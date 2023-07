SAP HANA SAP High Performance Necessary Analytics High-Performance Analytic Appliance Резидентная реляционная СУБД SAP In-Memory Appliance

«Большой Универсальный Магазин» развивает бизнес на базе SAP Hybris on HANA Компания SAP в партнерстве с компанией TeamIdea запустила бизнес-проект на базе решения SAP Hybris on HANA для «Большого Универсального Магазина» (БУМ), совместного проекта телекоммуникационной компании «Ростелеком» и компании розничной торговли республики Корея GS Home Shopping Inc. Проект вне