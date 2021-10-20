Разделы

Ericsson Enterprise Systems Ericsson Enterprise Core Ericsson Enterprise Service Ordering and Orchestration


УПОМИНАНИЯ


Разделяй и зарабатывай: сегментация сети создает новые источники дохода 1
20.10.2021 МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 1
09.02.2021 МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа» 1
23.11.2020 МТС и Ericsson построят для «Полиметалла» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 1
14.09.2000 Ericsson объявила о партнерстве с Norstan Inc. 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ericsson Enterprise Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 3
Samsung Electronics 10490 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Deutsche Telekom 913 1
Шахты 0 1
TELUS 41 1
Северсталь ПАО - Severstal 540 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 498 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 1
ЮВГК - Южно-Верхоянская горнодобывающая компания 2 1
Северсталь - Карельский окатыш 12 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8954 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 732 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
5G SA - 5G Standalone 29 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1146 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2743 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 72 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1119 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 666 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1191 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 479 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 26 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
4G - eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 23 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1242 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1697 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 77 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1171 1
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 18 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 1
Ericsson Dedicated Network 3 3
Samsung Galaxy S21 - смартфон 61 1
Романов Александр 13 3
Джабиев Георгий 48 3
Макаренков Сергей 4 1
Мельниченко Владимир 1 1
Люшенко Владимир 3 1
Лагута Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1019 1
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2616 1
Россия - СФО - Кемеровская область 966 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 495 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 711 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Нежданинское месторождение 3 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 856 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1657 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1983 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1239 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Металлы - Серебро - Silver 788 1
