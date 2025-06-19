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Шмелев Евгений


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «АвтоВАЗ» и «СберМобайл» заключили договор на телеком-услуги для новых моделей Lada 1
06.07.2011 ГЛОНАСС возглавил экс-премьер-министр России 1
05.07.2011 Евгений Примаков избран председателем совета директоров «НИС ГЛОНАСС» 1
30.03.2011 «АвтоВАЗ» выпустил первые «Калины» с ГЛОНАСС 1
25.08.2010 «АвтоВАЗ» начинает оснащать «Лады» навигаторами ГЛОНАСС/GPS 2
20.04.2010 Реорганизован совет генконструкторов в области высокотехнологичных секторов экономики РФ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Шмелев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 3
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 2
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 41 2
М2М телематика - НИС М2М 232 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13317 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 34 1
РТИ 146 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Fly - Explay - Эксплей 241 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 282 5
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 435 1
Renault Groupe 160 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 424 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3435 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 467 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12128 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1274 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1868 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2891 4
Joystick - Джойстик 1135 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4644 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1432 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12667 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28330 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1101 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3129 1
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 76 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1838 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 694 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Климат-контроль - Climate control 38 1
Immobiliser - Иммобилайзер - Иммобилизатор - вид электронного противоугонного устройства 9 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20996 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2807 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5048 2
АвтоВАЗ - LADA Kalina - Лада Калина 7 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 487 1
Moissidis Yannis - Моиссидис Янис 3 2
Шойгу Сергей 90 2
Примаков Евгений 14 2
Боев Сергей 25 2
Медведев Дмитрий 1657 2
Москвичев Евгений 11 2
Путин Владимир 3254 2
Иванов Сергей 391 2
Буравин Андрей 1 1
Созинов Павел 2 1
Темиров Игорь 2 1
Гвоздев Владимир 2 1
Грушелевский Игорь 5 1
Приданцев Сергей 147 1
Дунаев Александр 7 1
Мардер Наум 116 1
Урличич Юрий 52 1
Ельцин Борис. 93 1
Перминов Анатолий 130 1
Евтушенков Владимир 208 1
Недосеков Андрей 25 1
Фурсенко Андрей 128 1
Гурко Александр 136 1
Соколов Александр 44 1
Набиуллина Эльвира 102 1
Моисеев Николай 5 1
Шилов Анатолий 9 1
Хлунов Александр 9 1
Погосян Михаил 21 1
Абугов Антон 37 1
Белковский Станислав 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 149832 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44352 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16770 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1296 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19336 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52863 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5367 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24894 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3696 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30353 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11315 1
РАН - Российская академия наук 1937 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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