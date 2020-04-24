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MarTech Telemarketing Телемаркетинг

MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.04.2020 Телемаркетинг «Ростелекома» переведен на платформу Naumen Contact Center

«Ростелеком» в короткие сроки перевел на удаленную работу более 900 специалистов службы телемаркетинга по всей России. Для организации дистанционной работы были задействованы технологии Naumen. Инженеры Naumen совместно со специалистами «Ростелекома» проработали несколько решений

21.02.2019 «Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center

ло довольно сложно, а в «Ростелекоме» уже давно задумались о внедрении элементов геймификации – соревнования между площадками. В связи с этим была поставлена задача – унифицировать процесс исходящего телемаркетинга на базе единого продукта. На этапе выбора платформы был проведен тендер. Помимо отечественных разработок в нем участвовали два решения на базе Avaya. Конкурсная процедура сопрово
15.05.2018 «Стэп Телемаркетинг» включен в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России

«Стэп Лоджик», российский сетевой и системный интегратор, сообщил о включении программного продукта «Стэп Телемаркетинг» в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России. Решение предназначено для автоматизации бизнес-процессов исходящего оповещения в контакт-центрах, построенных на базе платфо
23.01.2015 «Восточный Экспресс Банк» совместно с Tieto внедрил систему телемаркетинга

Компания Tieto и «Восточный Экспресс Банк» совместно выполнили проект по внедрению системы телемаркетинга для оптимизации работы call-центра и повышения качества обслуживания клиентов при решении задач розничного маркетинга. Об этом CNews сообщили в Tieto. В рамках проекта была реали
22.12.2014 Новосибирский центр телемаркетинга «МегаФон» оптимизировал работу операторов с помощью решения «Астерос»

Компания «Астерос Консалтинг» и федеральный центр телемаркетинга «МегаФон» в Новосибирске оценили первые результаты проекта по внедрению решени
27.02.2003 AT&T создаст "черный список" телемаркетинга

азванием "Не звонить" откроется летом этого года, регистрация в ней будет обязательной для агентств телемаркетинга. Телемаркетинг стал настоящей проблемой для многих американцев, вынужденных ус
16.09.1999 Новая услуга "Телемаркетинг" компаниии "МТУ-Информ"позволяет проводить различные телефонные опросы любой аудитории в любой точке мира

Компания "МТУ-Информ", коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявила о начале предоставления услуги Телемаркетинг. Эта услуга позволяет проводить различные телефонные опросы любой аудитории в любой точке мира. Опросы проводятся операторами Телефонного Центра "МТУ-Информ", созданного на основе

Публикаций - 167, упоминаний - 177

MarTech и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 752 26
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 22
Ростелеком 10948 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Genesys 216 11
Cisco Systems 5372 10
Microsoft Corporation 25775 10
МегаФон 10742 9
9594 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Telegram Group 2940 6
SAP SE 5601 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 5
1С-Рарус 982 5
Линия24 8 4
Telecom Design 24 4
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 40 4
Аэрофлот - Директ Стар - Direct Star - ранее Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 29 4
Yandex - Яндекс 9216 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 4
Google LLC 12690 4
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 4
Oracle Siebel Systems 519 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 64 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Oracle Corporation 7074 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 3
Neoflex - Неофлекс 257 3
Neuro.net - Нейро 22 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
ВТБ - Почта Банк 514 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Ингосстрах СПАО 478 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Согласие СК - Согласие-Вита 47 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 4
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 4
Автомир ГК 43 4
Бизнес кар СП 20 4
Связной ГК 1401 4
Альфа-Банк 1979 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
Миэль ГК 38 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 3
Русский стандарт Банк 509 3
Группа Самолет 106 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 3
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 5 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 20 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 109
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 37
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 35
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 34
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 30
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Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 6
1С:CRM 80 6
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 5
Microsoft Dynamics CRM 564 5
Microsoft Dynamics 1197 5
Avaya Proactive Contact 14 5
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 4
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 4
Avaya Call Center 5 4
Microsoft Office 4170 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Avaya Aura 124 4
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 4
Астерос Бизнес Контакт 29 3
Genesys Inbound Voice 7 3
Genesys Outbound Voice - Genesys Outbound Predictive - Genesys Outbound Engagement - Genesys Outbound IVR 10 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Apple iPhone 6 4861 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 3
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 73 2
ELMA 365 Low-code BPM 184 2
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InterSystems Cache 144 2
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Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 2
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Avaya Conversant IVR - Avaya Conversant Interactive Voice Response System 8 2
Линия24 - Базовый ЦОВ 3 2
Rakuten Viber 665 2
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Microsoft Outlook 1506 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Садовский Алексей 12 4
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Николаев Константин 17 4
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Краснова Анна 6 4
Скляров Евгений 7 4
Курбакова Людмила 5 4
Анохина Евгения 6 4
Даньшина Елена 4 4
Атясова Светлана 5 4
Попов Сергей 166 4
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Кузнецов Александр 162 4
Сорокин Алексей 16 4
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Строгалин Алексей 3 3
Мякишева Марина 84 3
Сухова Ольга 4 3
Баукова Наталья 10 3
Анисимова Ольга 5 3
Тугина Елена 3 3
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Усевич Мария 6 2
Бессарабский Алексей 29 2
Гусев Алексей 19 2
Солнцев Михаил 8 2
Кречетов Николай 25 2
Муромец Юлия 28 2
Алексеев Евгений 17 2
Уютов Вячеслав 5 2
Ларина Ирина 6 2
Мруз Сергей 3 2
Бирюков Павел 3 2
Митин Павел 2 2
Истомина Татьяна 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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