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Thales Group

Thales Group

СОБЫТИЯ

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26.06.2023 Создан первый российский аппаратный модуль для безопасных платежей на замену европейским аналогам

Новый шаг к импортонезависимости В России появился первый отечественный аппаратный модуль кибербезопасности (Hardware Security Module, HSM), позиционируемый в качестве продукции французской компании Thales. Ее продукция – это HSM для защиты банковских транзакций от перехвата, а сама компания является крупнейшим поставщиком таких устройств во всем мире. Как сообщал CNews, Thales оказ
01.07.2022 Из России бежал гарант безопасности платежей, с чьим уходом связывали «банковский апокалипсис»

Thales сбежала из России Французская компания Thales решила покинуть российский рынок, сообщил Forbes со ссылкой на ее представителей. В числе направлений ее работы в России была защита клиентов отечественных банков. В частности, именно

04.05.2022 Создан спутниковый приемник на российском чипе. Он лучше, чем у Boeing, Airbus и Thales

вать объем аналоговых компонентов, доверив львиную долю работы цифровой аппаратуре. Все функции в одной схеме В отличие от зарубежных аналогов – производства американской Boeing, европейских Airbus и Thales – в случае с отечественной разработкой стандартные приборные функции космической бортовой аппаратуры реализованы в виде изделия электронной компонентной базы. Иначе говоря, функции целог
27.05.2021 Oppo начала сотрудничать с Thales для создания первой в мире 5G SA-совместимой eSIM

в мире 5G SA-совместимой eSIM для своего недавно выпущенного флагманского 5G-смартфона Oppo Find X3 Pro. Технология разработана в сотрудничестве с ведущей в мире компанией по управлению связью eSIM — Thales. Oppo Find X3 Pro на базе 5G Standalone (SA) eSIM обеспечит пользователям передовые возможности сетей 5G SA, а также предоставит пользователям и мобильным операторам преимущества техноло
30.11.2016 Inmarsat, Deutsche Telekom, Nokia и Thales провели испытания авиационной телеком-сети EAN

Inmarsat и Deutsche Telekom совместно с технологическими партнерами Nokia и Thales объявили об успешном выполнении программы летных испытаний Европейской авиационной сети (EAN) в Великобритании. Как рассказали CNews в компании, испытания знаменуют важный этап в разрабо
10.10.2016 Решение Tieto Card Suite протестировано на совместимость с Oracle SuperCluster

SuperCluster для обеспечения высокой доступности и масштабируемости решения для клиентов. Тесты решения Tieto Card Suite проводились в лаборатории Oracle в Линлитгоу, Шотландия, при участии компании Thales, производителя криптографических продуктов, сообщили CNews в Tieto. Тесты показали следующие результаты: 10 тыс. транзакций в секунду для решения по маршрутизации транзакционного потока

16.12.2010 Dassault Systèmes и Thales создали стратегический альянс для интеграции PLM-систем

Компания Dassault Systèmes (DS), разработчик программного обеспечения для трёхмерного проектирования и систем управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Management, PLM), и компания Thales, эксперт в сфере проектирования, внедрения и эксплуатации PLM-решений, объявили о создании альянса для интеграции систем. В рамках альянса Dassault Systèmes и Thales будут совмест
22.03.2010 Предложения Thales Alenia Space и OHB по метеоспутникам MTG приняты ESA

ESA приступит к переговорам с компаниями Thales Alenia Space и OHB, представшими свои предложения по созданию группировки метеоспутников третьего поколения MTG (Meteosat Third Generation). Группировка должна состоять из шести спутнико
17.12.2009 В Thales намечаются преобразования организационной структуры

10 декабря состоялось заседание Правления Thales под председательством Люка Виньерона. На заседании обсуждались стратегические перспект
17.12.2009 Thales утвердила стратегию развития бизнеса

10 декабря состоялось заседание Правления компании Thales, выпускающей информационные системы для авиакосмического, военного и морского применен
30.11.2009 Thales и Ростехнологии оформили сотрудничество в сфере высоких технологий

Компания Thales и Госкорпорация «Ростехнологии» подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве с целью укрепления взаимодействия в сфере высоких технологий, сообщила пресс-служба Thales. 27

31.08.2009 Situational Awareness поля боя: уроки французского

«Созвездие» и Thales будут создавать интегрированные решения для систем связи и управления для транспортных средств, систем оружия российского производства и командных пунктов для российского рынка и на эксп
02.07.2009 Thales и "Рособоронэкспорт" будут сотрудничать в области производства военно-морской техники

Во время работы Международного военно-морского салона (МВМС) в Санкт-Петербурге ФГУП «Рособоронэкспорт» и Thales подписали дополнение к меморандуму с целью развития технического, промышленного и коммерческого сотрудничества двух групп, сообщает пресс-служба Thales. Данное дополнение к мемора
11.03.2009 Thales Alenia Space будет сотрудничать с ОАО "ИСС" в рамках поставки спутника "Телком-3"

Компания Thales Alenia Space объявила о подписании контракта с ОАО «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева» (в прошлом НПО ПМ) на поставку полезной нагрузки для спутниковой системы связи «Тел
09.02.2009 Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников

Арабская организация спутниковой связи (ARABSAT) выбрала консорциум, включающий компании Astrium и Thales Alenia Space, для создания и вывода на орбиту своих новых спутников Arabsat 5C и Arabsat 6B, сообщает пресс-служба Thales Alenia Space. 4 февраля 2009 г. в Эр-Рияде контракты на и
06.02.2009 Газпром и Thales Alenia Space подписали контракт на производство двух спутников связи

5 февраля в центральном офисе ОАО «Газпром» генеральный директор ОАО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов и генеральный директор Thales Alenia Space Рейнальд Сезнек подписали договор на создание и поставку двух спутников связи нового поколения серии «Ямал-400», сообщает пресс-служба Thales Alenia Space. Согласно п
10.12.2008 Произведён успешный запуск спутника Ciel II

егодня, 10 декабря 2008 года, с космодрома Байконур в Казахстане компания International Launch Services (ILS) произвела успешный запуск спутника Ciel II, принадлежащего Ciel Satellite Group (Канада). Thales Alenia Space является генеральным подрядчиком по КА, который будет эксплуатироваться над континентальной частью США и Канадой на геостационарной орбите в позиции 129 градусов западной до
12.11.2008 Спутник Ciel II доставлен на Байконур

up доставлен на космодром Байконур в Казахстане и готов к началу пусковой кампании, в рамках которой на вечер 10 декабря запланирован запуск ракетой-носителем «Протон», сообщила пресс-служба компании Thales. Thales Alenia Space является генеральным подрядчиком по КА Ciel II, запуск которого произведет International Launch Services (ILS). Ciel II будет обслуживать континентальную част
07.04.2008 Thales Alenia Space и ИСС им. Решетнева подписали меморандум о взаимопонимании

Компания Thales Alenia Space и ОАО «ИСС» им. Решетнева» (в прошлом НПО ПМ) сделали еще один шаг к укреплению сотрудничества, подписав меморандумы о взаимопонимании и поставках оборудования. Церемония по
29.08.2007 Танки Т-90: уроки французского

Как сообщила пресс-служба французской компании Thales, она заключила с компанией "Рособоронэкспорт" соглашение на поставку около 100 тепловизионных камер модели Catherine FC. Французские детекторы будут устанавливаться на танках Т-90 россий
19.06.2007 Thales Alenia Space построит новый спутник ДДЗ

Европейское космическое агентство ESA заключило с компанией Thales Alenia Space контракт на разработку и создание спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-1 в рамках программы GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Запуск спут
20.10.2004 В серверы Alcatel OmniPCX встроят средства защиты от Thales

Пресс-службы компаний Thales и Alcatel объявили о начале технологического партнерства в области разработки защищенных решений IP-телефонии на основе сервера IP-коммуникаций Alcatel OmniPCX Enterprise. По условиям со
06.07.2004 Thales и Alcatel создают лабораторию для исследований в области опто- и микроэлектроники

Компании Thales и Alcatel объявили о создании совместной лаборатории, которая будет вести исследования в области полупроводниковых технологий для телекоммуникаций, обороны, космической отрасли и безопас
06.07.2004 Thales и Alcatel создают лабораторию для исследований в области опто- и микроэлектроники

Компании Thales и Alcatel объявили о создании совместной лаборатории, которая будет вести исследования в области полупроводниковых технологий для телекоммуникаций, обороны, космической отрасли и безопас
30.08.2002 Thales Navigation представила GPS-приемник для самого широкого круга приложений

Компания Thales Navigation представила новый 12-канальный GPS-приемник для использования в OEM-приложениях. Интересно отметить, что приемник размером в полвизитки позволяет обеспечить точность позициони
21.11.2001 Аlcatel продал акции Thales на cумму 270 млн. евро
31.05.2001 Thales выиграла конкурс на новый стандарт шифрования данных для IP-cети НАТО

НАТО объявила о выборе системы шифрования Cryptel IP, разработанной норвежской компанией Thales Communications AS, входящей в состав французской группы Thales, в качестве стандартной системы кодирования для передачи данных в IP-cетях НАТО. Штаб-квартира НАТО и cтраны, входящ
30.05.2001 Thales заключила контракты по поставке оборудования для транспортных систем в Мексике и Индии общей стоимостью 55 млн. евро

Французская группа Thales cообщила о получении двух контрактов общей стоимостью 55 млн. евро. Дочернее предприятие Thales e-Transactions поставит для общенациональной сети автодорог в Мексике универсальную
30.05.2001 Thales приобретет отделение спутниковой навигации у Orbital Sciences за $70 млн.

Французская группа по производству электроники Thales намерена приобрести отделение спутниковой навигации у американской компании Orbital Sciences за $70 млн., сообщила Financial Times. Thales предпринимает эти действия с целью расши
21.05.2001 Французское правительство сократит свою долю в Thales до 33,3%

Французское правительство согласилось уменьшить свою долю в компании Thales, производителе электронного оборудования для военных целей, до 33,3%. Это позволит правительству блокировать принятие корпоративных решений, таких как продажа части активов. Правительств
17.05.2001 Alcatel выкупит у Thales 48,8% акций в их совместном предприятии за $702 млн.

Компании Alcatel и Thales достигли соглашения, по которому 48,83% акций Thales в их совместном предприятии Alcatel Space перейдет к Alcatel, которая уплатит за это $702 млн. Alcatel станет единственным вла
07.05.2001 Thales - новое имя объединившихся компаний Racal Electronics PLC и Thomson-CSF

ъединившиеся в прошлом году компании Racal Electronics PLC и Thomson-CSF обнародовали свое новое название. Вновь образованный консорциум ведущих поставщиков промышленной электроники теперь называется Thales; все подразделения изменили свои названия соответственно. Так, Racal Security & Payments - производитель оборудования для защиты информации и платежных систем - теперь называется THAL
19.04.2001 L-3 Communications и Thales Avionics создали совместное предприятие ACSS по разработке средств связи для аэрокосмических систем

Американская компания L-3 Communications, поставщик коммуникационных систем для оборонной и аэрокосмической промышленности, и французская Thales Avionics, производитель электроники для систем вооружений, создали совместное предприятие по разработке и производству систем связи и систем наблюдения для авиации. Thales Avionic
09.12.2000 Thomson-CSF сменит название на Thales

Французская группа по производству электроники и вооружения Thomson-CSF сообщила о намерении изменить свое название на Thales (древнегреческий философ Фалес). Президент компании заявил, что это связано с быстрыми изменениями в профиле деятельности компании за последние годы, особенно заметными в 2000 г. После п

Публикаций - 143, упоминаний - 157

Thales Group и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 16
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 9
BAE Systems 179 8
Thales e-Security 9 8
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 8
Cisco Systems 5372 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 7
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 6
Samsung Electronics 11064 6
Microsoft Corporation 25775 6
LG Electronics 3735 6
HP Inc. 5883 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 6
Thales - Gemalto 189 6
Ростелеком 10948 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 4
SES Networks - Ciel Satellite Group 16 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Thales - Gemalto - SafeNet 140 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Deutsche Telekom 954 4
Dassault Systemes 235 4
HID Global - HID Corporation 125 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 4
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 3
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 3
Elbit Systems 25 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
iNavSat consortium - Galileo positioning system - Thales, EADS, Inmarsat 4 3
Thales - Racal Electronics 13 3
TESSIS - СИС 6 3
Huawei 4676 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 3
Oracle Corporation 7074 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 30
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 9
Boeing 1031 8
Airbus Group - Airbus Industries 249 8
Lockheed Martin 777 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 7
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Газпром ПАО 1493 5
General Dynamics 60 4
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 4
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 3
ILS - International Launch Services 61 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 2
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
НЯЦ РК - Национальный ядерный центр Республики Казахстан - Институт ядерной физики Республики Казахстан 9 2
Rheinmetall AG 11 2
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Visa International 1993 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Carl Zeiss AG 307 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Starship Technologies 18 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
ArianeGroup - Airbus Safran Launchers 3 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Grundig 42 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 6
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 6
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 2
U.S. Department of Defense - ORS Office - Operationally Responsive Space 4 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Правительство Норвегии - Вооружённые силы Норвегии - Министерство обороны Норвегии - Forsvarsdepartement 5 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 40
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 13
Кибербезопасность - HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 88 13
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 12
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 7
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 5
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 324 5
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Linux OS 11533 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 6
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Космодром Байконур 1072 5
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 5
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 4
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 40 3
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 3
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
Thales payShield 3 3
Axiom JDK СЗИ 175 3
ESA Copernicus Programme - Sentinel - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства 16 3
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 3
Google Android 15243 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Apple iPhone 6 4861 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Sentinel Hardware Keys 48 2
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 2
Thales - Gemalto - SafeNet Authentication Manager (SAM) - SafeNet Network Logon - SafeNet Trusted Access - SafeNet Aithentication Client 28 2
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 26 2
Thales - Gemalto - SafeNet Luna HSM - SafeNet Luna Hardware Security Module - SafeNet Luna EFT 13 2
Thales - Gemalto - Cinterion 16 2
Микоян Александр 44 3
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 3
Deakin Richard - Дикин Ричард 3 3
Гусев Дмитрий 92 3
Чернышев Антон 3 2
Кусаинов Тимур 2 2
Jaeger Blaise - Жеже Блез 2 2
Dudok Evert - Дьюдок Эверт 2 2
Мельникова Анастасия 440 2
Груданов Сергей 24 2
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 1
Писарев Михаил 29 1
Дрозд Алексей 27 1
Иванов Аркадий 1 1
McCann Stephen - Маккан Стивен 1 1
Рахманов Максим 47 1
Шульман Александр 8 1
Севастьянов Дмитрий 10 1
Сидоров Юрий 6 1
Ионин Андрей 11 1
Зиборов Сергей 2 1
Уханов Максим 2 1
Тарасулла Борис 1 1
Salvatori Enrico - Сальватори Энрико 5 1
Васильев Олег 2 1
Grover George - Гровер Джордж 1 1
Valroff Laurent - Вальрофф Лоран 7 1
Майданик Юрий 1 1
Солле-Бийон Лоран 1 1
Устинов Игорь 5 1
Здобнов Игорь 4 1
Саидов Аскер 8 1
Kouchner Bernard - Кушнер Бернар 2 1
Ranque Denis - Ранк Денис 1 1
Robrecht Thorsten - Робрехт Торстен 3 1
Meadowcroft Paul - Мэдоукрофт Пол 1 1
Suslenchi Pierre - Сусленши Пьер 1 1
Balkhyour Khalid - Балкхиор Халид 1 1
Рыжаков Михаил 1 1
Kritzmacher John - Крицмахер Джон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
Франция - Французская Республика 8177 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 53
Европа 24964 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 12
Канада 5081 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 9
Испания - Королевство 3840 7
Казахстан - Республика 6048 6
Индия - Bharat 5869 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Швеция - Королевство 3782 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Япония 13807 4
Израиль 2856 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Европа Восточная 3138 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Бельгия - Королевство 1192 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Украина 7928 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
Россия - ДФО - Амурская область 954 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Маркуси 4 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 29
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
Английский язык 7030 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 3
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
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CNews RND - R&D.CNews 2274 6
FT - Financial Times 1296 5
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Optics 143 2
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Bloomberg 1627 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
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Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner Global Smart Transportation Market 1 1
CIBC World Markets 41 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Google Threat Analysis Group 18 1
Ponemon Institute Global Encryption Trends Study 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина ГБПОУ 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
University of Technology Malaysia - Технологический университет Малайзии 5 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
РАН УрО ИТФ - Институт теплофизики Уральского отделения Российской академии наук 2 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 2
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Связь-Экспокомм 276 1
Microsoft Ignite 44 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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