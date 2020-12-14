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Hurd Mark
Херд Марк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 87, упоминаний - 200
Hurd Mark упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Oracle Corporation 3355 11
|SAP SE 3216 6
|Microsoft Corporation 11110 6
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 4
|IBM 3546 4
|WorkDay 16 2
|Google LLC 7158 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
|Facebook 3766 2
|SAP CIS - САП СНГ 755 1
|AT&T Inc 558 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
|BT Group - British Telecommunications 84 1
|Google DeepMind 14 1
|NCR - National Cash Register 100 1
|Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 1
|Cisco Systems 2044 1
|Micro Focus 26 1
|HP - Hewlett-Packard 891 1
|EDS - Electronic Data Systems 64 1
|HP Inc. 2920 1
|Twitter 2204 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
|VMware 1829 1
|SEC Consult Services 931 1
|Uber Technologies 258 1
|Tesla Motors 241 1
|Square 38 1
|Uber 257 1
|Cushman & Wakefield 5 1
|NYT - The New York Times 509 6
|Bloomberg 785 2
|The Verge - Издание 448 1
|Business Insider 182 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|The Information 39 1
|All Things Digital 156 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
|University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764819, в очереди разбора - 668506.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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