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АвтоВАЗ Lada Priora Лада Приора

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10.08.2026 Зарплаты автослесарей взлетели на 78%, а спрос на мастеров вырос вдвое — исследование «Авито Работы» и «Авито Авто» 1
27.06.2024 «Авито Авто»: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто 1
09.02.2024 «Авто.ру Оценка» выяснил, как в России изменились цены на автомобили в январе 1
30.11.2023 «Авто.ру» и hh.ru создали индекс доступности автомобилей в регионах 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
10.11.2020 В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена 1
08.08.2013 Александр Казаков - Бесплатные приложения не заменят коммерческую навигацию


 1
25.08.2010 «АвтоВАЗ» начинает оснащать «Лады» навигаторами ГЛОНАСС/GPS 1
15.06.2010 IV Международный форум по спутниковой навигации: официальные итоги 1
22.05.2009 «АвтоВАЗ» установит ГЛОНАСС на «Приору» и «Калину» 1
31.03.2008 «АвтоВАЗ» поставит ГЛОНАСС на новые «Лады» 1
31.03.2008 Lada Priora осваивает ГЛОНАСС 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

АвтоВАЗ Lada Priora и организации, системы, технологии, персоны:

М2М телематика - НИС М2М 236 2
Shenzhen Hangsheng Electronics 3 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
АвтоТрекер 104 1
Транснавигация НПП 7 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
AlterGeo - АльтерГео 29 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 1
X Corp - Twitter 2938 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4965 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 7
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 2
AAC Group - ААЦ-Инвест - АвтоАудиоЦентр - УралЗавод - U&HSAE - УралАвтоКомплект - Автоэлектроникс НТЦ - ААЦ-информационные технологии 10 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1667 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 2
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Веста 52 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
HONGQI - Хончи 7 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 1
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 5 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Связной ГК 1401 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Hyundai Motor Company 437 1
Tesla Motors 461 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Renault Groupe 166 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Ford 435 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Toyota - Lexus 83 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 1
ООН - Управление Организации Объединённых Наций по вопросам космического пространства - UNOOSA - United Nations Office for Outer Space Affairs 7 1
Казакстан Гарыш Сапары - Казкосмос - Национальное космическое агентство республики Казахстан 17 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5661 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6510 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
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Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 620 1
Hyundai Palisade 2 1
Mitsubishi Pajero 5 1
МТС - Navitel - Навител Друзья 19 1
Geely Group - Geely Haoyue - Geely Okavango 3 1
Seres Group - AITO SERES 14 1
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
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Калашников Дмитрий 9 1
Климов Владимир 4 1
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Бабаков Валерий 2 1
Зубахин Александр 2 1
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Молдабеков Мейрбек 2 1
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Хомутинников Артем 12 1
Губанов Роман 121 1
Никитин Игорь 23 1
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Раков Ярослав 51 1
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Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
Навитех-Экспо 32 1
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