VAS Experts, MiaCore и Forward объявили о партнерстве для запуска MVNO ом BSS/OSS-решений Forward объявили о технологическом партнерстве для запуска комплексного решения «MVNO под ключ». Совместное предложение позволит операторам связи, банкам, финтех-компаниям и

Forward обновила MVNE-платформу компании «Миател» ного решения, обеспечивающего полный цикл запуска и сопровождения виртуальных мобильных операторов (MVNO): от биллинга и тарификации до управления абонентами, продуктами и партнерскими сценария

У виртуальных операторов связи Сбербанка и «Альфа-банка» многомиллиардные убытки Блеск и нищета Четыре банковских оператора мобильной связи (MVNO) крупнейших банков совокупно сгенерировали убытки почти на 5 миллиардов по итогам 2025 г

VAS Experts восстановила 4G-роуминг российского MVNO после модернизации сети оператора в Австралии спечения для контроля и анализа трафика VAS Experts помог российскому виртуальному оператору связи (MVNO), предоставляющему eSIM для туристов, восстановить работу 4G-роуминга после модернизации

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь бителя в его ежедневной рутине, становится неотъемлемой частью образа жизни каждого клиента. Запуск MVNO напрямую влияет на показатели лояльности клиентов бизнеса и, как следствие, отражается н

T2 подводит итоги 2025 года в Smart TV и 10 млн через цифровую наружную рекламу. Среди инструментов платформы – таргетированные размещения, в том числе в Telegram Ads, мобильный перфоманс, программатик-реклама и другие решения. MVNO В 2025 г. Т2 сохранила лидерство на рынке виртуальных операторов связи: доля компании превысила 60%, при этом в банковском сегменте совместно с Т2 реализуются 87% MVNO-проектов. Фаб

Академия боевых искусств запустила собственную связь на инфраструктуре Билайна Билайн продолжает развитие формата Smart MVNO: новым партнёром проекта стала осетинская академия боевых искусств Alania Fighting Team

Билайн запустил онлайн-сервис, с помощью которого можно создать своего мобильного оператора ильного оператора ещё проще. Компания представляет новый инструмент в рамках развития формата Smart MVNO —платформа селф-сервиса для организаций, желающих запустить собственную мобильную связь

Билайн запускает Smart MVNO — новый формат для виртуальных операторов ымпелКом» (бренд Билайн) объявил о запуске нового формата виртуального мобильного оператора — Smart MVNO (S-MVNO). Он включает в себя весь спектр возможных моделей виртуального оператора

В России на базе Forward MVNO запущен новый мобильный оператор На базе технологической платформы Forward MVNO, разработанной отечественной ИТ-компанией Forward, начал работу новый мобильный оператор – «Альфа-Мобайл». Услуги связи доступны для подключения в Москве и Московской области, Санкт-Петерб

Более 500 тысяч абонентов подключилось к операторам работающим на платформе Forward MVNO с начала 2025 года За первые шесть месяцев 2025 г/ абонентская база операторов, использующих платформу Forward MVNO, увеличилась более чем на 500 тыс. человек. Общее число абонентов, обслуживаемых через п

Сбербанк создает сотовую «суперсеть» по всей России Мультисеть для MVNO Виртуальный мобильный оператор (MVNO) Сбербанка «СберМобайл» ведет переговоры с о

В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка Игорь Жижикин. — Мы рады приветствовать нашего первого партнера из Mobile Virtual Network Operator (MVNO) в лице «Сбермобайл». Мы стремимся к тому, чтобы стать фабрикой MVNO на территори

Платформа Forward MVNO преодолела отметку в 10 млн абонентов Отечественная платформа Forward MVNO, предназначенная для запуска и масштабирования виртуальных мобильных операторов, преодол

Альфа-Банк создаст своего мобильного оператора «Альфа-Мобайл» на сети билайн Альфа-Банк анонсировал партнера для своего MVNO-проекта — им стал «ВымпелКом» (бренд билайн). Банк планирует предложить своим клиентам у

T2 обслуживает 54% абонентов рынка виртуальных операторов в России ебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2. При этом 65% абонентов MVNO приходится на банковский сегмент. Об этом CNews сообщили представители T2. Примерно 65%

«СберМобайл» расширил покрытие на все регионы Северного Кавказа регионах Северо-Кавказского федерального округа «СберМобайл» работает на сетях «МегаФона» по схеме MVNO (mobile virtual network operator), когда компания оказывает услуги связи под своим бренд

«МегаФон» стал партнером виртуального оператора «СберМобайл» «МегаФон» и MVNO-оператор связи «СберМобайл» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудни

Искусственный интеллект: аэропорт Владивосток внедрил в работу виртуального оператора В 2023 г. в работу справочной службы Международного аэропорта Владивосток был внедрен виртуальный оператор – голосовой робот с использованием искусственного интеллекта, разработан

билайн бизнес расширил линейку голосовых ассистентов Сервис «Виртуальный оператор» помогает создавать сценарии коммуникаций разной сложности для повышения эффективности продаж и уровня клиентского сервиса. билайн бизнес запустил новый продукт в линейке г

В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц а счет и менять действующий тарифный план. Не только москвичам На вопрос CNews, могут ли, в теории, виртуальные операторы связи, привязанные к той или иной транспортной сети быть запущены в люб

На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл» ка», которые смогут оплачивать до 99% расходов на мобильную связь бонусами приложения Город. Запуск MVNO на базе транспортной карты – уникальный бизнес-кейс, который не имеет аналогов в России

Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров атор мобильной связи, подготовил антифрод-платформу верификации вызовов для подключения к ней своих MVNO-партнеров. Это поможет виртуальным операторам эффективно и при доступных затратах бороть

Tele2 запустила контактный центр для MVNO Tele2, российский оператор мобильной связи, создал центр обслуживания абонентов MVNO-партнеров. Решение реализовано на базе контактных центров Tele2 и позволяет организовать

«Ростелеком» купил сотового оператора Хабиба Нурмагомедова бщению «Ростелекома», сделка позволит увеличить темпы роста бизнеса виртуальных сотовых операторов (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) за счет создания на базе «Тве-Телеком» единого контура

«Ростелеком» приобрел провайдера MVNE-платформы «ТВЕ-Телеком» т зависеть от исполнения будущих КПЭ. Сделка позволит ГК «Ростелеком» увеличить темпы роста бизнеса MVNO за счет создания на базе «ТВЕ-Телеком» единого контура по развитию виртуальной среды под

Tele2 и Plintron запустят виртуальных операторов в России ния о старте новых проектов в России – все они будут реализованы на сети Tele2. На российский рынок MVNO вышел крупный мировой игрок – Plintron. На его решениях работают свыше 140 MVNO п

MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 тацию услуг мобильной связи в Рязани и Ярославле в соответствии с утвержденным планом развития сети MVNO. На сентябрь текущего года запланирован запуск услуг мобильной связи для бизнеса и частн

Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28% Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги развития направления MVNO за 2020 г. В отчетном периоде Tele2 не только развивала самый динамичный сегмент MVNO

Tele2 запустил виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова абиба Нурмагомедова – лучшего бойца в общем рейтинге UFC и действующего чемпиона UFC в легком весе. MVNO-проект Хабиба носит название Eagle Mobile – по аналогии с его спортивным прозвищем Орел.

К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги развития банковских MVNO за первое полугодие 2020 г. Проекты банков стали драйвером роста не только «фабрики»

Количество клиентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 4,2 млн Оператор связи Tele2 подводит итоги развития MVNO-сегмента в первом полугодии 2020 г. Число абонентов виртуальных операторов, которые рабо

Tele2 и Next Mobile запускают виртуального оператора связи для бизнес-блогера Tele2, Next Mobile и бизнес-блогер Азам Ходжаев объявили о начале работы совместного MVNO-проекта. Запуск виртуального оператора для блогера – это бизнес-кейс, не имеющий аналого

Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью . Об этом CNews сообщили представители Danycom. Danycom.Mobile предоставляет услуги связи по модели MVNO, то есть с использованием инфраструктуры технического партнера, в роли которого с 2017 г

Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для «ГЛОНАСС» Tele2 и «ГЛОНАСС» объявили о начале работы совместного виртуального оператора. MVNO позволяет расширить зону покрытия сети связи для российской системы экстренного реагиров

Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги развития MVNO-направления в 2019 г. Общее число клиентов, которых обслуживают виртуальные операторы Te

«Билайн» создал тарифы в формате «семейного» MVNO для близких людей «Билайн» разработал новую линейку тарифов «Близкие люди» для мультидевайсного потребления в формате «семейного» MVNO. В новых тарифах появилось еще больше возможностей для общения: безлимитные мессенджеры, бесплатные и неограниченные звонки для связи с близкими практически по всей стране. Кроме того, нов

Tele2 запускает MVNO для «ГЛОНАСС» Tele2 запускает нового виртуального оператора для «ГЛОНАСС». С созданием этого MVNO Tele2 выходит в М2М-сегмент и расширяет сотрудничество с крупными государственными заказ

ФСБ разрешила продавать в России eSIM. Они «заточены» под загрантуристов и интернет вещей ание в своих сетях. «Ростелеком», напомним, тоже стал оператором сотовой связи, хотя и виртуальным (MVNO) – свою сеть он развернул на базе оборудования Tele2. Спустя месяц в процесс вмешалось г