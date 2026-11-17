Число кибератак мошенников с использованием поддельных платформ для оплаты игр за последние два года выросло вдвое в пересчете на одного человека. Средняя сумма, которую злоумышленники пытались похитить, увеличилась в 2,3 раза и составила 4,8 тыс. руб. Под предлогом возврата денег за неполученные игры и подписки злоумышленники могут попытаться повторно списать со счета жертвы такую же сумму, предупреждают эксперты по кибербезопасности.

Рост мошенничества в игровой сфере

Кибератаки мошенников на российских геймеров выросли вдвое с 2024 г., сообщил «Ведомостям» руководитель по развитию безопасной среды для клиентов «Т-Банка» Алексей Кузнецов. Тренд набирает обороты на фоне отказа от релизов на физических носителях и ухода официальных дистрибуторов.

По данным «Т-Банка», средний размер средств, которые злоумышленники пытались похитить у жертв, увеличился в 2,3 раза и достиг 4,8 тыс. руб., сообщил эксперт. Точные данные о количестве подобных ИТ-инцидентов Кузнецов не привел.

Все чаще применяется схема, при которой мошенники создают фишинговый ресурс, полностью имитирующий интерфейс платформы Steam. При попытке входа на такой сайт преступники перехватывают доступ к игровому аккаунту. Затем они связываются с жертвой в Discord, представляясь сотрудниками технической поддержки. Мошенники сообщают о якобы взломе аккаунта и убеждают установить фейковое приложение Steam Guard для якобы «защиты» и очистки телефона. Реальный Steam Guard - это ИТ-система двухфакторной аутентификации в официальном приложении Steam. Однако предлагаемое злоумышленниками программное обеспечение (ПО) представляет собой программу удаленного доступа (RAT-троян). Как только пользователь открывает банковское приложение, вредонос передает управление смартфоном аферистам, после чего они получают полный доступ к счетам и выводят деньги.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Мошенники используют фишинговые копии Steam и Discord и крадут в среднем почти 5 тысяч рублей у геймеров в России

Другая распространенная схема - создание поддельного сайта или Telegram-бота, через который якобы можно пополнить аккаунт Steam с низкой комиссией для россиян либо приобрести подписки PlayStation Plus и Xbox Game Pass. Пользователь переводит средства на указанную карту или кошелек, после чего мошенники прекращают связь и присваивают деньги.

Подобные схемы существовали и раньше, однако ранее они строились на ощущении упущенной выгоды: продавец предлагал товар по заниженной цене в течение ограниченного времени, отмечает аналитик исследовательского отдела Positive Technologies Иван Люкин. В ноябре 2026 г. эти сценарии стали постоянной ИТ-угрозой, с которой может столкнуться любой пользователь.

Дополнительные сценарии

Мошенники традиционно активизируются в периоды релизов долгожданных игр и массовых покупок подписок, сообщает «Ведомостям» представитель Сбербанка. Они создают фишинговые копии игровых онлайн-платформ, перехватывают аккаунты и убеждают установить фейковое приложение якобы для доступа к игре. На деле это программа удаленного доступа, дающая полный контроль над устройством и данными.

При фейковой продаже цифровых товаров - игр и подписок - после оплаты пользователь, не получив покупку, обращается за возвратом. Под этим предлогом мошенники пытаются повторно списать с его счета ту же сумму, указывает старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Мария Синицына. Геймеры представляют привлекательную цель, поскольку это взрослые пользователи, готовые тратить средства на игры, подписки и инвентарь. Если речь идет о детях, у них есть доступ к деньгам родителей, добавляет Синицына. Активность злоумышленников против российских геймеров растет в 2026 г., подтверждают Синицына, Люкин и директор платформы Secure-T (ГК «Солар») Харитон Никишкин. Обе компании фиксируют увеличение популярности фишинговых ресурсов, используемых для кибератак на игроков в России.

Тренд связан в первую очередь с отказом от релизов на физических носителях: геймеры вынуждены приобретать цифровой контент онлайн. После ухода официальных дистрибуторов с российского рынка в 2022 г., как предупреждал CNews, пользователи стремятся обеспечить себе доступ к ИТ-продуктам всеми доступными способами, отмечает Люкин.

Новые подходы

Параллельно злоумышленники разрабатывают новые сценарии. В начале 2026 г. компания по кибербезопасности F6 обнаружила фейковый маркетплейс Zadrotic, на котором предлагались игровые ключи, предметы и валюта для Counter-Strike 2, Standoff 2, Fortnite, Genshin Impact, ключ Grand Theft Auto VI (дата выхода 19 ноября 2026 г.) и других популярных игр, а также подарочные карты, подписки на ChatGPT, Spotify и iTunes. Жертвам предлагали промокод на первую покупку с ограниченным сроком активации, однако после оплаты покупатель ничего не получал. При обращении в «службу поддержки» на том же сайте его убеждали, что произошла «ошибка платежа», и под предлогом возврата пытались повторно списать сумму. Средний ущерб по этой схеме составил 2,3 тыс. руб.

Фишинг и установка удаленного ПО остаются одними из наиболее актуальных схем. Злоумышленники постоянно адаптируют сценарии под текущую новостную повестку, отмечает руководитель центра противодействия электронному мошенничеству банка Дом.РФ Сергей Харечко. Аналогичные схемы реализуются на регулярной основе в отношении клиентов банков, меняется лишь инфоповод - покупка дешевых авиабилетов, подарков к Новому году, акции «черной пятницы» и другое, подтверждает заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

Рекомендации по защите

Чтобы избежать ловушек, пользователям следует совершать покупки только на проверенных онлайн-площадках, предпочтительно через официальные приложения, советует Синицына. Отсутствие юридической информации продавца (ИНН, ОГРН) является признаком возможного мошенничества. При наличии таких данных их достоверность можно проверить через официальные базы.

Главный тревожный сигнал - предложение установить приложение или предоставить управление устройством ради «защиты аккаунта», подчеркивает Никишкин. Также следует игнорировать слишком явные и невероятные предложения в игровых чатах, авторы которых требуют немедленной реакции («только сейчас», «через 15 минут будет поздно»), рекомендует Плешков. Не стоит вводить данные банковской карты, адрес электронной почты и другие персональные сведения на сайтах, которые посещаете впервые, предупреждает Синицына.