Федеральный закон 38-ФЗ

Против «Яндекса» возбудили дело за недостоверную рекламу тимонопольная служба (ФАС) завела дело на компанию «Яндекс» за нарушение пункта 4 части 3 статьи 5 «Закона о рекламе» в рекламе подписки «Яндекс.Плюс», пишут РИА «Новости» со ссылкой на сообщен

Представители ИТ-сообщества создали петицию в поддержку «Авито» существование в текущем виде. В своем обращении представители ИТ-сообщества отметили, что принятие закона о рекламе и включение в него классифайдов «поставит крест на бизнесе «Авито» и других

В «Авито» негативно оценили поправки к закону «О рекламе» Представители «Авито» прокомментировали поправки к федеральному закону «О рекламе», которые сегодня, 15 июля 2022 г., в первом чтении рассмотрит Государственная Дума. Компания назвала инициативу «непродуманной» и «радикальной». Поправки регламентируют создание в Ро

Google оштрафуют за нарушение российского законодательства ная антимонопольная служба (ФАС) России признала корпорацию Google виновной в нарушении российского закона о рекламе. Как сообщается на сайте ведомства, рекламная сеть Google AdWords допустила

Власти обвинили в спаме МТС, «Билайн» и «Мегафон» ФАС обвиняет операторов Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России сообщило, что сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон» нарушили закон «О рекламе» путем распространения спама с помощью SMS-сообщений. Как поясняет ФАС на своем сайте, жалобы на нежелательную рекламу поступили от самих абонентов — получателей спама. К жалобам прил

ФАС: МТС рассылает сообщения, игнорируя закон о рекламе Московское УФАС России установило в действиях МТС нарушение законодательства о рекламе. Как сообщают в антимонопольной службе, МТС осуществляла распространение рекламы следующего содержания: «Последнее напоминание! Всего несколько дней до розыгрыша PORSCHE PANAMERA в Во

АРОС выступила в поддержку инициативы о запрете автоматической рассылки рекламы на мобильные телефоны ператоров связи выступила в поддержку инициативы о запрете автоматической рассылки рекламы на мобильные телефоны посредством SMS. Соответствующая норма содержится в проекте поправок к закону № 38-ФЗ «О рекламе», внесенных в Государственную Думу депутатом фракции «Единая Россия» Максимом Коробовым. Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии со статьей 18 закона «

ФАС возбудила дело в отношении «Соник Дуо» по факту нарушения закона «О рекламе» УФАС) по Москве и Московской области приняло решение о возбуждении в отношении ЗАО "Соник Дуо" (дочерняя компания ОАО "МегаФон", работает под брендом "МегаФон-Москва") дела по факту нарушения закона "О рекламе" при распространении роликов, рекламирующих тарифные планы "Офисная зона" и "Домашняя зона", сообщает РБК. В июне 2008 г. МГТС подала в ФАС жалобу о несоответствии роликов, рекламирую

«Интерсвязь» обвиняют в нарушении законодательства о рекламе Компания "Интерсвязь" обжалует в судебном порядке решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области о нарушении компанией законодательства о рекламе, сообщает Regnum. Напомним, спорная реклама "Интерсвязи" размещалась в интернете и на нескольких телеканалах Челябинска. Так, на стартовой странице сайта компании размещена информация

СЗТ отстоял рекламу «Авангарда» в суде Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ОАО «Северо-Западный Телеком» о признании недействительным решения УФАС о нарушении ФЗ «О рекламе». Напомним, что 14 сентября 2007 года Решением УФАС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было признано, что в действиях СЗТ как рекламодателя имеются нарушения ч. 7 ст. 5 ФЗ «<

«Эльдорадо-Запад» оштрафовали за нарушение закона о рекламе сведений») в виде штрафа. По информации пресс-службы Орловского УФАС, такое решение было принято на основании акта антимонопольного управления, признавшего «Эльдорадо-Запад» нарушившим ст.28 закона «О рекламе» («реклама финансовых услуг»), сообщает РБК. Нарушение выразилось в размещении компанией на фасаде торгового помещения магазина «Эльдорадо» на баннерном полотне наружной рекламы с инф

Закон "О рекламе" не спас от спама Вступившая в действие более полугода назад (1 июля 2006 г.) новая редакция российского закона «О рекламе» закрепила принцип «Opt-in». Это значит, что распространять рекламу по сетям электросвязи можно только при наличии предварительного согласия получателя. Ранее действовал принцип «Opt-

Реклама в Рунете: спама не меньше, водки - больше вайдер вообще может отказаться предоставлять информацию иначе, чем по требованию суда. В четвертых, закон о рекламе не распространяется на политическую рекламу и на некоммерческие объявления фи

ФЗ "О рекламе" поможет "АнтиСпаму"? Рабочая группа проекта «АнтиСпам» направила заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), в котором было указано на ряд случаев нарушения новой редакции ФЗ «О рекламе», запрещающей распространение спама. Согласно пункту 1 статьи 18 новой редакции ФЗ «О рекламе», вступившей в силу с 1 июля 2006 года, «Распространение рекламы по сетям электрос

Закон о рекламе: спамеров станет меньше? ям, большая доля заказчиков спама приходится на компании, работающие в сфере туризма и отдыха (14%), предоставляющие услуги по ремонту и переездам (9,3%) и занимающиеся полиграфией (7%). Новый закон «О рекламе», вступивший в силу 1 июля 2006 г., может нанести серьезный удар по компаниям, занимающимся рассылкой спама. Ответственность за подобную деятельность, которая отныне стоит вне закона,

Webzen и Massive заключили сделку о рекламе Южнокорейский разработчик онлайновых игр Webzen подписал договор с недавно приобретенной Microsoft компанией Massive о рекламе в двух новых играх. Это первая рекламная сделка для Webzen, и первое появление Massive на азиатском рынке рекламы видеоигр. Реклама будет размещена в играх «Huxley» и «All Points Bull

Арбитраж согласился с УФАС о нарушении Tele2 закона "О рекламе" Арбитражный суд Нижегородской области 13 июня 2006 г. признал законным определение о возбуждении дела по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, вынесенное Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области в отношении компании "Персональные системы связи в регионе" (Tele2, ПССР), сообщает РБК. В п

Закон "О рекламе" не попал по спамерам ких и юридических услуг, услуг таможенного брокера, курсов по обучению различным специальностям, а также баз данных ГИБДД, МВД, ФТС, ПФР и др. По мнению заявителя, эти рассылки нарушили положения ФЗ «О рекламе» и других законодательных актов. Недавно представители ФАС сообщили, что «информация, вносимая пользователями почтовых программ в служебные поля отправляемых электронных писем, не отв

ФАС: "Мобиком-Новосибирск" нарушил законодательство о рекламе С России, комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы России по Новосибирской области рассмотрела дело в отношении «Мобиком-Новосибирск» («Мегафон») по признакам нарушения законодательства о рекламе, сообщает РБК. Дело было возбуждено по заявлению физического лица в связи с рекламой, распространяемой в газете «Бумеранг» в октябре 2005 года — «Подключись до 1 ноября и получи