Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Астраханская область
Публикаций - 373, упоминаний - 651
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 319 30
|Орловский Виктор 229 27
|Сун-чи-ми Вадим 25 24
|Медведев Дмитрий 1437 15
|Жилкин Александр 14 14
|Никифоров Николай 1126 12
|Валяева Елизавета 72 9
|Маркелов Константин 19 9
|Четвернин Алексей 652 7
|Путин Владимир 1840 7
|Кирюшин Геннадий 34 7
|Фомичев Олег 107 6
|Антонов Александр 73 6
|Громов Иван 96 6
|Селютин Александр 59 5
|Федулов Владислав 58 5
|Контрабаев Артур 66 5
|Гурко Александр 129 5
|Щеголев Игорь 676 5
|Забелин Вячеслав 11 4
|Маевский Игорь 23 4
|Цариковский Андрей 21 4
|Массух Илья 192 4
|Зубарев Александр 10 4
|Арсентьев Андрей 54 4
|Никуличев Андрей 43 4
|Шашаев Алексей 12 4
|Соколов Максим 15 4
|Казак Максим 98 4
|Гуральников Сергей 161 4
|Петрушин Андрей 64 4
|Махонов Александр 29 4
|Соловьев Игорь 35 4
|Шерейкин Максим 15 4
|Шайхутдинов Роман 107 4
|Романков Андрей 15 4
|Лысенко Эдуард 209 3
|Иванов Олег 124 3
|Шадаев Максут 384 3
|Меджитов Тимур 56 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786435, в очереди разбора - 690111.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786435, в очереди разбора - 690111.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru