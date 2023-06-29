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SAP HANA SAP High Performance Necessary Analytics High-Performance Analytic Appliance Резидентная реляционная СУБД SAP In-Memory Appliance



29.06.2023 «1С» открыла совместный бизнес с разработчиком SAP Hana и создателем СХД под «Эльбрусы»

крытых данных можно заключить, что Суханов ранее являлся сотрудником SAP Labs в России — RnD-подразделения немецкой корпорации. В 2015 г. на ИТ-конференции он сообщал, что занимается разработкой ядра SAP Hana (от англ. High Performance Necessary Analytics, высокопроизводительная необходимая аналитика) — системы управления реляционными базами данных (СУБД). По запросу «Сторквант» поисковые и
07.03.2023 Как с помощью импортозамещающих технологий снизить нагрузку на SAP HANA

ess Warehouse заставляет задумываться о покупке и добавлении дополнительных мощностей в кластер SAP HANA. Это довольно дорогостоящая операция. И здесь есть потенциал для оптимизации и существен
20.05.2021 Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для Тele2

Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для телекоммуникационной компании Тele2. В течение 5 лет в облаке «Т1 Cloud» оператору с
26.11.2020 Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP

ила «Норникелю» сервер BullSequana S на базе процессоров Intel Xeon P8276 для внедрения системы SAP HANA. Комплексное решение Atos позволяет компании принимать бизнес-решения в режиме реального
27.10.2020 Партнерство HPE и SAP позволит работать с SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake

ett Packard Enterprise (HPE) объявила о планах заключить партнерство с SAP, чтобы предоставлять SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake в качестве полностью управляемого сервиса в с
29.09.2020 Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур

ния с помощью нового средства Hitachi UCP Advisor, сертифицированную поддержку рабочих нагрузок SAP HANA, повышение производительности благодаря новым процессорам Intel Cascade Lake Xenon Refre
04.08.2020 ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA

аботной платы для более 50 тысяч сотрудников в новой системе управления персоналом на платформе SAP HANA, что позволило ускорить процессы расчетов в 5 раз. Это один из крупнейших проектов автом
12.07.2019 Acronis выпустил систему для киберзащиты SAP HANA

резервного копирования и восстановления данных Acronis Backup теперь поддерживает формат данных SAP HANA. Компании и корпорации по всему миру сталкиваются с необходимостью хранения все возраста
23.05.2019 «Корус консалтинг» перевела сеть супермаркетов Makro на системой аналитической отчетности на базе SAP Business Objects

г» завершила проект по созданию системы аналитической отчетности SAP Business Warehouse на базе SAP HANA и инструментов SAP Business Objects в сети супермаркетов Makro. Ранее отчетность готовил
20.05.2019 «Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA

хнологии» выпустил обновленное решение «Гарда БД», поддерживающее предиктивную защиту платформы SAP HANA. По заявлению разработчиков, «Гарда БД» обеспечивает высокую производительность при обра
29.03.2019 КХЛ внедрит систему управления большими данными на базе SAP

tics Cloud, которая дополнится возможностями SAP Cloud Platform с использованием единой базы данных SAP HANA. SAP Marketing Cloud консолидирует и обогатит данные, полученные из различных источн
21.02.2019 Решение резервного копирования Veeam для SAP HANA сертифицировано SAP

Veeam Software объявила о сертификации плагина Veeam для SAP HANA, который прошел сертификацию SAP, как часть одного из самых ожидаемых релизов в истории

18.01.2019 «Лента» начала внедрение продуктов для маркетинга и аналитики на базе SAP HANA

SAP CIS и «Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, объявили о старте внедрения продуктов для маркетинга и аналитики SAP Marketing и SAP Predictive Analytics на базе SAP HANA. В ходе проекта в «Ленте» будет создана единая платформа для анализа покупательского поведения и эффективности маркетинговых акций. На базе платформы будет собираться вся информация о

19.12.2018 В ГК «Лукойл» внедрена автоматизированная система отчетности на SAP HANA

уппы предприятий «Лукойл» реализован проект по внедрению информационной системы ИСУ SIP на базе SAP HANA. Мировая практика показывает, что качество и уровень международной финансовой отчетности
11.12.2018 Современный взгляд на SAP HANA: как правильно развернуть платформу in-memory вычислений

Почему компании выбирают SAP HANA? Автоматизация бизнес-процессов в компаниях реализуется разными средствами, и ее немалов
27.11.2018 «Норникель» модернизировал платформу SAP HANA с помощью серверов Bull

для обеспечения работы критически важных бизнес-приложений и амбициозных проектов на платформе SAP HANA. Стояла задача расширить существующий ландшафт в части вычислительных мощностей и обеспе
30.10.2018 Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA

ого обеспечения VMware vSphere и VMware vSAN компанией SAP для работы в производственных средах SAP HANA. Сертификаты, выданные решению VxRail и программному обеспечению VMware, укрепляют лидир
08.10.2018 «Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP

промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и консолидации финансовой отчетности в облаке SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Проект стал частью масштабного внедрения комплексной интегрирова
29.06.2018 СХД Huawei OceanStor Dorado18000 V3 сертифицирована для работы с SAP HANA

мы хранения данных типа all-flash (AFA) OceanStor Dorado18000 V3 для работы с платформой данных SAP HANA. Система OceanStor Dorado18000 V3 поддерживает до 200 узлов SAP HANA – это один и
06.06.2018 SAP представила пакет решений для обновления CRM и портфолио сервисов для работы с данными

оптимизации развития клиентских сервисов. Также было представлено первое комплексное решение – SAP HANA Data Management Suite, которое позволит трансформировать данные компании в полноценную б
18.04.2018 Корпоративные серверы Fujitsu Primequest прошли сертификацию для платформ SAP HANA

том, что SAP присвоила новые корпоративным серверам Fujitsu Primequest для поддержки платформы SAP HANA, которые подтверждают наличие у системы достаточного запаса ресурсов для работы в услови
13.03.2018 Возможности Red Hat Virtualization теперь доступны в средах SAP HANA

Red Hat объявила об успешной сертификации Red Hat Virtualization для работы с SAP HANA, ведущей платформой разработки и развертывания приложений, выполняющихся в памяти СУБД и
18.01.2018 В России завершено уникальное внедрение SAP HANA

ьная энергетическая компания (СУЭК) — перевела существовавшую у нее SAP-инфраструктуру в облако SAP HANA Enterprise Cloud. В частности проект, который продлился три месяца во всех подразделения
12.01.2018 Fujitsu представила системы Primeflex для быстрого развертывания приложений SAP

й трансформации бизнеса. Новые разработки значительно упрощают процесс управления базами данных SAP HANA, исполняемых в оперативной памяти.Сертифицированные компанией SAP интегрированные систем
20.12.2017 Что такое каскадное управление предприятием на платформе SAP for HANA

ое понимание. В статье рассматривается применение новой инновационной программной платформы SAP for HANA для построения информационных систем в соответствии с принципами обратной связи. Решения
13.09.2017 SAP HANA: память, которая всегда с тобой

дь, оборачивается проблемами для бизнеса и дополнительными затратами».Запомнить всеРазработчики SAP HANA считают, что технологии должны ускорять работу бизнеса, а не замедлять ее. Подход к вычи
11.09.2017 Техносерв Cloud запускает новый сервис «Хостинг SAP HANA»

ъявила о запуске новой услуги на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud — «Хостинг SAP HANA». Высокопроизводительная платформа SAP HANA (High-performance Analytic Appliance)
12.07.2017 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь работает на базе облачной платформы Google

льзователи могут поддерживать высокую производительность виртуальных машин для рабочих нагрузок SAP HANA на платформе GCP и SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications за счет проверенных
29.06.2017 Гипермаркет «Глобус» переходит в облако SAP

маркетов «Глобус» объявили о запуске проекта по реализации программы мультиканальности в облаке SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Система будет развернута в российском дата-центре вендора.«Глобу
06.06.2017 Флэш-массив Fujitsu Eternius сертифицирован для платформы SAP HANA

получил сертификацию SAP в качестве решения для хранения данных корпоративного уровня платформы SAP HANA. Массив предлагается как в виде отдельного решения, так и как часть интегрированной сист
30.05.2017 Флэш-СХД Huawei OceanStor Dorado V3 сертифицирована как корпоративное решение для платформы SAP HANA

ения данных OceanStor Dorado V3 прошла сертификацию SAP как корпоративное решение для платформы SAP HANA. Система OceanStor Dorado V3 с двумя контроллерами поддерживает до 18 узлов SAP HANA<
18.05.2017 Сервер Huawei KunLun для критически важных вычислений сертифицирован SAP для массового использования

16 ТБ, что делает компанию Huawei поставщиком решений для платформы хранения и обработки данных SAP HANA мощностью свыше 10 ТБ. Благодаря своим характеристикам сервер KunLun помогает ускорить ц
26.04.2017 Cloud4Y представила услугу «SAP HANA Хостинг»

ках разработки решений по созданию облачной инфраструктуры представила решение по виртуализации SAP HANA на базе VMware — SAP HANA Хостинг. Услуга будет востребована среди компаний, кото
25.04.2017 «Нижнекамскнефтехим» самостоятельно перешел на SAP HANA

фтехим» объявила о том, что на порядок увеличила производительность SAP ERP за счет перехода на SAP HANA. Как рассказали Cnews в компании, переход на новую платформу значительно повысил скорост
13.02.2017 Спутниковые данные и SAP HANA помогают Munich Re снизить риски страхового бизнеса

спутниковые данные, предоставляемые Европейским космическим агентством, и возможности платформы SAP HANA для более точного расчета затрат и рисков, связанных с лесными пожарами, и даже для прог
12.01.2017 «Большой Универсальный Магазин» развивает бизнес на базе SAP Hybris on HANA

Компания SAP в партнерстве с компанией TeamIdea запустила бизнес-проект на базе решения SAP Hybris on HANA для «Большого Универсального Магазина» (БУМ), совместного проекта телекоммуникационной компании «Ростелеком» и компании розничной торговли республики Корея GS Home Shopping Inc. Проект вне
12.01.2017 Fujitsu оснастила интегрированные системы Primeflex for Hadoop поддержкой SAP HANA Vora

еализовала в своих интегрированных системах Primeflex for Hadoop поддержку программного решения SAP HANA Vora с целью помочь бизнесу использовать большие данные и извлекать из них полезные свед
13.12.2016 Efes Rus переносит управление данными в облако SAP HEC

й пивоваренной компании Anadolu Efes) объявили о завершении проекта по переносу данных в облако SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) в московский дата-центр вендора. Как рассказали CNews в компании,
10.11.2016 SAP анонсировала выпуск платформы SAP HANA 2

Компания SAP в рамках выставки SAP TechEd анонсировала выпуск платформы SAP HANA 2 с расширенными возможностями цифровой трансформации бизнеса. Ее функциональность обнов
08.11.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему подготовки отчетности в компании «Борец»

Как рассказали CNews в компании, технологической платформой решения стала SAP BPC for NetWeaver on HANA.Производственная компания «Борец» — предприятие нефтяного машиностроения, специализирующ

Публикаций - 468, упоминаний - 778

SAP HANA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4982 383
SAP CIS - САП СНГ 839 105
Oracle Corporation 6396 56
VMware 2186 46
IBM - International Business Machines Corp 9260 40
Microsoft Corporation 23765 35
Intel Corporation 11753 31
Hitachi - Хитачи 1460 30
Fujitsu 2048 30
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1376 25
7269 23
Huawei 3588 21
1С-ИЖТИСИ 31 20
Dell EMC 4954 20
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 20
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 681 20
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6421 19
Google LLC 11130 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10315 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 977 17
Amazon Inc - Amazon.com 2838 17
HPE - Hewlett Packard Enterprise 573 17
HP Inc. 5587 16
Cisco Systems 4938 16
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 15
Veeam Software 298 14
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 371 14
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 340 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2584 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1549 10
Teradata 202 10
Крок - Croc 1730 10
NetApp - Network Appliance 633 9
Цифра ГК 2190 9
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 204 9
Red Hat 1248 9
Meta Platforms - Facebook 4354 9
Прогноз 1683 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9894 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1906 18
РЖД - Российские железные дороги 1672 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 198 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6113 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 213 9
Северсталь ПАО - Severstal 392 9
X5 Group 862 6
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 102 6
Сургутнефтегаз - СНГ 250 6
Лента - Сеть розничной торговли 1783 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 726 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6325 5
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 87 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 377 5
Газпром нефть 523 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2500 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 143 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 456 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 433 4
Почта Банк 377 4
Газпром ПАО 1188 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2550 4
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания 36 4
Россети Ленэнерго 2395 4
Caterpillar - Катерпиллар 88 3
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 24 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 3
ВТБ - ВТБ24 661 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 135 3
ПГК - Первая грузовая компания 155 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 256 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 105 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 3
Uber 313 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6711 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 3
Почта России ПАО 2047 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 369 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18484 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3069 10
Федеральное казначейство России 1604 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2551 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10646 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2524 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1627 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3884 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1985 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1617 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4683 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9603 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 3
Президент Российской Федерации 3824 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 160 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 109 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1092 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 277 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 215 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2471 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1226 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 713 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1215 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2797 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1076 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 303 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 2
World Bank Group - Всемирный банк 300 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 279 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 119 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 142 1
Правительство Канады 50 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1352 1
Nord/LB - Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Braunschweigischen Landessparkasse - Брауншвейгский государственный сберегательный банк 2 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 18 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 7 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 13 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
4CIO 736 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 578 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 6 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 220 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55461 288
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VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2235 39
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12653 35
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10497 35
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5718 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18365 33
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11223 32
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5927 32
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5059 30
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1802 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9276 29
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 74
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 817 62
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 201 38
Microsoft SQL Server 1498 30
SAP BW - SAP Business Warehouse 127 29
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 44 26
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 857 22
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 231 22
Apache Hadoop 385 22
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 22
1С:ERP Управление предприятием 367 21
Intel x86 - архитектура процессора 1652 21
Apple iPhone 6 6293 21
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 344 20
SAP SCP - SAP Cloud Platform 83 20
SAP Fiori 41 20
Linux OS 8561 20
SAP SuccessFactors - SAP SF 137 19
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 30 19
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 69 19
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 34 16
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 43 16
Microsoft Azure 1334 16
IBM DB2 354 16
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 173 14
SAP Ariba 286 14
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 529 14
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 36 14
SAP Business One - SAP B1 96 14
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 79 13
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 12
SAP C/4HANA - SAP Hybris 88 12
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1283 11
HPE GreenLake 53 11
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 201 11
SAP NetWeaver 135 11
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3531 11
IBM Power Systems - серия серверов 224 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 839 10
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 29 10
Шепелявый Дмитрий 53 23
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 17
Парменова Наталия 63 14
Юрьев Илья 47 11
Дергилёв Никита 44 10
Горяйнов Андрей 49 9
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 7
Гонтарев Павел 80 7
Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 6
Богачев Игорь 178 6
Орехов Вячеслав 48 6
White Keith - Уайт Кит 10 5
Гоц Роман 31 5
Биветски Андрей 14 4
Гимранов Ринат 109 4
Филатов Андрей 111 4
Яхина Ирина 40 4
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 16 4
Армяков Дмитрий 11 3
Бондарь Юрий 12 3
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 3
Андреев Максим 35 3
Скоробогатов Александр 5 3
Красюков Дмитрий 43 3
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 3
Шарак Андрей 43 3
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 3
Зеленков Константин 7 3
Höchbauer Stefan - Хохбауэр Штефан 8 3
Постолатий Виталий 22 3
Тихонравов Андрей 14 3
Джабиев Георгий 9 3
Предтеченский Петр 18 3
Главчев Владимир 21 3
Ханин Александр 49 3
Чимиричкина Мария 30 3
Леонтович Алексей 32 3
Смирнова Людмила 11 3
Натрусов Артем 221 3
Поляков Александр 51 3
Россия - РФ - Российская федерация 126744 249
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13411 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40247 61
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17270 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50699 48
Европа 21516 46
Германия - Федеративная Республика 12189 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15620 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15465 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 17
Европа Восточная 3014 14
Ближний Восток 2699 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2402 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13085 9
Земля - планета Солнечной системы 9995 8
Азия - Азиатский регион 5169 8
Россия - Сибирь 2176 8
Африка - Африканский регион 3312 8
Франция - Французская Республика 7623 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3421 7
Нидерланды 3340 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3447 7
Япония 13035 7
Австрия - Австрийская Республика 1239 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6540 6
США - Калифорния 4688 6
Америка Северная 3123 6
Казахстан - Республика 5079 6
Индия - Республика 5150 6
Россия - СФО - Новосибирск 3814 5
Канада 4739 5
Южная Корея - Республика 6341 5
Бразилия - Федеративная Республика 2254 5
Испания - Королевство 3625 5
Украина 7381 5
Германия - Бавария - Мюнхен 469 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1754 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2443 5
Италия - Итальянская Республика 4248 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1318 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43215 126
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11090 81
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21307 80
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43103 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11201 49
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15654 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9578 41
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7200 39
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5097 38
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2012 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25077 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14442 33
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4808 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5680 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6297 29
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2211 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4079 26
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3556 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2545 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8599 23
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2279 23
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2801 23
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2643 22
Энергетика - Energy - Energetically 4543 22
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1715 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4407 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5337 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4360 16
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1480 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3332 16
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1497 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3274 15
Логистика сбытовая - Сбыт 2247 14
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1926 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5667 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4996 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4597 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 5295 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7143 13
Финансовые показатели 2138 12
TAdviser - Центр выбора технологий 320 5
Thomson Reuters - Рейтер 5794 2
Forbes - Форбс 659 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 837 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1356 2
Открытые системы ИД 173 2
Harvard Business Review 15 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 1
91Mobiles 1732 1
Ведомости 632 1
Maeil Business Newspaper 79 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
NBC News 178 1
Fortune 209 1
IDG - International Data Group 99 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 52 1
Business Insider 214 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 1
23ABC News 168 1
IDC - International Data Corporation 4870 29
Gartner - Гартнер 3497 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7579 14
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Fortune Global 500 283 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 542 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 3
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Gartner Servers 2 1
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IDC Russia - IDC Россия 161 1
CNews Fast рейтинг 44 1
BCG - Boston Consulting Group 101 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 14
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 610 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 151 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 179 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 61 2
TU Wien - Technische Universität Wien - Венский технический университет 14 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 26 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 22 1
Freie Universität Berlin - Свободный университет Берлина 5 1
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 138 1
University of Oxford - Оксфордский университет 193 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 426 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 65 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 925 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1320 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 747 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 467 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 314 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 131 1
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SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 8
SAP Forum 31 7
SAP TechEd 9 5
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 478 4
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 3
Fujitsu Forum 8 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 236 3
День молодёжи - 27 июня 707 2
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CeBIT 461 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2142 2
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ИнфоКом 88 1
VMware Tour Russia - VMware Tour Виртуальная Россия 5 1
Hitachi Innovation Day 3 1
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SAP Value Award 6 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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