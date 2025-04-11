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Genesys Outbound Voice Genesys Outbound Predictive Genesys Outbound Engagement Genesys Outbound IVR



11.04.2025 Банк «Урал ФД» автоматизировал процесс взыскания просроченной задолженности розничных клиентов с помощью FIS Collection 1
25.03.2021 Стратегия маршрутизации обращений как инструмент повышения лояльности клиента 2
11.01.2016 Грузоперевозчик ПЭК: итоги четырех лет эксплуатации решения Genesys 1
09.11.2015 Как Московский кредитный банк повысил эффективность продаж на 46% и улучшил качество обслуживания 1
09.11.2015 Как измерить эффективность клиентского сервиса 1
02.02.2015 Как «СОГАЗ» сократил количество потерянных звонков в несколько раз 1
17.12.2014 Решения Genesys позволили сократить расходы на операторов в 3–3,5 раза 3
16.12.2014 Технологии Genesys помогли быстрому росту контакт-центра Front Line 2
19.11.2014 Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу контактного центра на базе используемого ПО Genesys 2
16.10.2012 «АМТ-Груп» расширила функциональность контакт-центра Quelle 1

Публикаций - 10, упоминаний - 15

Genesys Outbound Voice и организации, системы, технологии, персоны:

Genesys 208 9
Cisco Systems 5139 1
Oracle Corporation 6742 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
KPMG 258 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 30 1
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 34 1
Altuera - Альтуэра 19 1
ССК Консалтинг 1 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
МКБ - Московский кредитный банк 567 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 77 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4073 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8249 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6954 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24776 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 4
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 687 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10466 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31418 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 879 3
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2061 3
Маршрутизация - Routing 510 3
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 357 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8584 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 998 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4421 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24545 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12912 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5182 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10707 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 549 2
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 224 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5560 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11602 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15997 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2742 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12760 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 222 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2943 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30243 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3341 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11378 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 305 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2057 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12157 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4085 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17269 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5690 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10289 1
Genesys Inbound Voice 7 7
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 20 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 2
Genesys Routing - Genesys Predictive Routing 4 2
Genesys Voice Platform 10 2
Genesys Agent Desktop 3 2
Genesys SIP 6 2
Genesys Info Mart 3 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 265 1
Genesys Interaction Analytics - Genesys IWS - Genesys Interaction Workspace 6 1
Genesys Web Engagement - Genesys Web Callback - Genesys Web Chat 3 1
Genesys Mobile Engagement 3 1
Genesys StatServer 1 1
Genesys Email - Genesys eServices 3 1
Genesys Self-Service 1 1
Genesys Reporting and Analytics 1 1
Genesys Proactive Engagment - Genesys Proactive Customer Communications 6 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Genesys IPCC - Genesys Enterprise IP Contact Center - Genesys Call Center - Genesys Contact Center Modernization - Genesys Open IP Contact Center 9 1
Буйницкий Егор 3 2
Чудаев Георгий 2 1
Поляков Виталий 2 1
Денисова Наталья 8 1
Погорелова Наталья 6 1
Маслова Маргарита 4 1
Валиев Рустам 1 1
Вишняков Артем 1 1
Ирге Татьяна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 5
Казахстан - Республика 5605 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 2
Беларусь - Белоруссия 5774 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 1
Украина 7648 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3122 1
Украина - Киев 1128 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1494 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17665 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 922 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1593 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 600 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 855 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1401 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5873 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24511 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1105 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1931 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7082 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 830 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2471 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5927 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51996 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13886 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2908 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10026 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2227 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2783 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7832 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7941 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2724 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2781 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 522 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2150 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 131 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29711 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 705 2
Genesys University 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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