Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи

Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ Tele2, российский оператор мобильной связи, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» объявили о начале нового этапа сотрудничества. Компании будут противодействовать те

Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код Сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код, который позволит покупателям в офлайне выбирать из нескольких способов оплаты наиболее удобный и выгодный в данный момент. QR-кодом от Tink

«Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф» «Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф». Теперь клиенты «Тинькофф» с

«Тинькофф» расширяет финансовую подписку Tinkoff Pro тов в театры, концерты и выставки, при покупке авиабилетов и бронировании отелей, скидка на услуги «Тинькофф Мобайл» и более выгодные условия для ИП. *** «Тинькофф» — финансовая онлайн-экосисте

Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: объем рынка нишевых маркетплейсов в России составляет 600 млрд рублей Insight провели совместное исследование и проанализировали рынок нишевых маркетплейсов в России — онлайн-площадок, объединяющих продавцов товаров одной категории. Об этом CNews сообщили представители Tinkoff eCommerce. Исследование включает в себя данные за 2021-2023 гг., анализ структуры рынка и самих площадок, ключевые отличия нишевых маркетплейсов от других платформ и возможные сценарии

Ученые из Tinkoff Research создали самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) Tinkoff Research создали самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Tinkoff Research. Новы

Исследование Tinkoff eCommerce: в российских интернет-магазинах 70% корзин остаются без оплаты корзину, но не оплаченных товаров. По данным исследования, более 70% собранных заказов остаются не оплаченными, что напрямую влияет на фактический доход продавца. Об этом CNews сообщили представители Tinkoff eCommerce. В рамках исследования были проанализированы данные по продажам через интернет-магазин 332 крупнейших компаний в России, а также были опрошены около 1000 респондентов (52% муж

Ученые из Tinkoff Research открыли алгоритм для увеличения скорости обучения искусственного интеллекта в 20 раз Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) Tinkoff Research открыли новый алгоритм для обучения ИИ. Новый метод, названный SAC-RND, обучает роботов в 20 раз быстрее и на 10% качественнее всех существующих аналогов — такие результаты пок

«Единый ЦУПИС» реализовал новую функцию – пополнение счета клиента через Tinkoff Pay «Единый ЦУПИС» расширил возможности пополнения счета клиента и реализовал новый способ – через сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay. Теперь для клиентов «Тинькофф» доступен новый удобный, быстрый и безопасный метод пополнения счета в пару кликов в приложении букмекерской конторы или мобильной версии сайта. При и

«Сбер» подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay с кешбэком за покупки «Сбер» и «Тинькофф» продолжают расширять возможности своих клиентов по оплате с помощью QR-кодов. Оплата смартфоном через сервис Tinkoff Pay стала доступна в магазинах, принимающих платежи по QR-кодам «Сбербанка». Сервис работает на смартфонах вне зависимости от операционной системы — Android или iOS. Об этом CNews сообщ

Исследование Tinkoff ID и аналитического агентства OMI: как россияне защищают свои аккаунты в сети ый аккаунт для онлайн-покупок (11%) или творческой реализации (6%), а также подключить семью или друзей к подписке (4%). 50% пользователей не уверены в надежности своих паролей По данным исследования Tinkoff ID, 85% опрошенных не читают пользовательские соглашения о конфиденциальности данных и никогда не задумываются о том, какую информацию оставляют о себе в открытом доступе (6%), либо дел

«Тинькофф мобайл» начинает новую региональную экспансию в партнерстве с МТС «Тинькофф мобайл» начинает масштабную региональную экспансию. Первыми регионами новой волны станут Республика Башкортостан и Ставропольский край, в которых оператор запустится для подключения в

Быстрый вход и верификация: «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в сеть городских информационных порталов «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали сервис онлайн-авторизации Tinkoff ID в портал Mos.ru и другие городские цифровые ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф». Теперь с помощью Tinkoff ID можно безопасно и за пару кликов авторизовать

В RuStore появилась авторизация через Tinkoff ID и мгновенная оплата с Tinkoff Pay Пользователям RuStore, официального российского магазина приложений для Android, стала доступна авторизация с помощью Tinkoff ID. Авторизованные пользователи могут оценивать приложения и оставлять отзывы, скачивание и обновление доступно всем. Пользователи Rustore – клиенты «Тинькофф» могут купить платные прил

«Тинькофф» запустил Tinkoff ID для авторизации юридических лиц «Тинькофф» объявил о расширении функциональности сервиса для безопасного онлайн-входа Tinkoff ID — теперь он доступен и для авторизации юридических лиц. Первой компанией, подключившей сервис, стала платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Авторизация по Tinkoff ID для юридическ

HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID. Теперь все работодатели из малого бизнеса могут зарегистрироваться или пройти авторизацию на HeadHunter с помощью Tinkoff ID без ввода пароля и логина всего в пару кликов. Об

Сервис CloudTips подключил Tinkoff Pay для моментального перевода чаевых Сервис безналичных чаевых и донатов CloudTips подключил Tinkoff Pay — теперь чаевые можно переводить всего в пару кликов и без ввода реквизитов карты. Оставить чаевые с помощью Tinkoff Pay можно везде, где присутствует сервис CloudTips — напр

На «Выберу.ру» появилась быстрая авторизация через Tinkoff ID Пользователи с Tinkoff ID теперь могут быстро зайти на «Выберу.ру» и подать заявку на кредитные продукты, ипотеку или заем, не тратя время на ручное заполнение — данные в форме подставляются автоматически. Фи

«Тинькофф Мобайл» изменил Tele2 с МТС Сотрудничество МТС с «Тинькофф банк» Сотовый оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) и группа компаний «Тинькофф» (в нее входят «Тинькофф-банк» и виртуальный сотовый оператор «Тинькофф Мобайл») объявили о заключении технологического партнерства. В частности, «Тинькофф Мобайл» начнет работать на территории 18 новых российских регионов. Речь идет об Амурской, Ас

«Тинькофф» и Artpayments запустили ювелирные платежные аксессуары с функцией Tinkoff Pay «Тинькофф» совместно с российским брендом Artpayments выпустил ювелирные аксессуары для бесконтактной оплаты с функцией Tinkoff Pay. Клиенты «Тинькофф» смогут удобно оплачивать покупки без карты в одно касание — с помощью стильных изделий в виде шармов, бегунков, браслетов и брелков. Выпуск платежных аксессуаров

МТС и «Тинькофф» объявили о технологическом партнерстве ключении технологического партнерства с группой «Тинькофф». В рамках партнерства МТС и «Тинькофф» объединят усилия по защите клиентов от спама и мошенничества, а также расширят географию присутствия «Тинькофф мобайл» в 17 регионах России. Технологии МТС качественно расширят спектр возможностей по защите клиентов двух экосистем и, в первую очередь, позволят улучшить безопасность клиентов «Ти

«Тинькофф» выпустил платежный стикер для оплаты с помощью телефона «Тинькофф» объявил о запуске нового способа оплаты — платежного стикера Tinkoff Pay. Он имеет функциональность бесконтактной оплаты и в несколько раз меньше по размерам, чем карта. Наклеив стикер Tinkoff Pay на смартфон или чехол, клиенты смогут вернуться к

«Якитория» подключила Tinkoff Pay для мгновенной оплаты заказов на сайте и в приложении Рестораны «Якитория» подключили онлайн-оплату смартфоном через Tinkoff Pay. Теперь клиенты смогут оплачивать заказы на сайте или в приложении «Якитории» в пару кликов без ввода реквизитов карты. С помощью Tinkoff Pay онлайн-заказы в «Якитории» уже о

«Тинькофф» запускает Tinkoff ID для всего Рунета Тинькофф запустил универсальный Tinkoff ID — сервис для быстрой и максимальной безопасной авторизации и единого входа в любых сервисах Рунета. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф». С помощью Tinkoff ID польз

«Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay «Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay. С его помощью клиенты смогут быстро, легко, удобно и безопасно оплачивать товары и услуги онлайн в интернет-магазинах и в офлайн-магазинах, не вводя реквизиты карты. Tinkoff

«Тинькофф инвестиции» перезапустили сервис для алготрейдеров Tinkoff Invest API «Тинькофф инвестиции» запустили Tinkoff Invest API — новую версию программного интерфейса для алгоритмического трейдинга (автоматизированной биржевой торговли). В обновленной версии API существенно расширена функциональность

«Тинькофф мобайл» запустил определитель номера для защиты от мошенников и спам звонков для Android в приложении «Тинькофф мобайла». Для этого необходимо: зайти в раздел «Еще» мобильного приложения «Тинькофф мобайл», выбрать вкладку «Настройки»; выбрать опцию «Включить» для услуги «Определит

«Тинькофф» запустил диджитал-банк Tinkoff Private «Тинькофф» объявляет о запуске Tinkoff Private — нового направления по работе с состоятельными клиентами в рамках экосистемы. Tinkoff Private — digital private banking, направление, объединяющее широкий спектр как кла

«Тинькофф мобайл» запустился в Республике Алтай Число регионов, жители которых могут подключить мобильного оператора «Тинькофф мобайл», достигло 66. Теперь «Тинькофф мобайл» начал официально работать на т

В интернет-банке «Сбера» появилась функция автоплатежа для клиентов «Тинькофф мобайл» Сбербанк и «Тинькофф мобайл» запустили услугу «Автоплатёж» для автоматической оплаты услуг связи при снижении баланса лицевого счёта до установленного минимального значения. В «Сбербанк онлайн» или в устро

«Тинькофф мобайл» запустил сервис для блокировки рекламы в интернете «Тинькофф мобайл» запустил для своих абонентов сервис «Блокировка рекламы». С его помощью пользователи мобильного интернета могут заблокировать назойливую рекламу в интернете, а также позаботить

Сбербанк и «Тинькофф мобайл» запустили сервис «Рекомендованный платеж» Клиенты Сбербанка, являющиеся абонентами компании «Тинькофф мобайл», получили возможность оперативно уточнять сумму рекомендованного платежа за услуги связи и сразу же осуществлять его. Для этого в мобильном приложении или веб-версии «СберБанк

«Тинькофф мобайл» запустил голосового помощника 2.0, которого можно настроить под себя «Тинькофф мобайл» запустил версию 2.0 голосового ассистента «Олега», в которой абоненты могут

«Тинькофф мобайл» запустил сервис автоматической записи и расшифровки звонков «Тинькофф мобайл» запустил для своих абонентов первый телеком-сервис автоматической записи и р

«Тинькофф» запускает Tinkoff Pro — единую финансовую подписку на сервисы экосистемы и партнеров ro откроет клиентам доступ к большинству финансовых и нефинансовых продуктов и сервисов экосистемы (Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, Тинькофф Банк, Тинькофф Путешествия, Тинькофф Бизнес,

«Тинькофф» разработал технологию алгоритмического кэшбэка с ИИ-рекомендациями «Тинькофф» разработал и запустил в пилотной стадии собственную технологию алгоритмического кэшбэка с рекомендательными моделями — Tinkoff RECO. Технология отвечает за подбор для клиентов индивидуального кэшбэка на товары, бренды, покупки в магазинах и в разных товарных категориях. На сегодняшний день алгоритмическая техно

«Тинькофф Мобайл» добавил TikTok в пакет безлимитных видеосервисов «Тинькофф Мобайл» добавил популярную платформу для создания и просмотра видео TikTok в пакет б

«Тинькофф» запускает полностью виртуальные карты Tinkoff Black «Тинькофф» запускает для новых клиентов возможность оформлять и пользоваться дебетовой картой Tinkoff Black без встречи с представителем и подписания договора. Виртуальную карту Tinkoff Black можно будет моментально пополнить сразу после выпуска и начать совершать платежи и покуп

«Тинькофф мобайл» запустил доверительный платеж и бесплатные минуты в роуминге на время пандемии «Тинькофф мобайл» запустил сразу две акции для абонентов в связи с пандемией — услугу «Доверит