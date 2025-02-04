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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167720
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Минцифры РФ Роскомнадзор РФ ЕРИР Единый реестр интернет-рекламы ЕИС УРИ Eдиная информационная система учета рекламы в интернете



04.02.2025 Сервис «Авито» запустил новый формат рекламы для продавцов 1
17.12.2024 Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране 1
12.12.2024 «ОРД VK» автоматизирует подачу статистики по рекламе «Вконтакте» 2
11.12.2024 В России введен сбор за интернет-рекламу 2
22.10.2024 «Яндекс» поможет блогерам зарабатывать на рекламе 1
22.10.2024 «Яндекс» представил платформу для запуска ритейл-медиа на базе Adfox 1
18.09.2024 Частные телеграм-каналы смогут зарабатывать на рекламе с «Яндексом» 1
11.07.2024 Авторы телеграм-каналов за год заработали с «Яндексом» более 760 млн рублей 1
11.03.2024 Telegram-каналы заработали с «Яндексом» 275 млн рублей 1
12.07.2023 «Яндекс» тестирует продажу рекламы в Telegram 1
12.07.2023 «Яндекс» поможет владельцам Telegram-каналов заработать на рекламе 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
27.06.2023 МТС потратила 371 миллион на рекламную платформу на замену иностранным решениям 2
17.04.2023 Власти собрались штрафовать до 700 тыс. руб. за отсутствие маркировки рекламы в интернете 1
27.02.2023 МТС купил российскую платформу интернет-рекламы 2
18.10.2022 МТС, «Билайн», «Яндекс» и VK помогут властям контролировать интернет-рекламу 2
17.10.2022 «Дочка» МТС утверждена в качестве оператора рекламных данных 1
02.06.2021 Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете 1

Публикаций - 18, упоминаний - 23

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7373 10
Telegram Group 2008 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 4
Google LLC 11796 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 2
Criteo - Критео 16 2
Амбердата - Amberdata - ОРД-А 2 2
Корус Консалтинг ГК 1218 1
Microsoft Corporation 24643 1
Ростелеком 9716 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
8241 1
Ред Софт - Red Soft 711 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 1
АФК Система ПАО 1797 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 119 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
ICL ГК 382 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 273 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games 12 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Meta Platforms 62 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Wemakefab - Вимейкфаб 1 1
Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
iConText Group - Ай Контекст 32 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 975 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 350 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 829 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
МТС Стрим - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Unsplash 794 1
Cotton Club - Коттон Клаб 21 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3336 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 2
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 5 2
Единая Россия - Политическая партия 294 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4760 15
Data monetization - Монетизация данных 1632 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3017 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1957 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12052 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2903 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3756 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6581 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6995 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2128 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2252 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10533 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 911 2
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 333 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5058 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1616 2
Оповещение и уведомление - Notification 4633 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1135 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3736 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12552 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6411 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1097 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3869 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5309 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11393 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5727 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6685 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 235 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 652 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15931 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 4
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 60 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 641 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1057 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 2
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 96 2
Google YouTube - Видеохостинг 2754 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 770 1
Google Android 14022 1
Linux OS 9977 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft Windows 15689 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5203 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Microsoft Office 365 941 1
Microsoft Outlook 1392 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1423 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 132 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Ямб - Я.Онлайн 42 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 16 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Yandex.AppMetrica - АппМетрика - аналитика мобильных приложений 22 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 18 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 189 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 159 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 86 1
ICL IaaP - Infrastructure as a Product Service Automation Tool - Управление ИТ-инфраструктурой как программным продуктом 1 1
X5 Group - X5 EMM - X5 Enterprise Mobility Management 1 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Шадаев Максут 1013 2
Желяпов Виталий 5 2
Солодухова Наталья 3 2
Скорняков Антон 3 2
Делицын Леонид 128 1
Жигарев Сергей 16 1
Рустамов Рустам 415 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Михалев Евгений 89 1
Горелкин Антон 93 1
Семенов Александр 146 1
Хинштейн Александр 142 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Морозов Сергей 59 1
Евтушенков Феликс 28 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Али Максим 10 1
Капленко Валерий 15 1
Николаев Александр 33 1
Добровинский Александр 35 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Ульянов Николай 112 1
Немкин Антон 35 1
Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Александров Александр 70 1
Булгаков Кирилл 104 1
Спирин Антон 61 1
Царев Герман 5 1
Стоянов Алексей 41 1
Мешалкин Ярослав 2 1
Пешехонов Константин 22 1
Мельникова Елена 10 1
Гаврилов Евгений 43 1
Бахтин Дмитрий 17 1
Карпов Роман 61 1
Маркова Светлана 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 2
Беларусь - Белоруссия 5679 2
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 59 2
Европа 21784 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
Узбекистан - Республика 1729 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 14
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1548 9
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 118 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8057 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3492 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10964 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 504 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 488 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4676 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3549 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1957 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8460 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5774 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 364 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7502 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4158 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4886 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1251 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5430 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2258 1
Fashion industry - Индустрия моды 239 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2906 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 158 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1630 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2309 1
Forbes - Форбс 823 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 1
Ведомости 1009 1
Известия ИД 628 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
CNews Инновация года - награда 111 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2428 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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