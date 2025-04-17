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Rheinmetall AG

Rheinmetall AG


17.04.2025 В США взорвался корпус завода по производству ракетных двигателей 1
15.06.2016 Германия представила новую высокоэффективную танковую 130-мм пушку 4
24.12.2012 Немцы испытали лазерную двустволку 2
10.12.2010 Германия возвращается к сверхзащищенным БМП 1
28.04.2007 Терроризм подавят тяжелыми танками 1
05.03.2007 Южная Корея вырывается в лидеры танкостроения 1
23.06.2004 В США создано плазменное электрошоковое ружье 2
23.06.2004 В США создано плазменное электрошоковое ружье 2

Публикаций - 8, упоминаний - 14

Rheinmetall AG и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10343 1
K2 - К2РУ - SourceCode 97 1
Hyundai Motor Company 395 1
Puma - Пума 48 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 407 2
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
Бронирование - Booking 651 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3007 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3376 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13564 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 986 1
Видеокамера - Camcorder 2280 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6337 1
Оцифровка - Digitization 4642 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12183 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 1
Apple macOS Snow Leopard 122 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5007 1
Германия - Федеративная Республика 12754 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 616 2
Франция - Французская Республика 7888 2
Южная Корея - Республика 6707 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 1
Израиль 2746 1
Ирак - Республика 698 1
Нидерланды 3550 1
Япония 13343 1
Ближний Восток 2970 1
Турция - Турецкая республика 2400 1
Канада 4910 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 1
Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8696 6
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 513 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4102 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1603 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 2
ОПК - Мины - минирование 93 1
СССР и США - Холодная война 209 1
Физика - Градус Цельсия 288 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 429 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5907 1
Washington Profile 142 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Медуза - Meduza 47 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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