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Eazor Joe Изор Джо
СОБЫТИЯ
|18.07.2012
|EMC сообщила о новых назначениях в Америке, Европе, Ближнем Востоке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии 1
|28.09.2009
|HP: Рынок ИТ-услуг возбновит рост в 2010 г. 1
|08.12.2008
|HP уволил гендиректора поглощенного EDS 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Eazor Joe и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
|GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
|U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
|Hurd Mark - Херд Марк 97 2
|Tucci Joe - Туччи Джо 26 1
|McDonald Adrian - МакДональд Эдриан 5 1
|Rittenmeyer Ronald - Риттенмейер Рональд 2 1
|Livermore Ann - Ливемор Энн 10 1
|Hanlon John - Ханлон Джон 1 1
|Leonard Steve - Леонард Стив 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.