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«Яндекс» представил платформу для запуска ритейл-медиа на базе Adfox

Интернет-магазины и другие онлайн-бизнесы смогут размещать рекламу партнеров на своих ресурсах и управлять рекламными кампаниями без инвестиций в разработку собственного решения. С помощью платформы на базе Adfox бизнес может монетизировать свой трафик, а его партнеры — повысить узнаваемость брендов и растить продажи товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Запустить и управлять ритейл-медиа можно через единый кабинет. Сейчас в Adfox уже доступны инструменты для управления охватной рекламой товаров и брендов с таргетингами, аналитикой и отчетностью.

В 2025 г. появятся инструменты для перфоманс-продвижения (Sponsored Ads) товаров в поиске по интернет-магазину, каталоге товаров, их карточках и корзине. У ритейлеров появится возможность подключить рекламный кабинет для своих партнеров, позволяющий запускать и анализировать рекламные кампании.

«Ритейл-медиа — это быстрорастущий сегмент рекламной индустрии. По данным АРИР, ее объем в России за прошлый год вырос более чем в три раза. Мы использовали многолетнюю экспертизу рекламных технологий «Яндекса», чтобы помочь ритейлерам найти новые точки роста: рекламная монетизация может дать существенный вклад в рост выручки площадок. Это только первый шаг, и дальше мы продолжим развивать платформу для ритейл-медиа на базе Adfox», — сказал Антон Огай, руководитель партнерских сервисов рекламной сети «Яндекса».

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техника

На платформе для запуска ритейл-медиа доступен широкий выбор форматов. Например, карусель из нескольких видов товаров, видеобаннер и брендирование отдельных страниц. Также платформа предоставляет гибкие возможности таргетинга: соцдем, география, сегменты «Яндекс Метрики», AppMetrica и по собственным данным ритейлера. Это помогает не только точно попадать в целевую аудиторию, но и персонализировать рекламные предложения.

Adfox позволяет получать прозрачную отчетность по кампаниям и делиться этой информацией с партнерами-рекламодателями. На платформе также есть возможность автоматически маркировать кампании в соответствии с законом «О рекламе» и передавать данные в ЕРИР.

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