Получите все материалы CNews по ключевому слову
Yande AdFox система управления рекламой в интернете
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Yande AdFox и организации, системы, технологии, персоны:
|Пасынков Никита 3 3
|Глейзер Лев 28 2
|Спивак Сергей 11 2
|Попов Дмитрий 35 2
|Омельницкий Борис 9 2
|Овчинников Борис 129 1
|Сатин Дмитрий 23 1
|Яковлев Егор 19 1
|Баскакова Виктория 1 1
|Хаёров Михаил 5 1
|Качмар Дмитрий 2 1
|Назаров-Бруни Олег 3 1
|Видяев Станислав 1 1
|Попов Антон 3 1
|Гришкина Наталья 1 1
|Митяева Дареджан 2 1
|Шинкевич Екатерина 1 1
|Мороз Наталья 1 1
|Хандурова Татьяна 1 1
|Огай Антон 2 1
|Савков Леонид 32 1
|Матвеева Татьяна 107 1
|Делицын Леонид 133 1
|Соловьев Алексей 93 1
|Филатов Леонид 7 1
|Мелкумова Ася 17 1
|Чернышов Андрей 15 1
|Ковалева Наталья 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155412 12
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45421 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2126 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398049, в очереди разбора - 732471.
Создано именных указателей - 185307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.