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Skoda Škoda Auto

Skoda - Škoda Auto


28.12.2024 Данные сотен тысяч владельцев Volkswagen утекли в Сеть. Стало известно, куда ездили политики, силовики, разведчики 1
02.08.2024 «Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин 1
26.03.2024 Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы 1
13.02.2024 Adidas закрывает доступ к фирменному приложению. Будут уничтожены все данные о тренировках российских пользователей 1
15.11.2023 У россиян начали удаленно отбирать автомобили из-за санкций. Машины программно блокируют и превращаются в «недвижимость» 1
12.09.2023 VK запустила «Автомобильный кастомайзер» 1
21.08.2023 BMW отключила россиян от своего ПО 1
14.08.2023 Mercedes-Benz отключил российских автодилеров от своего ПО. Это увеличит сроки ремонта машин 1
09.08.2023 Volkswagen лишил свое мобильное приложение техподдержки в России. Оно мгновенно сломалось 1
17.01.2023 Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti 1
11.11.2022 «Ключавто» обновил мобильное приложение для клиентов 1
24.04.2022 В России разрешают «серый» импорт iPhone, Samsung, Intel. Сформирован список 200 брендов 1
16.08.2021 Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза 1
30.03.2021 Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar 1
22.03.2021 Бизнес LG по производству смартфонов никому не нужен. Переговоры о продаже сорваны, производство на грани закрытия 1
07.10.2020 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве 1
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре 1
09.09.2019 В Москве стартовали продажи бортового компьютера «МТС I Яндекс Авто» 1
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 1
20.06.2019 Бортовой компьютер «Яндекс.авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге 1
21.05.2019 «Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза» 1
23.01.2019 «Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей. Цена 1
11.10.2018 «Фольксваген Груп Рус» делает ставку на российское ПО Naumen 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
29.08.2017 «Гродноавтосервис» увеличил прибыль на 10% с помощью системы на базе «1С:Предприятие 8» 1
17.07.2015 МТС купила «Энвижн груп» 1
17.04.2015 Автомобильная система Apple CarPlay начала работать в России 1
09.04.2014 Рынок автомобильных систем защиты от аварий ждет бурный рост 1
26.08.2013 iVengo: Умная реклама в смартфонах ведет к росту рынка 1
01.08.2013 Skoda сделала коляску для солидных пап 1
04.07.2013 Запущена англоязычная версия «Одноклассников» 1
11.06.2013 «Инлайн Груп» внедрила систему учета гарантийных запчастей для «Фольксваген Груп Рус» 1
05.06.2013 Внедрение Call-центра Infinity автомобильным холдингом «Атлант-М» 1
14.03.2012 Автодилер «Мотом» внедрил биометрическую систему BioTime 1
28.02.2012 «АйТи» построила систему учета и инвентаризации имущества для «Фольксваген Груп Рус» 1
13.04.2011 «Белтел» обеспечивает сервисную поддержку ИТ-инфраструктуры завода «Фольксваген» в Калуге 1
09.07.2010 Автотранспортный холдинг «Гема» выбрал защиту Dr.Web Enterprise Suite 1
15.05.2009 Дилер Skoda в Ижевске управляет договорной документацией с помощью DocsVision 1
06.11.2008 HD Radio: технологические перспективы 1
15.02.2008 Автомобильный дилер Красноярска автоматизирован на базе ПП «Альфа-Авто» 1

Публикаций - 50, упоминаний - 50

Skoda и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 5
Apple Inc 12100 4
Samsung Electronics 10254 3
Siemens AG - Siemens Group 2589 3
Naumen - Наумен 625 2
Lenovo Group 2292 2
Microsoft Corporation 24625 2
АйТи 1365 2
8213 2
Huawei 3933 2
LG Electronics 3614 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Sony 6544 2
Westinghouse Electric 39 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Ростелеком 9700 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
АФК Система ПАО 1797 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
BBK OPPO Electronics 384 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Xiaomi 1732 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
Toshiba Corporation 2927 1
HMD Global - Nokia 133 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
1С-Рарус 887 1
Sharp Corporation 1041 1
РТИ 145 1
Olympus 467 1
Canalys 231 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
Volkswagen Group - VW 280 29
Hyundai Motor Company 383 17
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 16
Renault Groupe 158 16
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 14
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 13
Volkswagen Audi Group 207 13
BMW Group 446 11
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 10
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 10
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 8
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 7
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 7
Volvo Cars 253 6
Bentley Motors 71 5
Ford 411 5
Tata Motors - Jaguar Cars 123 5
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 4
Mazda Motor Corporation 71 4
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 4
Росатом - Белене АЭС 25 4
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 58 3
Toyota - Lexus 71 3
Chevrolet 39 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 2
Honda Motor Company 234 2
Stellantis PSA - Opel 33 2
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 2
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 18 2
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 2
Bridgestone 16 2
Автодом - АВТОDOM 21 2
Unsplash 763 2
Темелин АЭС - атомная электростанция Чехии 11 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 10
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 6
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