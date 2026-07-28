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Россия ЮФО Астраханская область
СОБЫТИЯ
|28.07.2026
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К сезону цветения лотосов МТС ускорила мобильный интернет в самом южном городе Астраханской области
МТС расширила сеть LTE в Камызяке – самом южном городе Астраханской области и одном из главных туристических центров региона. Благодаря строительств
|24.06.2026
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МТС задействовала солнечную энергию для резервного питания базовых станций на юге России
ии. Солнечные панели и системы резервного электропитания появились на базовых станциях в Калмыкии и Астраханской области, через которые проходят каналы связи для южных и северокавказских регион
|10.06.2026
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К началу летних каникул МТС расширила домашний интернет для тысяч астраханских семей
ной жизни, как благоустроенный двор или удобная транспортная доступность», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин. С начала 2026 г. работы по развитию фиксированной сети М
|04.06.2026
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МТС к началу лета 2026 г. улучшила связь на астраханской набережной
еред началом активного сезона отдыха мы усилили сеть в центральной части города, чтобы обеспечить комфортную связь и высокие скорости передачи данных для всех пользователей», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.
|02.06.2026
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«МТС Линк» переведет онлайн-встречи на татарский язык для жителей Астраханской области
тия. Опция доступна корпоративным пользователям «МТС Линк». Новая функция может быть востребована в Астраханской области – одном из самых многонациональных регионов России, где проживают предст
|30.04.2026
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МТС назначила директора филиала в Астраханской области
ПАО «МТС» сообщает о назначении директором филиала в Астраханской области Андрея Кожарина. Ранее он занимал должность технического директора МТС в
|20.04.2026
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Мошенники стали чаще атаковать астраханцев серией звонков
МТС проанализировала мошеннические звонки жителям Астраханской области в I квартале 2026 г. По данным сервиса «МТС Защитник», злоумышленники вс
|17.04.2026
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Море, фонтаны и Кремль: российские туристы устремились в Астрахань
ьная экосистема, привлекающая каждый год все больше отдыхающих. Каспийское море. Омывает юго-восток Астраханской области, где преобладает резко континентальный климат. Именно из-за сильного вет
|10.04.2026
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«МегаФон»: астраханские школьники стали активнее готовиться к экзаменам
Старшеклассники из Астраханской области более настроены на успешную сдачу ЕГЭ, чем их прошлогодние предшественни
|25.03.2026
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МТС: в Астраханской области доля 5G-смартфонов выросла до каждого третьего устройства
МТС проанализировала использование смартфонов с поддержкой 5G в Астраханской области. По данным аналитиков, в феврале 2026 г. доля таких устройств в сети МТС
|18.03.2026
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МТС обновила мобильную сеть на федеральной трассе Е-119 Астрахань-Москва
х пунктов юга России. Развитие телеком-инфраструктуры на маршруте носит межрегиональный характер: в Астраханской области МТС обновила инфраструктуру мобильной сети в селе Ушаковка, а также в на
|05.02.2026
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В Астраханской области снизилось количество звонков от мошенников
МТС проанализировала активность спамерских и потенциально мошеннических звонков в Астраханской области. По итогам 2025 г. количество нежелательных вызовов в регионе сократилось по сравнению с 2024 г. Всего за год в регионе было заблокировано более 14,7 млн нежелательных звон
|04.02.2026
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МТС запустила нового ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Астраханской области
МТС запустила нового ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Астраханской области. Пользователи смогут рассказать виртуальному помощнику о тревогах и жизненных сложностях, получить практические рекомендации по улучшению эмоционального состояния, а также
|02.02.2026
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Астраханский кардиоцентр создает собственную систему обучения сотрудников на базе платформы «МТС Линк»
ате. Это отечественное решение, которое соответствует требованиям по безопасности и помогает медицинским учреждениям повышать управляемость внутренних процессов», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин. Платформа «МТС Линк» предоставляет инструменты видеоконференцсвязи, демонстрации презентаций, онлайн-доски и автоматической записи мероприятий. Все материал
|30.01.2026
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Астраханская область вошла в десятку регионов России по росту цифровизации бизнеса
МТС оценила востребованность цифровых сервисов в Астраханской области и выявила направления с наибольшей инвестиционной активностью бизнеса. В
|22.01.2026
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Названы самые продаваемые смартфоны в Астраханской области в 2025 году
МТС проанализировала продажи смартфонов в розничной сети МТС в Астраханской области по итогам 2025 г. Лидером по количеству проданных устройств стал бренд Xiaomi, на который пришлось 26% всех продаж в штуках. Второе место занял Samsung с долей 16,7%, треть
|16.01.2026
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Количество деловых онлайн-коммуникаций в Астраханской области выросло почти в четыре раза
икаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность пользователей в Астраханской области по итогам 2025 г. За год количество онлайн-встреч и вебинаров в регионе
|13.01.2026
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Как жители Астраханской области проводили новогодние каникулы: цифровой срез развлечений
Цифровая экосистема МТС на основе данных холдинга «ON Медиа» проанализировала интересы жителей Астраханской области в период новогодних каникул – с 31 декабря по 11 января. Исследование показало, какие фильмы, сериалы, книги и музыкальные треки стали для астраханцев основными спутниками
|17.12.2025
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ЖКХ и энергосбыт стали ключевыми сферами применения умных устройств в Астраханской области
МТС проанализировала использование умных устройств в Астраханской области по итогам 2025 г. Наибольшее количество М2М-сим-карт в регионе сегодня задействовано в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбыта и водопотребления. Технологии межм
|02.12.2025
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МТС обновила сеть во всех районах Астраханской области
МТС завершила масштабное обновление сети мобильной связи на территории Астраханской области. С начала 2025 г. компания запустила 89 новых базовых станций LTE и пров
|19.11.2025
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Почти 10 тыс. астраханских семей получили доступ к скоростному интернету дома
ках, но и в уже заселенных домах, включая исторический центр», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.
|12.11.2025
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Рост спроса на видеонаблюдение в Астраханской области достиг 35%
МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Астраханской области. Спрос на видеонаблюдение за девять месяцев 2025 г. увеличился на 35% по
|29.10.2025
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МТС ускорила интернет в грибных местах Астраханской области
МТС завершила очередной этап строительства базовых станций LTE в малых населенных пунктах Астраханской области. К разгару осеннего сезона и «тихой охоты» телеком-специалисты обновили
|24.04.2025
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«Яндекс Путешествия» запустили продажи билетов на электрички Волгоградской и Астраханской Ж/Д
В «Яндекс Электричках» — мобильном приложении «Яндекс Путешествий» — появились билеты на электрички Волгоградской и Астраханской областей. Пользователи могут купить билет прямо со смартфона и избежать очередей в кассу. Сервис запущен совместно с акционерным обществом «Волгоградтранспригород». Об этом CNews с
|25.03.2025
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«МегаФон»: в Астраханской области выросла популярность глэмпингов
на природе. Это подтверждает статистика: с начала 2025 г посещаемость сайтов с выбором глэмпингов в Астраханской области возросла на 78% год к году. Об этом говорят обезличенные данные «МегаФон
|26.02.2025
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«Ростелеком» и «Корпорация развития Астраханской области» подписали соглашение о сотрудничестве
«Ростелеком» и «Корпорация развития Астраханской области» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документ
|20.02.2025
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Более 15 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Астраханской области
МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Астраханской области за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующи
|14.02.2025
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Витрина товаров «Сделано в Астраханской области» появилась на Ozon
воего проекта «Сделано в России» и при поддержке Министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области. Здесь уже представлены сотни товаров от местных производителей — рыба,
|30.01.2025
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«МегаФон» включил 4G в астраханской глубинке
ательными сервисами. «МегаФон» установил телеком-объекты с поддержкой LTE в двух населённых пунктах Астраханской области. Раньше в населенных пунктах был доступен слабый мобильный сигнал, котор
|04.12.2024
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МТС развернула обновленную сеть 4G в Ахтубинскоом районе Астраханской области
МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астраханской области. Обновленную сеть 4G развернули в семи селах Ахтубинского района, которы
|11.11.2024
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Для жителей 74 сел Астраханской области развернули обновленную сеть 4G МТС
МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории населенных пунктов Астраханской области. Обновленную сеть 4G развернули в 74 селах и деревнях региона с населени
|10.10.2024
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Жители астраханской «Десятки» получили обновленную сеть LTE
орости, мы планомерно работаем над обеспечением достаточной емкости сети», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.
|25.09.2024
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МТС: в Астраханской области за лето 2024 г. заблокировали в два раза больше звонков от мошенников и спамеров
МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Астраханской области летом 2024 г. За это время МТС заблокировала с помощью антиспамовых реше
|10.09.2024
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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Знаменске Астраханской области
Жители Знаменска, третьего по численности города Астраханской области, теперь загружают онлайн-сервисы в два раза быстрее. «МегаФон» определил
|06.08.2024
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МТС оцифровала «хазарскую Атлантиду» в Астраханской области
МТС завершила модернизацию сети LTE в населенных пунктах Астраханской области, расположенных в дельте Волги. Строительство нового телеком-оборудования
|17.07.2024
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На 20% быстрее: «МегаФон» ускорил интернет в поселке Астраханской области
ия как на улице, так и внутри помещений. Теперь обладатели зеленых сим‑карт могут без задержек скачивать до 10 фильмов в час и общаться по видеосвязи», — сказал Николай Макаров, директор «МегаФона» в Астраханской области. Кроме того, расширение инфраструктуры обеспечило комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединен
|06.06.2024
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К началу лета 2024 г. МТС оцифровала волжские истории Астраханской области
побережья и позволит прочувствовать атмосферу жизни на берегах Волги в разные исторические периоды Астраханской области. Аудиогид стал частью федерального проекта – серии бесплатных аудиоспект
|27.05.2024
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Больше половины кибератак на промышленные предприятия Астраханской области совершаются в нерабочее время
Цифровая система МТС на основе данных МТС RED провела исследование киберугроз в промышленности. С начала года предприятия Астраханской области и других регионов России столкнулись с более чем 20 тысячами атак, почти половина которых совершались в нерабочее время. Об этом CNews сообщили представители МТС. С начала
|25.04.2024
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МТС обеспечила связью участников ралли-рейда «Золото Кагана»
Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в Наримановском и Лиманском районах Астраханской области в период проведения чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана – 2
|25.04.2024
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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Астраханской области
ла не только жилые кварталы, торговые и культурные учреждения, в зону обновлений попала парковая зона и набережная — излюбленное место для ловли рыбы», — сказал Николай Макаров, директор «МегаФона» в Астраханской области. Изменение скорости уже почувствовали участники ежегодного фестиваля «Вобла», которые прибыли из центральной России, Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского кр
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Матвиенко Андрей 47 43
|Орловский Виктор 408 35
|Попов Алексей 339 32
|Сун-чи-ми Вадим 26 26
|Кожарин Андрей 25 25
|Медведев Дмитрий 1665 17
|Маркелов Константин 42 15
|Жилкин Александр 15 15
|Путин Владимир 3454 15
|Макаров Николай 32 14
|Кирюшин Геннадий 91 12
|Никифоров Николай 1138 12
|Валяева Елизавета 72 9
|Антонов Александр 77 7
|Громов Иван 102 7
|Сапельников Сергей 109 7
|Полянская Элина 7 7
|Шадаев Максут 1210 7
|Фомичев Олег 139 6
|Селютин Александр 60 6
|Федулов Владислав 86 5
|Шайхутдинов Роман 116 5
|Соколов Максим 27 5
|Гурко Александр 139 5
|Романков Андрей 18 5
|Контрабаев Артур 70 5
|Махошвили Юрий 5 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Лысенко Эдуард 317 5
|Арсентьев Андрей 79 4
|Махонов Александр 31 4
|Массух Илья 239 4
|Никуличев Андрей 43 4
|Катамадзе Анна 133 4
|Петрушин Андрей 110 4
|Опенышева Светлана 64 4
|Маевский Игорь 39 4
|Казак Максим 162 4
|Овсянников Сергей 14 4
|Маевский Леонид 57 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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