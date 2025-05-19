Разделы

19.05.2025 Топ-10 технологических трендов на российском рынке систем хранения данных

1. СХД как часть гиперконвергентной инфраструктуры При цифровой трансформации бизнеса, особенно, если речь иде
20.03.2025 Серверные платформы «Рикор» подходят для гиперконвергентных инфраструктур на базе vStack HCP

участвовали серверные платформы «Рикор» 7 серии на базе процессоров Intel Xeon 3 поколения, а также гиперконвергентная платформа виртуализации корпоративного уровня vStack HCP версии 2.3. В рез
20.02.2025 Почему растет спрос на гиперконвергентные системы?

Что дает гиперконвергенция? Гиперконвергентные системы представляют собой интегрированные решения, объ
15.01.2025 Подтверждена совместимость гиперконвергентной платформы на базе продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» с серверами OpenYard

ООО «Р-Платформа» (компания «Росплатформа») и OpenYard объявляют о полной совместимости гиперконвергентной платформы на базе продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище», включая версии ПО, сертифицированные во ФСТЭК, с серверами из корпоративной линейки OpenYard, включенными в рее
23.12.2024 Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным

т дешевле конвергентного. CNews: Кому нужны подобные решения и как их использовать? Евгений Карпов: Гиперконвергенция используется повсеместно, во всех областях. Она нужна всем, кто применяет в
09.12.2024 Гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP и серверы «Гравитон» прошли проверку на совместимость

тель российской вычислительной техники «Гравитон» объявляют о завершении тестирования совместимости гиперконвергентной платформы с серверным оборудованием. Коллаборация производителей — важный

19.08.2024 vStack и «DатаРу» подписали соглашение об OEM-партнерстве и займутся производством гиперконвергентных ПАК

Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации, и «DатаРу», отечественный вендор технологических

31.07.2024 Системный интегратор Crabbit и разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации vStack заключили соглашение о партнерстве

терпрайз-уровня, существующее с 2018 г. Об этом CNews сообщили представители vStack. Предоставление гиперконвергентной платформы vStack отвечает стратегической задаче Crabbit по импортозамещени
03.07.2024 Все будет гиперконвергентно? Разбираемся в новых терминах и подходах

ем для организаций, которым требуется быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям бизнеса. Чем гиперконвергенция отличается от обычной конвергенции Конвергентная инфраструктура (CI) и гипе
17.06.2024 Белорусский облачный провайдер Serverspace запускает создание виртуальных серверов на базе гиперконвергентной платформы vStack

Serverspace, белорусский облачный провайдер, объявил об интеграции услуги создания виртуальных серверов на основе гиперконвергентной платформы vStack. Этот шаг направлен на замену иностранных решений в области виртуализации и предоставления белорусским компаниям конкурентоспособного сервиса мирового уровня
23.04.2024 Разработчик гиперконвергентной платформы vStack и «Системный софт» подписали соглашение о партнерстве

«Системный софт» подписал соглашение о партнерстве с компанией-разработчиком гиперконвергентной платформы виртуализации vStack. Благодаря партнерству с vStack интегратор

23.01.2024 «DатаРу» и «Росплатформа» представят комплексное решение для построения гиперконвергентной платформы

сплатформа» объявили о партнерстве. ИТ-компании представят рынку комплексное решение для построения гиперконвергентной (HCI) платформы, состоящее из продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище»

07.11.2023 Время гиперконвергентных решений: как уйти от классической архитектуры

туализации «Когда появились надежные системы виртуализации, они быстро заняли рынок, в то время как гиперконвергенция была еще не так развита. Большинство предприятий построили свою инфраструкт
24.10.2023 Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: «классика» или гиперконвергенция?

ексов, требующих постоянной поддержки от вендора) Какую выгоду получат заказчики Первое достоинство гиперконвергентной инфраструктуры — возможность значительно, в полтора-два раза, сократить ра
27.02.2023 Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: есть ли смысл переходить на гиперконвергентные решения?

ми кластеров, работающих на базе ПО Росплатформы. Какую выгоду получат заказчики Первое достоинство гиперконвергентной инфраструктуры – возможность значительно, в полтора-два раза сократить рас
17.01.2023 KPBS модернизировала ИТ-инфраструктуру МГУУ на базе решений «Аэродиск»

KPBS осуществила поставку и внедрение отечественной гиперконвергентной системы, системы хранения данных (СХД) и сервера резервного копирования «А
08.12.2022 ICL заключила партнерство с vStack

ГК ICL заключила соглашение и стала партнером по продажам гиперконвергентной платформы vStack. Сотрудничество с vStack позволит ГК ICL предлагать клиен
11.10.2022 «Крок» и разработчик гиперконвергентной платформы vStack подписали соглашение о партнерстве

ромышленном комплексах, металлургии, транспортной отрасли, банковской сфере и ритейле. *** vStack — гиперконвергентная платформа корпоративного уровня, разработанная компанией ITGLOBAL.COM LABS
07.10.2022 Softline заключила соглашение о партнерстве с гиперконвергентной платформой vStack

мотрим в одном направлении и на продвижение продукта, — сказал Евгений Карпов, менеджер по развитию гиперконвергентной платформы vStack. — Это значит, что мы не спешим предлагать продукт всем п
01.07.2022 Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя

. Цифровизация ускоряет многие процессы и накладывает определенные требования на инфраструктуру ИТ. Гиперконвергенция помогает быстро перейти на качественно новую инфраструктурную платформу. HC
19.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester

21 января 2022 компания SUSE проведет вебинар, посвященный выходу Harvester – единственного в своем классе открытого решения для построения гиперконвергентной инфраструктуры. Недавно компания SUSE объявила о выходе нового продукта — Harvester, первого на рынке открытого решения уровня предприятия для создания гиперконвергентной<
12.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester

21 января 2022 компания SUSE проведет вебинар, посвященный выходу Harvester – единственного в своем классе открытого решения для построения гиперконвергентной инфраструктуры. Недавно компания SUSE объявила о выходе нового продукта — Harvester, первого на рынке открытого решения уровня предприятия для создания гиперконвергентной<
08.12.2021 Гиперконвергентная инфраструктура: кому подойдет и как выбрать

HCI необязательно потребует полного переобучения сотрудников. Дальновидные организации приобретают HCI-платформы, которые интегрируются с уже внедренными системами, поэтому специалисты смогут

11.10.2021 Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix

Nutanix объявила, что ГК Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix для обеспечения роста бизнеса. Angara использует Nutanix в качестве единой платформы для оказания внутренних и клиентских сервисов, включая управляемые
16.07.2021 «Аэродиск» и ОКБ САПР усилили защиту Aerodisk vAIR для аттестации КИИ по требованиям ФСТЭК

«Аэродиск» и ОКБ САПР завершили техническую интеграцию гиперконвергентной системы Aerodisk vAIR и гипервизора АИСТ со средствами защиты информации «
22.06.2021 HPE расширяет возможности HPE GreenLake

грузками в привычной гибридной среде. Данное обновление дополняет обширный портфель решений HPE для гиперконвергентной инфраструктуры, включающий в себя HPE SimpliVity и HPE Nimble Storage dHCI
16.06.2021 Гиперконвергенция стала более управляемой: что ждет технологию в России

Гиперконвергенция растет по всему миру Гиперконвергенция (HCI) впервые появилась в корпоративном пространстве чуть меньше десятилети
26.05.2021 Александр Верещагин, Softline: Российский бизнес окончательно развернулся в сторону гиперконвергенции

ифицированных блоков, а их количество — значительно меньшее, чем в классическом решении. Во-вторых, гиперконвергенция дает легкое управление инфраструктурой, потому что она реализована на базе

05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI

нейшего масштабирования в соответствии с изменяющимися потребностями организации. Для развертывания гиперконвергентной инфраструктуры в среде Azure Stack HCI у Fujitsu есть три совместимых с не
16.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила новые возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети

Hewlett Packard Enterprise (HPE) расширила возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети. Обновления включают
15.03.2021 Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции

что разработки, лежащие в основе платформы, позволяют эффективно решить насущные проблемы бизнеса. Гиперконвергенция для помощи бизнесу Благодаря тому, что интегрированные гиперконвергентные к
27.11.2020 «Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы vAIR и гипервизора «АИСТ»

«Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы Aerodisk vAIR v2. Производительность системы увеличилась в два раз
15.10.2020 Коронакризис загнал бизнес в гибридные облака

гут управлять 4-5 администраторов без специализированной квалификации. В то же время у традиционной гиперконвергентной инфраструктуры есть и ряд недостатков. Во-первых, это проблемы совместимос
12.10.2020 OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure

e, впервые представленного в конце 2018 г. Это мощная гиперконвергентная платформа нового поколения Hyper Converged Infrastructure, которая объединяет в себе такие компоненты ЦОДа, как вычислит
29.09.2020 Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур

ий, объявила о новых усовершенствованиях и функциональных возможностях своего комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур (HCI) в виде обновленных платформ Hitachi Unified Compute Pl
09.06.2020 Fujitsu представила PRIMEFLEX для VMware vSAN

маркетингу компании VMware, сказал: «VMware и Fujitsu тесно сотрудничают, чтобы ускорить внедрение гиперконвергентной инфраструктуры в критически важных средах в больших масштабах. Это новое р
05.06.2020 «Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» подтвердили совместимость продуктов

провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы гиперконвергентной инфраструктуры «ОТВ эв3» (производства «Открытые технологии виртуализации»
27.01.2020 Программно-определяемые СХД вытесняют с рынка традиционные системы

Основной драйвер рынка – гиперконвергенция Согласно свежему прогнозу аналитической компании IDC, мировой рынок програм
20.01.2020 Гиперконвергентная инфраструктура

ительные мощности, системы хранения, сетевое оборудование, средства виртуализации. Следующий этап – гиперконвергенция. Согласно прогнозу MarketsandMarkets, к 2022 г. рынок гиперконвергентных ин
06.11.2019 HPE представила управляемую ИИ гиперконвергентную инфраструктуру

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила об обновлении HPE SimpliVity, флагманской гиперконвергентной системы компании. Решение представляет собой новое поколение гиперконве

