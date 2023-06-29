SAP HANA SAP High Performance Necessary Analytics High-Performance Analytic Appliance Резидентная реляционная СУБД SAP In-Memory Appliance

«1С» открыла совместный бизнес с разработчиком SAP Hana и создателем СХД под «Эльбрусы» крытых данных можно заключить, что Суханов ранее являлся сотрудником SAP Labs в России — RnD-подразделения немецкой корпорации. В 2015 г. на ИТ-конференции он сообщал, что занимается разработкой ядра SAP Hana (от англ. High Performance Necessary Analytics, высокопроизводительная необходимая аналитика) — системы управления реляционными базами данных (СУБД). По запросу «Сторквант» поисковые и

Как с помощью импортозамещающих технологий снизить нагрузку на SAP HANA ess Warehouse заставляет задумываться о покупке и добавлении дополнительных мощностей в кластер SAP HANA. Это довольно дорогостоящая операция. И здесь есть потенциал для оптимизации и существен

Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для Тele2 Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для телекоммуникационной компании Тele2. В течение 5 лет в облаке «Т1 Cloud» оператору с

Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP ила «Норникелю» сервер BullSequana S на базе процессоров Intel Xeon P8276 для внедрения системы SAP HANA. Комплексное решение Atos позволяет компании принимать бизнес-решения в режиме реального

Партнерство HPE и SAP позволит работать с SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake ett Packard Enterprise (HPE) объявила о планах заключить партнерство с SAP, чтобы предоставлять SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake в качестве полностью управляемого сервиса в с

Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур ния с помощью нового средства Hitachi UCP Advisor, сертифицированную поддержку рабочих нагрузок SAP HANA, повышение производительности благодаря новым процессорам Intel Cascade Lake Xenon Refre

ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA аботной платы для более 50 тысяч сотрудников в новой системе управления персоналом на платформе SAP HANA, что позволило ускорить процессы расчетов в 5 раз. Это один из крупнейших проектов автом

Acronis выпустил систему для киберзащиты SAP HANA резервного копирования и восстановления данных Acronis Backup теперь поддерживает формат данных SAP HANA. Компании и корпорации по всему миру сталкиваются с необходимостью хранения все возраста

«Корус консалтинг» перевела сеть супермаркетов Makro на системой аналитической отчетности на базе SAP Business Objects г» завершила проект по созданию системы аналитической отчетности SAP Business Warehouse на базе SAP HANA и инструментов SAP Business Objects в сети супермаркетов Makro. Ранее отчетность готовил

«Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA хнологии» выпустил обновленное решение «Гарда БД», поддерживающее предиктивную защиту платформы SAP HANA. По заявлению разработчиков, «Гарда БД» обеспечивает высокую производительность при обра

КХЛ внедрит систему управления большими данными на базе SAP tics Cloud, которая дополнится возможностями SAP Cloud Platform с использованием единой базы данных SAP HANA. SAP Marketing Cloud консолидирует и обогатит данные, полученные из различных источн

Решение резервного копирования Veeam для SAP HANA сертифицировано SAP Veeam Software объявила о сертификации плагина Veeam для SAP HANA, который прошел сертификацию SAP, как часть одного из самых ожидаемых релизов в истории

«Лента» начала внедрение продуктов для маркетинга и аналитики на базе SAP HANA SAP CIS и «Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, объявили о старте внедрения продуктов для маркетинга и аналитики SAP Marketing и SAP Predictive Analytics на базе SAP HANA. В ходе проекта в «Ленте» будет создана единая платформа для анализа покупательского поведения и эффективности маркетинговых акций. На базе платформы будет собираться вся информация о

В ГК «Лукойл» внедрена автоматизированная система отчетности на SAP HANA уппы предприятий «Лукойл» реализован проект по внедрению информационной системы ИСУ SIP на базе SAP HANA. Мировая практика показывает, что качество и уровень международной финансовой отчетности

Современный взгляд на SAP HANA: как правильно развернуть платформу in-memory вычислений Почему компании выбирают SAP HANA? Автоматизация бизнес-процессов в компаниях реализуется разными средствами, и ее немалов

«Норникель» модернизировал платформу SAP HANA с помощью серверов Bull для обеспечения работы критически важных бизнес-приложений и амбициозных проектов на платформе SAP HANA. Стояла задача расширить существующий ландшафт в части вычислительных мощностей и обеспе

Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA ого обеспечения VMware vSphere и VMware vSAN компанией SAP для работы в производственных средах SAP HANA. Сертификаты, выданные решению VxRail и программному обеспечению VMware, укрепляют лидир

«Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и консолидации финансовой отчетности в облаке SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Проект стал частью масштабного внедрения комплексной интегрирова

СХД Huawei OceanStor Dorado18000 V3 сертифицирована для работы с SAP HANA мы хранения данных типа all-flash (AFA) OceanStor Dorado18000 V3 для работы с платформой данных SAP HANA. Система OceanStor Dorado18000 V3 поддерживает до 200 узлов SAP HANA – это один и

SAP представила пакет решений для обновления CRM и портфолио сервисов для работы с данными оптимизации развития клиентских сервисов. Также было представлено первое комплексное решение – SAP HANA Data Management Suite, которое позволит трансформировать данные компании в полноценную б

Корпоративные серверы Fujitsu Primequest прошли сертификацию для платформ SAP HANA том, что SAP присвоила новые корпоративным серверам Fujitsu Primequest для поддержки платформы SAP HANA, которые подтверждают наличие у системы достаточного запаса ресурсов для работы в услови

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В России завершено уникальное внедрение SAP HANA ьная энергетическая компания (СУЭК) — перевела существовавшую у нее SAP-инфраструктуру в облако SAP HANA Enterprise Cloud. В частности проект, который продлился три месяца во всех подразделения

Fujitsu представила системы Primeflex для быстрого развертывания приложений SAP й трансформации бизнеса. Новые разработки значительно упрощают процесс управления базами данных SAP HANA, исполняемых в оперативной памяти.Сертифицированные компанией SAP интегрированные систем

Что такое каскадное управление предприятием на платформе SAP for HANA ое понимание. В статье рассматривается применение новой инновационной программной платформы SAP for HANA для построения информационных систем в соответствии с принципами обратной связи. Решения

SAP HANA: память, которая всегда с тобой дь, оборачивается проблемами для бизнеса и дополнительными затратами».Запомнить всеРазработчики SAP HANA считают, что технологии должны ускорять работу бизнеса, а не замедлять ее. Подход к вычи

Техносерв Cloud запускает новый сервис «Хостинг SAP HANA» ъявила о запуске новой услуги на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud — «Хостинг SAP HANA». Высокопроизводительная платформа SAP HANA (High-performance Analytic Appliance)

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь работает на базе облачной платформы Google льзователи могут поддерживать высокую производительность виртуальных машин для рабочих нагрузок SAP HANA на платформе GCP и SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications за счет проверенных

Гипермаркет «Глобус» переходит в облако SAP маркетов «Глобус» объявили о запуске проекта по реализации программы мультиканальности в облаке SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Система будет развернута в российском дата-центре вендора.«Глобу

Флэш-массив Fujitsu Eternius сертифицирован для платформы SAP HANA получил сертификацию SAP в качестве решения для хранения данных корпоративного уровня платформы SAP HANA. Массив предлагается как в виде отдельного решения, так и как часть интегрированной сист

Флэш-СХД Huawei OceanStor Dorado V3 сертифицирована как корпоративное решение для платформы SAP HANA ения данных OceanStor Dorado V3 прошла сертификацию SAP как корпоративное решение для платформы SAP HANA. Система OceanStor Dorado V3 с двумя контроллерами поддерживает до 18 узлов SAP HANA<

Сервер Huawei KunLun для критически важных вычислений сертифицирован SAP для массового использования 16 ТБ, что делает компанию Huawei поставщиком решений для платформы хранения и обработки данных SAP HANA мощностью свыше 10 ТБ. Благодаря своим характеристикам сервер KunLun помогает ускорить ц

Cloud4Y представила услугу «SAP HANA Хостинг» ках разработки решений по созданию облачной инфраструктуры представила решение по виртуализации SAP HANA на базе VMware — SAP HANA Хостинг. Услуга будет востребована среди компаний, кото

«Нижнекамскнефтехим» самостоятельно перешел на SAP HANA фтехим» объявила о том, что на порядок увеличила производительность SAP ERP за счет перехода на SAP HANA. Как рассказали Cnews в компании, переход на новую платформу значительно повысил скорост

Спутниковые данные и SAP HANA помогают Munich Re снизить риски страхового бизнеса спутниковые данные, предоставляемые Европейским космическим агентством, и возможности платформы SAP HANA для более точного расчета затрат и рисков, связанных с лесными пожарами, и даже для прог

«Большой Универсальный Магазин» развивает бизнес на базе SAP Hybris on HANA Компания SAP в партнерстве с компанией TeamIdea запустила бизнес-проект на базе решения SAP Hybris on HANA для «Большого Универсального Магазина» (БУМ), совместного проекта телекоммуникационной компании «Ростелеком» и компании розничной торговли республики Корея GS Home Shopping Inc. Проект вне

Fujitsu оснастила интегрированные системы Primeflex for Hadoop поддержкой SAP HANA Vora еализовала в своих интегрированных системах Primeflex for Hadoop поддержку программного решения SAP HANA Vora с целью помочь бизнесу использовать большие данные и извлекать из них полезные свед

Efes Rus переносит управление данными в облако SAP HEC й пивоваренной компании Anadolu Efes) объявили о завершении проекта по переносу данных в облако SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) в московский дата-центр вендора. Как рассказали CNews в компании,

SAP анонсировала выпуск платформы SAP HANA 2 Компания SAP в рамках выставки SAP TechEd анонсировала выпуск платформы SAP HANA 2 с расширенными возможностями цифровой трансформации бизнеса. Ее функциональность обнов