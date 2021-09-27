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Россия - ЮФО - Астраханская область


27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
17.06.2021 Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 2
21.01.2021 В Астраханской области вызвать врача помогает голосовой помощник «Ростелекома» 3
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг» 1
17.11.2020 Хрестоматийное качество российских дорог изучит искусственный интеллект 1
27.10.2020 «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты 2
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
24.08.2020 «Швабе» и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве 6
28.07.2020 Вузы Юга России организовали дистанционное обучение с помощью облачной инфраструктуры «Ростелекома» 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
09.07.2020 Поворотные камеры IMOU Ranger 2 помогли в наблюдении за общероссийским голосованием 1
29.04.2020 «Яндекс.Маркет» представил результаты работы в первом квартале 2020 года 1
20.04.2020 «Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений 2
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1
26.11.2019 «Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры 1
19.11.2019 Ростех и Астраханская область реализуют совместные проекты в сфере «Умного города» 4
26.09.2019 Российская «суверенная википедия» обойдется в 2 миллиарда 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
06.09.2019 «Автоматика» обеспечит работу 30 цифровых избирательных участков 8 сентября 1
20.08.2019 «Ростелеком» в Астраханской области обеспечит интернетом 262 социальных объекта 2
08.07.2019 России готовят суверенную «Википедию» 2
14.05.2019 Система фотовидеофиксации «Ростелекома» помогла снизить смертность на дорогах Астрахани 5
11.01.2019 «Ростелеком» подключил к интернету 63 лечебных учреждения Астраханской области 3
28.11.2018 «Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков 1
09.10.2018 Россиян переведут на электронные паспорта. Как это будет. Опрос 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
27.06.2018 В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal 1
28.05.2018 Бакка Софт: Я люблю, когда надо в короткий срок решить сложную бизнес-задачу 1

Публикаций - 373, упоминаний - 651

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 88
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 31
Ростелеком - Астраханский филиал 20 17
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 12
СМАРТС Компания 236 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 10
Directum - Директум 693 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 8
Ростех - Ростехнологии 2230 7
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 7
АФК Система ПАО 1057 7
АйТи 771 7
Yandex - Яндекс 4129 6
Барс груп 402 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Yota - Скартел 623 5
Ростелеком Связьинвест 773 5
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 5
Facebook 3796 5
AMD Graphics Product Group - ATI 362 5
Microsoft Corporation 11628 5
Вайнах Телеком 42 4
Корус Консалтинг ГК 809 4
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 97 4
Крок 1230 4
Сумма Телеком - Sumtel 75 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 4
3934 4
Oracle Corporation 3466 4
HP Inc. 3043 3
Крипто-ПРО 204 3
InterSystems - ИнтерСистемз 74 3
ВолгаТелеком 254 3
НТВ-Плюс 180 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 3
iCore 45 3
Twitter 2205 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 72
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 48
Почта России ПАО 1586 12
Евросеть 939 8
Социальные гарантии 7 7
Уралсиб Банк 391 7
Ак Барс Банк 174 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Мострансавто 59 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
Единая транспортная карта 12 4
МРСК Юга - Россети Юг 22 3
DHL Express 83 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 3
CyberPlat - КиберПлат 210 3
Восток-Запад - EWS Holding 22 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Газпром ПАО 538 2
АПК Астраханский 2 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Сбербанк Поволжский банк 11 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
РАО ЕЭС России ПАО 78 1
РУСАЛ - Объединённая компания 27 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Спецмаш-диагностика 1 1
Avon - Косметическая компания 22 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 55
Правительство РФ 2226 36
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 13
Президент Российской Федерации 1447 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 8
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 8
Правительство Москвы 660 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 7
Правительство Астраханской области 7 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 6
Федеральное казначейство России 766 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 5
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 5
Арбитражный суд города Москвы 347 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Правительство Московской области 48 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
Союз машиностроителей России 26 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 33
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 19
3G - Стандарт мобильной связи 3835 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 13
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 12
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
Безопасный город 348 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
УУС - Универсальные услуги связи 29 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 359 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 321 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 133 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 20
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 9
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 8
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
Стрелка - Транспортная карта 113 7
Apple iOS 5744 6
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 5
Google Android 10752 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
Apple iPad 3263 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
Google YouTube - Видеохостинг 1833 3
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
Яндекс.Народная карта 28 2
СП.АРМ 18 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 2
Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 2
Обращения граждан 37 2
Microsoft Dynamics CRM 407 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 2
Apple - App Store 2199 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
WeChat - Мессенджер 96 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Попов Алексей 319 30
Орловский Виктор 229 27
Сун-чи-ми Вадим 25 24
Медведев Дмитрий 1437 15
Жилкин Александр 14 14
Никифоров Николай 1126 12
Валяева Елизавета 72 9
Маркелов Константин 19 9
Четвернин Алексей 652 7
Путин Владимир 1840 7
Кирюшин Геннадий 34 7
Фомичев Олег 107 6
Антонов Александр 73 6
Громов Иван 96 6
Селютин Александр 59 5
Федулов Владислав 58 5
Контрабаев Артур 66 5
Гурко Александр 129 5
Щеголев Игорь 676 5
Забелин Вячеслав 11 4
Маевский Игорь 23 4
Цариковский Андрей 21 4
Массух Илья 192 4
Зубарев Александр 10 4
Арсентьев Андрей 54 4
Никуличев Андрей 43 4
Шашаев Алексей 12 4
Соколов Максим 15 4
Казак Максим 98 4
Гуральников Сергей 161 4
Петрушин Андрей 64 4
Махонов Александр 29 4
Соловьев Игорь 35 4
Шерейкин Максим 15 4
Шайхутдинов Роман 107 4
Романков Андрей 15 4
Лысенко Эдуард 209 3
Иванов Олег 124 3
Шадаев Максут 384 3
Меджитов Тимур 56 3
Россия - Российская федерация - РФ 58975 216
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 124
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 82
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 77
Россия - ЦФО - Тульская область 760 77
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 64
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 60
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 59
Россия - ЦФО - Калужская область 584 56
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 52
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 51
Россия - Республика Калмыкия 183 50
Россия - СФО - Иркутская область 565 49
Россия - УФО - Свердловская область 822 48
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 244 47
Россия - ПФО - Пензенская область 359 46
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 45
Россия - УФО - Тюменская область 597 44
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 42
Россия - СФО - Новосибирская область 843 41
Россия - ЦФО - Курская область 342 41
Россия - СФО - Кемеровская область 496 41
Россия - СФО - Красноярский край 691 38
Россия - СФО - Омская область 395 36
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 36
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 35
Россия - СФО - Республика Алтай 712 34
Россия - СКФО - Дагестан Республика 270 33
Россия - ПФО - Самарская область 580 31
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 31
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 173 29
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 29
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 29
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 286 28
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 28
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 28
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 28
Россия - ПФО - Оренбургская область 305 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 27
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 6
Информационное общество - Государственная программа 282 5
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 5
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 5
Федеральное законодательство 254 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 4
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 4
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 3
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