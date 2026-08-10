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АвтоВАЗ Lada Priora Лада Приора
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 12
АвтоВАЗ Lada Priora и организации, системы, технологии, персоны:
|Перминов Анатолий 131 2
|Пилипенко Александр 1 1
|Нечаев Иван 61 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Алексеев Юрий 21 1
|Орлов Сергей 29 1
|Козлов Павел 21 1
|Шмелев Евгений 7 1
|Шилов Анатолий 9 1
|Посаженников Андрей 5 1
|Полторацкий Виталий 6 1
|Калашников Дмитрий 9 1
|Климов Владимир 4 1
|Архипов Владимир 3 1
|Бабаков Валерий 2 1
|Зубахин Александр 2 1
|Толкачев Михаил 1 1
|Клименко Михаил 1 1
|Фахрутдинова Гульжан 11 1
|Молдабеков Мейрбек 2 1
|Баринова Светлана 2 1
|Финько Владимир 1 1
|Хомутинников Артем 12 1
|Губанов Роман 121 1
|Никитин Игорь 23 1
|Иванов Сергей 405 1
|Раков Ярослав 51 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Соколов Александр 51 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Гурко Александр 139 1
|Александрович Евгений 3 1
|Казаков Александр 72 1
|Степанов Николай 13 1
|Проскурин Дмитрий 4 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Белянко Евгений 21 1
|Матвеев Денис 6 1
|Дегтярева Наталия 19 1
|Rambler Group - Motor.ru - автомобильные новости 7 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11567 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 2
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
|Навитех-Экспо 32 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.