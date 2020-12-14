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Hurd Mark
Херд Марк


14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 2
18.10.2019 Умер гендиректор Oracle Марк Херд 17
12.09.2019 Прибыль Oracle на одну акцию выросла на 11% до $0,63 по GAAP в 1 кв. 2020 финансового года 1
20.06.2019 Oracle нарастила выручку и прибыль за счет облаков 1
18.12.2018 Oracle объявила квартальные финансовые результаты 1
02.11.2018 Разведчики Великобритании и США предлагают правила кибервойны. Хотя никто не будет их соблюдать 3
25.10.2018 Oracle: 60% ИТ-профессий еще не придуманы 6
18.09.2018 Oracle объявила о росте прибыли на одну акцию на 13% 1
04.07.2018 Оracle начал зарплатную войну: Специалистам по искусственному интеллекту там платят $6 млн 2
20.06.2018 Совокупные доходы Oracle выросли на 6% до 39,8 миллиардов долларов в 2018 году 1
20.03.2018 Oracle отчиталась о росте доходов в третьем квартале 2018 финансового года 1
15.12.2017 Доходы Oracle от облачных сервисов увеличились на 44% 2
16.03.2017 Доходы Oracle от сервисов SaaS и PaaS в третьем квартале 2017 года выросли на 73% 1
21.02.2017 Oracle представила 10 облачных прогнозов на 2017 год 3
27.12.2016 Топ-менеджер Oracle уволился из-за Трампа 2
22.09.2016 Oracle: через девять лет 80% ИТ-бюджетов будут тратиться на облака 2
28.07.2016 Oracle покупает поставщика облачных приложений NetSuite за $9,3 млрд 2
01.07.2016 Oracle заплатит HP $3 млрд за отказ поддерживать процессоры Itanium 2
01.06.2016 Oracle может лишиться $3 млрд за отказ от поддержки чужих процессоров 2
23.03.2016 Oracle пошла войной на HP 2
29.10.2015 Глава Oracle рассказал, что будет с его компанией в России и в мире 6
26.10.2015 Oracle и Intel пошли войной на IBM 3
18.12.2014 Доходы Oracle от поставки SAAS, PAAS и IAAS выросли во втором квартале 2015 финансового года на 45% 2
26.11.2014 Стратегия со скрипом: За год HP не удалось нарастить выручку и прибыль 2
06.10.2014 Официально: Hewlett-Packard делится пополам 2
19.09.2014 Доходы Oracle от SAAS и PAAS в первом квартале 2015 финансового года выросли на 32% 1
19.09.2014 Легендарный гендиректор Oracle Ларри Эллисон покинул свой пост 2
29.07.2014 Растут масштабы использования Oracle Engineered Systems в России и странах СНГ 1
17.03.2014 Форум по облачным инновациям Oracle CloudWorld впервые пройдет в Москве 1
19.12.2013 Oracle увеличила прибыль на акцию во втором квартале 2014 финансового года на 5% 1
01.11.2013 Акционеры Oracle урезали рекордную зарплату главы компании Ларри Эллисона 2
17.10.2013 Oracle обновила сервисы Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud 1
19.09.2013 Oracle увеличила прибыль на акцию в первом квартале 2014 финансового года на 14% 1
18.06.2013 Dell и Oracle представят новое инфраструктурное решение на архитектуре x86 2
18.06.2013 Облачные CRM захватили 40% рынка 1
06.06.2013 Oracle открыла новый центр обработки данных в Великобритании 2
15.04.2013 Самые высокооплачиваемые: Сколько заработали за год топы Apple 1
06.03.2013 HP уволит 15 000 сотрудников в 2013 г. 2
05.02.2013 Oracle покупает поставщика IP-оборудования за $1,7 млрд 2
16.01.2013 Oracle: Мы вкладываем миллиарды в облачные сервисы, но не заставляем переходить на них 4

Публикаций - 87, упоминаний - 200

Hurd Mark упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3355 11
SAP SE 3216 6
Microsoft Corporation 11110 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
Apple Inc - Эппл Рус 7713 4
IBM 3546 4
WorkDay 16 2
Google LLC 7158 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Facebook 3766 2
SAP CIS - САП СНГ 755 1
AT&T Inc 558 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Google DeepMind 14 1
NCR - National Cash Register 100 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 1
Cisco Systems 2044 1
Micro Focus 26 1
HP - Hewlett-Packard 891 1
EDS - Electronic Data Systems 64 1
HP Inc. 2920 1
Twitter 2204 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
VMware 1829 1
SEC Consult Services 931 1
Uber Technologies 258 1
Tesla Motors 241 1
Square 38 1
Uber 257 1
Cushman & Wakefield 5 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
MI6 - Military Intelligence - МИ-6 - Секретная разведывательная служба Великобритании 11 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 482 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
Oracle Fusion ERP 16 6
Google Android 10751 5
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 4
Oracle Cloud Platform 151 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
Palm Pre - комуникатор 68 2
Java - Язык программирования 1178 2
Oracle NetSuite ERP 3 2
Oracle VM VirtualBox 94 2
Oracle NetSuite 20 2
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
Oracle Fusion Cloud Applications 31 1
Oracle Fusion ERP Cloud 1 1
Oracle HCM Cloud 14 1
Oracle СУБД 32 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 216 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iOS 5742 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 139 8
Catz Safra Ada - Кац Сафра 17 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Галушкин Олег 168 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Scarlett John - Скарлетт Джон 1 1
Hayden Michael - Хэйден Майкл 4 1
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 15 1
Zettlemoyer Luke - Цеттльмайер Люк 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 24
Россия - Российская федерация - РФ 57483 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Япония 2792 3
США - Кремниевая долина 399 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 2
США - Сиэтл 135 2
США - Орландо 46 1
Канада - Монреаль 30 1
США - Колорадо 55 1
США - Массачусетс 109 1
США - Флорида 143 1
Европа Западная 615 1
США - Остин 57 1
США - Денвер 25 1
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
США - Невада 64 1
Европа 3766 1
Украина 3374 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
США - Сан-Хосе 109 1
США - Техас 223 1
США - Вашингтон 334 1
США - Сан-Франциско 696 1
США - Калифорния 974 1
Северная Америка 1413 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
NYT - The New York Times 509 6
Bloomberg 785 2
The Verge - Издание 448 1
Business Insider 182 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
The Information 39 1
All Things Digital 156 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
IHS iSuppli 274 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
Oracle OpenWorld 36 4
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Ключевых фраз выявлено - 764819, в очереди разбора - 668506.
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