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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 38-ФЗ
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Публикаций - 60, упоминаний - 95
Федеральный закон 38-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
|ЛДПР 69 1
|Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
|Путин Владимир 1828 2
|Левин Леонид 83 2
|Черкасов Кирилл 1 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Морошкин Александр 106 1
|Долгов Алексей 1 1
|Яковицкий Андрей 1 1
|Степанов Александр 15 1
|Жаров Александр 165 1
|Бельская Яна 9 1
|Субботин Вадим 11 1
|Власов Василий 1 1
|Маринин Сергей 1 1
|Боярский Сергей 16 1
|Нилов Ярослав 2 1
|Лавров Олег 1 1
|Старовойтов Александр 13 1
|Старовойтова Александра 3 1
|Миронов Сергей 41 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768174, в очереди разбора - 671858.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768174, в очереди разбора - 671858.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru