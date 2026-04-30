Click-to-Call

Click to Call («нажми для звонка») — элемент сайта (в его мобильной версии), с помощью которого можно при помощи всего одного клика (тапа) позвонить по указанному номеру телефона. Click to Call — форма общения в интернете, при помощи которой любой посетитель сайта может нажать на определенный элемент (баннер, кнопку, текстовую ссылку) и в онлайн-режиме связаться с представителем определенной компании. Click to Call подразумевает не только голосовую связь через телефон, но и связь через мессенджеры и социальные сети.

«Нажми для звонка» базируется на технологии Request a Call, которая подразумевает, что человек указывает необходимый номер телефона в поле для автоперезвона. Происходит трехсторонняя работа, при которой оператор обеспечивает связь между менеджером компании и ее клиентом.

И автоматический перезвон, и функция «нажми для звонка» оплачивается на стороне компании, которая реализовала это решение на своем проекте. Но в некоторых случаях могут быть исключения.

Сегодня можно увидеть множество вариаций Click to Call. Например, в последних версиях этой функции появилась возможность быстрого соединения не по голосовой связи, а через видеозвонок.

Преимущества Click to Call

Главный плюс функции Click to Call заключается в том, что можно максимально быстро связаться с определенным человеком без необходимости ввода телефонного номера или любых других контактов. Чаще всего подобное решение встречается на сайтах, но его внедряют также и в мобильные приложения, рассылки по электронной почте, каналы на видеохостингах и т. д.

Если говорить о функции Click to Call для мобильных устройств, то ее пользователи избавляются от необходимости копировать номер в буфер обмена, вставлять его в меню набора номера и т. д. С необходимым человеком можно связаться буквально за один клик, что намного проще и быстрее альтернативного варианта.

