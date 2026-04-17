Индексная книга (каталог) CNews*
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Жданов Денис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Жданов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
|Судебная власть - Judicial power 2500 3
|ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
|Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
|ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 39 2
|Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 15 1
|Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
|Шмырина Екатерина 5 4
|Агашин Анатолий 3 3
|Деминский Владислав 5 3
|Зубов Юрий 14 3
|Гринберг Александр 3 3
|Баева Мария 3 3
|Мельников Александр 98 1
|Шмырина Елена 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.