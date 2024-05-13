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SAP HANA SAP High Performance Necessary Analytics High-Performance Analytic Appliance Резидентная реляционная СУБД SAP In-Memory Appliance

СОБЫТИЯ

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13.05.2024 Сервер российского вендора «DатаРу» прошел сертификацию и показал высокую производительность при работе с SAP HANA

сервисов, прошла сертификации линейки серверов БСХ для высокоскоростной аналитической платформы SAP HANA. Серверы линейки БСХ продемонстрировали надежность и производительность при проведении т
29.06.2023 «1С» открыла совместный бизнес с разработчиком SAP Hana и создателем СХД под «Эльбрусы»

крытых данных можно заключить, что Суханов ранее являлся сотрудником SAP Labs в России — RnD-подразделения немецкой корпорации. В 2015 г. на ИТ-конференции он сообщал, что занимается разработкой ядра SAP Hana (от англ. High Performance Necessary Analytics, высокопроизводительная необходимая аналитика) — системы управления реляционными базами данных (СУБД). По запросу «Сторквант» поисковые и
07.03.2023 Как с помощью импортозамещающих технологий снизить нагрузку на SAP HANA

ess Warehouse заставляет задумываться о покупке и добавлении дополнительных мощностей в кластер SAP HANA. Это довольно дорогостоящая операция. И здесь есть потенциал для оптимизации и существен
20.05.2021 Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для Тele2

Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для телекоммуникационной компании Тele2. В течение 5 лет в облаке «Т1 Cloud» оператору с
27.10.2020 Партнерство HPE и SAP позволит работать с SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake

ett Packard Enterprise (HPE) объявила о планах заключить партнерство с SAP, чтобы предоставлять SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake в качестве полностью управляемого сервиса в с
04.08.2020 ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA

аботной платы для более 50 тысяч сотрудников в новой системе управления персоналом на платформе SAP HANA, что позволило ускорить процессы расчетов в 5 раз. Это один из крупнейших проектов автом
12.07.2019 Acronis выпустил систему для киберзащиты SAP HANA

резервного копирования и восстановления данных Acronis Backup теперь поддерживает формат данных SAP HANA. Компании и корпорации по всему миру сталкиваются с необходимостью хранения все возраста
20.05.2019 «Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA

хнологии» выпустил обновленное решение «Гарда БД», поддерживающее предиктивную защиту платформы SAP HANA. По заявлению разработчиков, «Гарда БД» обеспечивает высокую производительность при обра
21.02.2019 Решение резервного копирования Veeam для SAP HANA сертифицировано SAP

Veeam Software объявила о сертификации плагина Veeam для SAP HANA, который прошел сертификацию SAP, как часть одного из самых ожидаемых релизов в истории

18.01.2019 «Лента» начала внедрение продуктов для маркетинга и аналитики на базе SAP HANA

SAP CIS и «Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, объявили о старте внедрения продуктов для маркетинга и аналитики SAP Marketing и SAP Predictive Analytics на базе SAP HANA. В ходе проекта в «Ленте» будет создана единая платформа для анализа покупательского поведения и эффективности маркетинговых акций. На базе платформы будет собираться вся информация о

19.12.2018 В ГК «Лукойл» внедрена автоматизированная система отчетности на SAP HANA

уппы предприятий «Лукойл» реализован проект по внедрению информационной системы ИСУ SIP на базе SAP HANA. Мировая практика показывает, что качество и уровень международной финансовой отчетности
11.12.2018 Современный взгляд на SAP HANA: как правильно развернуть платформу in-memory вычислений

Почему компании выбирают SAP HANA? Автоматизация бизнес-процессов в компаниях реализуется разными средствами, и ее немалов
27.11.2018 «Норникель» модернизировал платформу SAP HANA с помощью серверов Bull

для обеспечения работы критически важных бизнес-приложений и амбициозных проектов на платформе SAP HANA. Стояла задача расширить существующий ландшафт в части вычислительных мощностей и обеспе
30.10.2018 Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA

ого обеспечения VMware vSphere и VMware vSAN компанией SAP для работы в производственных средах SAP HANA. Сертификаты, выданные решению VxRail и программному обеспечению VMware, укрепляют лидир
29.06.2018 СХД Huawei OceanStor Dorado18000 V3 сертифицирована для работы с SAP HANA

мы хранения данных типа all-flash (AFA) OceanStor Dorado18000 V3 для работы с платформой данных SAP HANA. Система OceanStor Dorado18000 V3 поддерживает до 200 узлов SAP HANA – это один и
18.04.2018 Корпоративные серверы Fujitsu Primequest прошли сертификацию для платформ SAP HANA

том, что SAP присвоила новые корпоративным серверам Fujitsu Primequest для поддержки платформы SAP HANA, которые подтверждают наличие у системы достаточного запаса ресурсов для работы в услови
13.03.2018 Возможности Red Hat Virtualization теперь доступны в средах SAP HANA

Red Hat объявила об успешной сертификации Red Hat Virtualization для работы с SAP HANA, ведущей платформой разработки и развертывания приложений, выполняющихся в памяти СУБД и
18.01.2018 В России завершено уникальное внедрение SAP HANA

ьная энергетическая компания (СУЭК) — перевела существовавшую у нее SAP-инфраструктуру в облако SAP HANA Enterprise Cloud. В частности проект, который продлился три месяца во всех подразделения
12.01.2018 Fujitsu представила системы Primeflex для быстрого развертывания приложений SAP

й трансформации бизнеса. Новые разработки значительно упрощают процесс управления базами данных SAP HANA, исполняемых в оперативной памяти.Сертифицированные компанией SAP интегрированные систем
20.12.2017 Что такое каскадное управление предприятием на платформе SAP for HANA

ое понимание. В статье рассматривается применение новой инновационной программной платформы SAP for HANA для построения информационных систем в соответствии с принципами обратной связи. Решения
13.09.2017 SAP HANA: память, которая всегда с тобой

дь, оборачивается проблемами для бизнеса и дополнительными затратами».Запомнить всеРазработчики SAP HANA считают, что технологии должны ускорять работу бизнеса, а не замедлять ее. Подход к вычи
11.09.2017 Техносерв Cloud запускает новый сервис «Хостинг SAP HANA»

ъявила о запуске новой услуги на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud — «Хостинг SAP HANA». Высокопроизводительная платформа SAP HANA (High-performance Analytic Appliance)
06.06.2017 Флэш-массив Fujitsu Eternius сертифицирован для платформы SAP HANA

получил сертификацию SAP в качестве решения для хранения данных корпоративного уровня платформы SAP HANA. Массив предлагается как в виде отдельного решения, так и как часть интегрированной сист
30.05.2017 Флэш-СХД Huawei OceanStor Dorado V3 сертифицирована как корпоративное решение для платформы SAP HANA

ения данных OceanStor Dorado V3 прошла сертификацию SAP как корпоративное решение для платформы SAP HANA. Система OceanStor Dorado V3 с двумя контроллерами поддерживает до 18 узлов SAP HANA<
18.05.2017 Сервер Huawei KunLun для критически важных вычислений сертифицирован SAP для массового использования

16 ТБ, что делает компанию Huawei поставщиком решений для платформы хранения и обработки данных SAP HANA мощностью свыше 10 ТБ. Благодаря своим характеристикам сервер KunLun помогает ускорить ц
26.04.2017 Cloud4Y представила услугу «SAP HANA Хостинг»

ках разработки решений по созданию облачной инфраструктуры представила решение по виртуализации SAP HANA на базе VMware — SAP HANA Хостинг. Услуга будет востребована среди компаний, кото
25.04.2017 «Нижнекамскнефтехим» самостоятельно перешел на SAP HANA

фтехим» объявила о том, что на порядок увеличила производительность SAP ERP за счет перехода на SAP HANA. Как рассказали Cnews в компании, переход на новую платформу значительно повысил скорост
13.02.2017 Спутниковые данные и SAP HANA помогают Munich Re снизить риски страхового бизнеса

спутниковые данные, предоставляемые Европейским космическим агентством, и возможности платформы SAP HANA для более точного расчета затрат и рисков, связанных с лесными пожарами, и даже для прог
12.01.2017 «Большой Универсальный Магазин» развивает бизнес на базе SAP Hybris on HANA

Компания SAP в партнерстве с компанией TeamIdea запустила бизнес-проект на базе решения SAP Hybris on HANA для «Большого Универсального Магазина» (БУМ), совместного проекта телекоммуникационной компании «Ростелеком» и компании розничной торговли республики Корея GS Home Shopping Inc. Проект вне
12.01.2017 Fujitsu оснастила интегрированные системы Primeflex for Hadoop поддержкой SAP HANA Vora

еализовала в своих интегрированных системах Primeflex for Hadoop поддержку программного решения SAP HANA Vora с целью помочь бизнесу использовать большие данные и извлекать из них полезные свед
13.12.2016 Efes Rus переносит управление данными в облако SAP HEC

й пивоваренной компании Anadolu Efes) объявили о завершении проекта по переносу данных в облако SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) в московский дата-центр вендора. Как рассказали CNews в компании,
10.11.2016 SAP анонсировала выпуск платформы SAP HANA 2

Компания SAP в рамках выставки SAP TechEd анонсировала выпуск платформы SAP HANA 2 с расширенными возможностями цифровой трансформации бизнеса. Ее функциональность обнов
28.09.2016 SAP выпустила новое решение на базе SAP HANA Cloud Platform для управления пользовательской сетью

Компания SAP SE объявила о выходе нового решения SAP HANA Cloud Platform Identity Provisioning для централизованного управления и синхронизации всех учетных данных компании на локальном оборудовании и в «облаках». Как сообщили CNews в SAP, Id
01.09.2016 SAP модернизирует хранение и анализ данных с новым решением SAP BW/4HANA

ложение будет также развернуто в облачных сервисах Amazon Web Services (AWS) и SAP Enterprise Cloud HANA. Это поможет клиентам оптимизировать свои хранилища данных и ускорить цифровую трансформ
18.08.2016 «Аэрофлот» перенес систему SAP ERP на платформу SAP HANA

эрофлот», национальный авиаперевозчик России, завершили проект по переводу SAP ERP на платформу SAP HANA для повышения производительности бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили в SAP. Ключево
20.07.2016 «Корус Консалтинг» построил систему управления предприятием для продуктовой сети Sunday на базе SAP for Retail on HANA

равления предприятием в продуктовой сети Sunday. Решение реализовано на платформе SAP for Retail on HANA, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». По мере развития компании, увеличения и усложнени
29.06.2016 Вышел обновленный SAP Business One с функционалом по углубленной аналитике данных и управлению проектами

фейсом для доступа к основным бизнес-функциям в режиме реального времени. Версия приложения для SAP HANA, доступная как в «облаке», так и локально, сможет упростить работу предприятий малого и 
17.06.2016 SAP СНГ и «Мегафон» подписали меморандум о первом внедрении системы S4/HANA в российской компании

о стратегическом партнерстве, предусматривающем первое в России внедрение новейшей ИТ-системы - S4/HANA. Стоимость внедрения системы, включая покупку решения и его установку, в том числе замен
17.06.2016 «Таргин» приступил к внедрению SAP S/4 HANA

Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и российская нефтесервисная компания «Таргин» объявили о старте проекта по внедрению S/4 HANA на ПМЭФ-2016. Целью проекта является поддержка бизнес-трансформации предприятий группы компаний «Таргин» и увеличение их операционной эффективности, то есть повышение качества производимых
01.06.2016 SAP СНГ и АСЭ будут совместно работать над партнерским решением на базе SAP HANA

 группу компаний ASE) подписали меморандум о совместной работе над партнерским решением на базе SAP HANA. Об этом CNews сообщили в SAP СНГ. Согласно подписанному соглашению, SAP СНГ совместно с

Публикаций - 505, упоминаний - 816

SAP HANA и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 405
SAP CIS - САП СНГ 868 106
Oracle Corporation 7074 75
Broadcom - VMware 2610 52
IBM - International Business Machines Corp 9699 45
Microsoft Corporation 25775 41
9594 32
Intel Corporation 12811 31
Fujitsu 2105 30
Hitachi - Хитачи 1501 30
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 25
Huawei 4676 22
Google LLC 12688 21
Dell EMC 5180 21
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 20
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
Cisco Systems 5372 17
Ростелеком 10948 16
HP Inc. 5883 16
Veeam Software 345 15
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 15
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 14
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Крок - Croc 1964 11
Teradata - Терадата 225 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 9
NetApp - Network Appliance 667 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Softline - Софтлайн 3743 9
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 9
Red Hat 1378 9
МегаФон 10742 8
HEC 26 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Сургутнефтегаз - СНГ 288 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 6
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Газпром ПАО 1493 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Газпром нефть 725 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
Volkswagen Group - VW 308 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Uber 357 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Caterpillar - 93 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
Федеральное казначейство России 1949 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 2
WNBA - Women's National Basketball Association - Женская национальная баскетбольная ассоциация 3 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 229
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 221
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 162
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 159
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 158
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 150
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 124
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 118
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 118
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 99
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 87
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 81
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 77
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 72
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 65
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 58
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 57
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 55
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 55
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 49
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 47
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 47
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 46
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 46
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 43
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 39
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 38
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 38
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 37
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 34
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 33
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 31
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 31
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 80
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 66
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 48
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 42
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 40
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 38
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 34
Linux OS 11533 26
Intel x86 - архитектура процессора 2151 25
Apache Hadoop 470 24
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 23
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 22
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 20
SAP Fiori 45 20
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 20
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 19
IBM DB2 396 17
Microsoft Azure 1526 17
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 16
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 16
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 16
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 16
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 15
Apple iPhone 6 4861 14
SAP Ariba 309 14
SAP Business One - SAP B1 99 14
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 38 14
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 13
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 12
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 12
SAP NetWeaver 158 12
HPE GreenLake 58 11
Broadcom - VMware vSphere 614 11
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 11
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 11
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 11
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 11
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 10
Шепелявый Дмитрий 53 23
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 16
Парменова Наталия 63 14
Юрьев Илья 47 11
Дергилёв Никита 44 10
Горяйнов Андрей 55 9
Гонтарев Павел 122 7
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 7
Богачев Игорь 183 6
Орехов Вячеслав 48 6
Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 6
Sikka Vishal - Сикка Вишал 9 6
Гимранов Ринат 126 5
White Keith - Уайт Кит 10 5
Гоц Роман 57 5
Филатов Андрей 117 4
Яхина Ирина 40 4
Биветски Андрей 14 4
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 19 4
Вихровский Кирилл 19 4
Grigoleit Uwe - Григолейт Уве 4 4
Главчев Владимир 21 3
Тихонравов Андрей 15 3
Бондарь Юрий 13 3
Красюков Дмитрий 43 3
Шарак Андрей 67 3
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 3
Скоробогатов Александр 6 3
Леонтович Алексей 33 3
Зеленков Константин 7 3
Постолатий Виталий 22 3
Смирнова Людмила 12 3
Предтеченский Петр 18 3
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 3
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 3
Андреев Максим 41 3
Поляков Александр 54 3
Армяков Дмитрий 11 3
Чимиричкина Мария 30 3
Джабиев Георгий 56 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 281
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 66
Европа 24964 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 52
Германия - Федеративная Республика 13221 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 21
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 16
Европа Восточная 3138 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Ближний Восток 3154 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 9
США - Калифорния 4829 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Нидерланды 3746 7
Казахстан - Республика 6048 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Япония 13807 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Австрия - Австрийская Республика 1357 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Канада 5081 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Германия - Бавария - Мюнхен 485 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Украина 7928 5
Испания - Королевство 3840 5
Россия - УФО - Тюменская область 1365 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 133
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 87
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 67
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 54
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 42
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 41
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 41
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 36
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 29
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 28
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 28
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 27
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 25
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 24
Энергетика - Energy - Energetically 5855 23
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 19
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 18
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 18
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 16
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 14
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 14
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 13
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
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Forbes - Форбс 1002 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
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Ведомости 1466 1
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Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
IDG - International Data Group 117 1
Fortune 211 1
Harvard Business Review 22 1
NBC News 188 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
Maeil Business Newspaper 90 1
Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 20 1
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 1
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IDC - International Data Corporation 4975 29
Gartner - Гартнер 3658 23
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Forrester Consulting 26 1
IBM Institute for Business Value 25 1
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Gartner Servers 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
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BCG - Boston Consulting Group 117 1
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МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
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РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
Freie Universität Berlin - Freie Universitaet Berlin - Свободный университет Берлина 6 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 8
SAP TechEd 9 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CeBIT 614 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Fujitsu Forum 9 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
SAP Sapphire Now 8 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
CNews AWARDS - награда 571 2
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Black Hat - Конференция 120 1
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RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
SAP Value Award 6 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
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Международный женский день - 8 марта 418 1
Selectel TechDay 6 1
SUSECON Digital 4 1
CNews ИТ-стратегия 32 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
IT&Security Forum 10 1
SAP Coach Jam 1 1
SAP Pinnacle Award 1 1
SAP Today 1 1
SAP Sports and Entertainment 1 1
Hitachi Innovation Day 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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