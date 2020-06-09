Fujitsu представила PRIMEFLEX для VMware vSAN

Fujitsu объявила о выпуске предварительно сконфигурированной системы для ЦОД, призванной упростить управление всем жизненным циклом гиперконвергентных ИТ инфраструктур (Hyper-Converged Infrastructures, HCI) на базе VMware. Fujitsu PRIMEFLEX для VMware vSAN поддерживает расширенные функциональные возможности для бесшовного развертывания, работы, масштабирования и технического обслуживания HCI на базе VMware. Новинка оптимизирует совместную работу ПО VMware и аппаратных компонентов Fujitsu для ЦОД.

Являясь ключевым элементом цифровой трансформации, динамичные, устойчивые и экономически эффективные гиперконвергентные инфраструктуры являются коммутационными структурами ЦОД следующего поколения, которые лежат в основе самых динамичных современных цифровых сервисов. Недавнее исследование подтвердило, что 83% ИТ-отделов в ближайшие 2 года планируют увеличить инвестиции в HCI. Но по мере того, как компании модернизируют и трансформируют свои центры обработки данных, они сталкиваются с проблемами, связанными с проектированием, приобретением, интеграцией, тестированием и техническим обслуживанием HCI-сред. Интегрированные системы Fujitsu PRIMEFLEX специально разработаны для того, чтобы ускорить внедрение HCI и гибридных ИТ-сред, устраняя возможные риски и контролируя расходы.

Новая система Fujitsu PRIMEFLEX для VMware vSAN является новейшим дополнением в обширной линейке HCI-систем компании Fujitsu. Она поставляется в соответствии с индивидуальными требованиями заказчиков и обеспечивает низкий уровень риска неправильного развертывания, а также быструю установку и настройку. Система полностью оптимизирована, предварительно протестирована и поставляется с предустановленным ПО. Вычислительные ресурсы и ресурсы СХД могут быть увеличены в соответствии с возрастающими требованиями компаний, вплоть до 64 серверных узлов. Поэтому это решение является оптимальной основой для создания виртуальных инфраструктур, которые не устареют со временем.

Созданное на базе мощных серверов Fujitsu PRIMERGY x86, демонстрирующих высокие показатели работы по результатам тестов VMware, решение обеспечивает высокую производительность и доступность для рабочих нагрузок HCI. Таких как общая виртуализация, инфраструктура виртуальных десктопов, большие данные и аналитика, работа удаленных офисов и филиалов, граничные вычисления и даже критически важные нагрузки, в том числе SAP HANA. Предлагая единую платформу для локальных и дистанционных развертываний, PRIMEFLEX для VMware vSAN упрощает гибридные ИТ, обеспечивая согласованную работу и возможность быстрого и простого переноса рабочих нагрузок между облачными средами без необходимости изменения архитектуры приложений. PRIMEFLEX для VMware vSAN представляет собой удобное решение для перехода на локальные инфраструктуры с поддержкой функциональных возможностей облачных сред с помощью VMware Cloud Foundation и в облачные среды.

Упрощенное управление жизненным циклом: от развертывания до технического обслуживания

Для минимизации администрирования и повышения эффективности работы система PRIMEFLEX для VMware vSAN поставляется с Fujitsu Software Infrastructure Manager (ISM), тесно интегрированным с ПО для управления vCenter компании VMware. Функции автоматического управления позволяют контролировать все аппаратные и программные стеки с помощью единого пользовательского интерфейса. Это дает возможность сохранить отказоустойчивость, согласованность и совместимость системных конфигураций и сократить расходы на администрирование. Дополнительно Fujitsu может предоставить универсальную поддержку в режиме 24/7 для всех программных и аппаратных компонентов через сеть центров предоставления услуг Global Delivery Center.

Ли Касвелл (Lee Caswell), вице-президент по маркетингу компании VMware, сказал: «VMware и Fujitsu тесно сотрудничают, чтобы ускорить внедрение гиперконвергентной инфраструктуры в критически важных средах в больших масштабах. Это новое решение может ускорить первоначальное развертывание и со временем упростить управление и поддержку жизненного цикла. Мы помогаем нашим общим заказчикам модернизировать свои центры обработки данных с помощью единой операционной модели в гибридном облаке».

Кристиан Лейтнер (Christian Leutner), директор по продажам компании Fujitsu в Европе, отметил: «Внедрение гиперконвергентных инфраструктур ускоряется, т.к. компании ищут унифицированный подход к эксплуатации своих гибридных ИТ-сред. Нашим заказчикам требуются основные преимущества предварительно интегрированных систем: простота, экономия времени, низкие риски и увеличенная эффективность работы. Мы тесно сотрудничали с VMware, чтобы предложить новое, полностью готовое решение PRIMEFLEX для VMware vSAN. Оно предоставляет возможность для простого развертывания и эксплуатации VMware HCI и является результатом прочных партнерских отношений, в рамках которых обслуживаются сотни общих заказчиков».

Чтобы предоставить компаниям полную свободу выбора при развертывании их HCI на основе VMware, Fujitsu продолжит предлагать vSAN ReadyNodes – широкий спектр проверенных и сертифицированных VMware конфигураций серверов с предустановленным ПО для дополнительной адаптации.