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Индексная книга (каталог) CNews*
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Жданов Денис

СОБЫТИЯ


17.04.2026 Создателей бесплатного сотового оператора посадили за мошенничество 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 1
14.09.2020 Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным 1
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 1
18.08.2020 МТС и «Мегафон» требуют больше миллиарда рублей у бесплатного оператора Danycom 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Жданов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Danycom.Global - Дэни Колл ГК 42 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
МегаФон 10742 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 37 5
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 2
СМС Трафик - SMS Traffic 15 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 21 3
Интерконнект 91 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 393 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 39 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 15 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Шмырина Екатерина 5 4
Агашин Анатолий 3 3
Деминский Владислав 5 3
Зубов Юрий 14 3
Гринберг Александр 3 3
Баева Мария 3 3
Мельников Александр 98 1
Шмырина Елена 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Венгрия 855 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
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Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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