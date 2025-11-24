Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

В Госдуме предлагают в два раза увеличить штрафы за публикацию рекламы в запрещенных с 2022 г. в России соцсетях, из которых российские блогеры пока не собираются уходить.



Размер максимально штрафа увеличат в два раза

Штрафы за размещение рекламы в запрещенных в России иностранных соцсетях могут увеличить до 1 млн руб., пишут «Известия», Проект закона, предусматривающий ужесточение наказания, направил в Верховный суд, Генпрокуратуру, Минюст и МВД зампред комитета Госдумы по безопасности, депутат от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный.

Предлагается установить штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс., для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн. руб.

В конце марта 2025 г., как писал CNews, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который вносит поправку в статью 38 закона «О рекламе» о недопустимости рекламы на запрещенных информационных ресурсах. За нарушение были предусмотрены штрафы до 2,5 тыс. руб. для физлиц, до 20 тыс. руб. для должностных лиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Freepik Максимальный штраф за рекламу с запрещенных соцсетях может увеличиться до миллиона

Социальные сети Facebook* и Instagram* и Twitter были заблокированы в России весной 2022 г. Социальная сеть для деловых контактов Linkedin стала недоступна на территории нашей страны еще в 2016 г.

«Ящик Пандоры»

Штраф в 2,5 тыс. руб. — это символическая сумма для блогеров, доходы от интеграций которых достигают сотен тысяч, а иногда и миллионов рублей, пояснил изданию Выборный.

Между тем запрещенные платформы активно используются для целенаправленного распространения дезинформации, экстремизма, ловушек мошенников, вербовщиков и антироссийской повестки, заявил депутат.

«Потому доступ к ним и был ограничен. Но блогеры, размещая там рекламу, снова открывают этот "ящик Пандоры", легализуя их присутствие и способствуя дальнейшему продвижению и популяризации. Сознательно или нет, тем самым они обеспечивают приток финансовых средств иностранным организациям, признанным экстремистскими и нежелательными в России, поэтому мы обязаны пресечь любое, даже косвенное финансирование таких структур», — сказал Выборный.

По мнению основателя коммуникационного агентства Breaking Trends, секретаря Союза журналистов России Юлии Загитовой, контролировать каждый кейс физически невозможно. Инициатива может усложнить работу рынка и не привести к желаемому эффекту. Эффективнее было было бы создавать выгодные условия для работы внутри страны; усиливать привлекательность отечественных платформ функционалом, аудиториями, монетизацией, полагает эксперт.

«Практика показывает, что запретами сложно изменить реальные модели поведения: инфлюенсеры будут искать обходные форматы, уходить в нативные интеграции, работать через закрытые каналы, и реклама в зарубежных соцсетях все равно продолжит существовать просто в менее очевидных формах», — отметила Загитова.

Расходы на рекламу в запрещенных соцсетях только растут

В ноябре 2023 г. CNews писал, что каждый третий российский предприниматель продолжает использовать заблокированные в стране социальные сети для продвижения своего продукта.

По данным Единого реестра интернет-рекламы, траты рекламодателей в Instagram*, платформе X (бывший Twitter) и в Facebook* только за 11 месяцев 2024 г. достигли 4,7 млрд руб., причем за аналогичный период 2023 г. доходы были на уровне 581 млн руб.

*Instagram и Facebook принадлежат организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.