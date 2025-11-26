Туристы в полтора раза чаще стали выбирать поездки в Петербург зимой

Цифровая экосистема МТС и входящая в нее платформа Bronevik изучили ранние бронирования туристического жилья в преддверии зимнего сезона. Санкт-Петербург вошел в тройку самых популярных направлений для путешествий по России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На Санкт-Петербург приходится 13% от всех бронирований отелей для зимних путешествий. При этом спрос на ранние бронирования жилья в регионе вырос почти в полтора раза за год. Несмотря на широкий выбор туристического жилья туристы предпочитают резервировать здесь номера как можно раньше, страхуясь от высоких цен и отсутствия мест в пиковые даты.

Опередила город на Неве в рейтинге востребованных направлений Москва с долей 19%. Замкнул тройку лидеров другой северо-западный регион — Мурманск (8%). По данным экспертов, арктические направления этой зимой стали драйверами раннего спроса.

Аналитики подчеркивают, что средний чек за ранее бронирование туристического жилья для зимнего отдыха вырос на 5% за год и составляет теперь 7,7 тыс. рублей за ночь. В основном туристы останавливаются в гостиницах на три ночи.