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MVNO Mobile Virtual Network Operators MVNE Mobile Virtual Network Enabler Оператор мобильной виртуальной сети связи

СОБЫТИЯ

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16.06.2026 VAS Experts, MiaCore и Forward объявили о партнерстве для запуска MVNO

ом BSS/OSS-решений Forward объявили о технологическом партнерстве для запуска комплексного решения «MVNO под ключ». Совместное предложение позволит операторам связи, банкам, финтех-компаниям и

16.04.2026 Forward обновила MVNE-платформу компании «Миател»

ного решения, обеспечивающего полный цикл запуска и сопровождения виртуальных мобильных операторов (MVNO): от биллинга и тарификации до управления абонентами, продуктами и партнерскими сценария
06.04.2026 У виртуальных операторов связи Сбербанка и «Альфа-банка» многомиллиардные убытки

Блеск и нищета Четыре банковских оператора мобильной связи (MVNO) крупнейших банков совокупно сгенерировали убытки почти на 5 миллиардов по итогам 2025 г
25.03.2026 VAS Experts восстановила 4G-роуминг российского MVNO после модернизации сети оператора в Австралии

спечения для контроля и анализа трафика VAS Experts помог российскому виртуальному оператору связи (MVNO), предоставляющему eSIM для туристов, восстановить работу 4G-роуминга после модернизации
24.02.2026 От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь

бителя в его ежедневной рутине, становится неотъемлемой частью образа жизни каждого клиента. Запуск MVNO напрямую влияет на показатели лояльности клиентов бизнеса и, как следствие, отражается н
25.12.2025 T2 подводит итоги 2025 года

в Smart TV и 10 млн через цифровую наружную рекламу. Среди инструментов платформы – таргетированные размещения, в том числе в Telegram Ads, мобильный перфоманс, программатик-реклама и другие решения. MVNO В 2025 г. Т2 сохранила лидерство на рынке виртуальных операторов связи: доля компании превысила 60%, при этом в банковском сегменте совместно с Т2 реализуются 87% MVNO-проектов. Фаб
21.10.2025 Академия боевых искусств запустила собственную связь на инфраструктуре Билайна

Билайн продолжает развитие формата Smart MVNO: новым партнёром проекта стала осетинская академия боевых искусств Alania Fighting Team

18.09.2025 Билайн запустил онлайн-сервис, с помощью которого можно создать своего мобильного оператора

ильного оператора ещё проще. Компания представляет новый инструмент в рамках развития формата Smart MVNO —платформа селф-сервиса для организаций, желающих запустить собственную мобильную связь

11.09.2025 Билайн запускает Smart MVNO — новый формат для виртуальных операторов

ымпелКом» (бренд Билайн) объявил о запуске нового формата виртуального мобильного оператора — Smart MVNO (S-MVNO). Он включает в себя весь спектр возможных моделей виртуального оператора
14.07.2025 В России на базе Forward MVNO запущен новый мобильный оператор

На базе технологической платформы Forward MVNO, разработанной отечественной ИТ-компанией Forward, начал работу новый мобильный оператор – «Альфа-Мобайл». Услуги связи доступны для подключения в Москве и Московской области, Санкт-Петерб
10.07.2025 Более 500 тысяч абонентов подключилось к операторам работающим на платформе Forward MVNO с начала 2025 года

За первые шесть месяцев 2025 г/ абонентская база операторов, использующих платформу Forward MVNO, увеличилась более чем на 500 тыс. человек. Общее число абонентов, обслуживаемых через п
24.06.2025 Сбербанк создает сотовую «суперсеть» по всей России

Мультисеть для MVNO Виртуальный мобильный оператор (MVNO) Сбербанка «СберМобайл» ведет переговоры с о
28.05.2025 В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка

Игорь Жижикин. — Мы рады приветствовать нашего первого партнера из Mobile Virtual Network Operator (MVNO) в лице «Сбермобайл». Мы стремимся к тому, чтобы стать фабрикой MVNO на территори
30.04.2025 Платформа Forward MVNO преодолела отметку в 10 млн абонентов

Отечественная платформа Forward MVNO, предназначенная для запуска и масштабирования виртуальных мобильных операторов, преодол
29.10.2024 Альфа-Банк создаст своего мобильного оператора «Альфа-Мобайл» на сети билайн

Альфа-Банк анонсировал партнера для своего MVNO-проекта — им стал «ВымпелКом» (бренд билайн). Банк планирует предложить своим клиентам у
23.10.2024 T2 обслуживает 54% абонентов рынка виртуальных операторов в России

ебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2. При этом 65% абонентов MVNO приходится на банковский сегмент. Об этом CNews сообщили представители T2. Примерно 65%

23.08.2024 «СберМобайл» расширил покрытие на все регионы Северного Кавказа

регионах Северо-Кавказского федерального округа «СберМобайл» работает на сетях «МегаФона» по схеме MVNO (mobile virtual network operator), когда компания оказывает услуги связи под своим бренд
07.02.2024 «МегаФон» стал партнером виртуального оператора «СберМобайл»

«МегаФон» и MVNO-оператор связи «СберМобайл» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудни
23.01.2024 Искусственный интеллект: аэропорт Владивосток внедрил в работу виртуального оператора

В 2023 г. в работу справочной службы Международного аэропорта Владивосток был внедрен виртуальный оператор – голосовой робот с использованием искусственного интеллекта, разработан
15.11.2023 билайн бизнес расширил линейку голосовых ассистентов

Сервис «Виртуальный оператор» помогает создавать сценарии коммуникаций разной сложности для повышения эффективности продаж и уровня клиентского сервиса. билайн бизнес запустил новый продукт в линейке г
26.04.2023 В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц

а счет и менять действующий тарифный план. Не только москвичам На вопрос CNews, могут ли, в теории, виртуальные операторы связи, привязанные к той или иной транспортной сети быть запущены в люб
26.04.2023 На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл»

ка», которые смогут оплачивать до 99% расходов на мобильную связь бонусами приложения Город. Запуск MVNO на базе транспортной карты – уникальный бизнес-кейс, который не имеет аналогов в России

21.02.2023 Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров

атор мобильной связи, подготовил антифрод-платформу верификации вызовов для подключения к ней своих MVNO-партнеров. Это поможет виртуальным операторам эффективно и при доступных затратах бороть
08.08.2022 Tele2 запустила контактный центр для MVNO

Tele2, российский оператор мобильной связи, создал центр обслуживания абонентов MVNO-партнеров. Решение реализовано на базе контактных центров Tele2 и позволяет организовать
23.12.2021 «Ростелеком» купил сотового оператора Хабиба Нурмагомедова

бщению «Ростелекома», сделка позволит увеличить темпы роста бизнеса виртуальных сотовых операторов (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) за счет создания на базе «Тве-Телеком» единого контура
22.12.2021 «Ростелеком» приобрел провайдера MVNE-платформы «ТВЕ-Телеком»

т зависеть от исполнения будущих КПЭ. Сделка позволит ГК «Ростелеком» увеличить темпы роста бизнеса MVNO за счет создания на базе «ТВЕ-Телеком» единого контура по развитию виртуальной среды под
09.12.2021 Tele2 и Plintron запустят виртуальных операторов в России

ния о старте новых проектов в России – все они будут реализованы на сети Tele2. На российский рынок MVNO вышел крупный мировой игрок – Plintron. На его решениях работают свыше 140 MVNO п
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021

тацию услуг мобильной связи в Рязани и Ярославле в соответствии с утвержденным планом развития сети MVNO. На сентябрь текущего года запланирован запуск услуг мобильной связи для бизнеса и частн
06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28%

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги развития направления MVNO за 2020 г. В отчетном периоде Tele2 не только развивала самый динамичный сегмент MVNO
01.12.2020 Tele2 запустил виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова

абиба Нурмагомедова – лучшего бойца в общем рейтинге UFC и действующего чемпиона UFC в легком весе. MVNO-проект Хабиба носит название Eagle Mobile – по аналогии с его спортивным прозвищем Орел.
28.09.2020 К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги развития банковских MVNO за первое полугодие 2020 г. Проекты банков стали драйвером роста не только «фабрики»

22.09.2020 Количество клиентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 4,2 млн

Оператор связи Tele2 подводит итоги развития MVNO-сегмента в первом полугодии 2020 г. Число абонентов виртуальных операторов, которые рабо
17.09.2020 Tele2 и Next Mobile запускают виртуального оператора связи для бизнес-блогера

Tele2, Next Mobile и бизнес-блогер Азам Ходжаев объявили о начале работы совместного MVNO-проекта. Запуск виртуального оператора для блогера – это бизнес-кейс, не имеющий аналого
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью

. Об этом CNews сообщили представители Danycom. Danycom.Mobile предоставляет услуги связи по модели MVNO, то есть с использованием инфраструктуры технического партнера, в роли которого с 2017 г
03.08.2020 Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для «ГЛОНАСС»

Tele2 и «ГЛОНАСС» объявили о начале работы совместного виртуального оператора. MVNO позволяет расширить зону покрытия сети связи для российской системы экстренного реагиров
11.02.2020 Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги развития MVNO-направления в 2019 г. Общее число клиентов, которых обслуживают виртуальные операторы Te
04.02.2020 «Билайн» создал тарифы в формате «семейного» MVNO для близких людей

«Билайн» разработал новую линейку тарифов «Близкие люди» для мультидевайсного потребления в формате «семейного» MVNO. В новых тарифах появилось еще больше возможностей для общения: безлимитные мессенджеры, бесплатные и неограниченные звонки для связи с близкими практически по всей стране. Кроме того, нов
19.11.2019 Tele2 запускает MVNO для «ГЛОНАСС»

Tele2 запускает нового виртуального оператора для «ГЛОНАСС». С созданием этого MVNO Tele2 выходит в М2М-сегмент и расширяет сотрудничество с крупными государственными заказ
24.10.2019 ФСБ разрешила продавать в России eSIM. Они «заточены» под загрантуристов и интернет вещей

ание в своих сетях. «Ростелеком», напомним, тоже стал оператором сотовой связи, хотя и виртуальным (MVNO) – свою сеть он развернул на базе оборудования Tele2. Спустя месяц в процесс вмешалось г
25.09.2019 Tele2 и ВТБ запустили нового виртуального оператора связи

ийский оператор мобильной связи, и ВТБ запустили виртуального оператора сотовой связи «ВТБ мобайл». MVNO-проект работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Новый оператор начинае

Публикаций - 727, упоминаний - 1385

MVNO и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 212
Ростелеком 10948 194
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 186
МегаФон 10742 181
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 160
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 68
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 65
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 49
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 43
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 39
Huawei 4676 35
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 34
Yandex - Яндекс 9216 23
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 23
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 22
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
Apple Inc 13154 20
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 42 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Samsung Electronics 11064 18
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 37 17
Ростелеком - Связьинвест 1719 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 16
Microsoft Corporation 25775 16
ГЛОНАСС АО 278 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 15
Google LLC 12688 14
МТС - МТТ MVNO - AIVA mobile - МТТ.Мобайл - виртуальный оператор мобильной связи 17 14
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 14
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 14
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 13
Telegram Group 2940 13
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 13
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 13
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 12
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 12
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 61
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 39
Евросеть 1421 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 22
Связной ГК 1401 21
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
Почта России ПАО 2370 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 8
Telconet Capital 28 7
Альфа-Банк 1979 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
Garsdale Services 39 5
Газпром ПАО 1493 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Альфа-Групп 745 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 4
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
Газпром нефть 725 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
О2О Холдинг 61 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
SoftBank Group 284 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
Связной Travel - Связной Трэвел 13 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
Цезарь Сателлит 43 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 76
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 38
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 29
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
Судебная власть - Judicial power 2500 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 19 3
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 82
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
WiMAX Forum 69 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 1
ГосИнформСистемы 160 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 369
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 369
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 158
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 153
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 141
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 133
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 133
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 129
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 98
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 95
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 92
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 86
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 84
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 84
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 82
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 79
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 74
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 72
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 67
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 67
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 60
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 57
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 56
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 56
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 54
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 50
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 50
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 50
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 48
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 47
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 46
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 46
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 43
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 42
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 41
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 40
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 39
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 60
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 43
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 36
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 28
Microsoft Windows 2000 8678 19
Google Android 15243 19
Apple iOS 8583 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 39 15
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 15
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 15 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 15
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
Apple iPhone 6 4861 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Apple - App Store 3109 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Rakuten Viber 665 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 6
Qsoft - amoCRM 154 6
Альфа-Мобайл 87 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
FreePik 1841 6
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 34 6
Linux OS 11533 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 5
Ростелеком - MVNO 6 5
Forward Telecom MVNO - Forward Telecom MVNE 6 5
Microsoft Windows 16882 5
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Волков Сергей 108 30
Мельников Александр 98 26
Путин Владимир 3454 15
Усманов Алишер 311 13
Брюквин Юрий 300 11
Щеголев Игорь 699 10
Осеевский Михаил 350 10
Васильев Евгений 132 9
Гурджиян Руслан 20 9
Свердлов Денис 201 9
Никифоров Николай 1138 9
Эмдин Сергей 69 8
Рейман Леонид 1065 8
Анохин Сергей 121 7
Савицкий Андрей 35 7
Биккужин Рамиль 70 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 7
Сусов Михаил 29 7
Хасьянова Гульнара 156 7
Малис Александр 158 6
Кравцов Роман 89 6
Кусков Денис 221 6
Адоньев Сергей 36 6
Иванов Олег 153 6
Дубовсков Андрей 89 5
Жижикин Игорь 32 5
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 5
Гурко Александр 139 5
Солодовников Дмитрий 56 5
Анкилов Константин 121 5
Нурмагомедов Хабиб 8 5
Жданов Денис 5 5
Масленников Игорь 36 5
Кравцова Ольга 6 5
Орловский Виктор 408 5
Хасис Лев 105 4
Кушиков Петр 13 4
Вольфсон Влад 59 4
Сморгонский Анатолий 44 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 532
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 299
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 137
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 98
Европа 24964 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 32
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 30
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 27
Украина 7928 27
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 25
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 22
Швеция - Королевство 3782 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 22
Япония 13807 21
Казахстан - Республика 6048 20
Турция - Турецкая республика 2620 20
Таджикистан - Республика 953 19
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 19
Южная Корея - Республика 7052 19
Россия - СФО - Новосибирск 4876 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 18
Азия - Азиатский регион 5920 18
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Индия - Bharat 5869 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 18
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 17
Россия - ЮФО - Севастополь 613 16
Россия - УФО - Челябинская область 1512 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Франция - Французская Республика 8177 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 15
Узбекистан - Республика 2005 15
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 238
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 197
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 152
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 147
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 82
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 75
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 66
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 62
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 55
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 46
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 42
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 38
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 35
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 35
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 34
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 34
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 33
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 33
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 30
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 30
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 29
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 25
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 25
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 21
Аренда 2687 21
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 21
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 17
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 17
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 14
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 17
Рустелеком ТК 305 11
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Gartner - Гартнер 3658 3
Orbis Research 4 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
CCS Insight 22 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
GSMA Intelligence 11 1
Microsoft Worktrend Index 8 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Tagline - Тэглайн 30 1
Dell'Oro Group 66 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
TeleGeography Research 40 1
Mobile Research Group 87 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
OpenSignal 5 1
WiseGuyReports 2 1
Redshift Research 7 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
Strand Consult 9 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Forrester Research 834 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 8 1
Avaya Online University 6 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
Связь-Экспокомм 276 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
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