Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация Внедрения Техника
|

«АвтоВАЗ» и «СберМобайл» заключили договор на телеком-услуги для новых моделей Lada

«АвтоВАЗ» и «СберМобайл» в рамках стратегического партнерства в области телематических услуг для автомобилей Lada подписали договор. В соответствии с этим договором «СберМобайл» станет поставщиком сотовой связи для интегрированных в автомобиль SIM-модулей, которые обеспечивают подключение и функциональность системы Lada Connect на всех совместимых моделях марки. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

SIM-профили «СберМобайла» будут интегрированы в телематический блок моделей Lada. Благодаря подключению к сети виртуального мобильного оператора автовладельцы получат доступ к онлайн функционалу таких сервисов, как информация о пробках и дорожных событиях в реальном времени при использовании навигации, удаленное обновление карт, стриминговые сервисы и телематика для обеспечения дистанционного взаимодействия с автомобилем. Сервисы Lada Connect на отдельные модели Lada будут представлены до конца 2025 г.

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации
безопасность

«Надежная телеком-инфраструктура – основа качественного клиентского опыта. Мы рады началу сотрудничества со «СберМобайлом», который в своей работе использует мобильные сети одновременно нескольких операторов. Это означает более надежную связь практически в любой точке маршрута движения автомобиля. Уверен, что это оценят наши покупатели», — сказал первый исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по стратегии и техническому развитию Евгений Шмелев.

«Мы ценим, что смогли стать частью цифровой трансформации крупнейшего автопроизводителя страны. «СберМобайл» – первый федеральный виртуальный оператор, работающий во всех регионах, включая Крым и Новые территории. Поэтому онлайн функционал сервисов останется доступным в поездках по всей территории России. Мы планируем и дальше участвовать в проектах «АвтоВАЗа»: по оснащению новых серий и моделей, а также по обеспечению корпоративной связи», — отметил генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Россия начинает тестировать в северных морях беспилотные суда

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

После самого массового увольнения программистов Microsoft сократит еще тысячи сотрудников, чтобы освободить место для ИИ

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще