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Т2 Т2 Мобайл Tele2 Фабрика MVNO

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.02.2026 От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь 1
28.05.2025 В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка 1
28.05.2025 Теперь и в Крыму: «СберМобайл» расширяет покрытие  1
17.10.2024 Т2 и «Газпромбанк Мобайл» будут вместе работать над инновационными решениями для безопасности финансовых услуг 2
06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28% 1
01.12.2020 Tele2 запустил виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова 1
28.09.2020 К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов 2
22.09.2020 Количество клиентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 4,2 млн 1
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 1
03.08.2020 Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для «ГЛОНАСС» 1
19.11.2019 Tele2 запускает MVNO для «ГЛОНАСС» 1
25.09.2019 Tele2 и ВТБ запустили нового виртуального оператора связи 1
04.02.2019 Tele2 за год утроила выручку от виртуальных операторов 2
28.12.2018 «Фабрика» MVNO Tele2 обеспечила половину подключений за два года 2
25.09.2018 MVNO захватывают рынок за счет недовольных абонентов 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 7
Ростелеком 10948 4
ГЛОНАСС АО 278 4
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 4
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 42 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 3
Eagle Mobile - MVNO-оператор сотовой связи 4 2
Migo Mobile 4 2
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 9 2
SIM SIM - Сим Сим - MVNO-оператор мобильной связи 6 2
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 12 2
МегаФон 10742 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 2
Миранда-Медиа 82 2
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 2
Центр2М - Center2М 67 2
Ростелеком ТВЕ-телеком 7 1
S8 Capital - Next Mobile - Сим Телеком - Sim Telecom 18 1
МТС - МТТ MVNO - AIVA mobile - МТТ.Мобайл - виртуальный оператор мобильной связи 17 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 50 1
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 1
Lycamobile - Лайкамобайл 7 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 37 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Tesco 84 1
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Альфа-Банк 1979 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
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МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 2
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Жижикин Игорь 32 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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