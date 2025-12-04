Разделы

МТС Экосистема МТС Erion Эрион

МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион

04.12.2025 «Черная пятница» повысила спрос волгоградцев на беспроводные наушники 1
04.12.2025 Тамбовчане купили рекордное количество наушников в черную пятницу 1
04.12.2025 В «черную пятницу» югорчане купили рекордное количество наушников 1
04.12.2025 ИИ все чаще помогает калининградцам во время деловых переговоров 1
04.12.2025 Новосибирцы активно покупали бюджетные беспроводные наушники в «черную пятницу» 1
04.12.2025 В «черную пятницу» приморцы активно покупали наушники 1
03.12.2025 Строительные и добывающие компании на Сахалине стали активнее внедрять умное видеонаблюдение 1
03.12.2025 Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон 1
01.12.2025 Жители Владивостока используют нейросети для работы, общения и создания мемов 1
28.11.2025 ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25 1
28.11.2025 МТС присоединила к своей сети поселок рядом с Тавдинскими пещерами 1
28.11.2025 Хабаровские девелоперы стали активнее внедрять умное видеонаблюдение 1
28.11.2025 МТС запустила LTE в живописном сахалинском селе у моря и трех озер 1
27.11.2025 Логистические и производственные компании Приморья стали втрое чаще подключать видеонаблюдение 1
26.11.2025 Туристы в полтора раза чаще стали выбирать поездки в Петербург зимой 1
25.11.2025 Онлайн-кинотеатр Kion меняет название на «Кион» 1
25.11.2025 В Олонце расширили сеть LTE к традиционным играм Дедов Морозов 1
25.11.2025 «МТС Медиа» трансформируется в «ON Медиа» 1
25.11.2025 Домашний интернет МТС стал доступен еще двум тысячам жителей Рассказова 1
25.11.2025 Кызыльчане стали почти в два раза чаще звонить при помощи мобильного интернета 1
25.11.2025 МТС расширила сеть LTE в горно-таежном поселке Восток 1
20.11.2025 Еще 11 тысяч волгоградских семей приняли в гигабитную сеть домашнего интернета 1
20.11.2025 Среди калининградских компаний вырос спрос на видеоаналитику 1
20.11.2025 «Отцы и дети» и «Дворянское гнездо» обошли «Муму» в читательских предпочтениях жителей Якутии 1
19.11.2025 Южно-сахалинский «Уюн парк» вышел в интернет на высоких скоростях 1
12.11.2025 Мурманчане могут оформить сим-карту в МФЦ 1
11.11.2025 МТС назначила нового директора в ХМАО 1
22.10.2025 МТС ускорила интернет в селах «серых птиц» у озера Сарпа и подножия Ергенинской возвышенности 1
16.10.2025 Искусственный интеллект поможет новосибирцам ответить на звонок текстом 1
16.10.2025 МТС расширила возможности «голоса» для нижегородцев с помощью ИИ-сервисов 1
15.10.2025 Нижегородцы выделили «Героя нашего времени» среди книг Лермонтова 1
09.10.2025 Каждый четвертый петербуржец сталкивался с мошенническими дипфейками 1
02.10.2025 Для рыбаков, дачников и «моржей» прокачали связь на озере Имандра 1
02.10.2025 Для жителей района Красного Октября обновили сеть мобильной связи 1
30.09.2025 Еще 11 тысяч жителей Заельцовского района получили гигабитный интернет от МТС 1
26.09.2025 В трех административных центрах Калининградской области прокачали связь 1
25.09.2025 МТС разогнала мобильный интернет в «крыжовниковом» крае 1
23.09.2025 За последний год иркутяне стали слушать музыку на работе чаще 1
17.09.2025 62% туристов этим летом впервые открыли для себя Карачаево-Черкесию 1
19.08.2025 Калининградцев оградили от 10 миллионов спам-звонков 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14198 92
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 496 10
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 24 3
Cisco Systems 5222 2
Microsoft Corporation 25233 2
Yealink Network Technology 74 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 2
Google LLC 12246 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4517 2
Telegram Group 2561 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 34 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 125 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3108 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1836 1
Philips 2076 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 210 1
МКД 72 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 59 1
Adobe Figma 59 1
МТС Авто - МТС АйКар 14 1
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 10 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 187 1
ФОРС - Центр разработки 678 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 345 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 346 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 513 1
Meta Platforms 138 1
DeepSeek - ДипСик 112 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 165 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 49 3
Алмазэргиэнбанк АКБ 15 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 53 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 2
Почта России ПАО 2241 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 1
Газпром - МТС Live Холл 14 1
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 10 1
Озеро Карачи - санаторий 4 1
ЦИАН - CIAN 162 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 120 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8162 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 1
Магнит Аптека 20 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 236 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 114 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 1
Красный октябрь 33 1
Федеральное казначейство России 1877 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 170 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57236 91
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8767 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73049 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9297 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18042 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25663 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4001 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31665 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28927 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25533 9
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3276 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7397 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8887 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21968 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17127 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4353 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4270 7
Бронирование - Booking 803 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6688 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12713 6
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 771 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5602 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7087 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5901 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33963 5
Наушники - Headphones 4285 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4895 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17092 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1657 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4195 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9605 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8432 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2059 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8713 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23002 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8167 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14861 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11440 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2047 4
МТС Big Data 310 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5820 6
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 137 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 248 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 90 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 3
Apple iPad 3930 3
Huawei MatePad - серия планшетов 75 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 84 3
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 51 3
Google Android 14661 2
Apple iOS 8234 2
Новые облачные технологии - МойОфис 888 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 11 2
МТС Bartello 5 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 40 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - семейство генеративных моделей 36 1
ELMA Cortex 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1130 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 89 1
МТС Умный дом 7 1
Segway Ninebot 39 1
МТС ID - МТС ID KYC 57 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 986 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 118 1
Avito - Авито недвижимость 26 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1405 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 399 1
ELMA 365 Low-code BPM 148 1
Google YouTube - Видеохостинг 2881 1
ByteDance - TikTok 317 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 387 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1207 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1524 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 1
VK - Яндекс.Дзен 225 1
OpenAI - ChatGPT 518 1
Сахарова Наталья 75 7
Белов Андрей 89 5
Хлевтова Анна 31 5
Торгашин Евгений 31 4
Пахомов Александр 101 4
Изиева Карем 36 4
Ивонина Екатерина 19 4
Тиунов Леонид 38 3
Матвиенко Андрей 45 3
Чекмарев Шамиль 30 3
Хертек Экер 26 2
Алдошин Олег 30 2
Козин Алексей 48 2
Бровко Александр 10 2
Зимин Константин 80 2
Пуликов Артем 28 2
Донцова Дарья 18 2
Устинова Татьяна 8 2
Сысоева Евгения 97 2
Митрофанова Софья 15 2
Гордеева Вера 1 1
Оганян Андрей 9 1
Логинов Фёдор 1 1
Супрун Наталья 1 1
Зорихин Дмитрий 1 1
Бабинович Анастасия 1 1
Rand Ayn - Рэнд Айн 7 1
Лопухина Оксана 1 1
Литвинов Иван 1 1
Поселягин Владимир 1 1
Поляков Юрий 2 1
Трофимов Ерофей 1 1
Меликян Эрик 1 1
Каменистый Артем 1 1
Галактионова Инесса 97 1
Николаев Вячеслав 103 1
Соловенчук Александр 132 1
Киселев Сергей 69 1
Михайлова Анастасия 37 1
Бийчук Андрей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 156640 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45665 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18543 14
Россия - ЮФО - Волгоградская область 825 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2098 7
Россия - СФО - Новосибирск 4644 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8104 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1303 5
Россия - СЗФО - Мурманская область 722 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1391 5
Европа 24628 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3353 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1867 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1110 4
Россия - ЮФО - Астраханская область 711 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 682 4
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 480 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2942 4
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 335 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3251 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 983 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2646 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1702 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3218 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1414 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 251 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1069 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 981 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2191 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 67 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2041 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3045 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1303 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4266 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1204 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2663 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 437 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6957 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25945 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31846 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20356 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54960 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15092 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51220 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3167 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2964 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5691 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6093 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2660 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6395 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5389 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1741 5
Образование в России 2551 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10518 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5316 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 4
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 430 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9658 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2488 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 924 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6934 3
Ботаника - Растения - Plantae 1112 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1018 3
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам - Нежелательные звонки 118 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8109 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 335 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 307 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1833 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6315 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2260 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 256 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1287 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4326 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11426 2
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 142 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
НМГ - Медиалогия 34 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 198 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 162 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 982 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 34 2
ТГУ - Томский государственный университет 207 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 1
Vilnius University - Вильнюсский университет 5 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
День молодёжи - 27 июня 994 1
ELMA DAY 14 1
День знаний - 1 сентября 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.

