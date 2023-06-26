Thales Group

Создан первый российский аппаратный модуль для безопасных платежей на замену европейским аналогам Новый шаг к импортонезависимости В России появился первый отечественный аппаратный модуль кибербезопасности (Hardware Security Module, HSM), позиционируемый в качестве продукции французской компании Thales. Ее продукция – это HSM для защиты банковских транзакций от перехвата, а сама компания является крупнейшим поставщиком таких устройств во всем мире. Как сообщал CNews, Thales оказ

Из России бежал гарант безопасности платежей, с чьим уходом связывали «банковский апокалипсис» Thales сбежала из России Французская компания Thales решила покинуть российский рынок, сообщил Forbes со ссылкой на ее представителей. В числе направлений ее работы в России была защита клиентов отечественных банков. В частности, именно

Создан спутниковый приемник на российском чипе. Он лучше, чем у Boeing, Airbus и Thales вать объем аналоговых компонентов, доверив львиную долю работы цифровой аппаратуре. Все функции в одной схеме В отличие от зарубежных аналогов – производства американской Boeing, европейских Airbus и Thales – в случае с отечественной разработкой стандартные приборные функции космической бортовой аппаратуры реализованы в виде изделия электронной компонентной базы. Иначе говоря, функции целог

Oppo начала сотрудничать с Thales для создания первой в мире 5G SA-совместимой eSIM в мире 5G SA-совместимой eSIM для своего недавно выпущенного флагманского 5G-смартфона Oppo Find X3 Pro. Технология разработана в сотрудничестве с ведущей в мире компанией по управлению связью eSIM — Thales. Oppo Find X3 Pro на базе 5G Standalone (SA) eSIM обеспечит пользователям передовые возможности сетей 5G SA, а также предоставит пользователям и мобильным операторам преимущества техноло

Inmarsat, Deutsche Telekom, Nokia и Thales провели испытания авиационной телеком-сети EAN Inmarsat и Deutsche Telekom совместно с технологическими партнерами Nokia и Thales объявили об успешном выполнении программы летных испытаний Европейской авиационной сети (EAN) в Великобритании. Как рассказали CNews в компании, испытания знаменуют важный этап в разрабо

Решение Tieto Card Suite протестировано на совместимость с Oracle SuperCluster SuperCluster для обеспечения высокой доступности и масштабируемости решения для клиентов. Тесты решения Tieto Card Suite проводились в лаборатории Oracle в Линлитгоу, Шотландия, при участии компании Thales, производителя криптографических продуктов, сообщили CNews в Tieto. Тесты показали следующие результаты: 10 тыс. транзакций в секунду для решения по маршрутизации транзакционного потока

Dassault Systèmes и Thales создали стратегический альянс для интеграции PLM-систем Компания Dassault Systèmes (DS), разработчик программного обеспечения для трёхмерного проектирования и систем управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Management, PLM), и компания Thales, эксперт в сфере проектирования, внедрения и эксплуатации PLM-решений, объявили о создании альянса для интеграции систем. В рамках альянса Dassault Systèmes и Thales будут совмест

Предложения Thales Alenia Space и OHB по метеоспутникам MTG приняты ESA ESA приступит к переговорам с компаниями Thales Alenia Space и OHB, представшими свои предложения по созданию группировки метеоспутников третьего поколения MTG (Meteosat Third Generation). Группировка должна состоять из шести спутнико

В Thales намечаются преобразования организационной структуры 10 декабря состоялось заседание Правления Thales под председательством Люка Виньерона. На заседании обсуждались стратегические перспект

Thales утвердила стратегию развития бизнеса 10 декабря состоялось заседание Правления компании Thales, выпускающей информационные системы для авиакосмического, военного и морского применен

Thales и Ростехнологии оформили сотрудничество в сфере высоких технологий Компания Thales и Госкорпорация «Ростехнологии» подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве с целью укрепления взаимодействия в сфере высоких технологий, сообщила пресс-служба Thales. 27

Situational Awareness поля боя: уроки французского «Созвездие» и Thales будут создавать интегрированные решения для систем связи и управления для транспортных средств, систем оружия российского производства и командных пунктов для российского рынка и на эксп

Thales и "Рособоронэкспорт" будут сотрудничать в области производства военно-морской техники Во время работы Международного военно-морского салона (МВМС) в Санкт-Петербурге ФГУП «Рособоронэкспорт» и Thales подписали дополнение к меморандуму с целью развития технического, промышленного и коммерческого сотрудничества двух групп, сообщает пресс-служба Thales. Данное дополнение к мемора

Thales Alenia Space будет сотрудничать с ОАО "ИСС" в рамках поставки спутника "Телком-3" Компания Thales Alenia Space объявила о подписании контракта с ОАО «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева» (в прошлом НПО ПМ) на поставку полезной нагрузки для спутниковой системы связи «Тел

Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников Арабская организация спутниковой связи (ARABSAT) выбрала консорциум, включающий компании Astrium и Thales Alenia Space, для создания и вывода на орбиту своих новых спутников Arabsat 5C и Arabsat 6B, сообщает пресс-служба Thales Alenia Space. 4 февраля 2009 г. в Эр-Рияде контракты на и

Газпром и Thales Alenia Space подписали контракт на производство двух спутников связи 5 февраля в центральном офисе ОАО «Газпром» генеральный директор ОАО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов и генеральный директор Thales Alenia Space Рейнальд Сезнек подписали договор на создание и поставку двух спутников связи нового поколения серии «Ямал-400», сообщает пресс-служба Thales Alenia Space. Согласно п

Произведён успешный запуск спутника Ciel II егодня, 10 декабря 2008 года, с космодрома Байконур в Казахстане компания International Launch Services (ILS) произвела успешный запуск спутника Ciel II, принадлежащего Ciel Satellite Group (Канада). Thales Alenia Space является генеральным подрядчиком по КА, который будет эксплуатироваться над континентальной частью США и Канадой на геостационарной орбите в позиции 129 градусов западной до

Спутник Ciel II доставлен на Байконур up доставлен на космодром Байконур в Казахстане и готов к началу пусковой кампании, в рамках которой на вечер 10 декабря запланирован запуск ракетой-носителем «Протон», сообщила пресс-служба компании Thales. Thales Alenia Space является генеральным подрядчиком по КА Ciel II, запуск которого произведет International Launch Services (ILS). Ciel II будет обслуживать континентальную част

Thales Alenia Space и ИСС им. Решетнева подписали меморандум о взаимопонимании Компания Thales Alenia Space и ОАО «ИСС» им. Решетнева» (в прошлом НПО ПМ) сделали еще один шаг к укреплению сотрудничества, подписав меморандумы о взаимопонимании и поставках оборудования. Церемония по

Танки Т-90: уроки французского Как сообщила пресс-служба французской компании Thales, она заключила с компанией "Рособоронэкспорт" соглашение на поставку около 100 тепловизионных камер модели Catherine FC. Французские детекторы будут устанавливаться на танках Т-90 россий

Thales Alenia Space построит новый спутник ДДЗ Европейское космическое агентство ESA заключило с компанией Thales Alenia Space контракт на разработку и создание спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-1 в рамках программы GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Запуск спут

В серверы Alcatel OmniPCX встроят средства защиты от Thales Пресс-службы компаний Thales и Alcatel объявили о начале технологического партнерства в области разработки защищенных решений IP-телефонии на основе сервера IP-коммуникаций Alcatel OmniPCX Enterprise. По условиям со

Thales и Alcatel создают лабораторию для исследований в области опто- и микроэлектроники Компании Thales и Alcatel объявили о создании совместной лаборатории, которая будет вести исследования в области полупроводниковых технологий для телекоммуникаций, обороны, космической отрасли и безопас

Thales и Alcatel создают лабораторию для исследований в области опто- и микроэлектроники Компании Thales и Alcatel объявили о создании совместной лаборатории, которая будет вести исследования в области полупроводниковых технологий для телекоммуникаций, обороны, космической отрасли и безопас

Thales Navigation представила GPS-приемник для самого широкого круга приложений Компания Thales Navigation представила новый 12-канальный GPS-приемник для использования в OEM-приложениях. Интересно отметить, что приемник размером в полвизитки позволяет обеспечить точность позициони

Thales выиграла конкурс на новый стандарт шифрования данных для IP-cети НАТО НАТО объявила о выборе системы шифрования Cryptel IP, разработанной норвежской компанией Thales Communications AS, входящей в состав французской группы Thales, в качестве стандартной системы кодирования для передачи данных в IP-cетях НАТО. Штаб-квартира НАТО и cтраны, входящ

Thales заключила контракты по поставке оборудования для транспортных систем в Мексике и Индии общей стоимостью 55 млн. евро Французская группа Thales cообщила о получении двух контрактов общей стоимостью 55 млн. евро. Дочернее предприятие Thales e-Transactions поставит для общенациональной сети автодорог в Мексике универсальную

Thales приобретет отделение спутниковой навигации у Orbital Sciences за $70 млн. Французская группа по производству электроники Thales намерена приобрести отделение спутниковой навигации у американской компании Orbital Sciences за $70 млн., сообщила Financial Times. Thales предпринимает эти действия с целью расши

Французское правительство сократит свою долю в Thales до 33,3% Французское правительство согласилось уменьшить свою долю в компании Thales, производителе электронного оборудования для военных целей, до 33,3%. Это позволит правительству блокировать принятие корпоративных решений, таких как продажа части активов. Правительств

Alcatel выкупит у Thales 48,8% акций в их совместном предприятии за $702 млн. Компании Alcatel и Thales достигли соглашения, по которому 48,83% акций Thales в их совместном предприятии Alcatel Space перейдет к Alcatel, которая уплатит за это $702 млн. Alcatel станет единственным вла

Thales - новое имя объединившихся компаний Racal Electronics PLC и Thomson-CSF ъединившиеся в прошлом году компании Racal Electronics PLC и Thomson-CSF обнародовали свое новое название. Вновь образованный консорциум ведущих поставщиков промышленной электроники теперь называется Thales; все подразделения изменили свои названия соответственно. Так, Racal Security & Payments - производитель оборудования для защиты информации и платежных систем - теперь называется THAL

L-3 Communications и Thales Avionics создали совместное предприятие ACSS по разработке средств связи для аэрокосмических систем Американская компания L-3 Communications, поставщик коммуникационных систем для оборонной и аэрокосмической промышленности, и французская Thales Avionics, производитель электроники для систем вооружений, создали совместное предприятие по разработке и производству систем связи и систем наблюдения для авиации. Thales Avionic