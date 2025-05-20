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Envybox Энвибокс CallbackKiller

Envybox - Энвибокс - CallbackKiller

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 3 000 000 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 3 000 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Коммуникационные сервисы «Телфин» и Envybox увеличили число заявок колл-центра RocketCall на 60% 1
11.07.2022 Сервисы «Телфин» и EnvyCRM автоматизируют до 95% телеком-задач 1
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Envybox и организации, системы, технологии, персоны:

Let's Encrypt - удостоверяющий центр 14 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Meta Platforms - Facebook 4464 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 833 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 7 1
RedHelper 19 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 31 1
Google LLC 11938 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 316 1
GlobalSign - удостоверяющий центр 17 1
Telegram Group 2193 1
1С-Битрикс - Bitrix 593 1
Cloudflare 117 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4126 1
8449 1
X Corp - Twitter 2879 1
ЛайфТелеком - Телфин 226 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 993 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 173 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон 292 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 775 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1911 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4883 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10780 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5285 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7036 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4138 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 989 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16333 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2985 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4575 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1213 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10597 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1122 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24888 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8286 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 18 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 190 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 104 1
Joomla CMS 87 1
Рунити - Рег.ру - Рег.сайт - REG.Site - сервис создания сайтов на базе Wordpress 11 1
cPanel - панель управления веб-хостингом 15 1
Google AdSense 117 1
CallbackHunter 1 1
Envybox - EnvyCRM 2 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 283 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 299 1
WordPress Foundation - WordPress 229 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 140 1
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 44 1
Google YouTube - Видеохостинг 2808 1
Хаёров Михаил 5 1
Молчанов Алексей 5 1
Павлов Иван 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 904 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 132 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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