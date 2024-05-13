SAP HANA SAP High Performance Necessary Analytics High-Performance Analytic Appliance Резидентная реляционная СУБД SAP In-Memory Appliance

Сервер российского вендора «DатаРу» прошел сертификацию и показал высокую производительность при работе с SAP HANA сервисов, прошла сертификации линейки серверов БСХ для высокоскоростной аналитической платформы SAP HANA. Серверы линейки БСХ продемонстрировали надежность и производительность при проведении т

«1С» открыла совместный бизнес с разработчиком SAP Hana и создателем СХД под «Эльбрусы» крытых данных можно заключить, что Суханов ранее являлся сотрудником SAP Labs в России — RnD-подразделения немецкой корпорации. В 2015 г. на ИТ-конференции он сообщал, что занимается разработкой ядра SAP Hana (от англ. High Performance Necessary Analytics, высокопроизводительная необходимая аналитика) — системы управления реляционными базами данных (СУБД). По запросу «Сторквант» поисковые и

Как с помощью импортозамещающих технологий снизить нагрузку на SAP HANA ess Warehouse заставляет задумываться о покупке и добавлении дополнительных мощностей в кластер SAP HANA. Это довольно дорогостоящая операция. И здесь есть потенциал для оптимизации и существен

Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для Тele2 Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для телекоммуникационной компании Тele2. В течение 5 лет в облаке «Т1 Cloud» оператору с

Партнерство HPE и SAP позволит работать с SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake ett Packard Enterprise (HPE) объявила о планах заключить партнерство с SAP, чтобы предоставлять SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake в качестве полностью управляемого сервиса в с

ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA аботной платы для более 50 тысяч сотрудников в новой системе управления персоналом на платформе SAP HANA, что позволило ускорить процессы расчетов в 5 раз. Это один из крупнейших проектов автом

Acronis выпустил систему для киберзащиты SAP HANA резервного копирования и восстановления данных Acronis Backup теперь поддерживает формат данных SAP HANA. Компании и корпорации по всему миру сталкиваются с необходимостью хранения все возраста

«Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA хнологии» выпустил обновленное решение «Гарда БД», поддерживающее предиктивную защиту платформы SAP HANA. По заявлению разработчиков, «Гарда БД» обеспечивает высокую производительность при обра

Решение резервного копирования Veeam для SAP HANA сертифицировано SAP Veeam Software объявила о сертификации плагина Veeam для SAP HANA, который прошел сертификацию SAP, как часть одного из самых ожидаемых релизов в истории

«Лента» начала внедрение продуктов для маркетинга и аналитики на базе SAP HANA SAP CIS и «Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, объявили о старте внедрения продуктов для маркетинга и аналитики SAP Marketing и SAP Predictive Analytics на базе SAP HANA. В ходе проекта в «Ленте» будет создана единая платформа для анализа покупательского поведения и эффективности маркетинговых акций. На базе платформы будет собираться вся информация о

В ГК «Лукойл» внедрена автоматизированная система отчетности на SAP HANA уппы предприятий «Лукойл» реализован проект по внедрению информационной системы ИСУ SIP на базе SAP HANA. Мировая практика показывает, что качество и уровень международной финансовой отчетности

Современный взгляд на SAP HANA: как правильно развернуть платформу in-memory вычислений Почему компании выбирают SAP HANA? Автоматизация бизнес-процессов в компаниях реализуется разными средствами, и ее немалов

«Норникель» модернизировал платформу SAP HANA с помощью серверов Bull для обеспечения работы критически важных бизнес-приложений и амбициозных проектов на платформе SAP HANA. Стояла задача расширить существующий ландшафт в части вычислительных мощностей и обеспе

Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA ого обеспечения VMware vSphere и VMware vSAN компанией SAP для работы в производственных средах SAP HANA. Сертификаты, выданные решению VxRail и программному обеспечению VMware, укрепляют лидир

СХД Huawei OceanStor Dorado18000 V3 сертифицирована для работы с SAP HANA мы хранения данных типа all-flash (AFA) OceanStor Dorado18000 V3 для работы с платформой данных SAP HANA. Система OceanStor Dorado18000 V3 поддерживает до 200 узлов SAP HANA – это один и

Корпоративные серверы Fujitsu Primequest прошли сертификацию для платформ SAP HANA том, что SAP присвоила новые корпоративным серверам Fujitsu Primequest для поддержки платформы SAP HANA, которые подтверждают наличие у системы достаточного запаса ресурсов для работы в услови

Возможности Red Hat Virtualization теперь доступны в средах SAP HANA Red Hat объявила об успешной сертификации Red Hat Virtualization для работы с SAP HANA, ведущей платформой разработки и развертывания приложений, выполняющихся в памяти СУБД и

В России завершено уникальное внедрение SAP HANA ьная энергетическая компания (СУЭК) — перевела существовавшую у нее SAP-инфраструктуру в облако SAP HANA Enterprise Cloud. В частности проект, который продлился три месяца во всех подразделения

Fujitsu представила системы Primeflex для быстрого развертывания приложений SAP й трансформации бизнеса. Новые разработки значительно упрощают процесс управления базами данных SAP HANA, исполняемых в оперативной памяти.Сертифицированные компанией SAP интегрированные систем

Что такое каскадное управление предприятием на платформе SAP for HANA ое понимание. В статье рассматривается применение новой инновационной программной платформы SAP for HANA для построения информационных систем в соответствии с принципами обратной связи. Решения

SAP HANA: память, которая всегда с тобой дь, оборачивается проблемами для бизнеса и дополнительными затратами».Запомнить всеРазработчики SAP HANA считают, что технологии должны ускорять работу бизнеса, а не замедлять ее. Подход к вычи

Техносерв Cloud запускает новый сервис «Хостинг SAP HANA» ъявила о запуске новой услуги на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud — «Хостинг SAP HANA». Высокопроизводительная платформа SAP HANA (High-performance Analytic Appliance)

Флэш-массив Fujitsu Eternius сертифицирован для платформы SAP HANA получил сертификацию SAP в качестве решения для хранения данных корпоративного уровня платформы SAP HANA. Массив предлагается как в виде отдельного решения, так и как часть интегрированной сист

Флэш-СХД Huawei OceanStor Dorado V3 сертифицирована как корпоративное решение для платформы SAP HANA ения данных OceanStor Dorado V3 прошла сертификацию SAP как корпоративное решение для платформы SAP HANA. Система OceanStor Dorado V3 с двумя контроллерами поддерживает до 18 узлов SAP HANA<

Сервер Huawei KunLun для критически важных вычислений сертифицирован SAP для массового использования 16 ТБ, что делает компанию Huawei поставщиком решений для платформы хранения и обработки данных SAP HANA мощностью свыше 10 ТБ. Благодаря своим характеристикам сервер KunLun помогает ускорить ц

Cloud4Y представила услугу «SAP HANA Хостинг» ках разработки решений по созданию облачной инфраструктуры представила решение по виртуализации SAP HANA на базе VMware — SAP HANA Хостинг. Услуга будет востребована среди компаний, кото

«Нижнекамскнефтехим» самостоятельно перешел на SAP HANA фтехим» объявила о том, что на порядок увеличила производительность SAP ERP за счет перехода на SAP HANA. Как рассказали Cnews в компании, переход на новую платформу значительно повысил скорост

Спутниковые данные и SAP HANA помогают Munich Re снизить риски страхового бизнеса спутниковые данные, предоставляемые Европейским космическим агентством, и возможности платформы SAP HANA для более точного расчета затрат и рисков, связанных с лесными пожарами, и даже для прог

«Большой Универсальный Магазин» развивает бизнес на базе SAP Hybris on HANA Компания SAP в партнерстве с компанией TeamIdea запустила бизнес-проект на базе решения SAP Hybris on HANA для «Большого Универсального Магазина» (БУМ), совместного проекта телекоммуникационной компании «Ростелеком» и компании розничной торговли республики Корея GS Home Shopping Inc. Проект вне

Fujitsu оснастила интегрированные системы Primeflex for Hadoop поддержкой SAP HANA Vora еализовала в своих интегрированных системах Primeflex for Hadoop поддержку программного решения SAP HANA Vora с целью помочь бизнесу использовать большие данные и извлекать из них полезные свед

Efes Rus переносит управление данными в облако SAP HEC й пивоваренной компании Anadolu Efes) объявили о завершении проекта по переносу данных в облако SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) в московский дата-центр вендора. Как рассказали CNews в компании,

SAP анонсировала выпуск платформы SAP HANA 2 Компания SAP в рамках выставки SAP TechEd анонсировала выпуск платформы SAP HANA 2 с расширенными возможностями цифровой трансформации бизнеса. Ее функциональность обнов

SAP выпустила новое решение на базе SAP HANA Cloud Platform для управления пользовательской сетью Компания SAP SE объявила о выходе нового решения SAP HANA Cloud Platform Identity Provisioning для централизованного управления и синхронизации всех учетных данных компании на локальном оборудовании и в «облаках». Как сообщили CNews в SAP, Id

SAP модернизирует хранение и анализ данных с новым решением SAP BW/4HANA ложение будет также развернуто в облачных сервисах Amazon Web Services (AWS) и SAP Enterprise Cloud HANA. Это поможет клиентам оптимизировать свои хранилища данных и ускорить цифровую трансформ

«Аэрофлот» перенес систему SAP ERP на платформу SAP HANA эрофлот», национальный авиаперевозчик России, завершили проект по переводу SAP ERP на платформу SAP HANA для повышения производительности бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили в SAP. Ключево

«Корус Консалтинг» построил систему управления предприятием для продуктовой сети Sunday на базе SAP for Retail on HANA равления предприятием в продуктовой сети Sunday. Решение реализовано на платформе SAP for Retail on HANA, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». По мере развития компании, увеличения и усложнени

Вышел обновленный SAP Business One с функционалом по углубленной аналитике данных и управлению проектами фейсом для доступа к основным бизнес-функциям в режиме реального времени. Версия приложения для SAP HANA, доступная как в «облаке», так и локально, сможет упростить работу предприятий малого и

SAP СНГ и «Мегафон» подписали меморандум о первом внедрении системы S4/HANA в российской компании о стратегическом партнерстве, предусматривающем первое в России внедрение новейшей ИТ-системы - S4/HANA. Стоимость внедрения системы, включая покупку решения и его установку, в том числе замен

«Таргин» приступил к внедрению SAP S/4 HANA Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и российская нефтесервисная компания «Таргин» объявили о старте проекта по внедрению S/4 HANA на ПМЭФ-2016. Целью проекта является поддержка бизнес-трансформации предприятий группы компаний «Таргин» и увеличение их операционной эффективности, то есть повышение качества производимых