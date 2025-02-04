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Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1013 2
|Желяпов Виталий 5 2
|Солодухова Наталья 3 2
|Скорняков Антон 3 2
|Делицын Леонид 128 1
|Жигарев Сергей 16 1
|Рустамов Рустам 415 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Михалев Евгений 89 1
|Горелкин Антон 93 1
|Семенов Александр 146 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Морозов Сергей 59 1
|Евтушенков Феликс 28 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Али Максим 10 1
|Капленко Валерий 15 1
|Николаев Александр 33 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Ульянов Николай 112 1
|Немкин Антон 35 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Александров Александр 70 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Спирин Антон 61 1
|Царев Герман 5 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Мешалкин Ярослав 2 1
|Пешехонов Константин 22 1
|Мельникова Елена 10 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Бахтин Дмитрий 17 1
|Карпов Роман 61 1
|Маркова Светлана 32 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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