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Индексная книга (каталог) CNews*
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Старый свет Афроевразия Европа, Азия и Африка

Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка

СОБЫТИЯ


23.07.2026 Nokia возвращается в эпоху легендарной 3310. Выпущен телефон дешевле 4000 руб., который не ломается и почти не разряжается 1
05.05.2026 Дефицитный плод сладок. Россияне массово закупаются в онлайн-магазинах США и Европы, и санкции им не мешают 1
31.10.2025 Европа внедряет суверенный мессенджер с полным доступом к перепискам граждан 1
21.10.2025 США хитро обошли запрет на экспорт китайских редкоземельных металлов для производства чипов и военной техники. Найден более сговорчивый поставщик 1
08.08.2025 Лед тронулся. Компании по всему миру отказываются от Windows в пользу ОС Linux 1
17.04.2025 В США взорвался корпус завода по производству ракетных двигателей 1
26.03.2025 ЕС откажется от Windows ради независимости от США. Ее заменят на американский Linux, похожий на Windows 1
21.03.2025 Дефицит программистов и инженеров в России искоренят завозом иностранных ИТ-шников. Власти радикально упрощают им получение вида на жительство 1
21.03.2025 О России: в сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru доступна новая подборка книг 1
06.03.2025 Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции 1
09.08.2024 Уехали, но остались. Бежавшие из России программисты массово работают на российские компании 1
05.04.2024 Спрос на вид на жительство в Европе у российских ИТ-шников вырос в разы. Минцифры говорит, что ИТ-специалистов в России стало больше на 13% 1
22.02.2024 SAP внезапно возвращается в Россию вопреки санкциям и издевательствам над россиянами 1
31.01.2024 Россияне остались без дешевого «убийцы флагманов». OnePlus насильно превращает свои новейшие смартфоны в России в «кирпичи». Опрос 1
14.12.2023 Xiaomi привезла в Россию новый бюджетный смартфон. Он стоит дешевле, чем в Европе 1
15.11.2023 У россиян начали удаленно отбирать автомобили из-за санкций. Машины программно блокируют и превращаются в «недвижимость» 1
27.10.2023 Российских ИТ-шников не берут в международные компании. За бортом остался каждый второй 1
30.06.2023 Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущих на Java, Python и SQL 1
29.06.2023 Любимый россиянами конкурент Xiaomi блокирует в России свои новейшие флагманские смартфоны. Спасения нет 1
21.06.2023 Любимый россиянами конкурент Xiaomi сломя голову бежит из Европы. Его выгоняет Nokia 1
13.06.2023 Финтех-стартап с российскими корнями перестал обслуживать россиян за рубежом. Все входящие блокируются 1
27.03.2023 «Убийца флагманов» OnePlus бежит из Европы. Это больно ударит по россиянам 2
14.12.2022 Apple по щелчку пальцев превратит iPhone в Android и сделает бесполезными антироссийские санкции 1
01.12.2022 Америка перестаралась. Своими ИТ-санкциями она уничтожает не только Китай, но и саму себя 1
30.09.2022 Последствия антироссийских санкций: Европа вот-вот останется без сотовой связи 1
29.09.2022 Российские айтишники массово бегут из офисов. Тотальная удаленная работа возвращается 1
26.09.2022 «Касперского» решили выгнать из Европы 2
06.07.2022 Борис Макевнин, «Т Плюс»: Нам удалось найти неплохие аналоги практически всех иностранных ИТ-решений 1
17.06.2022 Число жертв кражи персональных данных вдвое превысило население Земли 1
12.04.2022 Российское производство гражданских микросхем под угрозой из-за новых санкций. Военная электроника в безопасности 1
29.03.2022 ИТ-шник пошел войной на IBM из-за дискриминации мужчин 1
11.01.2022 В Microsoft массовый отток кадров. Специалисты бегут строить метавселенную Цукерберга 1
29.12.2021 В Германии с треском провалился массовый отказ от ПО Microsoft 1
29.12.2021 Как Open banking изменит финансовую сферу 1
02.11.2021 Чуда не случилось. Цены на видеокарты после краткого падения отправились в космос 1
27.10.2021 Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года 1
06.09.2021 Новые революционные процессоры Intel «прожигают дыру в кошельке». Цены очень высоки 1
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 1
27.11.2020 Первый в мире ноутбук с гибким экраном вышел в России по невероятно высокой цене. Видео 1
26.11.2020 IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании 1

Публикаций - 153, упоминаний - 157

Старый свет и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 18
Microsoft Corporation 25775 15
Apple Inc 13154 14
LG Electronics 3735 13
Intel Corporation 12811 11
Google LLC 12688 10
Codemasters 244 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Xiaomi - Сяоми 2231 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Huawei 4676 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
BBK OPPO Electronics 484 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
BBK Electronics Corp 332 5
Sony 6739 5
BBK OnePlus 298 4
Spark Unlimited 23 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 4
Toshiba Corporation 2980 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 4
EA - Electronic Arts 1317 4
Nvidia Corp 4002 4
МегаФон 10742 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Lenovo Motorola 3566 3
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 2
ASKO 36 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
X Corp - Twitter 2938 2
Lenovo Group 2446 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 5
Ardo - Ардо 36 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Miele - Миле 139 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 3
Hansa - Ханса 114 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Visa International 1993 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 2
Dyson 157 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 2
Daewoo 103 2
Alcoa 49 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 10 1
Bugatti 17 1
Белгеодезия РУП - Белаэрокосмогеодезия РУП 3 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Antonio Merloni SpA 3 1
РУСАЛ Кремний Урал 1 1
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 1
Rheinmetall AG 11 1
Moven - MovenBank 6 1
Арконада ГК - Линия тока ФЛМ - федеральная линия магазинов 16 1
Real Madrid Club de Fútbol - Реал Мадрид (футбольный клуб) 10 1
Jacob Jensen Design 5 1
Zecomms Agency - ZE Communications 1 1
Dometic Group - Igloo Products 3 1
ДнепроГЭС - Днепровская ГЭС 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
BMW Group 482 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Кабинет министров Украины - Министерство образования и науки Украины - Минобразования и науки Украины 8 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
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Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 153 2
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Microsoft Azure 1526 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 2
Google - Gmail 1021 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Головин Даниил 34 3
Spindler Frank - Спиндлер Фрэнк 10 2
Spindler Frank - Cпиндлер Фрэнк 2 2
Morabito Ito - Морабито Ито 9 2
Меднов Сергей 124 2
Савватин Максим 66 2
Сютин Олег 20 2
Miller Josh - Миллер Джош 4 1
Stephenson Neal - Стивенсон Нил 15 1
Wilcox Jeff - Уилкокс Джефф 2 1
Булгаков Михаил 25 1
Леонычев Виктор 5 1
Han Charlie - Хан Чарли 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Сальников Дмитрий 4 1
Шамиль Темир 4 1
Макевнин Борис 44 1
Казаков Юрий 4 1
Duesterwald Evelyn - Дастервальд Эвелин 1 1
Miller James - Миллер Джеймс 2 1
Рашид Карим 8 1
Дворская Евгения 3 1
Субботин Алексей 2 1
Медичи Екатерина 2 1
Сальников Денис 2 1
Sangster Denise - Сангстер Дэнис 1 1
Яценко Влад 2 1
Abou Doma Ahmed - Абу Дома Ахмед 2 1
O'Reilly Patrick - О’Рейлли Патрик 5 1
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 1
Шабаннес Жан 1 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
Pascarella Carl - Паскарелла Карл 3 1
Лосев Алексей 4 1
Громаковский Евгений 18 1
Франк Ирина 3 1
Бакунин Геннадий 1 1
Жарский Илья 5 1
Изосимов Алексей 9 1
Европа 24964 120
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 86
Россия - РФ - Российская федерация 166167 81
Германия - Федеративная Республика 13221 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 33
Франция - Французская Республика 8177 30
Азия - Азиатский регион 5920 27
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Япония 13807 21
Италия - Итальянская Республика 4508 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 20
Африка - Африканский регион 3641 18
Южная Корея - Республика 7052 17
Америка - Американский регион 2206 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 13
Нидерланды 3746 13
Испания - Королевство 3840 12
США - Нью-Йорк 3180 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Франция - Нормандия 48 10
Швеция - Королевство 3782 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Польша - Республика 2031 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Австрия - Австрийская Республика 1357 9
Индия - Bharat 5869 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
Украина 7928 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 6
Европа Восточная 3138 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Канада 5081 5
Ближний Восток 3154 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Германия - Бавария - Мюнхен 485 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Словения - Республика 255 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 15
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 12
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 6
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 6
Английский язык 7030 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Зоология - наука о животных 2887 5
Спорт - Футбол 776 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
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