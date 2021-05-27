Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 100355
ИКТ 8538
Организации 6539
Ведомства 1329
Ассоциации 690
Технологии 2991
Системы 18558
Персоны 37277
География 1602
Статьи 1263
Пресса 903
ИАА 595
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1621
Мероприятия 823

Thales Group

Thales Group


27.05.2021 Oppo начала сотрудничать с Thales для создания первой в мире 5G SA-совместимой eSIM
30.11.2016 Inmarsat, Deutsche Telekom, Nokia и Thales провели испытания авиационной телеком-сети EAN
10.10.2016 Решение Tieto Card Suite протестировано на совместимость с Oracle SuperCluster
16.12.2010 Dassault Systèmes и Thales создали стратегический альянс для интеграции PLM-систем
17.12.2009 В Thales намечаются преобразования организационной структуры
17.12.2009 Thales утвердила стратегию развития бизнеса
30.11.2009 Thales и Ростехнологии оформили сотрудничество в сфере высоких технологий
31.08.2009 Situational Awareness поля боя: уроки французского
02.07.2009 Thales и "Рособоронэкспорт" будут сотрудничать в области производства военно-морской техники
11.03.2009 Thales Alenia Space будет сотрудничать с ОАО "ИСС" в рамках поставки спутника "Телком-3"
10.12.2008 Произведён успешный запуск спутника Ciel II
12.11.2008 Спутник Ciel II доставлен на Байконур
07.04.2008 Thales Alenia Space и ИСС им. Решетнева подписали меморандум о взаимопонимании
29.08.2007 Танки Т-90: уроки французского
20.10.2004 В серверы Alcatel OmniPCX встроят средства защиты от Thales
06.07.2004 Thales и Alcatel создают лабораторию для исследований в области опто- и микроэлектроники
06.07.2004 Thales и Alcatel создают лабораторию для исследований в области опто- и микроэлектроники
21.11.2001 Аlcatel продал акции Thales на cумму 270 млн. евро
31.05.2001 Thales выиграла конкурс на новый стандарт шифрования данных для IP-cети НАТО
30.05.2001 Thales заключила контракты по поставке оборудования для транспортных систем в Мексике и Индии общей стоимостью 55 млн. евро
30.05.2001 Thales приобретет отделение спутниковой навигации у Orbital Sciences за $70 млн.
21.05.2001 Французское правительство сократит свою долю в Thales до 33,3%
17.05.2001 Alcatel выкупит у Thales 48,8% акций в их совместном предприятии за $702 млн.
07.05.2001 Thales - новое имя объединившихся компаний Racal Electronics PLC и Thomson-CSF
09.12.2000 Thomson-CSF сменит название на Thales

Публикаций - 95, упоминаний - 126

Thales Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 13
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 85 7
Cisco Systems 4720 6
Samsung Electronics 9333 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Inmarsat - Инмарсат 96 4
Microsoft Corporation 22497 4
LG Electronics 3372 4
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 169 4
Siemens AG - Siemens Group 2311 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Oracle Corporation 6035 3
Oracle - Sun Microsystems 2176 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 472 2
Technicolor - Thomson 200 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 285 2
Huawei 3222 2
Dassault Systemes 201 2
HP Inc. 5313 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 2
CompuTel - Компьютел 62 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
SES Networks 61 2
Kyocera 226 1
Vertu 114 1
Qualcomm Technologies 1639 1
Verifone 54 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 1
6072 1
Thales - GemPlus 45 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 137 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 1
Ingenico Group - Инженико 37 1
Pioneer Corporation 405 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 1
Philips 1960 1
Vodafone Group 1318 1
STC 27 1
Verizon Communications 883 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 21
Airbus Defence and Space - EADS 150 7
Airbus Group - Airbus Industries 204 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 4
Самолёт ГК 216 4
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 87 3
Lockheed Martin 730 3
Точка 1820 3
Boeing 957 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
General Dynamics 54 2
BAE Systems 162 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 2
ILS - International Launch Services 58 2
Газпром ПАО 1008 2
Coca-Cola Company 241 1
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 25 1
GM - General Motors 434 1
Beko 54 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 207 1
Grundig 26 1
Daewoo 86 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 26 1
MSC Cruises 3 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
VK Delivery club 171 1
Visa International 1809 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 1
Volvo Cars 243 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 6
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Ростех - Рособоронэкспорт 107 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
U.S. Department of Defense - ORS Office - Operationally Responsive Space 4 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 2
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 102 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Правительство Норвегии - Вооружённые силы Норвегии - Министерство обороны Норвегии - Forsvarsdepartement 5 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 10 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 135 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 3
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 44 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1197 3
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 84 2
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD 312 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 2
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 112 2
GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 41 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 2
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 18 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 761 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 2
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 2
Масштабируемость - Scalability 1702 2
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 74 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 1
Умные платформы 1116 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 5
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 5
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 274 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 4
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 4
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 3
Linux OS 7669 3
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 3
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 193 2
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 2
Космодром Байконур 1025 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 37 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 78 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 14 1
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 57 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 1
AMT IP Forum 13 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 35 1
Oracle Exalogic 73 1
BBK OPPO Watch - умные-часы 4 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 92 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine 29 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 117 1
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 32 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 1
МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 15 1
IBM Tivoli 276 1
GPS WAAS - Wide Area Augmentation System - система распространения поправок к данным 4 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 42 1
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 69 1
EUMETSAT Meteosat - MSG, Meteosat Second Generation - MTG, Meteosat Third Generation 0 1
Turkcell Bip - Мессенджер 24 1
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 1
BBK OPPO Find X - Серия смартфонов 37 1
Путин Владимир 2542 1
Salvatori Enrico - Сальватори Энрико 5 1
Тарасулла Борис 1 1
Уханов Максим 2 1
Зиборов Сергей 2 1
Сидоров Юрий 5 1
Шульман Александр 8 1
Рахманов Максим 47 1
McCann Stephen - Маккан Стивен 1 1
Дрозд Алексей 6 1
Писарев Михаил 18 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
Рейман Леонид 1009 1
Чемезов Сергей 134 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 35 1
Blair Tony - Блэр Тони 56 1
Акимов Максим 170 1
Якунин Александр 48 1
Груданов Сергей 21 1
Козак Дмитрий 20 1
Фрадков Михаил 159 1
Савельев Виталий 48 1
Гольцов Александр 62 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 1
Чернов Даниил 59 1
Никифоров Николай 1161 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
Рустамов Рустам 202 1
Медведев Дмитрий 1604 1
Тер-Степанов Дмитрий 21 1
Пьянченко Андрей 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 33
Россия - РФ - Российская федерация 108428 33
Франция - Французская Республика 5665 22
Земля - планета Солнечной системы 7427 12
Европа 12319 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 11
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 8
Германия - Федеративная Республика 8903 8
Италия - Итальянская Республика 3310 6
Казахстан - Республика 4467 5
Индия - Республика 4263 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 4
Канада 3319 4
Австрия - Австрийская Республика 1020 3
Норвегия - Королевство 1155 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
Испания - Королевство 2917 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Бельгия - Королевство 851 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 2
США - Вирджиния - Виргиния 221 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
США - Коннектикут 165 2
Турция - Турецкая республика 1708 2
Словакия - Словацкая Республика 354 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 2
Южная Корея - Республика 4394 2
Швеция - Королевство 2072 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 2
США - Колумбия - Вашингтон 1169 2
Ирак - Республика 666 2
Казахстан - Алматы 483 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Бельгия - Брюссель 188 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Нидерланды 2197 2
США - Аризона 468 1
Россия - Восточная Сибирь 237 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 22
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 7
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Физика - Physics - область естествознания 889 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Холодная война между США и СССР 170 1
Антитеррор - Терроризм 170 1
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
Экономический эффект 694 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 16 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 189 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 3 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 6
FT - Financial Times 1118 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 3
Silicon 459 2
Optics 128 2
Flight International 64 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 6 1
Space Daily 528 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner - Гартнер 3301 1
Markets&Markets Research 97 1
Ponemon Institute Global Encryption Trends Study 1 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 21 2
ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 18 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 19 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
Microsoft Ignite 31 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1206678, в очереди разбора - 907261.
Создано именных указателей - 100355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Электротранспорт в России: отечественные авто и технологии, которые уже работают

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов

Показать еще

Наука

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды
Показать еще