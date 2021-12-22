Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MVNO
Mobile Virtual Network Operators
MVNE
Mobile Virtual Network Enabler
Оператор мобильной виртуальной сети связи
Публикаций - 217, упоминаний - 447
MVNO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 68 22
|Волков Сергей 59 11
|Осеевский Михаил 250 8
|Эмдин Сергей 67 7
|Разроев Элдар 47 6
|Сусов Михаил 26 6
|Брюквин Юрий 280 4
|Нурмагомедов Хабиб 7 4
|Шульга Владимир 5 4
|Гирев Андрей 75 4
|Куканов Александр 15 4
|Гурко Александр 136 4
|Анохин Сергей 41 3
|Васильев Евгений 108 3
|Солодовников Дмитрий 55 3
|Ходжаев Азам 3 3
|Кусков Денис 212 3
|Мартиросян Ваагн 38 3
|Провоторов Александр 153 3
|Гурджиян Руслан 19 3
|Гордеев Евгений 7 3
|Домбровский Юрий 59 3
|Хасьянова Гульнара 116 3
|Кушиков Петр 13 3
|Мардер Наум 114 3
|Свердлов Денис 170 3
|Гореньков Павел 15 3
|Савватин Максим 60 2
|Рейман Леонид 1001 2
|Айбашева Анна 97 2
|Ажигиров Андрей 23 2
|Щеголев Игорь 684 2
|Малышкин Сергей 7 2
|Кириенко Владимир 45 2
|Богатов Антон 79 2
|Швецов Вадим 4 2
|Дорохина Юлия 42 2
|Симонов Андрей 4 2
|Иванов Сергей 359 2
|Мельхорн Кай-Уве 24 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru