Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Федеральный закон 38-ФЗ
О рекламе


10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 1
02.06.2021 Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете 1
19.05.2021 Власти собираются ввести в России тотальный контроль над интернет-рекламой 1
09.10.2020 Электронные дневники российских школьников сдали в аренду под рекламу 3
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 1
18.11.2019 В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы 1
13.11.2019 В России вводят монополию на телетрансляции в интернете 1
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать 1
26.06.2019 Google оштрафуют за нарушение российского законодательства 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
31.05.2019 Власти напомнили МТС про неполное покрытие России и наказали 1
09.04.2019 Депутаты разрешили вставлять сколько угодно рекламы в интернет-видео 2
11.09.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2018 г. 2
06.08.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2018 года 1
16.07.2018 Власти обвинили в спаме МТС, «Билайн» и «Мегафон» 4
11.12.2017 В России полностью запретят рекламу дипломов и курсовых «под ключ» 2
15.12.2016 Единым телеизмерителем выбран «ТНС Гэллап Медиа» 1
01.12.2016 Власти придумали хороший повод блокировать сайты турфирм 1
26.09.2016 «Теком» сертифицировал программный продукт Loudness Analyzer 2
14.01.2016 Россиянам запретили покупать табачную продукцию в интернете 1
27.07.2015 Как в России борются с SMS-спамом. Тест 1
22.07.2015 ФАС по жалобе Yota признала недостоверной рекламу МТС 2
30.04.2015 Стоимость SMS-рассылок абонентам «Билайна», МТС и «Мегафона» подорожала в несколько раз 1
04.02.2015 Путин вернул кабельным и спутниковым телеканалам право размещать рекламу 1
12.12.2014 ФАС оштрафовала «МегаФон» за рассылку спама 1
16.07.2014 Борьба со спамом изменит рынок мобильной рекламы 1
30.01.2014 В Госдуму внесен законопроект, способный запретить рекламу в интернете 2
22.01.2014 ТОП-10 самых скандальных рекламных кампаний гаджетов по версии ZOOM 1
25.11.2013 Ради детей в России введут тотальную фильтрацию интернета 1
17.05.2013 ФАС оштрафовала «ВымпелКом» на 100 тыс. руб. за рекламу тарифа «Планета ноль» 1
12.04.2013 «Мегафон» заплатит штраф за бесплатные SMS 1
22.03.2013 ФАС возбудила дело в отношении «МегаФона» за незаконную рассылку SMS-рекламы 2
13.03.2013 ФАС: МТС рассылает сообщения, игнорируя закон о рекламе 1
05.03.2013 ФАС России оштрафовала МТС на 100 тыс. руб. за рекламный видеоролик тарифа «МТС Планшет» 2
09.04.2012 «Ростелеком» распространял рекламу антивирусного ПО без согласия абонента 2
03.12.2010 АРОС выступила за ужесточение законов против спама 1
16.11.2010 УФАС активизирует контроль за рекламой в интернете 3
31.08.2010 «Билайн» покупает организатора скандальной SMS-лотереи 1

Публикаций - 60, упоминаний - 95

Федеральный закон 38-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
Google LLC 7177 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Google Russia - Гугл Россия 48 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Facebook 3768 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Google Ireland Limited 2 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Samsung Electronics 5730 1
Витрина ТВ - Vitrina TV 2 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 2 1
I-Free 71 1
eBay Inc 534 1
Wildberries 128 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Avito - Авито 171 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Согласие СК 44 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
iHerb - маркетплейс 12 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Правительство РФ 2208 3
Президент Российской Федерации 1442 3
Правительство Пермского края 15 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 2
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 2
Администрация Смоленской области 19 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Управление федеральной антимонопольной службы по Курской области - Курское УФАС 1 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 5 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет по экологии и охране окружающей среды 1 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Президент США 105 1
ФГАУ Военный инновационный технополис ЭРА 3 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Мосгордума - Московская городская Дума 55 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
ЛДПР 69 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google Android 10751 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
Яндекс.Директ 91 1
Samsung Galaxy 345 1
ЭОС Дело СЭД 625 1
Drom.ru 7 1
ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 1 1
Путин Владимир 1828 2
Левин Леонид 83 2
Черкасов Кирилл 1 1
Дорохина Юлия 42 1
Морошкин Александр 106 1
Долгов Алексей 1 1
Яковицкий Андрей 1 1
Степанов Александр 15 1
Жаров Александр 165 1
Бельская Яна 9 1
Субботин Вадим 11 1
Власов Василий 1 1
Маринин Сергей 1 1
Боярский Сергей 16 1
Нилов Ярослав 2 1
Лавров Олег 1 1
Старовойтов Александр 13 1
Старовойтова Александра 3 1
Миронов Сергей 41 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Россия - Курская область 341 2
Россия - Республика Адыгея 242 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - Орловская область 135 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Амурская область 321 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Украина 3398 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Самарская область 566 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Россия - Краснодарский край 918 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 6
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 4
Федеральное законодательство 254 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Избирательный кодекс города Москвы 1 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации 1 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
Спам - Spam 101 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 1
Региональное законодательство 45 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Россия К - телеканал 9 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Пятница - Телеканал 20 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
The Wall Street Journal 710 1
ТНТ - Телеканал 94 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
НТВ - Телекомпания 164 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Ведомости 259 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
CNews Analytics 1991 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768174, в очереди разбора - 671858.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще