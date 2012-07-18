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Индексная книга (каталог) CNews*
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Eazor Joe Изор Джо

СОБЫТИЯ


18.07.2012 EMC сообщила о новых назначениях в Америке, Европе, Ближнем Востоке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии 1
28.09.2009 HP: Рынок ИТ-услуг возбновит рост в 2010 г. 1
08.12.2008 HP уволил гендиректора поглощенного EDS 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Eazor Joe и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Intel Corporation 12811 2
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
HPE Enterprise Services 58 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Dell EMC 5180 2
Tata Consultancy Services 75 1
NTT Data - Dell Services - Perot Systems 23 1
Oracle Corporation 7074 1
Microsoft Corporation 25775 1
Cisco Systems 5372 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
SAP SE 5601 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Fujitsu 2105 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Hurd Mark - Херд Марк 97 2
Tucci Joe - Туччи Джо 26 1
McDonald Adrian - МакДональд Эдриан 5 1
Rittenmeyer Ronald - Риттенмейер Рональд 2 1
Livermore Ann - Ливемор Энн 10 1
Hanlon John - Ханлон Джон 1 1
Leonard Steve - Леонард Стив 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Новая Зеландия 737 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
Америка - Американский регион 2206 1
Индия - Bharat 5870 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Европа 24964 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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