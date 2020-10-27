Партнерство HPE и SAP позволит работать с SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о планах заключить партнерство с SAP, чтобы предоставлять SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake в качестве полностью управляемого сервиса в среде по выбору заказчика – на границе сети, в собственном ЦОДе или в рамках колокации. Это позволит заказчикам сохранять ландшафт SAP и данные в локальной инфраструктуре, пользуясь при этом преимуществами гибкой и стабильной работы в облаке по подписке благодаря решениям SAP на базе HPE GreenLake.

Новая версия SAP HANA Enterprise Cloud отвечает ключевому требованию рынка заказчиков SAP. Согласно исследованию IDC, компании утверждают, что 70% приложений остаются за пределами публичного облака. Это обусловлено несколькими факторами, среди которых сложная архитектура приложений, локализация и суверенитет данных, потенциальные проблемы обеспечения безопасности и соблюдения норм, а также непредсказуемая и высокая стоимость публичного облака. В частности, на фоне дороговизны ввода и вывода данных заказчики могут переплачивать за хранение данных в публичном облаке в более чем 2,5 раза, согласно 451 Research.

Благодаря HPE GreenLake, SAP сможет обеспечивать для заказчиков стабильную и автоматизированную работу в облаке посредством SAP HANA Enterprise Cloud по подписке в рамках гибкой модели «как услуга». Надежные облачные сервисы и инструменты анализа соответствия нормам HPE GreenLake позволят SAP предоставлять специализированные услуги по эксплуатации и управлению приложениями в локальной инфраструктуре, в среде по выбору заказчика.

Данное партнерство станет продолжением давних многолетних отношений HPE and SAP. Кроме того, SAP выбрала HPE в качестве партнера из-за глобального присутствия компании и доверия к ее признанному бренду среди их общих заказчиков.

«Заказчики все чаще делают выбор в пользу решения HPE GreenLake, которое наделяет их гибкостью работы в облаке и обеспечивает безопасность, суверенитет данных, соответствие нормам, прозрачность и контроль затрат, доступные при развертывании в локальной инфраструктуре, – прокомментировал Кит Уайт (Keith White), старший вице-президент и руководитель подразделения HPE GreenLake Cloud Services в HPE. – У нас есть великолепная возможность и дальше развивать обширное, проверенное временем партнерство, выстраиваемое HPE и SAP десятилетиями, благодаря сочетанию нашего быстро растущего бизнеса облачных сервисов HPE GreenLake и наших лидерских позиций в области поддержки рабочих нагрузок SAP».

«На протяжении нашей долгой истории сотрудничества с HPE и в рамках нашего подхода к внедрению открытых инноваций в ведущие в индустрии решения мы всегда ставили потребности заказчиков на первое место, – добавил Питер Плюим (Peter Pluim), исполнительный вице-президент и глобальный руководитель подразделения Enterprise Cloud Services в SAP. – Новая модель развертывания SAP HANA Enterprise Cloud является прямым ответом на потребности заказчиков, которые хотят получить гибкость и уровень обслуживания, как в управляемом частном облаке, но вынуждены размещать свои системы в собственных ЦОДах – например, заказчики из государственного сектора и отраслей с высокой степенью регулирования. Мы планируем реализовать этот подход с помощью облачных сервисов HPE GreenLake и специализированных услуг по эксплуатации и управлению приложениями от SAP, что поможет нашим общим заказчикам раскрыть свой потенциал и получить новый опыт».

Новая версия SAP HANA Enterprise Cloud будет обладать оптимизированной архитектурой на базе надежной высокопроизводительной инфраструктуры. Она будет включать в себя вычислительные и сетевые технологии и технологии хранения, сертифицированные и предварительно настроенные для ПО SAP.

Благодаря облачным сервисам HPE GreenLake, SAP сможет предоставлять решение в полном объеме. Чтобы соответствовать существенным требованиям заказчиков SAP в отношении рабочих нагрузок, HPE GreenLake прошла проверки по контрольным показателям SAP. Поставка, установка и управление инфраструктурой будет осуществляться HPE. SAP будет дополнять решение и, используя свою экспертизу, выполнять эксплуатацию комплексного частного облака от операционной системы базы данных SAP HANA и до каталога приложений SAP HANA Enterprise Cloud, включая SAP S/4HANA и SAP BW/4HANA. SAP HANA Enterprise Cloud будет поставляться SAP как реализуемое «под ключ» облачное решение по подписке в рамках модели «как услуга».

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