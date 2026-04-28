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5G SA 5G Standalone

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.04.2026 60% телеком-операторов России и СНГ рассчитывают окупить инвестиции в 5G за пять-семь лет 1
24.12.2025 Nexign: рынок ПО для телекома будет развиваться за счет модернизации BSS и инструментов ИИ 1
Центр инноваций Ericsson: здесь можно испытать «настоящий» 5G 2
Разделяй и зарабатывай: сегментация сети создает новые источники дохода 1
Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот 1
Михаил Филимончик, Ericsson: Через пять лет на 5G перейдет треть всех абонентов в мире 2
15.04.2025 Около 80% операторов связи в России и СНГ планируют запуск автономных сетей 5G 2
28.11.2024 Линейка продуктов Nexign для сетей 5G SA включена в Единый реестр российского ПО 1
01.07.2024 Ucell монетизирует 5G на базе Nexign Converged Charging 2
19.01.2024 Nexign выпустила новое полностью импортозамещенное поколение Nexign BSS 1
25.10.2023 Вызовы российской телеком-отрасли: не хватает свободных частот и спутников связи 1
16.10.2023 Решение Nexign расширяет возможности монетизации для операторов связи 1
20.09.2023 В Nexign сменился генеральный директор 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 1
18.10.2022 В России запретят строить 5G на иностранном софте и «железе» 1
07.02.2022 Последний недостающий элемент пазла 5G, или как планировать будущее? 1
09.11.2021 МТС испытала 5G-оборудование Open RAN на отечественном ПО 1
01.07.2021 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности 2
27.05.2021 Oppo начала сотрудничать с Thales для создания первой в мире 5G SA-совместимой eSIM 2
23.11.2020 МТС и Ericsson построят для «Полиметалла» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 1
17.11.2020 ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей 1
11.11.2020 Ericsson развернула первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой 2
11.11.2020 Ericsson развернул первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой 1
01.10.2020 OPPO представила в России камерофоны Reno4 Lite и Reno4 Pro 5G. Цены 1
23.09.2020 Показана первая российская базовая станция 5G 1
24.07.2020 Nokia представила коммерческое автономное решение 5G SA для корпоративных частных беспроводных сетей 1
22.05.2020 A1 развернула первую в Беларуси автономную 5G-сеть 1
02.03.2020 Huawei запустила решение для монетизации автономных сетей 5G 1
29.11.2019 В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву» 2
25.05.2018 Samsung Electronics объявила о коммерческой готовности 5G 1
28.02.2018 Huawei представила первый коммерческий чипсет стандарта 5G 3GPP 1

Публикаций - 33, упоминаний - 41

5G SA и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Qualcomm Technologies 1974 6
Huawei 4677 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
BBK OPPO Electronics 484 4
ZTE Corporation 800 4
Samsung Electronics 11065 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 3
Thales Group 143 2
Ericsson Enterprise Systems - Ericsson Enterprise Core - Ericsson Enterprise Service Ordering and Orchestration 5 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
ИКС 538 2
Deutsche Telekom 954 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 1
Globalstar - Глобалстар 192 1
Nokia Enterprise 7 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
TELUS 41 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 1
Ericsson ConsumerLab 35 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Omnispace 2 1
РуСат 65 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Apple Inc 13156 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 3
Метрополис ТРК 60 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Газпром нефть 725 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
ЮВГК - Южно-Верхоянская горнодобывающая компания 2 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
101Hotels.com 456 1
Великий камень - индустриальный парк 3 1
Минск-Арена - Многопрофильный культурно-спортивный комплекс 5 1
Deutsche Bahn AG 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 33
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 15
5G NSA - 5G Non-Standalone 30 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Data monetization - Монетизация данных 1965 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 18 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 6
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 6
5G NR - 5G New Radio 83 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 5
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 3
4G - eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 23 3
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 85 3
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 5
МегаФон - Nexign BSS 6 4
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 8 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 4
Ericsson Radio System - ERS 74 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 2
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 18 2
МТС 5G-сеть 20 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 13 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 1
BBK OPPO SuperVOOC 51 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Nokia Digital Automation Cloud - Nokia DAC 3 1
Huawei CBS R20 1 1
BBK OPPO Watch - умные-часы 4 1
Ericsson Dedicated Network 3 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 1
МегаФон - Nexign Revenue Management 4 1
Thales eSIM 1 1
China Mobile Terminal 2 1
МегаФон - Nexign PCF - Nexign Policy Control Function - Nexign PCRF - Nexign Policy and Charging Rules Function 5 1
МегаФон - Nexign NRF - Nexign Network Repository Function 2 1
МегаФон - Nexign SCP - Nexign Service Communication Proxy 2 1
МегаФон - Nexign IoT Connectivity Platform 4 1
ESA Copernicus Programme - Sentinel - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства 16 1
МегаФон - Nexign NMS - Nexign Network Management System 1 1
Qualcomm Fixed Wireless Access Platforms 2 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 1
Honor View - серия смартфонов 36 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Филимончик Михаил 5 4
Коробов Сергей 6 2
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 2
Wei Wei - Вэй Вэй 2 2
Матюшин Михаил 18 2
Нартов Максим 36 2
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Белов Виктор 60 1
Лаконцев Дмитрий 26 1
Cho Seunghwan - Чоу Сёнгван 2 1
Бойко Алексей 138 1
Романов Александр 15 1
Галеев Артур 13 1
Джабиев Георгий 56 1
Макаренков Сергей 4 1
Лагута Александр 1 1
Комлева Наталья 4 1
Сиволобов Александр 18 1
Murphy Patrick - Мерфи Патрик 3 1
Сосин Сергей 10 1
Tomasi Pablo - Томаси Пабло 1 1
Vamparys Arnaud - Вампарис Арно 1 1
Чемезов Сергей 147 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
Каримова Гульнара 95 1
Бровко Василий 60 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Узбекистан - Республика 2005 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Европа 24964 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Япония 13807 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Нежданинское месторождение 3 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 1
Финляндия - Тампере 21 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 1
Казахстан - Республика 6048 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Швеция - Королевство 3782 1
Европа Восточная 3138 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Украина 7928 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 3
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 49 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 49 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Металлы - Серебро - Silver 827 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 1
Здравоохранение - СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 27 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 9 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 56 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
GSMA Intelligence 11 2
Samsung Research 20 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
GSMA Thrive Eurasia 2 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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