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5G SA 5G Standalone



27.04.2023 На ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов ИТ-аналитики 1
26.04.2023 В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц 1
26.04.2023 «Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink 1
25.04.2023 Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN 1
18.04.2023 В Москве строится завод телеком-«железа» 1
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 1
13.04.2023 Nexign представила решение Nexign IoT Connectivity Platform для развития IoT-бизнеса телеком-операторов 1
13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России 1
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G 1
13.04.2023 В микросхемах Samsung найдено 18 «дыр», которые могут привести к автокатастрофам 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 2
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
07.04.2023 МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G 1
04.04.2023 Импортозамещение 2023 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
28.03.2023 Тенденции на рынке IaaS 1
24.03.2023 Intel вынужденно продает на Тайвань важный бизнес, на который засматривалась Apple 1
17.03.2023 Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео 1
15.03.2023 Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm 1
15.03.2023 Tele2 «простил» 480 миллионов ушедшей из России Nokia 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 1
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 1
28.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
20.02.2023 Цены на интернет в России могут вырасти из-за новых пошлин на иностранное оборудование 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1
16.02.2023 Максим Петухов, клиника академика Ройтберга: В Институте ядерной медицины мы добились симбиоза здравоохранения и ИТ 1
10.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
09.02.2023 Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими 1
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России 1
06.02.2023 Nexign представила новое решение Nexign Billing and Charging Evolution для роуминговых расчетов между операторами 1
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 1
01.02.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel 1
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
30.01.2023 Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден 1
30.01.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
24.01.2023 Сервер маршрутизации Nexign Diameter Routing Agent включен в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 1798, упоминаний - 1826

5G SA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5nine Software 1809 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2974 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9680 6
BBK OPPO Electronics 335 3
Huawei 3550 3
Qualcomm Technologies 1717 3
ZTE Corporation 726 2
Qualcomm Europe 15 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2552 2
Samsung Electronics 9789 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5613 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10189 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 541 1
Nokia Enterprise 7 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 1
Swisscom 129 1
Orange S.A. - Orange Group 1028 1
SK Telecom 189 1
Thales Group 117 1
Xiaomi 1342 1
Ericsson ConsumerLab 35 1
TELUS 42 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 287 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 921 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6348 1
4A Games 754 1
Schneider Electric 519 1
Ростех - Автоматика Концерн 1511 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2834 1
ИКС 272 1
AT&T Inc 1662 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 54 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
China Mobile 398 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Vodafone Group 1343 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 1
Yandex - Яндекс 5838 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2788 1
Sony 6491 1
Полиметалл - Polymetal 25 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 344 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 337 2
Газпром нефть 514 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 2
Метрополис ТРК 40 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5956 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 255 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
ЮВГК - Южно-Верхоянская горнодобывающая компания 2 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6673 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2534 1
Россети Ленэнерго 2370 1
101Hotels.com 713 1
Великий камень - индустриальный парк 2 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9360 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2382 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1442 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 619 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 561 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2746 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 2
8K Association - Ассоциация 8K 163 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
4CIO 721 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3493 22
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1839 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54361 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17894 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25628 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6790 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4397 11
Gen V - кибератаки пятого поколения 1077 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79950 11
5G NSA - 5G Non-Standalone 1799 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39949 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9487 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2469 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21656 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26392 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15204 6
5G NR - 5G New Radio 1807 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2518 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13692 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17619 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 951 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 431 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8777 4
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 15 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1270 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11079 4
Сеть передачи данных 3376 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12503 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6193 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4938 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2980 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13431 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17540 3
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 77 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17717 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22505 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 819 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 1489 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3285 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10359 3
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 5
Ericsson Radio System - ERS 72 4
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 18 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 2
Qualcomm Snapdragon X 68 2
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 2
Huawei CBS R20 1 1
Ericsson Enterprise Service Ordering and Orchestration 1 1
BBK OPPO Watch - умные-часы 4 1
МТС 5G-сеть 19 1
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 10 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 485 1
Qualcomm Snapdragon 5G RAN - Qualcomm mmWave 5G NR 18 1
China Mobile Terminal 2 1
Thales eSIM 1 1
BBK OPPO SuperVOOC 21 1
Nokia Broadband Fronthaul 19 1
ВГТРК Смотрим 529 1
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 705 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 172 1
Honor 30 - серия смартфонов 29 1
MyDrivers 37 1
BBK vivo Halo Fullview 54 1
Honor View - серия смартфонов 34 1
BBK OPPO Find X - Серия смартфонов 37 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 240 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1490 1
Nokia Digital Automation Cloud - Nokia DAC 3 1
Intel Core - Семейство процессоров 1762 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 653 1
Apple iPhone 6 6240 1
Яндекс.Навигатор 501 1
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 117 1
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 28 1
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 145 1
Филимончик Михаил 5 4
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 2
Коробов Сергей 6 2
Wei Wei - Вэй Вэй 2 2
Лагута Александр 1 1
Чемезов Сергей 137 1
Бойко Алексей 20 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Лаконцев Дмитрий 11 1
Белов Виктор 41 1
Макаренков Сергей 4 1
Джабиев Георгий 8 1
Галеев Артур 8 1
Романов Александр 13 1
Cho Seunghwan - Чоу Сёнгван 2 1
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
Бровко Василий 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 124828 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39817 5
Германия - Федеративная Республика 12134 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50448 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 3
Южная Корея - Республика 6318 3
Япония 13012 3
Европа 21449 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15277 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Нежданинское месторождение 3 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17209 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15354 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 744 2
Беларусь - Белоруссия 4396 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13271 2
Европа Восточная 3004 1
Финляндия - Тампере 22 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 79 1
Франция - Французская Республика 7104 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 984 1
Москва - Садовое кольцо 129 1
Африка - Африканский регион 3294 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 683 1
Испания - Каталония - Барселона 718 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2050 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1006 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 982 1
Финляндия - Финляндская Республика 3485 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 301 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2394 1
Китай - Пекин - Beijing 924 1
Китай - Шанхай 748 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 45 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 398 1
Евразия 611 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15345 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3274 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24612 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10714 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2618 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4381 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 815 2
Металлы - Серебро - Silver 691 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2227 2
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 33 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4334 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3871 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3221 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 885 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8954 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1707 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42706 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1675 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14301 1
Энергетика - Energy - Energetically 4475 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1837 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6957 1
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 819 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2039 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры 416 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1308 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5498 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42513 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8423 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1555 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1146 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1163 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5788 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1994 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3088 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 6996 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3976 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4475 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1392 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 748 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1290 1
Samsung Research 17 1
Omdia 20 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 33 1
GSMA Intelligence 10 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 58 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 227 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 206 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 82 1
GSMA Thrive Eurasia 2 1
Короткая ссылка

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
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