаФон Ритейл 84 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 256 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 496 2
Microsoft Corporation 25046 1
Intel Corporation 12420 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 398 1
HP Inc. 5728 1
BBK Electronics Corp 319 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
HMD Global - Nokia 133 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1512 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 188 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Связной ГК 1377 1
Лента - Сеть розничной торговли 2216 1
О2О Холдинг 58 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 477 1
JD.com - Jingdong Mall 91 1
Т-Банк - Тинькофф кредит брокер 3 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
Россети Ленэнерго 1699 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 19 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 11
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 649 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 696 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 383 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1013 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 60
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 26
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7995 26
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10031 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 24
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12763 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 18
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 18
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11057 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 14
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1930 14
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1897 14
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3641 13
Наушники - Headphones 4186 13
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2203 12
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 729 12
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2302 12
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1282 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 2077 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3065 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5032 11
Gen V - кибератаки пятого поколения 1242 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8954 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7541 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 10
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 10
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 784 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2599 10
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1517 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4812 8
Samsung Galaxy 983 23
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 442 20
Apple iPhone 12 224 18
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 813 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7243 16
Samsung Galaxy Note 696 16
Samsung Galaxy S20 - смартфон 101 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 13
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 434 13
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 108 13
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 90 12
Samsung One UI 76 10
Google Android 14473 9
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 501 9
Apple iPhone 13 160 9
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 272 8
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 217 8
Samsung S-Pen - Стилус 139 7
Apple iPhone 11 265 6
Samsung Galaxy Buds - Наушники 53 6
Huawei Mate - серия смартфонов 377 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 5
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 490 5
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 5
Samsung Infinity Flex Display - Samsung Infiniti Flex Display Dynamic AMOLED - Гибкий дисплейный модуль 21 5
BBK Realme GT 32 5
Samsung Galaxy S22 - смартфон 26 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1153 5
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 360 4
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 137 4
Xiaomi Black Shark - Серия смартфонов 25 4
Apple iPhone 7 284 4
BBK OnePlus - Серия смартфонов 131 4
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5080 4
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 271 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 507 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2840 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 89 2
Павлов Владимир 21 2
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Ракишев Кенес 43 1
Blass Evan - Бласс Эван 33 1
Догадин Михаил 18 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Машин Дмитрий 21 1
Семенова Олеся 2 1
Иванов Максим 12 1
Скурихин Владимир 17 1
TM Roh - Тэ Мун Ро 2 1
Ding David - Динг Дэвид 3 1
Губанов Андрей 104 1
Маслянкин Алексей 8 1
Макаренков Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 16
Южная Корея - Республика 6791 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 7
Европа 24508 6
Япония 13434 4
Беларусь - Белоруссия 5942 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 3
Индия - Bharat 5607 3
Бразилия - Федеративная Республика 2424 3
Армения - Республика 2352 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 2
Америка Латинская 1861 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 2
Германия - Федеративная Республика 12857 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2370 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Польша - Республика 1996 1
Сингапур - Республика 1890 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Канада 4953 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 1
Франция - Французская Республика 7941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2127 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1659 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 878 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 1
Нидерланды 3587 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Япония - Токио 1002 1
Таиланд - Королевство 850 1
Чили - Республика 479 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 386 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 3
Видеокамера - Видеосъёмка 703 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1983 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 2
Английский язык 6820 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1643 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5186 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 2
Трейд-ин - Trade-in 198 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1378 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 305 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 613 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2227 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 907 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4246 1
Увлечения и хобби - Hobbies 377 1
Литий - Lithium - химический элемент 590 1
SamMobile 53 6
DxOMark - Издание 36 4
Ice Universe - микроблог инсайдера 11 3
WCCFTech - Издание 78 2
DigiTimes - Издание 1320 2
PhoneArena 74 2
WinFuture 13 2
Tom’s Hardware 483 1
The Verge - Издание 584 1
ZDnet 662 1
GSM Arena 75 1
SlashGear 134 1
Neowin 168 1
OnLeaks 16 1
GizmoChina 147 1
9to5Google 54 1
GizChina - Издание 80 1
IDC - International Data Corporation 4931 3
Counterpoint Research 92 1
Samsung Unpacked 33 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
Международный женский день - 8 марта 364 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще