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Т-Мобайл Тинькофф Мобайл Tinkoff Mobile Оператор сотовой связи

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи

Тинькофф Мобайл — виртуальный мобильный оператор, который вместе с Тинькофф Банком входит в Группу компаний Тинькофф. Оператор запущен в декабре 2017 года. 


06.06.2024 Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» объявили о начале нового этапа сотрудничества. Компании будут противодействовать те
17.05.2024 Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код

Сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код, который позволит покупателям в офлайне выбирать из нескольких способов оплаты наиболее удобный и выгодный в данный момент. QR-кодом от Tink
09.04.2024 «Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф»

«Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф». Теперь клиенты «Тинькофф» с

02.04.2024 «Тинькофф» расширяет финансовую подписку Tinkoff Pro

тов в театры, концерты и выставки, при покупке авиабилетов и бронировании отелей, скидка на услуги «Тинькофф Мобайл» и более выгодные условия для ИП. *** «Тинькофф» — финансовая онлайн-экосисте
26.01.2024 Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: объем рынка нишевых маркетплейсов в России составляет 600 млрд рублей

Insight провели совместное исследование и проанализировали рынок нишевых маркетплейсов в России — онлайн-площадок, объединяющих продавцов товаров одной категории. Об этом CNews сообщили представители Tinkoff eCommerce. Исследование включает в себя данные за 2021-2023 гг., анализ структуры рынка и самих площадок, ключевые отличия нишевых маркетплейсов от других платформ и возможные сценарии

21.12.2023 Ученые из Tinkoff Research создали самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта

Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) Tinkoff Research создали самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Tinkoff Research. Новы
28.11.2023 Исследование Tinkoff eCommerce: в российских интернет-магазинах 70% корзин остаются без оплаты

корзину, но не оплаченных товаров. По данным исследования, более 70% собранных заказов остаются не оплаченными, что напрямую влияет на фактический доход продавца. Об этом CNews сообщили представители Tinkoff eCommerce. В рамках исследования были проанализированы данные по продажам через интернет-магазин 332 крупнейших компаний в России, а также были опрошены около 1000 респондентов (52% муж
03.08.2023 Ученые из Tinkoff Research открыли алгоритм для увеличения скорости обучения искусственного интеллекта в 20 раз

Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) Tinkoff Research открыли новый алгоритм для обучения ИИ. Новый метод, названный SAC-RND, обучает роботов в 20 раз быстрее и на 10% качественнее всех существующих аналогов — такие результаты пок
24.07.2023 «Единый ЦУПИС» реализовал новую функцию – пополнение счета клиента через Tinkoff Pay

«Единый ЦУПИС» расширил возможности пополнения счета клиента и реализовал новый способ – через сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay. Теперь для клиентов «Тинькофф» доступен новый удобный, быстрый и безопасный метод пополнения счета в пару кликов в приложении букмекерской конторы или мобильной версии сайта. При и
04.07.2023 «Сбер» подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay с кешбэком за покупки

«Сбер» и «Тинькофф» продолжают расширять возможности своих клиентов по оплате с помощью QR-кодов. Оплата смартфоном через сервис Tinkoff Pay стала доступна в магазинах, принимающих платежи по QR-кодам «Сбербанка». Сервис работает на смартфонах вне зависимости от операционной системы — Android или iOS. Об этом CNews сообщ
30.05.2023 Исследование Tinkoff ID и аналитического агентства OMI: как россияне защищают свои аккаунты в сети

ый аккаунт для онлайн-покупок (11%) или творческой реализации (6%), а также подключить семью или друзей к подписке (4%). 50% пользователей не уверены в надежности своих паролей По данным исследования Tinkoff ID, 85% опрошенных не читают пользовательские соглашения о конфиденциальности данных и никогда не задумываются о том, какую информацию оставляют о себе в открытом доступе (6%), либо дел
26.05.2023 «Тинькофф мобайл» начинает новую региональную экспансию в партнерстве с МТС

«Тинькофф мобайл» начинает масштабную региональную экспансию. Первыми регионами новой волны станут Республика Башкортостан и Ставропольский край, в которых оператор запустится для подключения в

25.04.2023 Быстрый вход и верификация: «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в сеть городских информационных порталов

«Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали сервис онлайн-авторизации Tinkoff ID в портал Mos.ru и другие городские цифровые ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф». Теперь с помощью Tinkoff ID можно безопасно и за пару кликов авторизовать
21.04.2023 В RuStore появилась авторизация через Tinkoff ID и мгновенная оплата с Tinkoff Pay

Пользователям RuStore, официального российского магазина приложений для Android, стала доступна авторизация с помощью Tinkoff ID. Авторизованные пользователи могут оценивать приложения и оставлять отзывы, скачивание и обновление доступно всем. Пользователи Rustore – клиенты «Тинькофф» могут купить платные прил
07.04.2023 «Тинькофф» запустил Tinkoff ID для авторизации юридических лиц

«Тинькофф» объявил о расширении функциональности сервиса для безопасного онлайн-входа Tinkoff ID — теперь он доступен и для авторизации юридических лиц. Первой компанией, подключившей сервис, стала платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Авторизация по Tinkoff ID для юридическ
05.04.2023 HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID

HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID. Теперь все работодатели из малого бизнеса могут зарегистрироваться или пройти авторизацию на HeadHunter с помощью Tinkoff ID без ввода пароля и логина всего в пару кликов. Об
27.03.2023 Сервис CloudTips подключил Tinkoff Pay для моментального перевода чаевых

Сервис безналичных чаевых и донатов CloudTips подключил Tinkoff Pay — теперь чаевые можно переводить всего в пару кликов и без ввода реквизитов карты. Оставить чаевые с помощью Tinkoff Pay можно везде, где присутствует сервис CloudTips — напр
19.01.2023 На «Выберу.ру» появилась быстрая авторизация через Tinkoff ID

Пользователи с Tinkoff ID теперь могут быстро зайти на «Выберу.ру» и подать заявку на кредитные продукты, ипотеку или заем, не тратя время на ручное заполнение — данные в форме подставляются автоматически. Фи
30.12.2022 «Тинькофф Мобайл» изменил Tele2 с МТС

Сотрудничество МТС с «Тинькофф банк» Сотовый оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) и группа компаний «Тинькофф» (в нее входят «Тинькофф-банк» и виртуальный сотовый оператор «Тинькофф Мобайл») объявили о заключении технологического партнерства. В частности, «Тинькофф Мобайл» начнет работать на территории 18 новых российских регионов. Речь идет об Амурской, Ас
30.12.2022 «Тинькофф» и Artpayments запустили ювелирные платежные аксессуары с функцией Tinkoff Pay

«Тинькофф» совместно с российским брендом Artpayments выпустил ювелирные аксессуары для бесконтактной оплаты с функцией Tinkoff Pay. Клиенты «Тинькофф» смогут удобно оплачивать покупки без карты в одно касание — с помощью стильных изделий в виде шармов, бегунков, браслетов и брелков. Выпуск платежных аксессуаров
29.12.2022 МТС и «Тинькофф» объявили о технологическом партнерстве

ключении технологического партнерства с группой «Тинькофф». В рамках партнерства МТС и «Тинькофф» объединят усилия по защите клиентов от спама и мошенничества, а также расширят географию присутствия «Тинькофф мобайл» в 17 регионах России. Технологии МТС качественно расширят спектр возможностей по защите клиентов двух экосистем и, в первую очередь, позволят улучшить безопасность клиентов «Ти
14.12.2022 «Тинькофф» выпустил платежный стикер для оплаты с помощью телефона

«Тинькофф» объявил о запуске нового способа оплаты — платежного стикера Tinkoff Pay. Он имеет функциональность бесконтактной оплаты и в несколько раз меньше по размерам, чем карта. Наклеив стикер Tinkoff Pay на смартфон или чехол, клиенты смогут вернуться к

26.10.2022 «Якитория» подключила Tinkoff Pay для мгновенной оплаты заказов на сайте и в приложении

Рестораны «Якитория» подключили онлайн-оплату смартфоном через Tinkoff Pay. Теперь клиенты смогут оплачивать заказы на сайте или в приложении «Якитории» в пару кликов без ввода реквизитов карты. С помощью Tinkoff Pay онлайн-заказы в «Якитории» уже о
28.07.2022 «Тинькофф» запускает Tinkoff ID для всего Рунета

Тинькофф запустил универсальный Tinkoff ID — сервис для быстрой и максимальной безопасной авторизации и единого входа в любых сервисах Рунета. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф». С помощью Tinkoff ID польз
23.05.2022 «Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay

«Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay. С его помощью клиенты смогут быстро, легко, удобно и безопасно оплачивать товары и услуги онлайн в интернет-магазинах и в офлайн-магазинах, не вводя реквизиты карты. Tinkoff
28.04.2022 «Тинькофф инвестиции» перезапустили сервис для алготрейдеров Tinkoff Invest API

«Тинькофф инвестиции» запустили Tinkoff Invest API — новую версию программного интерфейса для алгоритмического трейдинга (автоматизированной биржевой торговли). В обновленной версии API существенно расширена функциональность

10.11.2021 «Тинькофф мобайл» запустил определитель номера для защиты от мошенников и спам звонков для Android

в приложении «Тинькофф мобайла». Для этого необходимо: зайти в раздел «Еще» мобильного приложения «Тинькофф мобайл», выбрать вкладку «Настройки»; выбрать опцию «Включить» для услуги «Определит
10.09.2021 «Тинькофф» запустил диджитал-банк Tinkoff Private

«Тинькофф» объявляет о запуске Tinkoff Private — нового направления по работе с состоятельными клиентами в рамках экосистемы. Tinkoff Private — digital private banking, направление, объединяющее широкий спектр как кла
12.08.2021 «Тинькофф мобайл» запустился в Республике Алтай

Число регионов, жители которых могут подключить мобильного оператора «Тинькофф мобайл», достигло 66. Теперь «Тинькофф мобайл» начал официально работать на т
20.07.2021 В интернет-банке «Сбера» появилась функция автоплатежа для клиентов «Тинькофф мобайл»

Сбербанк и «Тинькофф мобайл» запустили услугу «Автоплатёж» для автоматической оплаты услуг связи при снижении баланса лицевого счёта до установленного минимального значения. В «Сбербанк онлайн» или в устро
02.03.2021 «Тинькофф мобайл» запустил сервис для блокировки рекламы в интернете

«Тинькофф мобайл» запустил для своих абонентов сервис «Блокировка рекламы». С его помощью пользователи мобильного интернета могут заблокировать назойливую рекламу в интернете, а также позаботить
25.02.2021 Сбербанк и «Тинькофф мобайл» запустили сервис «Рекомендованный платеж»

Клиенты Сбербанка, являющиеся абонентами компании «Тинькофф мобайл», получили возможность оперативно уточнять сумму рекомендованного платежа за услуги связи и сразу же осуществлять его. Для этого в мобильном приложении или веб-версии «СберБанк

24.12.2020 «Тинькофф мобайл» запустил голосового помощника 2.0, которого можно настроить под себя

«Тинькофф мобайл» запустил версию 2.0 голосового ассистента «Олега», в которой абоненты могут

14.12.2020 «Тинькофф мобайл» запустил сервис автоматической записи и расшифровки звонков

«Тинькофф мобайл» запустил для своих абонентов первый телеком-сервис автоматической записи и р
10.11.2020 «Тинькофф» запускает Tinkoff Pro — единую финансовую подписку на сервисы экосистемы и партнеров

ro откроет клиентам доступ к большинству финансовых и нефинансовых продуктов и сервисов экосистемы (Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, Тинькофф Банк, Тинькофф Путешествия, Тинькофф Бизнес,

29.09.2020 «Тинькофф» разработал технологию алгоритмического кэшбэка с ИИ-рекомендациями

«Тинькофф» разработал и запустил в пилотной стадии собственную технологию алгоритмического кэшбэка с рекомендательными моделями — Tinkoff RECO. Технология отвечает за подбор для клиентов индивидуального кэшбэка на товары, бренды, покупки в магазинах и в разных товарных категориях. На сегодняшний день алгоритмическая техно
01.09.2020 «Тинькофф Мобайл» добавил TikTok в пакет безлимитных видеосервисов

«Тинькофф Мобайл» добавил популярную платформу для создания и просмотра видео TikTok в пакет б
01.06.2020 «Тинькофф» запускает полностью виртуальные карты Tinkoff Black

«Тинькофф» запускает для новых клиентов возможность оформлять и пользоваться дебетовой картой Tinkoff Black без встречи с представителем и подписания договора. Виртуальную карту Tinkoff Black можно будет моментально пополнить сразу после выпуска и начать совершать платежи и покуп
15.04.2020 «Тинькофф мобайл» запустил доверительный платеж и бесплатные минуты в роуминге на время пандемии

«Тинькофф мобайл» запустил сразу две акции для абонентов в связи с пандемией — услугу «Доверит
07.04.2020 «Тинькофф мобайл» предоставит безлимитный доступ к сервисам удаленной работы за 1 рубль

«Тинькофф мобайл» запустил пакетное предложение «Удаленка» с безлимитным трафиком для приложен

Публикаций - 172, упоминаний - 241

Т-Мобайл и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 25
МегаФон 8804 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 18
Google LLC 11775 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 14
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 14
Yandex - Яндекс 7339 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 12
Ростелеком 9700 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 7
Telegram Group 1983 6
Apple Inc 12100 6
X Corp - Twitter 2845 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
Тинькофф Центр разработки - ТЦР - Тинькофф софтверный центр 9 5
Meta Platforms - Facebook 4438 4
SAP SE 5276 4
Dell EMC 5027 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 4
Тинькофф - Tinkoff Digital 4 4
Cisco Systems 5114 3
Huawei 3933 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Samsung Electronics 10254 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Defender 128 3
Lycamobile - Лайкамобайл 6 3
Intel Corporation 12197 2
ИКС 318 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
HP Inc. 5685 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 2
ГЛОНАСС АО 187 2
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Snapchat 129 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 98 2
IBM Европа 7 2
Nvidia Corp 3487 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 142
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 17
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 15
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 6
Связной ГК 1369 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 5
NanduQ - Qiwi 996 5
Альфа-Банк 1769 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 4
Visa International 1949 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 4
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 6 4
НСПК - Национальная система платежных карт 813 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 3
Vimeo - Видеохостинг 69 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
ВТБ - Почта Банк 466 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 2
Почта России ПАО 2112 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Спортмастер - Sportmaster 176 2
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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