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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Старый свет
Афроевразия
Европа, Азия и Африка



29.12.2021 В Германии с треском провалился массовый отказ от ПО Microsoft 1
29.12.2021 Как Open banking изменит финансовую сферу 1
02.11.2021 Чуда не случилось. Цены на видеокарты после краткого падения отправились в космос 1
27.10.2021 Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года 1
06.09.2021 Новые революционные процессоры Intel «прожигают дыру в кошельке». Цены очень высоки 1
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 1
13.12.2019 У Apple трагедия. Продажи iPhone в Китае катастрофически упали 1
18.09.2019 Ассиметричный ответ Huawei: Европа останется без сверхмощных смартфонов компании 1
07.08.2019 Рассекречены до анонса российские цены на Samsung Galaxy Note 10 1
19.02.2019 Российские цены на Samsung Galaxy S10 рассекречены за сутки до анонса 1
27.11.2018 «Касперский» отказывается открывать офисы в США 1
26.06.2017 Кошки «одомашнили» людей, а не наоборот 1
30.11.2015 Облачные технологии приблизили болельщиков к звездам мадридского «Реала» 1
06.02.2015 Лучшие игры 2014 года для платформы Android 1
27.05.2014 Тонкая румынская... трубка 1
14.02.2014 Европа зафиксировала правила «общения» автомобилей 1
28.08.2013 Банковское оборудование «набирается ума» 1
10.06.2013 Лучшие бюджетные планшеты с экраном 7’’ и матрицей IPS. Выбор ZOOM 1
25.12.2012 Блог Сергея Меднова: О чем нельзя забывать в 2013 году 1
16.08.2012 Российские тарифы на LTE ниже американских 1
06.08.2012 Casio представила европейцам Exilim EX-ZR300 Mini DV 1
28.04.2012 В ожидании японского чуда: смартфон-флагман Panasonic Eluga Power 1
11.04.2012 Социальный статус макаки влияет на иммунитет 1
10.02.2012 Жди её. Она придёт. Самая ожидаемая бытовая техника 2012 года. Выбор ZOOM 1
01.02.2012 Смартфоны Panasonic возвращаются в Россию: первый взгляд на флагман 1
18.07.2011 Коварный аденовирус: обезьяна впервые заразила человека 1
31.03.2011 Импульсивность мешает макакам считать 1
22.03.2011 e-Government: пути России и Европы расходятся? 2
18.03.2011 Смартфон Samsung Galaxy S II: первый тест в России 1
24.02.2011 Даже макаки умеют сомневаться в себе 1
28.01.2011 Писателя Набокова признали биологом-эволюционистом 1
17.01.2011 Больше всего спама рассылают из Индии и России 1
24.11.2010 Красота спасет дом! Обзор дизайнерской бытовой техники 1
19.11.2010 Выбор ZOOM: лучшие холодильники форм-фактора side-by-side 1
23.09.2010 Новая малая кухонная техника Daewoo Electronics: вкусный квартет 1
20.08.2010 Блог Сергея Меднова. Цивилизация повисла "на крючке" технологий 1
22.04.2010 Пентагон подтвердил планы развертывания ПРО в Европе 1
20.10.2009 Dyson DC26 City: мощный пылесос может быть компактным 1
19.05.2009 Домашняя пивоварня: наш ответ летней жаре 1
01.07.2008 Microsoft о европейском игровом рынке 1

Публикаций - 96, упоминаний - 98

Старый свет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3134 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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