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MVNO Mobile Virtual Network Operators MVNE Mobile Virtual Network Enabler Оператор мобильной виртуальной сети связи
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|16.06.2026
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VAS Experts, MiaCore и Forward объявили о партнерстве для запуска MVNO
ом BSS/OSS-решений Forward объявили о технологическом партнерстве для запуска комплексного решения «MVNO под ключ». Совместное предложение позволит операторам связи, банкам, финтех-компаниям и
|16.04.2026
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Forward обновила MVNE-платформу компании «Миател»
ного решения, обеспечивающего полный цикл запуска и сопровождения виртуальных мобильных операторов (MVNO): от биллинга и тарификации до управления абонентами, продуктами и партнерскими сценария
|06.04.2026
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У виртуальных операторов связи Сбербанка и «Альфа-банка» многомиллиардные убытки
Блеск и нищета Четыре банковских оператора мобильной связи (MVNO) крупнейших банков совокупно сгенерировали убытки почти на 5 миллиардов по итогам 2025 г
|25.03.2026
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VAS Experts восстановила 4G-роуминг российского MVNO после модернизации сети оператора в Австралии
спечения для контроля и анализа трафика VAS Experts помог российскому виртуальному оператору связи (MVNO), предоставляющему eSIM для туристов, восстановить работу 4G-роуминга после модернизации
|24.02.2026
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От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
бителя в его ежедневной рутине, становится неотъемлемой частью образа жизни каждого клиента. Запуск MVNO напрямую влияет на показатели лояльности клиентов бизнеса и, как следствие, отражается н
|25.12.2025
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T2 подводит итоги 2025 года
в Smart TV и 10 млн через цифровую наружную рекламу. Среди инструментов платформы – таргетированные размещения, в том числе в Telegram Ads, мобильный перфоманс, программатик-реклама и другие решения. MVNO В 2025 г. Т2 сохранила лидерство на рынке виртуальных операторов связи: доля компании превысила 60%, при этом в банковском сегменте совместно с Т2 реализуются 87% MVNO-проектов. Фаб
|21.10.2025
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Академия боевых искусств запустила собственную связь на инфраструктуре Билайна
Билайн продолжает развитие формата Smart MVNO: новым партнёром проекта стала осетинская академия боевых искусств Alania Fighting Team
|18.09.2025
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Билайн запустил онлайн-сервис, с помощью которого можно создать своего мобильного оператора
ильного оператора ещё проще. Компания представляет новый инструмент в рамках развития формата Smart MVNO —платформа селф-сервиса для организаций, желающих запустить собственную мобильную связь
|11.09.2025
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Билайн запускает Smart MVNO — новый формат для виртуальных операторов
ымпелКом» (бренд Билайн) объявил о запуске нового формата виртуального мобильного оператора — Smart MVNO (S-MVNO). Он включает в себя весь спектр возможных моделей виртуального оператора
|14.07.2025
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В России на базе Forward MVNO запущен новый мобильный оператор
На базе технологической платформы Forward MVNO, разработанной отечественной ИТ-компанией Forward, начал работу новый мобильный оператор – «Альфа-Мобайл». Услуги связи доступны для подключения в Москве и Московской области, Санкт-Петерб
|10.07.2025
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Более 500 тысяч абонентов подключилось к операторам работающим на платформе Forward MVNO с начала 2025 года
За первые шесть месяцев 2025 г/ абонентская база операторов, использующих платформу Forward MVNO, увеличилась более чем на 500 тыс. человек. Общее число абонентов, обслуживаемых через п
|24.06.2025
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Сбербанк создает сотовую «суперсеть» по всей России
Мультисеть для MVNO Виртуальный мобильный оператор (MVNO) Сбербанка «СберМобайл» ведет переговоры с о
|28.05.2025
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В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка
Игорь Жижикин. — Мы рады приветствовать нашего первого партнера из Mobile Virtual Network Operator (MVNO) в лице «Сбермобайл». Мы стремимся к тому, чтобы стать фабрикой MVNO на территори
|30.04.2025
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Платформа Forward MVNO преодолела отметку в 10 млн абонентов
Отечественная платформа Forward MVNO, предназначенная для запуска и масштабирования виртуальных мобильных операторов, преодол
|29.10.2024
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Альфа-Банк создаст своего мобильного оператора «Альфа-Мобайл» на сети билайн
Альфа-Банк анонсировал партнера для своего MVNO-проекта — им стал «ВымпелКом» (бренд билайн). Банк планирует предложить своим клиентам у
|23.10.2024
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T2 обслуживает 54% абонентов рынка виртуальных операторов в России
ебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2. При этом 65% абонентов MVNO приходится на банковский сегмент. Об этом CNews сообщили представители T2. Примерно 65%
|23.08.2024
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«СберМобайл» расширил покрытие на все регионы Северного Кавказа
регионах Северо-Кавказского федерального округа «СберМобайл» работает на сетях «МегаФона» по схеме MVNO (mobile virtual network operator), когда компания оказывает услуги связи под своим бренд
|07.02.2024
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«МегаФон» стал партнером виртуального оператора «СберМобайл»
«МегаФон» и MVNO-оператор связи «СберМобайл» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудни
|23.01.2024
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Искусственный интеллект: аэропорт Владивосток внедрил в работу виртуального оператора
В 2023 г. в работу справочной службы Международного аэропорта Владивосток был внедрен виртуальный оператор – голосовой робот с использованием искусственного интеллекта, разработан
|15.11.2023
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билайн бизнес расширил линейку голосовых ассистентов
Сервис «Виртуальный оператор» помогает создавать сценарии коммуникаций разной сложности для повышения эффективности продаж и уровня клиентского сервиса. билайн бизнес запустил новый продукт в линейке г
|26.04.2023
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В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц
а счет и менять действующий тарифный план. Не только москвичам На вопрос CNews, могут ли, в теории, виртуальные операторы связи, привязанные к той или иной транспортной сети быть запущены в люб
|26.04.2023
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На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл»
ка», которые смогут оплачивать до 99% расходов на мобильную связь бонусами приложения Город. Запуск MVNO на базе транспортной карты – уникальный бизнес-кейс, который не имеет аналогов в России
|21.02.2023
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Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров
атор мобильной связи, подготовил антифрод-платформу верификации вызовов для подключения к ней своих MVNO-партнеров. Это поможет виртуальным операторам эффективно и при доступных затратах бороть
|08.08.2022
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Tele2 запустила контактный центр для MVNO
Tele2, российский оператор мобильной связи, создал центр обслуживания абонентов MVNO-партнеров. Решение реализовано на базе контактных центров Tele2 и позволяет организовать
|23.12.2021
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«Ростелеком» купил сотового оператора Хабиба Нурмагомедова
бщению «Ростелекома», сделка позволит увеличить темпы роста бизнеса виртуальных сотовых операторов (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) за счет создания на базе «Тве-Телеком» единого контура
|22.12.2021
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«Ростелеком» приобрел провайдера MVNE-платформы «ТВЕ-Телеком»
т зависеть от исполнения будущих КПЭ. Сделка позволит ГК «Ростелеком» увеличить темпы роста бизнеса MVNO за счет создания на базе «ТВЕ-Телеком» единого контура по развитию виртуальной среды под
|09.12.2021
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Tele2 и Plintron запустят виртуальных операторов в России
ния о старте новых проектов в России – все они будут реализованы на сети Tele2. На российский рынок MVNO вышел крупный мировой игрок – Plintron. На его решениях работают свыше 140 MVNO п
|18.06.2021
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MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021
тацию услуг мобильной связи в Рязани и Ярославле в соответствии с утвержденным планом развития сети MVNO. На сентябрь текущего года запланирован запуск услуг мобильной связи для бизнеса и частн
|06.04.2021
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Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28%
Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги развития направления MVNO за 2020 г. В отчетном периоде Tele2 не только развивала самый динамичный сегмент MVNO
|01.12.2020
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Tele2 запустил виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова
абиба Нурмагомедова – лучшего бойца в общем рейтинге UFC и действующего чемпиона UFC в легком весе. MVNO-проект Хабиба носит название Eagle Mobile – по аналогии с его спортивным прозвищем Орел.
|28.09.2020
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К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов
Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги развития банковских MVNO за первое полугодие 2020 г. Проекты банков стали драйвером роста не только «фабрики»
|22.09.2020
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Количество клиентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 4,2 млн
Оператор связи Tele2 подводит итоги развития MVNO-сегмента в первом полугодии 2020 г. Число абонентов виртуальных операторов, которые рабо
|17.09.2020
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Tele2 и Next Mobile запускают виртуального оператора связи для бизнес-блогера
Tele2, Next Mobile и бизнес-блогер Азам Ходжаев объявили о начале работы совместного MVNO-проекта. Запуск виртуального оператора для блогера – это бизнес-кейс, не имеющий аналого
|04.09.2020
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Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью
. Об этом CNews сообщили представители Danycom. Danycom.Mobile предоставляет услуги связи по модели MVNO, то есть с использованием инфраструктуры технического партнера, в роли которого с 2017 г
|03.08.2020
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Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для «ГЛОНАСС»
Tele2 и «ГЛОНАСС» объявили о начале работы совместного виртуального оператора. MVNO позволяет расширить зону покрытия сети связи для российской системы экстренного реагиров
|11.02.2020
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Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое
Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги развития MVNO-направления в 2019 г. Общее число клиентов, которых обслуживают виртуальные операторы Te
|04.02.2020
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«Билайн» создал тарифы в формате «семейного» MVNO для близких людей
«Билайн» разработал новую линейку тарифов «Близкие люди» для мультидевайсного потребления в формате «семейного» MVNO. В новых тарифах появилось еще больше возможностей для общения: безлимитные мессенджеры, бесплатные и неограниченные звонки для связи с близкими практически по всей стране. Кроме того, нов
|19.11.2019
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Tele2 запускает MVNO для «ГЛОНАСС»
Tele2 запускает нового виртуального оператора для «ГЛОНАСС». С созданием этого MVNO Tele2 выходит в М2М-сегмент и расширяет сотрудничество с крупными государственными заказ
|24.10.2019
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ФСБ разрешила продавать в России eSIM. Они «заточены» под загрантуристов и интернет вещей
ание в своих сетях. «Ростелеком», напомним, тоже стал оператором сотовой связи, хотя и виртуальным (MVNO) – свою сеть он развернул на базе оборудования Tele2. Спустя месяц в процесс вмешалось г
|25.09.2019
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Tele2 и ВТБ запустили нового виртуального оператора связи
ийский оператор мобильной связи, и ВТБ запустили виртуального оператора сотовой связи «ВТБ мобайл». MVNO-проект работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Новый оператор начинае
MVNO и организации, системы, технологии, персоны:
|Волков Сергей 108 30
|Мельников Александр 98 26
|Путин Владимир 3454 15
|Усманов Алишер 311 13
|Брюквин Юрий 300 11
|Щеголев Игорь 699 10
|Осеевский Михаил 350 10
|Васильев Евгений 132 9
|Гурджиян Руслан 20 9
|Свердлов Денис 201 9
|Никифоров Николай 1138 9
|Эмдин Сергей 69 8
|Рейман Леонид 1065 8
|Анохин Сергей 121 7
|Савицкий Андрей 35 7
|Биккужин Рамиль 70 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 7
|Сусов Михаил 29 7
|Хасьянова Гульнара 156 7
|Малис Александр 158 6
|Кравцов Роман 89 6
|Кусков Денис 221 6
|Адоньев Сергей 36 6
|Иванов Олег 153 6
|Дубовсков Андрей 89 5
|Жижикин Игорь 32 5
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 5
|Гурко Александр 139 5
|Солодовников Дмитрий 56 5
|Анкилов Константин 121 5
|Нурмагомедов Хабиб 8 5
|Жданов Денис 5 5
|Масленников Игорь 36 5
|Кравцова Ольга 6 5
|Орловский Виктор 408 5
|Хасис Лев 105 4
|Кушиков Петр 13 4
|Вольфсон Влад 59 4
|Сморгонский Анатолий 44 4
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