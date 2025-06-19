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Шмелев Евгений
УПОМИНАНИЯ
Шмелев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
|Moissidis Yannis - Моиссидис Янис 3 2
|Шойгу Сергей 90 2
|Примаков Евгений 14 2
|Боев Сергей 25 2
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Москвичев Евгений 11 2
|Путин Владимир 3254 2
|Иванов Сергей 391 2
|Буравин Андрей 1 1
|Созинов Павел 2 1
|Темиров Игорь 2 1
|Гвоздев Владимир 2 1
|Грушелевский Игорь 5 1
|Приданцев Сергей 147 1
|Дунаев Александр 7 1
|Мардер Наум 116 1
|Урличич Юрий 52 1
|Ельцин Борис. 93 1
|Перминов Анатолий 130 1
|Евтушенков Владимир 208 1
|Недосеков Андрей 25 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Гурко Александр 136 1
|Соколов Александр 44 1
|Набиуллина Эльвира 102 1
|Моисеев Николай 5 1
|Шилов Анатолий 9 1
|Хлунов Александр 9 1
|Погосян Михаил 21 1
|Абугов Антон 37 1
|Белковский Станислав 32 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149832 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44352 2
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11315 1
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