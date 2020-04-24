Получите все материалы CNews по ключевому слову
MarTech Telemarketing Телемаркетинг
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|24.04.2020
|
Телемаркетинг «Ростелекома» переведен на платформу Naumen Contact Center
«Ростелеком» в короткие сроки перевел на удаленную работу более 900 специалистов службы телемаркетинга по всей России. Для организации дистанционной работы были задействованы технологии Naumen. Инженеры Naumen совместно со специалистами «Ростелекома» проработали несколько решений
|21.02.2019
|
«Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center
ло довольно сложно, а в «Ростелекоме» уже давно задумались о внедрении элементов геймификации – соревнования между площадками. В связи с этим была поставлена задача – унифицировать процесс исходящего телемаркетинга на базе единого продукта. На этапе выбора платформы был проведен тендер. Помимо отечественных разработок в нем участвовали два решения на базе Avaya. Конкурсная процедура сопрово
|15.05.2018
|
«Стэп Телемаркетинг» включен в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России
«Стэп Лоджик», российский сетевой и системный интегратор, сообщил о включении программного продукта «Стэп Телемаркетинг» в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России. Решение предназначено для автоматизации бизнес-процессов исходящего оповещения в контакт-центрах, построенных на базе платфо
|23.01.2015
|
«Восточный Экспресс Банк» совместно с Tieto внедрил систему телемаркетинга
Компания Tieto и «Восточный Экспресс Банк» совместно выполнили проект по внедрению системы телемаркетинга для оптимизации работы call-центра и повышения качества обслуживания клиентов при решении задач розничного маркетинга. Об этом CNews сообщили в Tieto. В рамках проекта была реали
|22.12.2014
|
Новосибирский центр телемаркетинга «МегаФон» оптимизировал работу операторов с помощью решения «Астерос»
Компания «Астерос Консалтинг» и федеральный центр телемаркетинга «МегаФон» в Новосибирске оценили первые результаты проекта по внедрению решени
|27.02.2003
|
AT&T создаст "черный список" телемаркетинга
азванием "Не звонить" откроется летом этого года, регистрация в ней будет обязательной для агентств телемаркетинга. Телемаркетинг стал настоящей проблемой для многих американцев, вынужденных ус
|16.09.1999
|
Новая услуга "Телемаркетинг" компаниии "МТУ-Информ"позволяет проводить различные телефонные опросы любой аудитории в любой точке мира
Компания "МТУ-Информ", коммерческий оператор телефонной связи Москвы, объявила о начале предоставления услуги Телемаркетинг. Эта услуга позволяет проводить различные телефонные опросы любой аудитории в любой точке мира. Опросы проводятся операторами Телефонного Центра "МТУ-Информ", созданного на основе
MarTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Садовский Алексей 12 4
|Буланкин Сергей 12 4
|Николаев Константин 17 4
|Денисова Наталья 8 4
|Краснова Анна 6 4
|Скляров Евгений 7 4
|Курбакова Людмила 5 4
|Анохина Евгения 6 4
|Даньшина Елена 4 4
|Атясова Светлана 5 4
|Попов Сергей 166 4
|Зайцев Андрей 50 4
|Кузнецов Александр 162 4
|Сорокин Алексей 16 4
|Граборов Антон 26 4
|Строгалин Алексей 3 3
|Мякишева Марина 84 3
|Сухова Ольга 4 3
|Баукова Наталья 10 3
|Анисимова Ольга 5 3
|Тугина Елена 3 3
|Ким Дмитрий 73 3
|Козлов Михаил 182 3
|Теплицкий Дмитрий 88 3
|Соколюк Валерий 31 2
|Саушкин Олег 31 2
|Зайцев Николай 32 2
|Усевич Мария 6 2
|Бессарабский Алексей 29 2
|Гусев Алексей 19 2
|Солнцев Михаил 8 2
|Кречетов Николай 25 2
|Муромец Юлия 28 2
|Алексеев Евгений 17 2
|Уютов Вячеслав 5 2
|Ларина Ирина 6 2
|Мруз Сергей 3 2
|Бирюков Павел 3 2
|Митин Павел 2 2
|Истомина Татьяна 4 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
|Faulkner Information Services 100 1
|The Economist 49 1
|ИнформКурьерСвязь 14 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Бизнес Online 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.