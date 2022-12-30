«Тинькофф Мобайл» изменил Tele2 с МТС

Виртуальный сотовый оператор «Тинькофф Мобайл» начнет работать в 18 новых регионах на базе сети МТС. До сих пор базой для «Тинькофф Мобайл» являлся Tele2, но у этого оператора отсутствует полное покрытие по территории России. При этом в двух регионах присутствия Tele2 «Тинькофф Мобайл» будет работать на МТС.

Сотрудничество МТС с «Тинькофф банк»

Сотовый оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) и группа компаний «Тинькофф» (в нее входят «Тинькофф-банк» и виртуальный сотовый оператор «Тинькофф Мобайл») объявили о заключении технологического партнерства. В частности, «Тинькофф Мобайл» начнет работать на территории 18 новых российских регионов.

Речь идет об Амурской, Астраханской, Нижегородской областях, Забайкальском, Ставропольском и Хабаровском краях, Ненецком и Чукотском автономных округах, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, а также республиках Башкортостан, Якутия, Северная Осетия, Ингушетия и Калмыкия.

Развитие виртуальных сотовых операторов в России

Виртуальный сотовый оператор «Тинькофф Мобайл» был запущен в конце 2017 г. Базой для него стал сотовый оператор «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2), в настоящее время являющийся дочерним предприятием «Ростелекома». Исторически Tele2 отставал по абонентской базе от конкурентов из числа операторов «большой тройки» - МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона», в связи с чем данный оператор активно сотрудничает с виртуальными операторами.

Виртуальный оператор «Тинькофф Мобайл» в 18 новых регионах будет работать на базе сети МТС, хотя в двух из них присутствует Tele2, бывший эксклюзивный опорный оператор «Тинькофф Мобайл»

Своих виртуальных сотовых операторов на базе сети Tele2 запустили десятки компаний, включая Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, MCN Telecom и другие. В то же время Tele2, в отличие от трех других федеральных сотовых операторов, не имеет полного присутствия во всех регионах России (в границах до 2014 г.).

В частности, у Tele2 нет сетей во многих регионах Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного округов. В связи с этим «Тинькофф Мобайл» и стал работать на территории новых регионов на базе сети МТС.

Однако в некоторых из регионов, в которых «Тинькофф Мобайл» будет работать на базе сети МТС, Tele2 все-таки присутствует. К таковым можно отнести Хабаровский край и Нижегородскую область.

В пресс-службе «Тинькофф Мобайл» не ответили на запрос CNews о причинах такого решения. У МТС также был опыт сотрудничества с виртуальными операторами (MVNO). В частности, розничная сеть «Ашан» запускала виртуального оператора «А-Мобайл» на базе сети МТС, аналогичный проект был и у сети «Связной».

В то же время, как отмечает гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин, история с «Тинькофф Мобайл» станет для МТС первым опытом работы с Full MVNO, когда виртуальный оператор не просто перепродает тарифы базового оператора под своим брендом, но имеет всю необходимую инфраструктуру (биллинг, номерную емкость), кроме радиосети.

На конец 2019 г. агентство TMT Consulting оценивало число абонентов виртуальных сотовых операторов в России в 9 млн. Это 5% от всего рынка.

Защита от мошенничества

В рамках соглашения о сотрудничестве между МТС и группой «Тинькофф» стороны также намерены объединить усилия по защите клиентов от спама и мошенничества. В том числе технологии МТС позволят улучшить безопасность клиентов «Тинькофф банка» с SIM-картой «Тинькофф Мобайл».

Ранее «Тинькофф» и МТС уже начали сотрудничать в рамках платформы Tinkoff Call Defender, предназначенной для предотвращения телефонного мошенничества. Платформа предусматривает обмен данным между банком и мобильными операторами в режиме реального времени. В частности, данная платформа обеспечивает защиту от социальной инженерии, а также от звонков с подменой номеров «Тинькофф Банка». Кроме того, в стадии разработки находится совместный проект, решающий данную проблему с помощью кросс-верификации звонков.