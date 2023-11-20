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Федеральный закон 38-ФЗ О рекламе

СОБЫТИЯ


20.11.2023 Против «Яндекса» возбудили дело за недостоверную рекламу

тимонопольная служба (ФАС) завела дело на компанию «Яндекс» за нарушение пункта 4 части 3 статьи 5 «Закона о рекламе» в рекламе подписки «Яндекс.Плюс», пишут РИА «Новости» со ссылкой на сообщен
25.07.2022 Представители ИТ-сообщества создали петицию в поддержку «Авито»

существование в текущем виде. В своем обращении представители ИТ-сообщества отметили, что принятие закона о рекламе и включение в него классифайдов «поставит крест на бизнесе «Авито» и других

15.07.2022 В «Авито» негативно оценили поправки к закону «О рекламе»

Представители «Авито» прокомментировали поправки к федеральному закону «О рекламе», которые сегодня, 15 июля 2022 г., в первом чтении рассмотрит Государственная Дума. Компания назвала инициативу «непродуманной» и «радикальной». Поправки регламентируют создание в Ро
26.06.2019 Google оштрафуют за нарушение российского законодательства

ная антимонопольная служба (ФАС) России признала корпорацию Google виновной в нарушении российского закона о рекламе. Как сообщается на сайте ведомства, рекламная сеть Google AdWords допустила

16.07.2018 Власти обвинили в спаме МТС, «Билайн» и «Мегафон»

ФАС обвиняет операторов Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России сообщило, что сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон» нарушили закон «О рекламе» путем распространения спама с помощью SMS-сообщений. Как поясняет ФАС на своем сайте, жалобы на нежелательную рекламу поступили от самих абонентов — получателей спама. К жалобам прил
13.03.2013 ФАС: МТС рассылает сообщения, игнорируя закон о рекламе

Московское УФАС России установило в действиях МТС нарушение законодательства о рекламе. Как сообщают в антимонопольной службе, МТС осуществляла распространение рекламы следующего содержания: «Последнее напоминание! Всего несколько дней до розыгрыша PORSCHE PANAMERA в Во
20.04.2010 АРОС выступила в поддержку инициативы о запрете автоматической рассылки рекламы на мобильные телефоны

ператоров связи выступила в поддержку инициативы о запрете автоматической рассылки рекламы на мобильные телефоны посредством SMS. Соответствующая норма содержится в проекте поправок к закону № 38-ФЗ «О рекламе», внесенных в Государственную Думу депутатом фракции «Единая Россия» Максимом Коробовым. Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии со статьей 18 закона «
25.07.2008 ФАС возбудила дело в отношении «Соник Дуо» по факту нарушения закона «О рекламе»

УФАС) по Москве и Московской области приняло решение о возбуждении в отношении ЗАО "Соник Дуо" (дочерняя компания ОАО "МегаФон", работает под брендом "МегаФон-Москва") дела по факту нарушения закона "О рекламе" при распространении роликов, рекламирующих тарифные планы "Офисная зона" и "Домашняя зона", сообщает РБК. В июне 2008 г. МГТС подала в ФАС жалобу о несоответствии роликов, рекламирую
18.03.2008 «Интерсвязь» обвиняют в нарушении законодательства о рекламе

Компания "Интерсвязь" обжалует в судебном порядке решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области о нарушении компанией законодательства о рекламе, сообщает Regnum. Напомним, спорная реклама "Интерсвязи" размещалась в интернете и на нескольких телеканалах Челябинска. Так, на стартовой странице сайта компании размещена информация
19.02.2008 СЗТ отстоял рекламу «Авангарда» в суде

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ОАО «Северо-Западный Телеком» о признании недействительным решения УФАС о нарушении ФЗ «О рекламе». Напомним, что 14 сентября 2007 года Решением УФАС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было признано, что в действиях СЗТ как рекламодателя имеются нарушения ч. 7 ст. 5 ФЗ «<
09.06.2007 «Эльдорадо-Запад» оштрафовали за нарушение закона о рекламе

сведений») в виде штрафа. По информации пресс-службы Орловского УФАС, такое решение было принято на основании акта антимонопольного управления, признавшего «Эльдорадо-Запад» нарушившим ст.28 закона «О рекламе» («реклама финансовых услуг»), сообщает РБК. Нарушение выразилось в размещении компанией на фасаде торгового помещения магазина «Эльдорадо» на баннерном полотне наружной рекламы с инф
19.02.2007 Закон "О рекламе" не спас от спама

Вступившая в действие более полугода назад (1 июля 2006 г.) новая редакция российского закона «О рекламе» закрепила принцип «Opt-in». Это значит, что распространять рекламу по сетям электросвязи можно только при наличии предварительного согласия получателя. Ранее действовал принцип «Opt-
01.08.2006 Реклама в Рунете: спама не меньше, водки - больше

вайдер вообще может отказаться предоставлять информацию иначе, чем по требованию суда. В четвертых, закон о рекламе не распространяется на политическую рекламу и на некоммерческие объявления фи
04.07.2006 ФЗ "О рекламе" поможет "АнтиСпаму"?

Рабочая группа проекта «АнтиСпам» направила заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), в котором было указано на ряд случаев нарушения новой редакции ФЗ «О рекламе», запрещающей распространение спама. Согласно пункту 1 статьи 18 новой редакции ФЗ «О рекламе», вступившей в силу с 1 июля 2006 года, «Распространение рекламы по сетям электрос
03.07.2006 Закон о рекламе: спамеров станет меньше?

ям, большая доля заказчиков спама приходится на компании, работающие в сфере туризма и отдыха (14%), предоставляющие услуги по ремонту и переездам (9,3%) и занимающиеся полиграфией (7%). Новый закон «О рекламе», вступивший в силу 1 июля 2006 г., может нанести серьезный удар по компаниям, занимающимся рассылкой спама. Ответственность за подобную деятельность, которая отныне стоит вне закона,
30.06.2006 Webzen и Massive заключили сделку о рекламе

Южнокорейский разработчик онлайновых игр Webzen подписал договор с  недавно приобретенной Microsoft компанией Massive о рекламе в двух новых играх. Это первая рекламная сделка для Webzen, и первое появление Massive на азиатском рынке рекламы видеоигр. Реклама будет размещена в играх «Huxley» и «All Points Bull
13.06.2006 Арбитраж согласился с УФАС о нарушении Tele2 закона "О рекламе"

Арбитражный суд Нижегородской области 13 июня 2006 г. признал законным определение о возбуждении дела по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, вынесенное Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области в отношении компании "Персональные системы связи в регионе" (Tele2, ПССР), сообщает РБК. В п
30.03.2006 Закон "О рекламе" не попал по спамерам

ких и юридических услуг, услуг таможенного брокера, курсов по обучению различным специальностям, а также баз данных ГИБДД, МВД, ФТС, ПФР и др. По мнению заявителя, эти рассылки нарушили положения ФЗ «О рекламе» и других законодательных актов. Недавно представители ФАС сообщили, что «информация, вносимая пользователями почтовых программ в служебные поля отправляемых электронных писем, не отв
20.01.2006 ФАС: "Мобиком-Новосибирск" нарушил законодательство о рекламе

С России, комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы России по Новосибирской области рассмотрела дело в отношении «Мобиком-Новосибирск» («Мегафон») по признакам нарушения законодательства о рекламе, сообщает РБК. Дело было возбуждено по заявлению физического лица в связи с рекламой, распространяемой в газете «Бумеранг» в октябре 2005 года — «Подключись до 1 ноября и получи

10.09.2002 МАП России оштрафовало ОАО "ВымпелКом" за нарушение закона "О Рекламе"

9 сентября 2002 г. состоялось заседание Комиссии МАП России, на котором рассматривалось дело о нарушении ОАО "Вымпелком" Закона "О рекламе". С июля 2002 г. в журнале "Деньги" N28 за 2002 г., на телевидении, на радио и на средствах наружной рекламы в г. Москве распространяется реклама услуг радиосвязи "Би Лайн" (ОАО "Вымп

Публикаций - 272, упоминаний - 310

Федеральный закон 38-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
Yandex - Яндекс 9216 32
МегаФон 10742 24
Google LLC 12688 21
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 16
Microsoft Corporation 25775 15
Telegram Group 2940 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Meta Platforms - Facebook 4621 11
VK - Mail.ru Group 3602 9
Ростелеком 10948 8
Т2 - Т2 Мобайл - ПССР - Персональные системы связи в регионе 6 6
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Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 5
LG Electronics 3735 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 4
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech - Get4Click - Гет Фор Клик 43 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 3
СМС Трафик - SMS Traffic 15 3
МегаФон - Мобиком 230 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Huawei 4676 3
Apple Inc 13154 3
Intel Corporation 12811 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 3
Sony 6739 3
Lenovo Motorola 3566 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
Yahoo! 3726 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 3
Devino Telecom - Девино Телеком 17 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Евросеть 1421 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 6
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Медиаскаут 11 5
ЦИАН - CIAN 192 5
Сбер - СберАвто 38 3
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
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Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 2
Россети Ленэнерго 1699 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
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Телефорум 93 2
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Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 2
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eBay Inc 1640 2
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НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
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