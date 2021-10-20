Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ericsson Enterprise Systems Ericsson Enterprise Core Ericsson Enterprise Service Ordering and Orchestration
УПОМИНАНИЯ
Ericsson Enterprise Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 5
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 3
|Samsung Electronics 10490 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
|Deutsche Telekom 913 1
|Шахты 0 1
|TELUS 41 1
|Романов Александр 13 3
|Джабиев Георгий 48 3
|Макаренков Сергей 4 1
|Мельниченко Владимир 1 1
|Люшенко Владимир 3 1
|Лагута Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.