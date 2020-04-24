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MarTech Telemarketing Телемаркетинг



24.04.2020 Телемаркетинг «Ростелекома» переведен на платформу Naumen Contact Center
21.02.2019 «Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center
15.05.2018 «Стэп Телемаркетинг» включен в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России
23.01.2015 «Восточный Экспресс Банк» совместно с Tieto внедрил систему телемаркетинга
22.12.2014 Новосибирский центр телемаркетинга «МегаФон» оптимизировал работу операторов с помощью решения «Астерос»
27.02.2003 AT&T создаст "черный список" телемаркетинга
16.09.1999 Новая услуга "Телемаркетинг" компаниии "МТУ-Информ"позволяет проводить различные телефонные опросы любой аудитории в любой точке мира

Публикаций - 85, упоминаний - 89

MarTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Avaya Inc - Avaya СНГ 967 9
Genesys 198 6
Naumen - Наумен 458 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8415 5
Cisco Systems 4713 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6450 3
Астерос - Asteros 617 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7673 3
Microsoft Corporation 22446 3
Neoflex - Неофлекс 162 3
Telecom Design 23 3
Oracle - Sun Microsystems 2175 2
Yandex - Яндекс 4977 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8745 2
Dynatrace 55 2
IBM - International Business Machines Corp 8920 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 151 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 292 2
Softline - Софтлайн 1862 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 120 2
SAP SE 4567 2
Стэп лоджик - Step Logic 125 2
Pega - Pegasystems 32 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 180 2
Линия24 8 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 2
Нейронные сети ООО 424 2
Teleperformance 23 2
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 64 2
SEQ - SEC Consult Services 1395 1
Ситилинк - Citilink 258 1
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 517 1
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 304 1
AMD - Advanced Micro Devices 3651 1
TietoEVRY - Tieto 128 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 69 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1458 1
WaveAccess - ВейвАксесс 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5168 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 4
Восточный Банк 227 2
Открытие ФК 2582 2
Почта Банк 319 2
МКБ - Московский кредитный банк 326 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 85 2
Совкомбанк ПАО 170 2
Альфа-Банк 1464 2
Бинбанк 190 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 1
Восток-Запад - EWS Holding 29 1
ВТБ - ВТБ24 655 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 69 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 100 1
Согласие СК 1026 1
Capital One 17 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 89 1
ПГК - Первая грузовая компания 117 1
Русский стандарт Банк 368 1
Техносила - СервисТрейд 238 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 1
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 59 1
РосЕвроБанк 61 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 1
Банк Зенит 214 1
Локо-Банк 32 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1680 1
Связной Банк 88 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 74 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 59 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 146 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 33 1
Европейский пенсионный фонд - Европейский НПФ 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2097 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2037 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 538 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1228 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3237 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 1
Музей-усадьба Архангельское 17 1
Правительство РФ 8019 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1442 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2151 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12390 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1313 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы 1302 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2296 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3110 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 43695 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18782 7
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 6520 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 28246 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 774 7
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 398 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10946 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3215 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1939 5
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки 3144 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2163 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3895 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1862 4
Омниканальность - Omni channel 203 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 4516 4
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 6209 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5314 4
Website - Вебсайт 8484 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5281 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6412 4
ЦОВ - Центр обработки вызовов 267 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1469 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5147 3
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 3943 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1011 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3969 3
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5030 3
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1952 2
Naumen Contact Center - Naumen Phone 112 4
Oracle Siebel CRM 207 3
Asterisk 70 3
Apple iPhone 6 2358 2
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 2
Avaya Proactive Contact 14 2
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 44 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 2
Microsoft Dynamics CRM 524 2
Avaya Call Management System - Avaya CMS 24 2
Совкомбанк Халва 15 1
Broadcom - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 68 1
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 85 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 25 1
Pure Storage Evergreen - СХД 23 1
SAS Event Stream Processing 9 1
Genesys PureEngage 7 1
Microsoft SharePoint Server 600 1
FlexSoft - FXL Платформа 33 1
Avaya Aura Application Enablement Services 4 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 1
Software AG - ARIS Platform 162 1
LG 75SM99 2374 1
ЦБ РФ ЕТКБС - Единая телекоммуникационная сеть Банка России 2 1
Шторм Технологии - Cascana.Customer Engagement Center 5 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 3657 1
Стэп Лоджик - Стэп Телемаркетинг 2 1
Астерос Бизнес Контакт 14 1
Naumen NauDoc 25 1
OmniNet - Omnitracker 56 1
Naumen CRM 23 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 29 1
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 130 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 311 1
Naumen SoftPhone 8 1
Ростелеком ЕИССД - Единая интернет-система сервиса дистрибуции - EISSD.rt.ru 1 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 303 1
Google Android 11926 1
Microsoft Exchange Server 375 1
Зайцев Андрей 42 3
Бяков Сергей 2 2
Исанин Антон 9166 2
Савцов Игорь 28 1
Чудаев Георгий 2 1
Алимбеков Саид 6 1
Смирнова-Крелль Оксана 51 1
Гольдберг Юлий 17 1
Орлова Татьяна 12 1
Филиппская Екатерина 5 1
Теленков Андрей 23 1
Шершнев Георгий 14 1
Агафонова Наталия 39 1
Демидов Василий 1 1
Валчев Стоян 48 1
Буйницкий Егор 2 1
Прохоров Фёдор 81 1
Перминов Леонид 9 1
Ченцов Денис 1 1
Ржавин Георгий 5 1
Борис Альберт 7 1
Богаченко Александр 9 1
Беляева Марина 1 1
Горьков Игорь 19 1
Васильев Григорий 38 1
Ким Наталья 2 1
Креховецкий Александр 1 1
Скляров Евгений 5 1
Анисимова Ольга 5 1
Краснова Анна 6 1
Денисова Наталья 7 1
Николаев Константин 10 1
Буланкин Сергей 12 1
Баукова Наталья 10 1
Левин Владимир 12 1
Сухова Ольга 4 1
Бояринов Андрей 17 1
Гутиков Алексей 1 1
Строгалин Алексей 3 1
Бахвалов Андрей 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 107341 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33593 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45622 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12346 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2034 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12484 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 2
Европа 11813 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 2
Казахстан - Республика 4448 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3043 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 648 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 69 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1301 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1421 2
Россия - СФО - Новосибирск 3256 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 274 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5405 1
Грузия 1057 1
Украина 6157 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1196 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 949 1
Беларусь - Белоруссия 3494 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 353 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 219 1
Америка 2003 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2166 1
Европа Восточная 2921 1
Россия - СФО - Кемеровская область 672 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2186 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2160 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1007 1
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 421 1
Россия - Сибирь 1542 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1601 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 921 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1041 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 15343 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16809 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16774 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4160 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3933 4
Страхование - Страховое дело 1684 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2241 3
Человеческий фактор 1035 3
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