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Genesys Outbound Voice Genesys Outbound Predictive Genesys Outbound Engagement Genesys Outbound IVR
Genesys Outbound Voice и организации, системы, технологии, персоны:
|Genesys 208 9
|Cisco Systems 5139 1
|Oracle Corporation 6742 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
|KPMG 258 1
|AMT Group - АМТ-Груп 358 1
|Intel CCG - Intel Client Computing Group 30 1
|AudioCodes - Айдиокоудз Русс 34 1
|Altuera - Альтуэра 19 1
|ССК Консалтинг 1 1
|Буйницкий Егор 3 2
|Чудаев Георгий 2 1
|Поляков Виталий 2 1
|Денисова Наталья 8 1
|Погорелова Наталья 6 1
|Маслова Маргарита 4 1
|Валиев Рустам 1 1
|Вишняков Артем 1 1
|Ирге Татьяна 3 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 705 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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