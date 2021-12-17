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Oracle RightNow CX Suite RightNow Technologies

СОБЫТИЯ

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17.12.2021 Oracle готовит крупнейшее поглощение в своей истории. Покупка Sun покажется мелкими расходами 1
28.07.2016 Oracle покупает поставщика облачных приложений NetSuite за $9,3 млрд 1
23.05.2014 Главные тренды мирового рынка ПО: облака, онлайн-аналитика и интернет вещей 1
19.12.2013 Кевин Аттард, Марк Ривкин - Мы предлагаем решения для поддержки всего жизненного цикла облака 1
22.10.2013 Oracle предлагает мобильные бизнес-приложений для доступа к критически важным данным 2
09.06.2013 Рынок M&A замер в ожидании новой волны кризиса 1
30.05.2013 Oracle представила новую версию Oracle Service Cloud с поддержкой iPad 3
20.03.2013 Oracle предложила единую платформу для мониторинга и управления социальными взаимодействиями 1
15.03.2013 Доступна новая версия Oracle RightNow Cloud Service 4
26.12.2012 Oracle анонсировала новую версию RightNow CX Cloud Service 5
21.12.2012 Oracle купил разработчика облачного ПО за $871 млн 2
07.06.2012 Ларри Эллисон представил "Облако Oracle" 1
05.06.2012 Интеграция Oracle RightNow CX Cloud Service с Oracle Fusion CRM поможет наладить многоканальное взаимодействие с клиентами 4
23.05.2012 SAP заплатит за поставщика облачных B2B-решений крупнейшую сумму в истории 1
16.03.2012 Oracle расширила возможности своего решения для обслуживания клиентов Oracle RightNow CX 5
14.12.2011 Провайдер по ошибке выложил в Сеть личные данные тысяч клиентов 1
05.12.2011 SAP покупает разработчика «облачных» решений за $3,4 млрд 1
24.10.2011 Oracle купила разработчика облачного ПО за $1,5 млрд 2
28.08.2007 XO Interactive анонсировала решение для контакт-центров 1
02.11.2005 Онлайн-Windows стал реальностью 1
30.08.2005 Рынок CRM, наконец, пошел в рост 2
14.08.2000 Компания-производитель ПО RightNow подала заявку в SEC на первичное размещение акций 3

Публикаций - 23, упоминаний - 45

Oracle RightNow CX Suite и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 18
SAP SE 5601 7
Microsoft Corporation 25775 5
Google LLC 12690 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Salesforce 498 3
Oracle Siebel Systems 519 3
Cisco Systems 5372 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Accenture plc 719 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 1
Kayak 29 1
Oracle - Textura - Latista Technologies - Текстура Восток 4 1
Samsung Electronics 11065 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Apple Inc 13156 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Corporation 12811 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Red Hat 1378 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
AT&T Inc 1726 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
Lenovo Motorola 3566 1
Yahoo! 3726 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
Genesys 216 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
F5 Networks 77 1
China Mobile 436 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Blackstone Group 47 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Air Canada - авиакомпания 16 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Thomas Weisel Partners 44 1
RBC Dain Rauscher Wessels 27 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Island Air 3 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 2
Oracle Taleo Cloud Service 25 7
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 4
Apple iPad 4012 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 3
Oracle NetSuite 39 3
Oracle PeopleSoft 426 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
SAP Ariba 309 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 2
Oracle Fusion ERP 68 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 2
Oracle Applications 90 2
Oracle Social Network - Oracle Social Cloud - Oracle Social Sites Cloud Service - Oracle SRM - Oracle Social Relationship Management - Oracle Social Marketing - Oracle Social Engagement & Monitoring Cloud Service - Oracle Social Intelligence Services 24 2
IBM Kenexa 7 1
Oracle Mobile Suite - Oracle Mobile Platform - Oracle Mobile Security Suite - Oracle Mobile Handheld - Oracle Mobile Laptop 18 1
Oracle Mobile Suite - Oracle ADF Mobile - Oracle Mobile Application Framework 12 1
Oracle Mobile Sales Assistant - Oracle Mobile Field Service - Oracle Retail Mobile POS - Oracle Retail Mobile Point-of-Service 9 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
ByteDance - TikTok 355 1
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Apple - App Store 3109 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Microsoft Azure 1526 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Apache Hadoop 470 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Vap David - Вэп Дэвид 9 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Hurd Mark - Херд Марк 97 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 2
Kleinemeier Michael - Кляйнемайер Майкл 5 1
Nelson Zach - Нельсон Зак 7 1
Pilgrim Timothy - Пилигрим Тимоти 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 1
Ковалев Александр 165 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 1
Kleinemeier Michael - Кляйнмайер Майкл 5 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Jha Rajesh - Джа Раджеш 5 1
Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 1
Dalgaard Lars - Далгард Ларс 2 1
Bittman Tom - Битмен Том 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
США - Калифорния 4829 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Украина 7928 2
Австралия - Алис-Спрингс 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Ирландия - Республика 1051 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Америка - Американский регион 2206 1
Канада 5082 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Нидерланды 3746 1
США - Калифорния - Саннивейл 89 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
США - Монтана 53 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Экономический эффект 1342 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
U.S. FISMA - Federal Information Security Management Act - Федеральный закон США по управлению информационной безопасностью 6 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Sydney Morning Herald 36 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
Gartner - Гартнер 3658 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Fortune Global 500 295 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Forrester Research 834 1
Frost & Sullivan 207 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - AMR Research 48 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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