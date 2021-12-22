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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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MVNO
Mobile Virtual Network Operators
MVNE
Mobile Virtual Network Enabler
Оператор мобильной виртуальной сети связи



22.12.2021 «Ростелеком» приобрел провайдера MVNE-платформы «ТВЕ-Телеком»
09.12.2021 Tele2 и Plintron запустят виртуальных операторов в России
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021
06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28%
01.12.2020 Tele2 запустил виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова
28.09.2020 К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов
22.09.2020 Количество клиентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 4,2 млн
17.09.2020 Tele2 и Next Mobile запускают виртуального оператора связи для бизнес-блогера
03.08.2020 Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для «ГЛОНАСС»
11.02.2020 Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое
04.02.2020 «Билайн» создал тарифы в формате «семейного» MVNO для близких людей
19.11.2019 Tele2 запускает MVNO для «ГЛОНАСС»
25.09.2019 Tele2 и ВТБ запустили нового виртуального оператора связи
26.06.2019 Tele2 запустил нового виртуального оператора
25.04.2019 Danycom объявила о расширении бизнеса в Европе и выходе на рынок финансовых услуг
04.02.2019 Tele2 за год утроила выручку от виртуальных операторов
28.12.2018 «Фабрика» MVNO Tele2 обеспечила половину подключений за два года
25.09.2018 MVNO захватывают рынок за счет недовольных абонентов
31.08.2018 5G перевернет рынок MVNO
22.05.2018 Глобальный рынок MVNO будет ежегодно расти почти на 10%
30.03.2018 Рынок MVNO будет расти почти на 9% ежегодно в ближайшие пять лет
30.01.2018 Услугами MVNO в Европе к 2020 г. будут пользоваться более 110 млн человек
15.12.2017 Ядро сети MVNO «Тинькофф Мобайл» построила компания «Инфосистемы Джет»
05.12.2017 MCN Telecom запустил услугу MVNO для бизнеса
05.12.2017 Абоненты предпочитают MVNO традиционным мобильным операторам: данные опроса
15.11.2017 Рынок мобильных виртуальных операторов вырастет до $75,25 млрд
31.10.2017 МТТ подготовил техническую базу для проекта MCN Telecom
03.10.2017 В России появился виртуальный сотовый оператор для бизнеса
11.08.2017 В России появился мобильный оператор для бизнеса
16.06.2017 МТТ представила коробочный продукт для запуска MVNO
24.06.2016 К концу 2020 г. количество абонентов MVNO в России достигнет 5 млн
01.04.2016 «МегаФон» выбран базовым оператором для MVNO «ГЛОНАСС»
16.02.2016 Brocade продвигает концепцию New IP и расширяет свою экосистему партнеров по открытым мобильным сетям
25.06.2015 Tottоli GSM запустила в России платформу для онлайн-запуска MVNO
17.01.2014 «Мегафон» и МТС одновременно начали строить карманных виртуальных операторов
30.09.2013 «Tele2 Россия» получила лицензии на работу по модели MVNO
13.08.2013 Игроки российского рынка не могут поделить LTE
25.07.2013 Модель «MVNO на сетях LTE»: перспективы развития в России и мире
16.04.2013 «НИС» развернет инфраструктуру сетей виртуального оператора в 15 регионах России
09.04.2013 В 2012 г. клиентская база российских виртуальных мобильных операторов превысила 1,35 млн абонентов

Публикаций - 217, упоминаний - 447

MVNO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2231 58
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 52
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7799 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8528 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7508 39
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 74 26
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 19
СМАРТС Компания 491 18
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 12
Yota - Скартел 702 10
Huawei 2993 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 10
Центел - Центральный телеграф 347 8
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 68 8
Ericsson 2275 8
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 8
ГЛОНАСС АО 85 8
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 119 7
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 6
Центр2М - Center2М 50 5
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 5
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 226 5
Ростелеком - Связьинвест 1657 5
Ростелеком ЦентрТелеком 503 5
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 5
Microsoft Corporation 21003 5
Yandex - Яндекс 4569 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 410 4
Инфосистемы Джет 840 4
SAP SE 4376 4
LycaMobile 4 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 497 4
ВестКолл - WestCall 89 4
Migo Mobile 4 4
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 9 4
China Mobile 359 3
АФК Система ПАО 1621 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 3
Евросеть 1342 24
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4838 15
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 700 10
Связной ГК 1084 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1908 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 4
X5 Group 650 4
РЖД - Российские железные дороги 1327 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 246 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 2
Альфа-Банк 1331 2
Qiwi 790 2
Auchan Holding - Ашан 168 2
О2О Холдинг 44 2
X5 Group - Перекресток 253 2
X5 Group - Пятерочка 289 2
Fix Price - Сеть магазинов 25 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 2
Газпром ПАО 749 2
Русагро Группа Компаний 172 2
Черкизово ГК 73 2
Dixis - Диксис 343 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 2
Цезарь Сателлит 31 2
ГПБ - Газпромбанк 799 2
Почта Банк 304 2
Почта России ПАО 1778 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 1
Coca-Cola Company 233 1
АвтоВАЗ 161 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 124 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 70 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 1
SoftBank Group 202 1
РАО ЕЭС России ПАО 186 1
Lego 189 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 26 1
Cisco Capital 17 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7345 22
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1986 13
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 7
Правительство РФ 2650 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1850 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 263 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1733 3
Правительство Москвы 815 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 2
Президент Российской Федерации 1724 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1630 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 132 1
Правительство КБР - Кабардино-Балкарской Республики 17 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Мосгордума - Московская городская Дума 104 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
Рособоронэкспорт 65 1
Правительство Нижегородской области 32 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1479 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 69 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
Правительство и губернатор Ростовской области 28 1
Правительство Вологодской области 18 1
Администрация Липецкой области 12 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
Роснано 619 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 611 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1245 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1164 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1970 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 2
Руссофт - Russoft 343 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 17 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 33
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3073 22
5G - Пятое поколение мобильной связи 1501 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4014 17
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 16
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1208 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12313 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12128 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2621 10
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 10
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10096 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2515 8
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 106 7
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 7
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 79 6
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 557 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 628 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1493 6
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 215 5
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 238 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 608 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2443 4
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 178 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 4
DevOps - Development и Operations 345 3
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 145 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 189 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4046 3
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 89 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 3
МТТ MVNE 23 15
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 286 13
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2058 12
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 36 8
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 25 7
Tele2 MVNO-оператор мобильной связи 7 7
Microsoft Skype 1884 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5819 3
Ростелеком Wink - Онлайн-кинотеатр 86 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 3
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 2
Google Play - Google Store - Android Market 2635 2
Apple - App Store 2354 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 104 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 809 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 232 2
Java - Язык программирования 2398 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 23 2
СПАРК-Интерфакс 113 2
amoCRM 39 2
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 197 2
Danycom.Mobile - Danycom.SMS 5 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
МТС Мобильные сотрудники 43 2
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 42 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 167 1
Rakuten Viber 462 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 361 1
Microsoft Azure 1216 1
AWS - Amazon Web Services 603 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 55 1
WhatsApp Messenger 693 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 511 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 37 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 276 1
Google Android TV 188 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 428 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1138 1
Apple iPad 3540 1
Мельников Александр 68 22
Волков Сергей 59 11
Осеевский Михаил 250 8
Эмдин Сергей 67 7
Разроев Элдар 47 6
Сусов Михаил 26 6
Брюквин Юрий 280 4
Нурмагомедов Хабиб 7 4
Шульга Владимир 5 4
Гирев Андрей 75 4
Куканов Александр 15 4
Гурко Александр 136 4
Анохин Сергей 41 3
Васильев Евгений 108 3
Солодовников Дмитрий 55 3
Ходжаев Азам 3 3
Кусков Денис 212 3
Мартиросян Ваагн 38 3
Провоторов Александр 153 3
Гурджиян Руслан 19 3
Гордеев Евгений 7 3
Домбровский Юрий 59 3
Хасьянова Гульнара 116 3
Кушиков Петр 13 3
Мардер Наум 114 3
Свердлов Денис 170 3
Гореньков Павел 15 3
Савватин Максим 60 2
Рейман Леонид 1001 2
Айбашева Анна 97 2
Ажигиров Андрей 23 2
Щеголев Игорь 684 2
Малышкин Сергей 7 2
Кириенко Владимир 45 2
Богатов Антон 79 2
Швецов Вадим 4 2
Дорохина Юлия 42 2
Симонов Андрей 4 2
Иванов Сергей 359 2
Мельхорн Кай-Уве 24 2
Россия - Российская федерация - РФ 82378 153
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26666 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11565 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 33
Европа 7259 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3781 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33995 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 15
Германия - Федеративная Республика 7784 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 8
Россия - СФО - Новосибирск 2922 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1775 8
Япония 7895 8
Россия - ПФО - Казань 1890 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 6
Финляндия - Финляндская Республика 1622 6
Бельгия - Королевство 847 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1387 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 6
Россия - ПФО - Самарская область 780 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10880 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1930 5
Украина 5527 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 470 5
Европа Западная 1275 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1989 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 967 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1165 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1072 5
Беларусь - Белоруссия 3205 4
Россия - ЦФО - Тульская область 927 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 770 4
Испания - Королевство 2519 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 4
Россия - ЦФО - Калужская область 726 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 4
Италия - Итальянская Республика 2821 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 4
Прибалтика - Балтия 1200 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 15
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 9
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4099 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3657 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1469 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 374 3
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 3
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 100 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 150 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 623 2
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5054 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
Абонентская база 12 1
Истец 49 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 73 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 30 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 2 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1215 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2747 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 168 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 229 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 6
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 706 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 2
Forbes - Форбс 559 1
Thomson Reuters - Рейтер 5680 1
Ведомости 273 1
Business Insider 183 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
Коммерсантъ - Издательский дом 790 1
AppleInsider 380 1
Аэромар - Skyshop 2 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
CNews Северо-Запад 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 12
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 5
Gartner 3187 2
Orbis Research 4 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 2
Forrester Research 784 1
CCS Insight 20 1
Analysys Mason 26 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
S&P - Standard and Poor’s 449 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Dell'Oro Group 34 1
TeleGeography Research 39 1
IHS Infonetics Research 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 50 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 118 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 4 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 27 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 56 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 21 1
ЭРА-ГЛОНАСС - Международный конгресс 1 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 59473.
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