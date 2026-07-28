Россия - ЮФО - Астраханская область

К сезону цветения лотосов МТС ускорила мобильный интернет в самом южном городе Астраханской области МТС расширила сеть LTE в Камызяке – самом южном городе Астраханской области и одном из главных туристических центров региона. Благодаря строительств

МТС задействовала солнечную энергию для резервного питания базовых станций на юге России ии. Солнечные панели и системы резервного электропитания появились на базовых станциях в Калмыкии и Астраханской области, через которые проходят каналы связи для южных и северокавказских регион

К началу летних каникул МТС расширила домашний интернет для тысяч астраханских семей ной жизни, как благоустроенный двор или удобная транспортная доступность», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин. С начала 2026 г. работы по развитию фиксированной сети М

МТС к началу лета 2026 г. улучшила связь на астраханской набережной еред началом активного сезона отдыха мы усилили сеть в центральной части города, чтобы обеспечить комфортную связь и высокие скорости передачи данных для всех пользователей», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

«МТС Линк» переведет онлайн-встречи на татарский язык для жителей Астраханской области тия. Опция доступна корпоративным пользователям «МТС Линк». Новая функция может быть востребована в Астраханской области – одном из самых многонациональных регионов России, где проживают предст

МТС назначила директора филиала в Астраханской области ПАО «МТС» сообщает о назначении директором филиала в Астраханской области Андрея Кожарина. Ранее он занимал должность технического директора МТС в

Мошенники стали чаще атаковать астраханцев серией звонков МТС проанализировала мошеннические звонки жителям Астраханской области в I квартале 2026 г. По данным сервиса «МТС Защитник», злоумышленники вс

Море, фонтаны и Кремль: российские туристы устремились в Астрахань ьная экосистема, привлекающая каждый год все больше отдыхающих. Каспийское море. Омывает юго-восток Астраханской области, где преобладает резко континентальный климат. Именно из-за сильного вет

«МегаФон»: астраханские школьники стали активнее готовиться к экзаменам Старшеклассники из Астраханской области более настроены на успешную сдачу ЕГЭ, чем их прошлогодние предшественни

МТС: в Астраханской области доля 5G-смартфонов выросла до каждого третьего устройства МТС проанализировала использование смартфонов с поддержкой 5G в Астраханской области. По данным аналитиков, в феврале 2026 г. доля таких устройств в сети МТС

МТС обновила мобильную сеть на федеральной трассе Е-119 Астрахань-Москва х пунктов юга России. Развитие телеком-инфраструктуры на маршруте носит межрегиональный характер: в Астраханской области МТС обновила инфраструктуру мобильной сети в селе Ушаковка, а также в на

В Астраханской области снизилось количество звонков от мошенников МТС проанализировала активность спамерских и потенциально мошеннических звонков в Астраханской области. По итогам 2025 г. количество нежелательных вызовов в регионе сократилось по сравнению с 2024 г. Всего за год в регионе было заблокировано более 14,7 млн нежелательных звон

МТС запустила нового ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Астраханской области МТС запустила нового ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Астраханской области. Пользователи смогут рассказать виртуальному помощнику о тревогах и жизненных сложностях, получить практические рекомендации по улучшению эмоционального состояния, а также

Астраханский кардиоцентр создает собственную систему обучения сотрудников на базе платформы «МТС Линк» ате. Это отечественное решение, которое соответствует требованиям по безопасности и помогает медицинским учреждениям повышать управляемость внутренних процессов», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин. Платформа «МТС Линк» предоставляет инструменты видеоконференцсвязи, демонстрации презентаций, онлайн-доски и автоматической записи мероприятий. Все материал

Астраханская область вошла в десятку регионов России по росту цифровизации бизнеса МТС оценила востребованность цифровых сервисов в Астраханской области и выявила направления с наибольшей инвестиционной активностью бизнеса. В

Названы самые продаваемые смартфоны в Астраханской области в 2025 году МТС проанализировала продажи смартфонов в розничной сети МТС в Астраханской области по итогам 2025 г. Лидером по количеству проданных устройств стал бренд Xiaomi, на который пришлось 26% всех продаж в штуках. Второе место занял Samsung с долей 16,7%, треть

Количество деловых онлайн-коммуникаций в Астраханской области выросло почти в четыре раза икаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность пользователей в Астраханской области по итогам 2025 г. За год количество онлайн-встреч и вебинаров в регионе

Как жители Астраханской области проводили новогодние каникулы: цифровой срез развлечений Цифровая экосистема МТС на основе данных холдинга «ON Медиа» проанализировала интересы жителей Астраханской области в период новогодних каникул – с 31 декабря по 11 января. Исследование показало, какие фильмы, сериалы, книги и музыкальные треки стали для астраханцев основными спутниками

ЖКХ и энергосбыт стали ключевыми сферами применения умных устройств в Астраханской области МТС проанализировала использование умных устройств в Астраханской области по итогам 2025 г. Наибольшее количество М2М-сим-карт в регионе сегодня задействовано в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбыта и водопотребления. Технологии межм

МТС обновила сеть во всех районах Астраханской области МТС завершила масштабное обновление сети мобильной связи на территории Астраханской области. С начала 2025 г. компания запустила 89 новых базовых станций LTE и пров

Почти 10 тыс. астраханских семей получили доступ к скоростному интернету дома ках, но и в уже заселенных домах, включая исторический центр», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Рост спроса на видеонаблюдение в Астраханской области достиг 35% МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Астраханской области. Спрос на видеонаблюдение за девять месяцев 2025 г. увеличился на 35% по

МТС ускорила интернет в грибных местах Астраханской области МТС завершила очередной этап строительства базовых станций LTE в малых населенных пунктах Астраханской области. К разгару осеннего сезона и «тихой охоты» телеком-специалисты обновили

«Яндекс Путешествия» запустили продажи билетов на электрички Волгоградской и Астраханской Ж/Д В «Яндекс Электричках» — мобильном приложении «Яндекс Путешествий» — появились билеты на электрички Волгоградской и Астраханской областей. Пользователи могут купить билет прямо со смартфона и избежать очередей в кассу. Сервис запущен совместно с акционерным обществом «Волгоградтранспригород». Об этом CNews с

«МегаФон»: в Астраханской области выросла популярность глэмпингов на природе. Это подтверждает статистика: с начала 2025 г посещаемость сайтов с выбором глэмпингов в Астраханской области возросла на 78% год к году. Об этом говорят обезличенные данные «МегаФон

«Ростелеком» и «Корпорация развития Астраханской области» подписали соглашение о сотрудничестве «Ростелеком» и «Корпорация развития Астраханской области» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документ

Более 15 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Астраханской области МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Астраханской области за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующи

Витрина товаров «Сделано в Астраханской области» появилась на Ozon воего проекта «Сделано в России» и при поддержке Министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области. Здесь уже представлены сотни товаров от местных производителей — рыба,

«МегаФон» включил 4G в астраханской глубинке ательными сервисами. «МегаФон» установил телеком-объекты с поддержкой LTE в двух населённых пунктах Астраханской области. Раньше в населенных пунктах был доступен слабый мобильный сигнал, котор

МТС развернула обновленную сеть 4G в Ахтубинскоом районе Астраханской области МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астраханской области. Обновленную сеть 4G развернули в семи селах Ахтубинского района, которы

Для жителей 74 сел Астраханской области развернули обновленную сеть 4G МТС МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории населенных пунктов Астраханской области. Обновленную сеть 4G развернули в 74 селах и деревнях региона с населени

Жители астраханской «Десятки» получили обновленную сеть LTE орости, мы планомерно работаем над обеспечением достаточной емкости сети», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

МТС: в Астраханской области за лето 2024 г. заблокировали в два раза больше звонков от мошенников и спамеров МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Астраханской области летом 2024 г. За это время МТС заблокировала с помощью антиспамовых реше

«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Знаменске Астраханской области Жители Знаменска, третьего по численности города Астраханской области, теперь загружают онлайн-сервисы в два раза быстрее. «МегаФон» определил

МТС оцифровала «хазарскую Атлантиду» в Астраханской области МТС завершила модернизацию сети LTE в населенных пунктах Астраханской области, расположенных в дельте Волги. Строительство нового телеком-оборудования

На 20% быстрее: «МегаФон» ускорил интернет в поселке Астраханской области ия как на улице, так и внутри помещений. Теперь обладатели зеленых сим‑карт могут без задержек скачивать до 10 фильмов в час и общаться по видеосвязи», — сказал Николай Макаров, директор «МегаФона» в Астраханской области. Кроме того, расширение инфраструктуры обеспечило комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединен

К началу лета 2024 г. МТС оцифровала волжские истории Астраханской области побережья и позволит прочувствовать атмосферу жизни на берегах Волги в разные исторические периоды Астраханской области. Аудиогид стал частью федерального проекта – серии бесплатных аудиоспект

Больше половины кибератак на промышленные предприятия Астраханской области совершаются в нерабочее время Цифровая система МТС на основе данных МТС RED провела исследование киберугроз в промышленности. С начала года предприятия Астраханской области и других регионов России столкнулись с более чем 20 тысячами атак, почти половина которых совершались в нерабочее время. Об этом CNews сообщили представители МТС. С начала

МТС обеспечила связью участников ралли-рейда «Золото Кагана» Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в Наримановском и Лиманском районах Астраханской области в период проведения чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана – 2