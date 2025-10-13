Разделы

СМС Трафик SMS Traffic

СМС Трафик - SMS Traffic

Российский сервис оператор в области мобильных коммуникаций

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 207 дел, на cумму 125 798 454 027 ₽*

Судебные дела (207) на сумму 125 798 454 027 ₽*
в качестве истца (158) на сумму 3 675 641 796 ₽*
в качестве ответчика (12) на сумму 2 545 571 254 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 Eastwind внедрил EW SMS Firewall в сеть с нестандартной архитектурой 1
09.06.2022 Россиянин наказал рублем известный банк за рекламные SMS 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 2
27.07.2015 Как в России борются с SMS-спамом. Тест 1
26.11.2014 «ОТП Банк» вновь выбрал «СМС-Трафик» 1
24.01.2014 До открытия форума iFin-2014 остается 10 дней 1
20.11.2013 «Билайн» создаст единый номер отписки от спама 1
10.10.2013 «Билайн» объединяет усилия с SMS-агрегаторами для противодействия спаму 1
22.01.2013 МТС увеличила пропускную способность магистрального канала Москва-Санкт-Петербург в 10 раз 1
01.11.2011 Российский рынок СМС-рекламы станет цивилизованным 1
28.10.2008 CBOSS представила центр обработки сообщений CBOSSsms на платформе NonStop 1
29.03.2005 "Скайлинк" открыл обмен SMS-сообщениями между Петербургом и Мурманском 1
29.01.2003 "МегаФон" и МTС открывают обмен SMS-cообщениями 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

СМС Трафик и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9128 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13883 5
Devino Telecom - Девино Телеком 17 4
МегаФон 9717 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3080 2
ISBC Group - ISBC Telecom - Лоджик Телеком 4 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 2
SAP SE 5410 1
Oracle Corporation 6839 1
Diasoft - Диасофт 1004 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 675 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 432 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 521 1
iDA Mobile 8 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Инверсия - Инверсия НПФ 146 1
Бифит - Bifit 84 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 1
ПрограмБанк 95 1
Аурига - Auriga 74 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 689 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 191 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 114 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 352 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1198 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1526 1
Leta Group - Лета Групп 279 1
Fraudex - Фродекс 17 1
SMS Aero - СМС Аэро 1 1
Квадриум - Quadrium 17 1
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Infobip - Инфобип 9 1
iCAM Group - Ideas Consulting and Management - АйКЭМ Групп 7 1
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 29 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 254 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 203 1
Finn Flare - ФФ Стайл 45 1
InCity - Модный континент 14 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 275 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7976 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1060 2
Судебная власть - Judicial power 2391 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2235 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3422 1
Правительство Москвы - Московское долголетие 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6359 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8825 12
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4225 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21734 4
Оповещение и уведомление - Notification 5239 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5738 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28759 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13229 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16893 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30891 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14270 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5057 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 788 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5546 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25359 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3238 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4822 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12182 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1816 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8410 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9090 1
Мобильная связь - Короткий номер 396 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6590 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8588 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13442 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11199 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9568 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2282 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1685 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 672 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2138 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 874 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 909 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 157 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25335 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4411 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33375 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12046 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 28 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 249 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1061 1
МТС ВОЛС 19 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Itanium 641 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 21 1
CBOSS rtBilling 3 1
CBOSS rtb 8 1
Патока Андрей 110 1
Шмырина Екатерина 4 1
Жданов Денис 4 1
Зубов Юрий 12 1
Баева Мария 3 1
Гринберг Александр 3 1
Царев Евгений 27 1
Ушацкий Андрей 105 1
Шевченко Александр 12 1
Агашин Анатолий 3 1
Никифорова Елена 3 1
Логвинов Максим 8 1
Рытиков Алексей 1 1
Зефирова Юлия 1 1
Михайлова Вероника 3 1
Горячая Вероника 1 1
Анохин Сергей 100 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45234 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18364 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4219 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2160 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1676 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 285 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1577 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1605 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1786 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7987 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1221 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 548 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1196 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3317 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53185 1
Украина 7757 1
Россия - СФО - Новосибирск 4590 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1210 1
Европа 24558 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 447 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 362 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 394 1
Европа Западная 1488 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 348 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 383 1
Швеция - Королевство 3667 1
Финляндия - Финляндская Республика 3655 1
Россия - СФО - Кемеровская область 971 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3194 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 416 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 749 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50642 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25570 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7416 3
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 263 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6584 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5959 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7743 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6453 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7204 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5316 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6701 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2615 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14813 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1328 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6164 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6782 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2441 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11594 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4890 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2229 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1861 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4647 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17185 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7240 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4871 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 263 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 112 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1004 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3327 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 493 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3719 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2269 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 751 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3667 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8253 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2653 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2107 2
Интерфакс-100 21 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 591 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 1
