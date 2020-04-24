Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MarTech Telemarketing Телемаркетинг
Публикаций - 85, упоминаний - 89
MarTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2296 1
|Зайцев Андрей 42 3
|Бяков Сергей 2 2
|Исанин Антон 9166 2
|Савцов Игорь 28 1
|Чудаев Георгий 2 1
|Алимбеков Саид 6 1
|Смирнова-Крелль Оксана 51 1
|Гольдберг Юлий 17 1
|Орлова Татьяна 12 1
|Филиппская Екатерина 5 1
|Теленков Андрей 23 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Агафонова Наталия 39 1
|Демидов Василий 1 1
|Валчев Стоян 48 1
|Буйницкий Егор 2 1
|Прохоров Фёдор 81 1
|Перминов Леонид 9 1
|Ченцов Денис 1 1
|Ржавин Георгий 5 1
|Борис Альберт 7 1
|Богаченко Александр 9 1
|Беляева Марина 1 1
|Горьков Игорь 19 1
|Васильев Григорий 38 1
|Ким Наталья 2 1
|Креховецкий Александр 1 1
|Скляров Евгений 5 1
|Анисимова Ольга 5 1
|Краснова Анна 6 1
|Денисова Наталья 7 1
|Николаев Константин 10 1
|Буланкин Сергей 12 1
|Баукова Наталья 10 1
|Левин Владимир 12 1
|Сухова Ольга 4 1
|Бояринов Андрей 17 1
|Гутиков Алексей 1 1
|Строгалин Алексей 3 1
|Бахвалов Андрей 18 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3391 1
|Gartner 3300 1
|500 Startups 4027 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180281, в очереди разбора - 975838.
Создано именных указателей - 73981.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180281, в очереди разбора - 975838.
Создано именных указателей - 73981.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru