БПЛА Zala обеспечили мониторинг крупных учений МВД России в условиях обледенения и РЭБ где за ходом учений наблюдало руководство ведомства. Параллельно демонстрировались возможности проверенного в работе БПЛА Zala Т-16. БПЛА подтвердил устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые активно применялись вблизи зоны полетов, сохраняя стабильную связь и передавая четкую «картинку» с целевой нагрузки. Специалисты Zala также провели для сотрудников МВД серию профи

У больниц серьезные проблемы от защиты от БПЛА. Она глушит медоборудование Специфика защиты медучреждений Медицинский учреждения сталкиваются с проблемами при использовании средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от дронов, так как не все РЭБ совместимы с медицинским оборудованием, пишут «Ведомости», ссылаясь на заявления представителей отрасли, в частности Наталии Котляр, замести

Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов хранятся топливные запасы. Руководители АЗС используют все возможные методы защиты, а использование глушилок, как один из вариантов активной защиты своей инфраструктуры. Защита АЗС от дронов мо

На продажу на «Авито» выставлено средство борьбы с БПЛА, предназначенное для защиты Белгородской области, утверждает губернатор Сделка на «Авито» Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), созданную для защиты Белгородской области от украинских БПЛА, была обнаружена на «Авито

В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА Создание и господдержка В Крыму создали эффективную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты полуострова от вражеских дронов, об этом пишет «СМИ2». По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова группа талантливых инженеров за несколько месяцев разработали «СуперРЭБ

В России создали устройства связи, устойчивые к РЭБ ат или блокировку информации, а также отличается устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили агентству представители «Центра развития и внедрения инновационных решений». П

США перепрошили систему радиоэлектронной борьбы на F-16, переданных Украине Перепрошили под нужды ВВС Американские военные перепрограммировали систему РЭБ на переданных Украине многоцелевых самолетах F-16. Об этом говорится в сообщении 35 крыла

Из-за iPhone под угрозой закрытия одна из крупнейших в Европе фабрик микросхем. Это ударит по выпуску вертолетов, РЭБ и РЛС США оставят Европу без вертолетов и устройств РЭБ В Великобритании может закрыться завод по производству полупроводниковой продукции, пишет издание The Telegraph. Фабрика принадлежит американской компании Coherent, занимает около 28,8 тыс.

Продвинутые американские бомбы оказались бессильны против российских помех. Новейшее оружие для Украины ломается обычными «глушилками» кг при массе боеголовки 93 кг, имеет длину 3,91 м и диаметр 24 см. Размах крыльев в сложенном состоянии – 19 см, в разложенном – 1,61 м. Министерство обороны России Модернизация отечественных средств РЭБ для подавления американских GLSDB, запущенных Украиной, не потребовалась GLSDB адаптированы для запуска с американских установок HIMARS и MLRS и имеют встроенную навигационную систему, вклю

Разработка «Ростеха» для дальнего радиомониторинга способна игнорировать РЭБ противника воляет использовать комплекс на стационарных и мобильных носителях», – сказал генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых. Разработка «Ростеха» для дальнего радиомониторинга способна игнорировать РЭБ противника Оборудование может работать в частотах от 300 МГц до 18 ГГц с полосой одновременного обзора в 500 МГц. Подвижная антенна позволяет вести наблюдение в секторе 360 градусов. *** «Р

Московские таксисты заявили о проблемах с GPS. Сигнал могут глушить из-за дронов S, могут быть связаны с работой государственных служб безопасности или из-за частных пользователей «глушилок».

Заботливый отец ненароком отключил интернет в целом городе, чтобы его дети не сидели в Сети яснили, что интернет в коммуне каждую ночь выходил из строя с завидной пунктуальностью из-за мощной глушилки. «Преступник» пойман Поиск глушителя сигнала взяли на себя сотрудники ANFR. Как долг

Глушилки для дронов: дальность даже самого маленького «ружья» — целый километр Если ваш сосед купил дрон, который постоянно летает над вашим участком или заглядывает в окна, то теперь его можно вполне легально «пристрелить» (дрон, не соседа) с помощью новомодной глушилки размером с пистолет. Дроны — вещь интересная и полезная. С их помощью можно вести фотосъемку с воздуха, устраивать гонки да и просто пилотировать их довольно увлекательно. Проблема в т

Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor магнитной экранировки, когда объект заключается в защитный экран, которые не пропускает ни входящие, ни исходящие сигналы. «Если глушилка работает на основе спуфинга, то есть возможность избирательно глушить отдельные аппараты, - заключает Климарев. - Но почему именно смартфоны Honor остаются неподвластны блокираторам, остается непонятным». «Во всех флагманских моделях смартфонов есть антен

«Росэлектроника» продемонстрирует «Росгвардии» возможности новой техники связи и РЭБ равоохранительных органов РФ» новые разработки в области связи, разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Впервые руководству «Росгвардии» будут продемонстрированы комплекс автоматизированной ци

На форуме в Давосе применяют «пулеметы-глушилки» для защиты от дронов полиция проводит в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) испытание антидроновых устройств-«глушилок», внешне похожих на ручные пулеметы. Противодроновые пушки предназначены для обеспеч

ОПК впервые покажет комплекс РЭБ нового поколения на форуме «Армия -2016» я приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») объявила о том, что планирует впервые продемонстрировать высокомобильный многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения «Палантин» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2016». Комплекс обеспечивает радиоразведку и радиоподавление перспективных систем радиосвязи противник

Разработка ОПК проверит боеготовность комплексов РЭБ за 10 минут Лесостепь». Разработка предназначена для оперативной диагностики и восстановления работы комплексов РЭБ «Борисоглебск-2» в полевых условиях. «Лесостепь» базируется на шасси КамАЗ высокой проход

ОПК выводит на экспорт комплекс РЭБ «Инфауна» й техники, - комментирует заместитель генерального директора «Объединенной приборостроительной корпорации» Сергей Скоков. – Мы видим растущий интерес со стороны иностранных заказчиков к нашей технике РЭБ, в том числе к комплексу «Инфауна», который производится на мощностях предприятий нашего концерна «Созвездие» в Тамбове. Изделие значительно расширяет радиус защиты прикрываемых мобильных о

ОПК начинает серийное производство комплекса связи Р-430, «невидимого» для РЭБ противника ет серийное производство современных радиорелейных комплексов Р-430, предназначенных для построения защищенных цифровых линий связи на расстоянии до 1500 км. Комплекс практически неуязвим для средств РЭБ, способен работать скрытно от радиоэлектронной разведки противника и хорошо защищен от высокоточного оружия. Р-430 надежно работает в сложной помеховой обстановке, в том числе в условиях си

КРЭТ поставил уникальный комплекс РЭБ «Гималаи» для ПАК ФА Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех поставил первую партию инновационных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гималаи» для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50. Уникальная система активных и пассивных радиолокационных и оптиколокационных станций интегрирована в ко

КРЭТ рассказал о перспективных направлениях в области разработки систем РЭБ адом «Инновационные технологии в области разработки и производства техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ)». В число основных направлений деятельности КРЭТ входят создание радиоэлектронного обору

Китай начал глушить передачи BBC и «Голоса Америки» Китай начал глушить англоязычные коротковолновые передачи Всемирной службы Британской вещательной корпорации (BBC World Service) и «Голоса Америки» (VOA). Руководство BBC выступило с официальным заявлением

Власти легализуют мобильные глушилки енялись театрами, вузами и другими публичными заведениями. Кроме того, существует мобильный вариант глушилок, блокирующий работу сотовой связи рядом с обладателем такого устройства. Во всех эти

Raytheon разрабатывает единый комплекс РЭБ для ВМС Компания Raytheon объявила об успешном переходе на очередной этап в конкурсе на перспективную единую систему РЭБ для ВМС США. Предполагается, что новая система должна обеспечивать борьбу со всеми видами современных и перспективных средств РЭБ по крайней мере на ближайшие 30 лет. Она должна прий

Raytheon усовершенствует систему управления РЭБ ВВС США ных сценариев, которые позволят разработать наиболее эффективные рекомендации по применению средств РЭБ. Более подробная информация о современных средствах РЭБ и идеологии их боевого при

Boeing разработает ударный комплекс РЭБ для В-52 Компания В-52 получила контракт исследовательской лаборатории ВВС США стоимостью $14,9 млн., предусматривающий разработку и отработку ударных средств электронного нападения и РЭБ дальнего действия, позволяющих применять электронные вооружения без входа в зону поражения противника (концепция stand-off electronic attack). Работы в рамках контракта будут проводиться в

Завершена приемка комплекта РЭБ "Спираль" истребителя F-35 Как сообщает F-16.net, компания BAE Systems успешно завершила испытания комплекта средств РЭБ истребителя F-35 "Спираль-2" (spiral release 2). Система предназначена для поиска, анализа, оценки фактора опасности и подавления электромагнитных угроз. Сообщается, что ПО системы "спираль

Россия заглушит вражеские голоса вместе со связью екратили более 60 региональных станций. Более того, как пишет немецкая газета Tagesspiegel, система глушилок уже начала возрождаться в России, и, в частности, из-за помех стало невозможно слуша

RFID-маркеры будут подделывать и глушить ID Guardian, предназначенного для “обеспечения RFID безопасности и управления вопросами секретности”. Прибор может обнаруживать расположенные поблизости RFID-маркеры и считывающие устройства, ставить радиопомехи окружающим RFID-маркерам, препятствуя считыванию их данных, имитировать другие маркеры и передавать их показания на считывающее устройство. В результате действий прибора считывающее

В Китае будут глушить мобильники абитуриентов ыли пойманы 1700 абитуриентов. Из них 30 случаев были связаны с применением скрытой радиоаппаратуры, и расследовались полицией. Колледжи и университеты провинций Шандонг, Хейлундзянь и Ляонинь начали глушить телефоны в аудиториях в прошлом году, а в этом к ним присоединятся и в других провинциях. Вместе с тем, некоторые эксперты считают глушение вредным для здоровья. Кроме мер по обнаружени

США запустили спутник-глушилку ильных команд, чья миссия — уничтожать оборудование глушения на земле, сообщил The Washington Times. У России тоже есть противоспутниковое оружие, и в настоящее время идет разработка спутниковых глушилок.

Global Gadget UK предлагает персональную глушилку Британская компания Global Gadget UK начала продажу через интернет своей новой глушилки для мобильных телефонов. Особенность этого устройства: по виду оно похоже на обычный

Глушилки войдут в моду? , что такая аппаратура существует, но в нашей стране пока официально не сертифицирована. Появление "глушилок" в России вполне возможно, но для этого нужна пресловутая "политическая воля". Если,

Появились глушилки мобильников aul Kan), в создание продукта было вложено $30 млн., и компания рассчитывает на то, что он будет пользоваться большой популярностью. В настоящее время Champion завершает переговоры о продаже 150 тыс. глушилок неназванной ближневосточной стране для установки их в мечетях и других местах массовых молитв. Компания считает потенциал сбыта своего устройства очень значительным, поскольку для его