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Россия ЮФО Астраханская область

Россия - ЮФО - Астраханская область

СОБЫТИЯ


28.07.2026 К сезону цветения лотосов МТС ускорила мобильный интернет в самом южном городе Астраханской области

МТС расширила сеть LTE в Камызяке – самом южном городе Астраханской области и одном из главных туристических центров региона. Благодаря строительств
24.06.2026 МТС задействовала солнечную энергию для резервного питания базовых станций на юге России

ии. Солнечные панели и системы резервного электропитания появились на базовых станциях в Калмыкии и Астраханской области, через которые проходят каналы связи для южных и северокавказских регион
10.06.2026 К началу летних каникул МТС расширила домашний интернет для тысяч астраханских семей

ной жизни, как благоустроенный двор или удобная транспортная доступность», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин. С начала 2026 г. работы по развитию фиксированной сети М
04.06.2026 МТС к началу лета 2026 г. улучшила связь на астраханской набережной

еред началом активного сезона отдыха мы усилили сеть в центральной части города, чтобы обеспечить комфортную связь и высокие скорости передачи данных для всех пользователей», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.
02.06.2026 «МТС Линк» переведет онлайн-встречи на татарский язык для жителей Астраханской области

тия. Опция доступна корпоративным пользователям «МТС Линк». Новая функция может быть востребована в Астраханской области – одном из самых многонациональных регионов России, где проживают предст
30.04.2026 МТС назначила директора филиала в Астраханской области

ПАО «МТС» сообщает о назначении директором филиала в Астраханской области Андрея Кожарина. Ранее он занимал должность технического директора МТС в
20.04.2026 Мошенники стали чаще атаковать астраханцев серией звонков

МТС проанализировала мошеннические звонки жителям Астраханской области в I квартале 2026 г. По данным сервиса «МТС Защитник», злоумышленники вс
17.04.2026 Море, фонтаны и Кремль: российские туристы устремились в Астрахань

ьная экосистема, привлекающая каждый год все больше отдыхающих. Каспийское море. Омывает юго-восток Астраханской области, где преобладает резко континентальный климат. Именно из-за сильного вет
10.04.2026 «МегаФон»: астраханские школьники стали активнее готовиться к экзаменам

Старшеклассники из Астраханской области более настроены на успешную сдачу ЕГЭ, чем их прошлогодние предшественни
25.03.2026 МТС: в Астраханской области доля 5G-смартфонов выросла до каждого третьего устройства

МТС проанализировала использование смартфонов с поддержкой 5G в Астраханской области. По данным аналитиков, в феврале 2026 г. доля таких устройств в сети МТС
18.03.2026 МТС обновила мобильную сеть на федеральной трассе Е-119 Астрахань-Москва

х пунктов юга России. Развитие телеком-инфраструктуры на маршруте носит межрегиональный характер: в Астраханской области МТС обновила инфраструктуру мобильной сети в селе Ушаковка, а также в на
05.02.2026 В Астраханской области снизилось количество звонков от мошенников

МТС проанализировала активность спамерских и потенциально мошеннических звонков в Астраханской области. По итогам 2025 г. количество нежелательных вызовов в регионе сократилось по сравнению с 2024 г. Всего за год в регионе было заблокировано более 14,7 млн нежелательных звон
04.02.2026 МТС запустила нового ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Астраханской области

МТС запустила нового ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Астраханской области. Пользователи смогут рассказать виртуальному помощнику о тревогах и жизненных сложностях, получить практические рекомендации по улучшению эмоционального состояния, а также

02.02.2026 Астраханский кардиоцентр создает собственную систему обучения сотрудников на базе платформы «МТС Линк»

ате. Это отечественное решение, которое соответствует требованиям по безопасности и помогает медицинским учреждениям повышать управляемость внутренних процессов», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин. Платформа «МТС Линк» предоставляет инструменты видеоконференцсвязи, демонстрации презентаций, онлайн-доски и автоматической записи мероприятий. Все материал
30.01.2026 Астраханская область вошла в десятку регионов России по росту цифровизации бизнеса

МТС оценила востребованность цифровых сервисов в Астраханской области и выявила направления с наибольшей инвестиционной активностью бизнеса. В
22.01.2026 Названы самые продаваемые смартфоны в Астраханской области в 2025 году

МТС проанализировала продажи смартфонов в розничной сети МТС в Астраханской области по итогам 2025 г. Лидером по количеству проданных устройств стал бренд Xiaomi, на который пришлось 26% всех продаж в штуках. Второе место занял Samsung с долей 16,7%, треть
16.01.2026 Количество деловых онлайн-коммуникаций в Астраханской области выросло почти в четыре раза

икаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность пользователей в Астраханской области по итогам 2025 г. За год количество онлайн-встреч и вебинаров в регионе

13.01.2026 Как жители Астраханской области проводили новогодние каникулы: цифровой срез развлечений

Цифровая экосистема МТС на основе данных холдинга «ON Медиа» проанализировала интересы жителей Астраханской области в период новогодних каникул – с 31 декабря по 11 января. Исследование показало, какие фильмы, сериалы, книги и музыкальные треки стали для астраханцев основными спутниками

17.12.2025 ЖКХ и энергосбыт стали ключевыми сферами применения умных устройств в Астраханской области

МТС проанализировала использование умных устройств в Астраханской области по итогам 2025 г. Наибольшее количество М2М-сим-карт в регионе сегодня задействовано в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбыта и водопотребления. Технологии межм
02.12.2025 МТС обновила сеть во всех районах Астраханской области

МТС завершила масштабное обновление сети мобильной связи на территории Астраханской области. С начала 2025 г. компания запустила 89 новых базовых станций LTE и пров
19.11.2025 Почти 10 тыс. астраханских семей получили доступ к скоростному интернету дома

ках, но и в уже заселенных домах, включая исторический центр», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.
12.11.2025 Рост спроса на видеонаблюдение в Астраханской области достиг 35%

МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Астраханской области. Спрос на видеонаблюдение за девять месяцев 2025 г. увеличился на 35% по
29.10.2025 МТС ускорила интернет в грибных местах Астраханской области

МТС завершила очередной этап строительства базовых станций LTE в малых населенных пунктах Астраханской области. К разгару осеннего сезона и «тихой охоты» телеком-специалисты обновили

24.04.2025 «Яндекс Путешествия» запустили продажи билетов на электрички Волгоградской и Астраханской Ж/Д

В «Яндекс Электричках» — мобильном приложении «Яндекс Путешествий» — появились билеты на электрички Волгоградской и Астраханской областей. Пользователи могут купить билет прямо со смартфона и избежать очередей в кассу. Сервис запущен совместно с акционерным обществом «Волгоградтранспригород». Об этом CNews с
25.03.2025 «МегаФон»: в Астраханской области выросла популярность глэмпингов

на природе. Это подтверждает статистика: с начала 2025 г посещаемость сайтов с выбором глэмпингов в Астраханской области возросла на 78% год к году. Об этом говорят обезличенные данные «МегаФон
26.02.2025 «Ростелеком» и «Корпорация развития Астраханской области» подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и «Корпорация развития Астраханской области» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документ
20.02.2025 Более 15 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Астраханской области

МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Астраханской области за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующи
14.02.2025 Витрина товаров «Сделано в Астраханской области» появилась на Ozon

воего проекта «Сделано в России» и при поддержке Министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области. Здесь уже представлены сотни товаров от местных производителей — рыба,

30.01.2025 «МегаФон» включил 4G в астраханской глубинке

ательными сервисами. «МегаФон» установил телеком-объекты с поддержкой LTE в двух населённых пунктах Астраханской области. Раньше в населенных пунктах был доступен слабый мобильный сигнал, котор
04.12.2024 МТС развернула обновленную сеть 4G в Ахтубинскоом районе Астраханской области

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астраханской области. Обновленную сеть 4G развернули в семи селах Ахтубинского района, которы
11.11.2024 Для жителей 74 сел Астраханской области развернули обновленную сеть 4G МТС

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории населенных пунктов Астраханской области. Обновленную сеть 4G развернули в 74 селах и деревнях региона с населени
10.10.2024 Жители астраханской «Десятки» получили обновленную сеть LTE

орости, мы планомерно работаем над обеспечением достаточной емкости сети», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.
25.09.2024 МТС: в Астраханской области за лето 2024 г. заблокировали в два раза больше звонков от мошенников и спамеров

МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Астраханской области летом 2024 г. За это время МТС заблокировала с помощью антиспамовых реше
10.09.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Знаменске Астраханской области

Жители Знаменска, третьего по численности города Астраханской области, теперь загружают онлайн-сервисы в два раза быстрее. «МегаФон» определил
06.08.2024 МТС оцифровала «хазарскую Атлантиду» в Астраханской области

МТС завершила модернизацию сети LTE в населенных пунктах Астраханской области, расположенных в дельте Волги. Строительство нового телеком-оборудования
17.07.2024 На 20% быстрее: «МегаФон» ускорил интернет в поселке Астраханской области

ия как на улице, так и внутри помещений. Теперь обладатели зеленых сим‑карт могут без задержек скачивать до 10 фильмов в час и общаться по видеосвязи», — сказал Николай Макаров, директор «МегаФона» в Астраханской области. Кроме того, расширение инфраструктуры обеспечило комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединен
06.06.2024 К началу лета 2024 г. МТС оцифровала волжские истории Астраханской области

побережья и позволит прочувствовать атмосферу жизни на берегах Волги в разные исторические периоды Астраханской области. Аудиогид стал частью федерального проекта – серии бесплатных аудиоспект
27.05.2024 Больше половины кибератак на промышленные предприятия Астраханской области совершаются в нерабочее время

Цифровая система МТС на основе данных МТС RED провела исследование киберугроз в промышленности. С начала года предприятия Астраханской области и других регионов России столкнулись с более чем 20 тысячами атак, почти половина которых совершались в нерабочее время. Об этом CNews сообщили представители МТС. С начала

25.04.2024 МТС обеспечила связью участников ралли-рейда «Золото Кагана»

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в Наримановском и Лиманском районах Астраханской области в период проведения чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана – 2
25.04.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Астраханской области

ла не только жилые кварталы, торговые и культурные учреждения, в зону обновлений попала парковая зона и набережная — излюбленное место для ловли рыбы», — сказал Николай Макаров, директор «МегаФона» в Астраханской области. Изменение скорости уже почувствовали участники ежегодного фестиваля «Вобла», которые прибыли из центральной России, Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского кр

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 138
Ростелеком 10948 119
МегаФон 10742 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 58
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 35
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 34
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 31
Yandex - Яндекс 9216 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 16
Связьинформ 88 15
Microsoft Corporation 25775 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
9594 13
Ростелеком - Связьинвест 1719 11
Directum - Директум 1268 11
АйТи 1519 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
Электросвязь 268 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Oracle Corporation 7074 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
СМАРТС Астрахань-GSM 30 8
Cisco Systems 5372 8
БАРС Груп 579 8
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Apple Inc 13154 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 6
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 6
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 6
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 6
Samsung Electronics 11064 6
Крок - Croc 1964 6
ФОРС - Центр разработки 703 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 83
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 61
Почта России ПАО 2370 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 13
Евросеть 1421 10
Социальные гарантии 41 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
Газпром ПАО 1493 8
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 5
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 5
МТС Трэвел - MTS Travel 292 5
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 5
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РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Связной ГК 1401 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
Ак Барс Банк 283 5
Мострансавто 69 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 4
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
101Hotels.com 456 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
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СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
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ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
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Greenpeace - Гринпис 130 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 87
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 86
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 85
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 78
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 71
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 71
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 71
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 56
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 55
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 51
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 50
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 44
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 42
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 40
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 39
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 36
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 32
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 30
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 27
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 27
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 26
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 26
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 26
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 26
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 25
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 25
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 78
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 25
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 21
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 20
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 17
МТС Big Data 324 13
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 11
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 10
Apple iOS 8583 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 10
Google Android 15243 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 8
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 8
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 8
Linux OS 11533 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 5
ЕМИАС Электронный рецепт 90 5
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 5
УЭК онлайн 16 5
Microsoft Windows 16882 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 5
Apple iPhone 6 4861 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 4
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 4
Матвиенко Андрей 47 43
Орловский Виктор 408 35
Попов Алексей 339 32
Сун-чи-ми Вадим 26 26
Кожарин Андрей 25 25
Медведев Дмитрий 1665 17
Маркелов Константин 42 15
Жилкин Александр 15 15
Путин Владимир 3454 15
Макаров Николай 32 14
Кирюшин Геннадий 91 12
Никифоров Николай 1138 12
Валяева Елизавета 72 9
Антонов Александр 77 7
Громов Иван 102 7
Сапельников Сергей 109 7
Полянская Элина 7 7
Шадаев Максут 1210 7
Фомичев Олег 139 6
Селютин Александр 60 6
Федулов Владислав 86 5
Шайхутдинов Роман 116 5
Соколов Максим 27 5
Гурко Александр 139 5
Романков Андрей 18 5
Контрабаев Артур 70 5
Махошвили Юрий 5 5
Щеголев Игорь 699 5
Лысенко Эдуард 317 5
Арсентьев Андрей 79 4
Махонов Александр 31 4
Массух Илья 239 4
Никуличев Андрей 43 4
Катамадзе Анна 133 4
Петрушин Андрей 110 4
Опенышева Светлана 64 4
Маевский Игорь 39 4
Казак Максим 162 4
Овсянников Сергей 14 4
Маевский Леонид 57 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 488
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 227
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 157
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 143
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 136
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 129
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 121
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 119
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 116
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 116
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 103
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 102
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 94
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 83
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 82
Россия - ПФО - Пензенская область 637 81
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 80
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 78
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 75
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 74
Россия - ПФО - Самарская область 1577 74
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 74
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 74
Россия - УФО - Свердловская область 1951 73
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 70
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 68
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 67
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 67
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 67
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 67
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 65
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 63
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 63
Россия - УФО - Тюменская область 1365 62
Россия - СФО - Омская область 789 62
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 61
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 59
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 57
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 57
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 272
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 133
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 118
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 98
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 92
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 74
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 52
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 47
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 45
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 45
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 45
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 42
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 40
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 38
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 28
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 27
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Паспорт - Паспортные данные 2848 26
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 25
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 24
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 21
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 21
Энергетика - Energy - Energetically 5855 20
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 42
Ведомости 1466 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
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Вечерняя Москва - газета 12 3
Советский спорт 19 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
CNews TV 747 2
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
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ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
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IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Рустелеком ТК 305 1
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Wainhouse Research 40 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 12
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 6 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
РНБ - Российская национальная библиотека 35 3
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 3
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 3
АГАСУ - Астраханский государственный архитектурно - строительный университет 3 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 3
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 2
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 2
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 2
БГУ - Белорусский государственный университет 37 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 2
Димитровградские СОШ МАОУ 2 2
КубГМУ - Кубанский государственный медицинский университет 3 2
ВГСПУ ФГБОУ ВО - Волгоградский государственный социально-педагогический университет 5 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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