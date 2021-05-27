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Oppo начала сотрудничать с Thales для создания первой в мире 5G SA-совместимой eSIM

Компания Oppo объявила о выпуске первой в мире 5G SA-совместимой eSIM для своего недавно выпущенного флагманского 5G-смартфона Oppo Find X3 Pro. Технология разработана в сотрудничестве с ведущей в мире компанией по управлению связью eSIM — Thales. Oppo Find X3 Pro на базе 5G Standalone (SA) eSIM обеспечит пользователям передовые возможности сетей 5G SA, а также предоставит пользователям и мобильным операторам преимущества технологии eSIM.

В отличие от традиционных SIM-карт, eSIM непосредственно встроена в устройство. eSIM от Thales позволяет пользователям выбирать планы подключения предпочитаемых мобильных операторов со своего смартфона, а мобильным операторам помогает решать свои задачи по цифровой трансформации. В дополнение к смартфонам и носимым устройствам, таким как умные часы, eSIM также широко внедряется в подключенные транспортные средства и Промышленный Интернет вещей (IIOT).

В качестве основной перспективной инфраструктуры 5G крупнейшие операторы мобильной связи по всему миру развертывают сети 5G SA (автономные), обладающие меньшей задержкой, большей гибкостью и более полным опытом использования 5G. Oppo и Thales, будучи первыми в мире, кто поддержал сеть 5G SA на устройстве с питанием от eSIM, возглавили развитие этой технологии.

Thales является мировым поставщиком аппаратных решений eSIM и систем управления подключением для нее. Будучи ключевым партнером Oppo, решения Thales eSIM уже включены в Oppo Watch, первые смарт-часы Oppo со встроенной сотовой связью.

Oppo и Thales совместными усилиями интегрировали инновационное решение eSIM Thales в Find X3 Pro с помощью проверки сервера eSIM, отладки устройства, разработки функций и т.д. Oppo и Thales также сотрудничали с операторами мобильной связи для проведения тестов на совместимость сетей, чтобы убедиться, что пользователи смогут одновременно пользоваться двумя активными линиями (на базе съемной SIM-карты и eSIM) с помощью Find X3 Pro.

Эльяс Касми

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