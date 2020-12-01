Tele2 запустил виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова

Tele2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с «ТВЕ-телеком» объявил о техническом запуске виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова – лучшего бойца в общем рейтинге UFC и действующего чемпиона UFC в легком весе. MVNO-проект Хабиба носит название Eagle Mobile – по аналогии с его спортивным прозвищем Орел.

Оператор связи Eagle Mobile начал оказывать услуги 1 декабря на сети Tele2. Новый бренд опирается на ценности всемирно известного спортсмена: силу и готовность принять вызов, честность, уважение к близким, помощь тем, кто в ней нуждается. Эти принципы реализованы не только в концепции оператора связи, но и в тарифной линейке и продуктовых «фишках».

Например, абоненты Eagle Mobile смогут объединиться в группу «Мои люди» и получить скидку на услуги связи. Максимальная скидка составит 25% для группы из 5 человек и более. Eagle Mobile следует принципам честности и открытости и не навязывает ненужных услуг, а все клиенты оператора становятся частью благотворительной программы. Часть своих доходов Eagle Mobile будет направлять в благотворительный фонд, который помогает детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

MVNO-проект в партнерстве с Хабибом Нурмагомедовым – первый в стране виртуальный оператор для спортсмена с мировой известностью и широкой аудиторией. Оператор связи Eagle Mobile объединит в сообщество поклонников одного из самых титулованных российских спортсменов, который провел 29 поединков и не проиграл ни одного боя. UFC поставила Хабиба на первое место в общем рейтинге бойцов всех весовых категорий – впервые лидирующую позицию занял российский спортсмен.

Для Tele2 запуск виртуального оператора Eagle Mobile стал важным бизнес-проектом, который подтверждает, что создать MVNO могут не только банки или сетевые ритейлеры, но и известные персоны с лояльной аудиторией. Темпы роста абонентской базы MVNO-партнеров Tele2 доказывают, что виртуальные операторы активно завоевывают свою аудиторию: за 9 месяцев этого года число абонентов выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На этапе запуска подключиться к Eagle Mobile можно в Москве и Московской области, позже планируется выход в другие регионы России. Оператор запустился на инфраструктуре Tele2 под собственным брендом, интеграция реализована по модели light MVNO. Компания «ТВЕ-телеком» взяла на себя все работы по организации запуска проекта под ключ, начиная с разработки маркетинговой стратегии компании, ее позиционирования на рынке, заканчивая созданием юридического лица будущего оператора связи и другими задачами.

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2, сказал: «Tele2 задает тон на российском телеком-рынке уже несколько лет. С 2017 г. мы запускаем уникальные продуты и услуги для наших абонентов, благодаря чему стали трендсеттером индустрии. На рынке MVNO мы тоже создаем тренды. Совместный кейс со спортсменом с мировой известностью – Хабибом Нурмагомедовым – лучшее тому подтверждение. Сегодня мы не просто запускаем еще одного оператора связи, но привносим в этот бизнес принципы человека, вокруг которого строится компания. Мы уверены, что идеалы Хабиба Нурмагомедова, которые нашли отражение в концепции Eagle Mobile, разделяют его поклонники. Это станет основой успеха проекта и драйвером роста всего рынка виртуальных операторов».

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, сказал: «Многие спрашивали, чем я займусь после UFC. Eagle Mobile – это один из интереснейших проектов с моим непосредственным участием. Мы с партнерами ответственно подошли к задаче и подготовили очень сильный и перспективный продукт. Мы смогли построить оператора по моим жизненным принципам и приоритетам. Я верю, что Eagle Mobile станет популярным не только среди моих поклонников, но и у всех людей со схожими принципами по жизни. Уверен, что каждый сможет оценить то, что сделано».

Андрей Симонов, генеральный директор «ТВЕ-телеком», сказал: «Мы очень рады сотрудничать с Хабибом – лучшим бойцом мира и прекрасным человеком. Данный проект является ярким примером будущего рынка MVNO в России, где будет существовать множество различных операторов связи, каждый из которых будет сфокусирован на своей целевой аудитории, предлагать лучшие продукты, лучший сервис и клиентский опыт для своих абонентов. Мы всегда готовы помочь с реализацией нового MVNO в России и будем рады поддержать реализацию новых проектов».

Михаил Лехтман, исполнительный директор оператора Eagle Mobile, сказал: «Наша компания ощущает весь уровень ответственности и сложность задач, которые нам предстоит решать. Eagle Mobile – это сильный оператор с традициями и ценностями. Семья, родные, близкие, помощь другим, а также честность, порядочность и следование своим принципам – все это поможет нам быть ближе к нашим абонентам. Мы стремимся предлагать выгодные тарифы и самые востребованные услуги».