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Rheinmetall AG
|17.04.2025
|В США взорвался корпус завода по производству ракетных двигателей 1
|15.06.2016
|Германия представила новую высокоэффективную танковую 130-мм пушку 4
|24.12.2012
|Немцы испытали лазерную двустволку 2
|10.12.2010
|Германия возвращается к сверхзащищенным БМП 1
|28.04.2007
|Терроризм подавят тяжелыми танками 1
|05.03.2007
|Южная Корея вырывается в лидеры танкостроения 1
|23.06.2004
|В США создано плазменное электрошоковое ружье 2
|23.06.2004
|В США создано плазменное электрошоковое ружье 2
Rheinmetall AG и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10343 1
|K2 - К2РУ - SourceCode 97 1
|Hyundai Motor Company 395 1
|Puma - Пума 48 1
|Apple macOS Snow Leopard 122 1
|УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5007 1
|Washington Profile 142 2
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|Медуза - Meduza 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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