У россиян начали удаленно отбирать автомобили из-за санкций. Машины программно блокируют и превращаются в «недвижимость»

В России начался лавинообразный рост случаев блокировки машин, ввезенных по параллельному импорту. «Замок» вешается программный при первом же подключении к диагностическому оборудованию. Пока проблема касается только крупнейших европейских марок, еще не так давно пользовавшихся очень высоким спросом у Россиян.

Машина есть, но ее как бы нет

Граждане России столкнулись с очередным последствием санкций, введенных из-за начавшихся 24 февраля 2022 г. событий. Лишившись возможности покупать европейские автомобили по «белым» схемам, россияне перешли на параллельный, то есть «серый» импорт, но теперь такие машины удаленно блокируются производителями.

Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в дилерских центрах и сервис-центрах, в настоящее время проблема касается брендов, чьи машины продавались в России наиболее массово. В первую очередь это французская Renault, а также немецкие BMW и Mercedes.

Главная проблема в том, что в результате блокировки пользоваться машиной становится невозможно. Как сообщили источники издания, чаще всего в такой ситуации оказываются автовладельцы, решившие обслужить машину в так называемых «гаражных» сервисных центрах.

Фото: Julian Hochgesang / Unsplash Владение современным европейским автомобилем в России становится все более рискованным

«Новые машины при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в «кирпич» и стоят «мертвым колом» в гаражах. К нам обращаются такие пострадавшие, — заявил изданию собеседник в неназванном дилере из числа крупных.

Слишком много недосказанностей

На момент выхода материала не было известно, может ли проблема блокировки автомобилей коснуться тех, кто купил машину до 24 февраля 2022 г. в дилерском центре или за рубежом. Собеседники издания рассказывают лишь о машинах, которые официально не поставляются и раньше не поставлялись на российский рынок, например, о немецком паркетнике BMW X3 2023 года выпуска. Один из владельцев такой модели обнаружил, что после обращения в неавторизованный сервисный центр некоторые функции автомобиля были деактивированы.

«Эта модель официально не поставлялась в Россию, клиент ее приобрел сам в Европе. По его словам, первое обслуживание было проведено в СТО рядом с домом. После подключения диагностического оборудования, компьютер показал ошибку, а на приборной панели загорелись все значки разом – низкое давление в шинах, разряженный аккумулятор и так далее, – сообщил источник издания. – После того как ее заглушили и запустили двигатель заново – ситуация повторилась. Автомобиль пришлось эвакуировать до официального дилерского центра».

По словам собеседники издания, сканирование машины дилерским оборудованием показало, что машина посчитала, будто ее угнали, и отключила часть функций. «Пришлось «обнулять» прошивку автомобиля и заново задавать все параметры с «нуля» с помощью альтернативного софта», – добавил он.

В схожей ситуации оказался другой россиянин, купивший в Европе кроссовер BMW X5. После неудачной попытки русифицировать прошивку машины медиасистема и приборная панель вышли из строя. «Вылечить» автомобиль удалось, как и в первом случае, помогло «обнуление» прошивки, то есть установка ПО, стоявшего на автомобиле до русификации.

Свет в конце тоннеля выключен

Диагностика и ремонт многих автомобилей, ввезенных в Россию по «серым» схемам, в обозримом будущем могут стать серьезной проблемой для россиян. Одна из причин – это именно программные блокировки, делающие невозможным ремонт в мастерских, где нет сертифицированного диагностического оборудования. «Без него не получится установить даже тормозные колодки», – заявил один из источников издания.

При этом западные автопроизводители не собираются упрощать жизнь ни российским автодилерам, ни их клиентам. Многие из них за последние полтора года закрыли россиянам доступ к своим диагностическим и пользовательским сервисам – так поступили, например, Audi, BMW и Mercedes.

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Россия со своей стороны тоже способствуют усугублению проблемы. Например, в случае блокировки машины снять ограничения можно было при помощи дубликата ключей, но с весны 2023 г. изготовить их не так просто – делается это по запросу через интернет, и нужно, чтобы западные бренды не видели российский IP-адрес, иначе ничего не получится. Реализовать это можно при помощи VPN, но, как сообщал CNews, в России готовятся новые блокировки этих сервисов.

Как пишут «Известия», на фоне этого проблема блокировки автомобиля стала головной болью владельцев машин марок Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Skoda. Восточные автогиганты берут пример со своих западных конкурентов – владельцы машин Kia тоже страдают от сложностей, связанных с блокировками.

С новейшими моделями BMW ситуация еще хуже. Заказать на них ключи по официальным каналам теперь невозможно, но и кустарное их производство, утверждает собеседник издания, отныне тоже не помогает. Опрошенные изданием эксперты полагают, что со временем количество брендов, встраивающих в свои машины программные средства блокировки при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию, будет расти.

Всему виной законодательство

По словам источника издания в неназванной крупной сети станций техобслуживания, корень проблемы скрывается в действующем законодательстве, но не российском, а европейском. В Старом свете, утверждает он, разрешено внедрение региональных ограничений, тогда как в России это, напротив, под запретом. Но привезенные из Европы автомобили для российского рынка не предназначались «Это касается большинства европейских марок, и не только BMW, но и, например, Renault, – добавил собеседник издания. – Но раньше подобные «трюки» запрещало наше законодательство. Но в Европе это разрешено, отсюда и проблема».

Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк заявила «Известиям», что все происходящее коснулось в первую очередь машин премиум-класса (по российским меркам). Дилеры сосредоточили свои усилия по ввозу посредством «серого» импорта именно на них, поскольку сложная логистика увеличивает итоговую стоимость автомобиля, а покупать резко подорожавшие машины обычного класса россияне не торопятся. В некоторых случаях цена на них выросла на 30-50%.