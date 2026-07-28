Индексная книга (каталог) CNews*
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Росреестр ВЦТО Ведомственный центр телефонного обслуживания
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 10
Росреестр ВЦТО и организации, системы, технологии, персоны:
|ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
|Сапельников Сергей 109 2
|Рыбинская Елизавета 15 2
|Войтова Елена 9 2
|Петренко Андрей 4 1
|Вишняков Сергей 3 1
|Попенко Сергей 1 1
|Виссарионов Сергей 1 1
|Салмин Павел 1 1
|Дзядзя Лариса 8 1
|Стрельникова Светлана 11 1
|Богачева Катерина 8 1
|Шафранская Анна 1 1
|Солодовников Денис 108 1
|Франтов Роман 14 1
|Городилов Михаил 18 1
|Садовский Алексей 12 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Макаров Станислав 118 1
|Осокина Полина 25 1
|Ромашин Максим 5 1
|Аниканов Вадим 21 1
|Буланкин Сергей 12 1
|Мельников Юрий 11 1
|Бурихин Андрей 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.