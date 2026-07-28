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Росреестр ВЦТО Ведомственный центр телефонного обслуживания

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Росреестр реализует пилотный проект по внедрению ИИ на основе опыта Аппарата Правительства 1
02.08.2016 Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра повышает качество обработки вызовов 2
26.11.2014 ИТ-поставщик Росреестра не дождался оплаты за 2,5 года работы и объявил войну 3
22.04.2013 Контакт-центры: технологии, бизнес-процессы, аутсорсинг 2
26.10.2012 Контакт-центры завтра: "облака", роботы, работа из дома 2

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Росреестр ВЦТО и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1962 2
Naumen - Наумен 750 2
Genesys 216 2
Такском - Taxcom 255 2
Инпромконсалт 1 1
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BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 171 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
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Finstar Financial Group - Финстар Холдинг - СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 21 1
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Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2335 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26253 4
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4488 3
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9266 2
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