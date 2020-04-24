MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг

«Ростелеком» в короткие сроки перевел на удаленную работу более 900 специалистов службы телемаркетинга по всей России. Для организации дистанционной работы были задействованы технологии Naumen. Инженеры Naumen совместно со специалистами «Ростелекома» проработали несколько решений

«Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center ло довольно сложно, а в «Ростелекоме» уже давно задумались о внедрении элементов геймификации – соревнования между площадками. В связи с этим была поставлена задача – унифицировать процесс исходящего телемаркетинга на базе единого продукта. На этапе выбора платформы был проведен тендер. Помимо отечественных разработок в нем участвовали два решения на базе Avaya. Конкурсная процедура сопрово