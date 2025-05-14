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Астраханцу более 7 тыс. раз пытались дозвониться мошенники

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и продолжительность нежелательных звонков, поступивших жителям Астраханской области в I квартале 2025 г. Всего сервис заблокировал более 4,5 млн спам- и мошеннических вызовов — почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 г., когда было зафиксировано 2,6 млн звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшее количество попыток дозвона зафиксировано у одного из жителей Астраханизлоумышленники пытались связаться с ним 7163 раза в I квартале 2025 г. Все вызовы были автоматически распознаны как нежелательные и заблокированы.

В общей сложности, благодаря работе сервиса «Защитник», абоненты региона сэкономили более миллиона минут, которые могли быть потрачены на разговоры с потенциальными мошенниками.

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Чаще всего астраханцы получают вызовы, замаскированные под звонки от финансовых организаций, а также рекламные предложения и опросы. Также высока доля звонков, которые классифицируются как потенциально мошеннические.

«В Астраханской области, как и по всей стране, фиксируется устойчивый рост активности телефонных мошенников. Поэтому мы регулярно обновляем алгоритмы сервиса “Защитник”, чтобы блокировать больше нежелательных вызовов. Сегодня ИИ может не только заранее распознать и отфильтровать спам-звонки, но и предупредить абонента уже в ходе разговора, если речь идет с потенциальным мошенником», — сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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